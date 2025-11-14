Ссылки для упрощенного доступа

Баку в ярости. Ракета РФ попала по посольству Азербайджана в Киеве

Последствия российского удара по Киеву в ночь на 14 ноября 2025 года
Последствия российского удара по Киеву в ночь на 14 ноября 2025 года

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским» . Пятница, 14 ноября

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 14 ноября
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 14 ноября
Очередной комбинированный российский удар по Киеву, погибли не менее 5 человек

МИД Азербайджана заявил протест России в связи с тем, что при ударе по столице Украины серьезно пострадало посольство Азербайджана

Владимир Зеленский ввел санкции против сооснователя студии «Квартал 95» Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, замешанных в скандал с «откатами» в энергетической области

Переведенный в Грузии из больницы в тюрьму Михаил Саакашвили просит Зеленского обменять его как гражданского пленного, напоминая, что он гражданин Украины

86 процентов российских сенаторов и 84 процента депутатов Государственной думы имеют родственников во власти – расследование издания «Проект»

Британская вещательная корпорация принесла извинения Дональду Трампу за монтаж его речи в программе «Панорама», но отказалась выплачивать компенсацию президенту США, несмотря на угрозу иска в один миллиард долларов

Скандал в отношениях Токио и Пекина из-за высказываний нового премьера Японии Санаэ Такаити по проблеме Тайваня

Книга недели: Дмитрий Тарасенков «Возвращаясь с ярмарки»

