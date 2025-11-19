"Дискредитировать сопротивление". "Лесные братья" и мифы Москвы

Партизанское движение в Литве против советской власти – одна из самых трагических и героических тем литовской истории. После того, как Красная армия повторно оккупировала страну в 1944 году, в Литве развернулось массовое партизанское антисоветское движение. Его участники, как и в других странах Балтии, известны как "лесные братья". Активное вооруженное сопротивление длилось без малого десять лет. На пике число его участников достигло 50 тысяч. При этом воевали за Литву не только литовцы.

В фокусе внимания России

На прошлой неделе литовская прокуратура предъявила официальные обвинения Николаю Силину, Антону Петракову и Константину Венкову. У двоих из них есть гражданства Эстонии и РФ, у третьего – только российское. Следствие установило, что в прошлом году трое по заданию российской военной разведки (ГРУ) осквернили памятник одному из лидеров литовского антисоветского подполья Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу в городке Меркине. Обвиняемым предлагают назначить реальные тюремные сроки от трех до четырех лет.

По оценкам литовских спецслужб, Россия последовательно ведет подрывную деятельность против Литвы, акцентируя внимание в том числе и на событиях недавней истории и их участниках. "С целью дискредитировать антисоветское сопротивление, развернувшееся в послевоенные годы в странах Балтии, а также его инициаторов, были намеренно осквернены памятники (…), имеющие важное значение для истории Балтийских государств. Над ними преднамеренно надругались накануне 9 мая, когда в России отмечается День Победы", – говорится в отчете Департамента госбезопасности.

Адольфас Раманаускас-Ванагас, работавший до начала советской оккупации учителем, был одним из командиров литовских повстанцев, а на исходе партизанской войны возглавил силы сопротивления. В 1956 году он был задержан и доставлен в тюрьму КГБ, где подвергался жестоким пыткам. Год спустя его казнили в Вильнюсе.

В 2018 году обнаруженные останки бывшего командующего торжественно перезахоронили в литовской столице. В том же году решением парламента страны он (посмертно) был признан исполняющим обязанности президента Литовской Республики в 1954-1957 годах.

Для российских властей увековечение памяти участников повстанческого движения и лично Раманаускаса-Ванагаса стало своеобразным триггером. Накануне перезахоронения останков партизана представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его "лидером бандформирований" и обвинила в "военных преступлениях против невооруженных мирных жителей". Кроме того, "лесных братьев" в России нередко связывают с преступлениями Холокоста, обвиняя в пособничестве нацистам в годы Второй мировой и убийствах гражданских лиц.

При этом сам Раманаускас-Ванагас в своих воспоминаниях писал, что за бандитизм участники партизанских отрядов карались смертью. Он даже приводит конкретные позывные таких преступников. Однако чаще всего под видом борцов за свободу преступления совершали провокаторы – так называемые "стрибай" (истребители), сотрудники НКВД, выдававшие себя за партизан, или обычные грабители.

Оккупант борется с нами всеми методами и средствами без исключения. Все злодеяния в крае они переложили на нас

"Оккупант борется с нами всеми методами и средствами без исключения. Все злодеяния в крае они переложили на нас, – пишет в своих дневниках Раманаускас-Ванагас. – Они без стеснения ночами занимаются грабежами, убивают, переодевшись в партизанскую форму, а после говорят, что все это совершили „бандиты“. Здесь я хочу добавить, что и грабители нередко прикрывались партизанской формой. Иногда грабежами промышляли даже гражданские лица. Мне самому с парнями внезапно удалось застать врасплох (…) двух сыновей фермера из деревни Масалишкес, которые в базарные дни, вооружившись огнестрельным оружием и партизанской униформой, грабили людей".

"Посеять вражду между евреями и литовцами"

Обвинения "лесных братьев" в убийствах евреев, по мнению литовской стороны, также не соответствуют действительности. На момент начала антисоветского сопротивления фактически вся еврейская община Литвы уже была уничтожена немцами и их пособниками из числа местных жителей. Историк Кястутис Гирнюс в своей книге "Партизанская борьба в Литве" пишет, что среди участников антисоветского подполья, конечно, были те, кто так или иначе сотрудничал с гитлеровцами в годы немецкой оккупации, но они составляли "небольшую часть".

Попытки представить Раманаускаса-Ванагаса участником гонений на евреев восемь лет назад осудила и еврейская община Литвы. У нее нет данных, что лидер партизан причастен к преступлениям Холокоста. Ветеран сопротивления Йонас Кадженис, который дожил до наших дней, в одном из интервью утверждал, что "лесные братья" "сражались против врагов – национальность оккупанта ничего не значила".

