"Урезать все, что можно". 254 тысяч россиян отправили в простой из-за проблем в экономике

254 тысячи россиян отправили в простой из-за проблем в экономике. Об этом свидетельствуют данные Минтруда. В начале года в простое находилось 98 тысяч сотрудников. Таким образом, на фоне спада в разных секторах экономики за 10 месяцев уровень скрытой безработицы вырос в России в 1,5 раза. Сокращение темпов роста наблюдается сейчас даже в военной промышленности, куда после вторжения в Украину российские власти вкладывают огромные бюджетные деньги.

Текст: проект "Окно"

Эксперты считают, что крупнейшие компании по производству металла, угля, автомобилей, цемента, РЖД страдают сейчас из-за замедления переведенной на военные рельсы экономики, уменьшения внутреннего спроса и сокращения экспорта вследствие санкций. Сталкиваясь с этими проблемами, российские промышленные гиганты вынуждены отправлять рабочих в неоплачиваемые отпуска или сокращать рабочую неделю.

"Кому денег подкидывают, тот пляшет"

По данным Российского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАП), с начала 2025 года предприятия, напрямую не связанные с военной промышленностью, сократили производство на 5,4%, рост ВВП по итогам года замедлится на 0,7-1,0%, а рост военной промышленности снижается каждый месяц на 10-15%.

– Правда, там очень большая волатильность – кому денег подкидывают, тот пляшет, потом ему деньги сокращают, пляшет другой. – говорит экономист Владимир Грязневич, – Сначала танкам подкидывают, потом снарядам – и тогда танки замедляются, а снаряды растут. Но в целом военной промышленности замедляются темпы роста. А следом падают другие отрасли. В металлургии ухудшение показателей началось с середины 2024 года. Потом у некоторых отраслей падение темпов роста перешло в абсолютное падение – объемы производства стали уменьшаться в абсолютных цифрах. К началу этого года так было у половины гражданских отраслей, сейчас 2/3 производят меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

На российскую промышленность негативно влияют западные санкции, высокая процентная ставка на кредиты, уменьшение как внутреннего спроса, так и импорта. Российская экономика скатывается в рецессию, считают эксперты.

– Уже в 2002 году у иностранных фирм, надеявшихся на бизнес в России, произошёл культурный шок, они поняли, что надо уходить. Россия стала страной "суверенного риска", есть у экономистов такой термин: это когда государство представляет из себя риск, – говорит Экономист из университета Монаша в Мельбурне Геннадий Казакевич Геннадий Казакевич. – Когда процентная ставка выше 15-20%, то экономики нет: если брать долг под 20%, доходы от продажи продукции будут ниже, чем выплаты по процентам – тогда выгоднее свернуть производство и положить деньги в банк. В России экономика пришла именно к этому состоянию. В металлургии, например прогнозируют, что в этом году внутренний спрос на сталь может просто рухнуть.

По данным ассоциации "Русская сталь", в 2024 году экспорт металлопродукции снизился по сравнению с 2023 годом на 7,9%, а по сравнению с 2021 – на 35%. Спад наблюдается и в машиностроении, за год на 6,4% уменьшилось производство проката, эксперты предрекают, что к концу 2025 года внутренний спрос на сталь может упасть ещё на 12%. Ассоциация уже обратилась за помощью в Министерство финансов и Министерство промышленности и торговли, попросив продлить сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на железную руду до конца 2025 года, а уплату налогов и страховых взносов перенести на первую половину 2026 – чтобы избежать задержек зарплаты и облегчить обслуживание кредитов.

Металлурги винят в своих бедах высокую ключевую ставку и отмену льготной ипотеки, поскольку крупнейшим потребителем стали является именно строительная отрасль, на которую приходится около 70% потребления металла в России. Но сейчас у строителей внутреннее потребление стали упало на 5,6%.

– Сокращение строительства жилых и коммерческих объектов – это реальность, – признает генеральный директор СРО А "Объединение строителей СПб" Алексей Белоусов. – Соответственно, падает и потребность нашей отрасли в материалах, необходимых для стройки. Разумеется, это сказывается и на объемах перевозок этих материалов, в том числе металлоконструкций. Сокращение объемов строительства связано с сокращением субсидирования государством ипотеки, ведь продажа ипотечного жилья достигала в 2024 году 90%. Инструменты поддержки продаж, которые сейчас применяют банки и сами застройщики, в полной мере заместить господдержку ипотеки не могут.

Казалось бы, металлургию должны спасать военные заказы, но этого не происходит.

– Около половины всей металлургической продукции всегда заказывало строительство, а танки – это всего 10%, они погоды не делают, – говорит Владимир Грязневич

На российскую экономику влияют не только война и санкции, но и снижение цены на энергоносители, особенно на нефть: из-за этого падают и рублевые поступления в бюджет.

