Венесуэльский генерал признал Хуана Гуайдо законным президентом страны

Высокопоставленный генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Яньес признал лидера оппозиционных протестов Хуана Гуайдо законным президентом страны, отказав в легитимности президенту Николасу Мадуро. Он стал первым в стране генералом, пошедшим на такой шаг. Об этом сообщает агентство Reuters.
На распространённой видеозаписи Яньес, который состоит в штабе командования ВВС Венесуэлы, призвал остальных военных перейти на сторону Гуайдо. "Я знаю, что 90% вооруженных сил не с диктатором, а с народом Венесуэлы", – цитирует его El Nacional.
До выступления Яньеса единственным высокопоставленным военным, пошедшим на признание Гуайдо, был военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва.
- В Венесуэле продолжается конституционный кризис, вызванный неприятием оппозиции власти наследника Уго Чавеса, президента Николаса Мадуро. C 2014 в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. В августе власти Венесуэлы сообщили о предотвращении покушения на Мадуро на военном параде в Каракасе. В январе они объявили о предотвращении попытки военного переворота.
- Лидер оппозиционных протестов Хуан Гуайдо на митинге оппозиции объявил себя президентом страны, заявив, что Мадуро не может исполнять свои обязанности. Его признали временным главой государства большинство стран Латинской Америки, Бразилия, США, Канада и Израиль. В субботу Гуайдо призвал сторонников оппозиции выйти на улицу с новыми акциями протеста.
- На этой неделе истекает срок ультиматума Мадуро со стороны Евросоюза — ЕС пообещал признать Гуайдо легитимным президентом, если Мадуро не объявит в стране внеочередные выборы. Он это сделать отказался.
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