При этом литовские исследователи признают, что и в Европе, и в США до сих пор довольно распространено мнение, что партизанское движение по своей натуре было антисемитским. "Нарративы такого рода проникли в общественное сознание западных стран благодаря систематической деятельности КГБ, стремившегося очернить стремление литовцев к свободе и посеять раздор между литовской и еврейской общинами", – указывает историк Дарюс Юодис в своей публикации "По ту и по эту сторону кордона: деятельность советских органов госбезопасности против литовской эмиграции в 1945–1991 гг.".

С похожим мнением выступает и Алкас Палтарокас, известный популяризатор истории партизанского движения в Литве. "Один из наиболее распространенных способов клеветы – утверждать, что все партизаны сотрудничали с нацистами, участвовали в Холокосте или занимались антисемитской деятельностью. Такие заявления обычно опираются на сфальсифицированные материалы советской пропаганды, – пишет он в соцсетях. – Декларация Союза борцов за освобождение Литвы (принята 16 февраля 1949 года – РС) в своем 17-м пункте называет нацистов оккупантами и даже провозглашает, что все, кто сотрудничал с ними, будут привлечены к суду".

Малоизвестные страницы партизанской войны

Движение сопротивления в Литве было самым значительным в странах Балтии как по количеству участников, так и по масштабам борьбы. "Лесным братьям" даже удавалось отбивать у красноармейцев населенные пункты. В частности, в этом году в Литве будут отмечать годовщину битвы при Меркине – это как раз тот городок, где недавно осквернили памятник Раманаускасу-Ванагасу. 15 декабря 1945 года отряд из 200 человек под его командованием вошел в город, захватил здания местного НКВД, милиции, занял почту. Наступление партизан захлебнулось лишь из-за того, что часть чекистов окопалась в костеле и вела огонь из пулеметов. Лидер литовского подполья позднее писал, что против них можно было задействовать имевшиеся гранатометы, но партизаны этого не сделали "из уважения к церковным зданиям".

Партизанская война в Литве продолжалась фактически до второй половины 1950-х годов. Отдельным бойцам удавалось сопротивляться и скрываться вплоть до середины 1970-х. А последний участник движения Стасис Гуига, которого так и не смогли арестовать, умер в 1986 году.

Главной целью партизан было восстановление независимой и демократической Литовской Республики. Об этом прямо говорится в программных документах Союза борцов за освобождение.

Примечательно, что в борьбе за независимость Литвы участвовали не только литовцы. "Мы в целом понимаем, что это было литовское сопротивление режиму. Безусловно, такое утверждение будет точным, ведь подавляющее большинство участников партизанского движения были литовцами. Однако говорить о представителях других национальностей в партизанских формированиях можно и уже становится необходимостью, поскольку такие люди действительно были", – рассказал Радио Свобода Андрюс Тумавичюс, старший научный сотрудник Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ).

Отдельное место в истории антисоветского вооруженного подполья – хотя это довольно редкие примеры – занимают русские староверы. Их общины в Литве появились в XVII веке. Тогда многие старообрядцы были вынуждены бежать из царской России, спасаясь от репрессий. В результате тысячи людей осели на землях тогдашней Речи Посполитой. "Одними из самых известных борцов за свободу из числа староверов были представители семьи Казан родом из селения Зарасай на востоке Литвы. Именно в этом крае сосредоточены места компактного проживания староверов, в том числе и по сей день", – говорит историк.

Офицер литовской армии Афанасий Казан был главой известной семьи, связанной с антисоветской борьбой. Выходец из Зарасайского края (при Российской империи – Новоалександровского уезда), он прошел Первую мировую войну, затем был участником Белого движения в России. В 1920 году вернулся в Литву и пошел на службу независимой республике, воевал за независимость Литвы против Польши (между этими странами в 1920-30-х годах были напряженные отношения, польские войска заняли Вильнюс и его окрестности). Впоследствии Казан дослужился до капитанского чина.

В 1941 году Афанасий вместе со своим старшим сыном Игорем участвовал в Июньском антисоветском восстании. Во время нацистской оккупации работал в полиции. В 1943 году немцы отправили главу семейства на фронт. В конце войны он попал в советский плен под Кенигсбергом, был осужден и сослан в лагерь. Историки установили, что Афанасий Казан был одним из лидеров восстания политзэков в Воркутинском лагере. Там же он и погиб. Не менее трагически сложилась судьба его старшего сына, который тоже служил в полиции под началом немцев. Игорь Казан умер от полученных ран после стычки с группой советских диверсантов Марии Мельникайте.

Если в случае с отцом и старшим братом нельзя отрицать факт их сотрудничества с немецкой оккупационной администрацией, то вот сын Афанасия – Миколас (Николай) Казан – принимал активное участие именно в послевоенном антисоветском движении сопротивления. С приближением Красной армии он, еще по поручению отца, сформировал отряд численностью сто человек, с которым участвовал в действиях против красноармейцев на северо-западе Литвы. Впоследствии стал руководителем партизанского подразделения Зарасайского края, объединил несколько отрядов в так называемую "Медвежью роту".