– На самом деле никакая это не экономика, это нежизнеспособный суррогат из рыночной экономики и командной, – поясняет Казакевич. – С одной стороны, потребительский спрос, который постепенно сокращается – все меньше производится того, что можно продавать. С другой стороны, есть военное производство, которое может существовать только на постоянных вливаниях. Как только вливание кончается, ожидайте спада.

"Не ходи, обманут"

Самый в этой ситуации простой путь сократить издержки для многих предприятий – сэкономить на заработной плате сотрудникам. При этом руководители предприятий идут на всевозможные ухищрения.

– У нас суды очень быстро принимают решение об аресте имущества, если не выплачены зарплаты. Поэтому все этого боятся, да и уволить людей – это тоже целая история. Чиновники, особенно местные губернаторы, говорят: "Не увольняй человека, сократи ему зарплату в три раза, но не увольняй". Боятся, что показатель безработицы вырастет. Но увольняют всё-таки, когда уже совсем деваться некуда, – говорит Грязневич.

В сообщении Профсоюза металлургов и горняков в одноименной группе в ВК говорится, что работникам Челябинского металлургического комбината (ЧМК) проиндексировали тарифные ставки и оклады, но подобные отчеты лишь возмущают рабочих.

– Ну подняли тариф на 4.5 процента. Если убрать недоштат на местах, зарплата рухнет на 20 тысяч. Но и работать троим за семерых уже сил нет, скоро уборщины будут больше зарабатывают, чем металлурги. – говорит Михаил, работающий на Череповецком металлургическом комбинате. – Одно подняли, другое урезали. Подняли тариф на 18 рублей в час, зато убрали индивидуальную доплату 10% от оклада, который у нас 217 рублей в час.

Экономя на заработной плате, некоторые предприятия либо вовсе сокращают сотрудников, либо переходят на сокращенную рабочую неделю. Она уже, например, введена на ЛиАЗе, КАМАЗе и АвтоВАЗе. К снижению заработной платы и переводу сотрудников на 4-дневную рабочую неделю прибегли также крупнейший производитель цемента "Цемрос" и алмазодобывающая компания "Алроса". В Тюмени закрылся завод "Свеза", производящий фанеру, оставив без работы 300 человек, многие другие крупные предприятия временно сворачивают производство. Из-за падения спроса на гражданскую продукцию на четырехдневку переведет сотрудников вагонного производства "Уралвагонзавод" – эта мера, как сообщает руководство предприятия, "коснется только гражданского сегмента и не скажется на гособоронзаказе". Спрос резко упал на грузовые вагоны, в РЖД признаются, что не знают, куда их девать – только в сентябре погрузка сократилась еще на 3,3%.

ОАО "Российские железные дороги" впервые с 2020 года работает в убыток, следует из отчетности госмонополии по РСБУ. За январь–сентябрь 2025 года РЖД потеряли 4,4 млрд рублей против прибыли в 44 млрд за тот же периодом годом ранее. Первый квартал компания завершила в плюсе на 13,3 млрд рублей, но с тех пор получила 17,7 млрд чистого убытка, который перекрыл заработок начала года.

Путеец Артем (имя изменено из соображений безопасности собеседника) из Псковской области говорит, что его зарплата, по сравнению с прошлым годом, снизилась как минимум на 10 тысяч рублей. А работать приходится и за себя, и за тех, кого сократили или отправили в простой.

– Мы обязаны ездить и работать по всей области, на "чужих" участках, без доплат. Снабжение инструментами и материалами вообще отсутствует, спецодежды тоже толком нет, инструменты покупаем за свой счёт, – говорит он. – На работе не соблюдаются ни технология работ, ни охрана труда, ни меры безопасности – действует только устное распоряжение мастера. Грузоперевозок стало меньше, поездов меньше, РЖД несёт финансовые потери, поэтому нужно сократить рабочих, уменьшить зарплату и урезать все, что можно. На бумаге для высшего начальства люди есть, а работать некому. Например, по штату должно быть 10 путейцев, по факту их два-три, но на бумаге штат полный, – рассказывает путеец.

При этом, многие сотрудники боятся говорить открыто о своих проблемах. Они держатся за свои рабочие места, даже при сокращении им зарплаты. Но в соцсетях люди откровеннее:

На вопрос: "А вы бы хотели, чтобы ваши дети работали на железной дороге?" участники группы "РЖД – моя работа" во "ВКонтакте" отвечают очень эмоционально:

"Не ходи, обманут".

"Да вы что, узаконенный концлагерь… врагу не посоветую".

"Нет. Ранее …было за честь работать машинистом, все уважали тебя, а сейчас только в грязь втаптывают".

