Венесуэльский генерал признал Хуана Гуайдо законным президентом страны

Высокопоставленный генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Яньес признал лидера оппозиционных протестов Хуана Гуайдо законным президентом страны, отказав в легитимности президенту Николасу Мадуро. Он стал первым в стране генералом, пошедшим на такой шаг. Об этом сообщает агентство Reuters.

На распространённой видеозаписи Яньес, который состоит в штабе командования ВВС Венесуэлы, призвал остальных военных перейти на сторону Гуайдо. "Я знаю, что 90% вооруженных сил не с диктатором, а с народом Венесуэлы", – цитирует его El Nacional.

До выступления Яньеса единственным высокопоставленным военным, пошедшим на признание Гуайдо, был военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва.