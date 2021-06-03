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Лицом к событию

Очень дорого обошлась популярность

Дмитрий Гудков на митингах протеста по "московскому делу" 2019

Все помнят, когда началась травля Грудинина П.Н. на федеральных каналах? Когда в Кремле получили рейтинги его популярности. Они резко поперли вверх. Его надо было остановить. Не арестом, поскольку он был уже зарегистрирован кандидатом в президенты РФ, так беспрецендентно грязной информационной кампанией. С Дмитрием Гудковым, очень похоже, происходит аналогичная история. Рейтинги (согласно которым на муниципальных выборах он вступает в прямой клинч с кандидатом от партии власти) - арест. Он ничем не защищен, арест по абсолютно нелепой причине, которую даже гос. пропаганда не знает, как продавать, потому просто молчит. Кто такие оппозиционеры и как им спасаться от репрессий? В эфире политик Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский, религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко, журналист Иван Яковина. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-301-84-33 начиная с 17.05 МСК, он единый и бесплатный для всей России.

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