"Неееее ! … сейчас всю дорогу раскромсали, дирекций… открыли, …а бедный работяга… на севере с 120% северными – 70 т предлагают – это беспредел и при любой оптимизации работяг и убирают ! Позорище ОАО РЖД !!!!!"

"Миллионеры внимательно осматривают, где можно ещё оптимизировать персонал и побольше заработать".

"Бегите.... РЖД идёт ко дну семимильными шагами. Людей нет, зарплатный фонд урезали донельзя".

"Кадровая катастрофа и жесткая экономия на всем, хотя жд – сложнейший инженерный организм, где на первом месте должна быть надёжность и безопасность".

"…я из Новосибирска, …все предприятия трясут, людей увольняют"

"А русский народ, которых сократят, на СВО заберут"

– Раньше в РЖД кричали – мы задыхаемся, не хватает вагонов, теперь все изменилось радикально, – говорит Грязневич. – Уголь возить перестали, потому что китайцы его не покупают. В РЖД огромные простои, что породило кризис в производстве вагонов. В Ленобласти есть огромный Тихвинский вагоностроительный завод, где производство упало в два раза. Когда мы стали выяснять, в чем дело, оказалось, заказы от РЖД упали. В пояснительной записке РЖД написано: "У нас переизбыток вагонов". А поскольку это очень неэффективное ведомство, они, чтобы удержаться на плаву, повышают цены – и бьют под дых металлургов и всех, кто перевозит свою продукцию.

За первые 7 месяцев 2025 года выпуск грузовых вагонов в России снизился на 17%.

– По вагонам можно оценивать реальный экономический рост. Когда железнодорожники говорят, что вагоны не нужны, больше правды про экономику сказать нельзя,– считает Геннадий Казакевич.

РЖД уже пришлось просить сотрудников центрального офиса брать три дополнительных выходных дня в месяц за свой счет. При этом, в качестве одной из мер господдержки крупных промышленных предприятий, обсуждается введение понижающих коэффициентов на перевозку железной руды, угля и металлопродукции или мораторий на индексацию тарифов, Но это нанесет дополнительный удар по РЖД.

– Транспортная отрасль – это тоже экономическая отрасль. Вы хотите отобрать у нее доход, чтобы в другой отрасли жилось хорошо. Ну так не бывает. Это Зимбабве прошлого века. Как только ты ставишь какой-то препон, типа давайте не повышать цены на продукты питания или замораживать тарифы – всё, на этом экономика заканчивается, – объясняет Казакевич. – Поэтому же, например не выход поддержка строительной отрасли с помощью дешевой ипотеки : возникнет фонд неликвидной недвижимости. Ничего искусственным путём не получится. Либо у тебя командно-распределительная система, как в Советском Союзе – никакой ипотеки, ждёшь квартиру от государства, получаешь мизерную зарплату на грани выживания, даже если ты специалист с высшим образованием, либо у тебя рыночная экономика, люди зарабатывают, тратят, и цепочка материальных связей работает. В России уже в нескольких местах эта цепочка нарушена.

На этом фоне в сентябре в Петербурге количество резюме на соискание работы впервые за последние три года превысило количество вакансий, причем сразу в семь раз. Еще недавно повсеместно наблюдался дефицит кадров, теперь ситуация перевернулась. И это тревожный симптом роста уже не скрытой, а нескрываемой безработцы, считают эксперты.

– Экономические ресурсы – это деньги, это производственные мощности, это люди, которые работают на предприятиях. В стране депопуляция, некому работать, а тех, кто мог бы работать, привлекают сумасшедшими деньгами на войну. Наводняют экономику деньгами, которые невозможно реализовать, вызывают инфляцию, – говорит Казакевич.

Падение наблюдается даже на "Норникеле", крупнейшем в России производителе платины, палладия и никеля. О трудных условиях работы предприятия и падении доходов в течение пяти последних лет рассказал Путину глава "Норникеля" Владимир Потанин. По его словам, компания страдает из-за снижения мировых цен на ее продукцию, "нарушение логистических цепочек, платёжных цепочек, необходимость переориентироваться на новые, необычные… рынки", а ориентация на экспорт, которая всегда была преимуществом "Норникеля" и источником его устойчивости, из-за санкций обернулась уязвимостью.

По данным аналитиков ПСБ (Промсвязьбанк), в прошлом году "Норникель" потерял 37% чистой прибыли, по сравнению с 2021-м годом прибыль компании сократилась в 4 раза, а рентабельность опустилась до минимума с 2013 года.

Министр экономического развития Максим Решетников уже заявил, что вскоре бизнесу может потребоваться реструктуризация долга, и в связи с этим в правительстве готовится новая версия закона о банкротстве. По оценкам ЦМАП, сейчас под угрозой банкротства находится предприятия, на которые приходится почти четверть всей выручки в российской экономике, на будущий год эта цифра может увеличиться до трети.















