Баку в ярости. Ракета РФ попала по посольству Азербайджана в Киеве

Очередной комбинированный российский удар по Киеву, погибли не менее 5 человек

МИД Азербайджана заявил протест России в связи с тем, что при ударе по столице Украины серьезно пострадало посольство Азербайджана

Владимир Зеленский ввел санкции против сооснователя студии «Квартал 95» Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, замешанных в скандал с «откатами» в энергетической области

Переведенный в Грузии из больницы в тюрьму Михаил Саакашвили просит Зеленского обменять его как гражданского пленного, напоминая, что он гражданин Украины

86 процентов российских сенаторов и 84 процента депутатов Государственной думы имеют родственников во власти – расследование издания «Проект»

Британская вещательная корпорация принесла извинения Дональду Трампу за монтаж его речи в программе «Панорама», но отказалась выплачивать компенсацию президенту США, несмотря на угрозу иска в один миллиард долларов

Скандал в отношениях Токио и Пекина из-за высказываний нового премьера Японии Санаэ Такаити по проблеме Тайваня

Книга недели: Дмитрий Тарасенков «Возвращаясь с ярмарки»