Миколас Казан погиб 7 июля 1945 года. Усадьбу, где он и двое его товарищей остановились на ночлег, окружили сотрудники НКВД. Партизан отказался сдаваться в плен и подорвал себя гранатой. В 2000 году ему посмертно присвоили звание майора и наградили Орденом Креста Витиса 4-й степени. Награду из рук президента Литвы приняла спасшаяся от репрессий сестра Людмила.

Говоря о других русских Литвы, боровшихся против коммунистов, можно упомянуть Евстигнея Синякова, тоже выходца из Зарасайского края, который принимал участие в Июньском восстании. За это в конце июля 1944 года он был приговорен к смертной казни.

Война любви не помеха

Несмотря на разворачивавшиеся в то время трагедии, говорит историк Андрюс Тумавичюс, в Литве имели место и романтические истории.

"Есть довольно интересный эпизод, связанный с одной девушкой – Тамарой Михайловой. Она была русская, из Ленинградской области. Примерно в 1943 году ее вместе с тетей немцы переселили в Литву – прислали работать к крестьянам. Тогда это была обычная практика: немцы сгоняли русских из Советского Союза на работы. И вот Тамара работала в хозяйстве, и пока трудилась у этого крестьянина, между девушкой, которой тогда было 18-19 лет, и молодым хозяином завязались романтические отношения. Все выглядело вполне естественно: молодые люди, симпатия – ничего необычного.

Наступил 1944 год. Красная армия вытеснила немцев, и у Тамары появилась возможность вернуться домой, в Ленобласть. Она вместе с тетей вернулась, но, как говорится затем в протоколах ее допросов, когда они приехали, то увидели, что там ничего больше не осталось: ни дома, ни прежней жизни, условия ужасные. И тетя сказала: "Знаешь что, поезжай-ка ты обратно в Литву, к своему возлюбленному. Здесь жизни нет, а там, может, у тебя все сложится лучше". Она вернулась – а ее Йонукас уже в партизанском отряде. И она приходит к нему в партизанскую группу. В отряде она пробыла примерно полгода, пока ее не арестовали. Главный упрек, который ей предъявляли, был такой: как это русская женщина могла предать свою „великую родину“, „продать Советский Союз“ – и так далее.

Однако в ее приговоре это не отразилось каким-то особым образом: ей не назначили большего наказания, чем, скажем, ее литовской напарнице из того же отряда. Она получила свои десять лет".

Между двух огней

Среди литовских партизан можно было встретить и бывших солдат вермахта, и красноармейцев. Интересен случай сержанта из Владимирской области, кавалера Ордена Славы, который, находясь в Литве на лечении, позднее включился в повстанческую борьбу. Впоследствии он был арестован и на 25 лет отправлен в лагерь.

Возможность присоединиться к литовским партизанам выглядела лучше, чем прятаться в одиночку

Что касается немецких солдат, чаще всего они попадали в движение сопротивления к литовцам из-за того, что у них не было иного выбора, объясняет Тумавичюс. "Пожалуй, их главным мотивом было выжить, потому что они прекрасно понимали: фронт отходит, ты остаешься в тылу противника, а он движется на запад не останавливаясь. Возможность присоединиться к литовским партизанам, ведущим борьбу, выглядела лучше, чем прятаться в одиночку. Она давала шанс выжить и при благоприятных обстоятельствах вернуться домой".

По словам исследователя, в 1944-1945 годах многие в Литве полагали, что американцы и британцы объединятся с остатками разгромленных немцев, чтобы не дать Советскому Союзу захватить Европу. "Даже после полной капитуляции Германии люди все равно верили, что Запад объединится и все же выдавит большевиков. Бывшие солдаты вермахта в рядах партизан думали, что в таком случае можно переждать тяжелое время, а затем вернуться на родину", – говорит Андрюс Тумавичюс.

"Лесной брат" из Азербайджана

Самым уникальным эпизодом партизанской войны в Литве, считают многие историки, является история азербайджанца Шакира Садыкова. Он родился недалеко от Баку, до войны был учителем. Вместе с Красной армией, освобождая страну от нацистов, в конце концов оказался в Литве.

По словам исследователя Махира Гамзаева, Садыков присоединился к литовским партизанам из идейных соображений в августе 1945 года. Это был его личный протест против сталинского режима, а "лесным братьям" он, в свою очередь, был полезен благодаря своему боевому опыту.

Известно, что Садыков довольно быстро освоил литовский язык и даже писал на нем стихи. Он участвовал в прямых боестолкновениях с отрядами НКВД. В 1950 году был арестован и приговорен к смертной казни. Приговор привели в исполнение год спустя.

Примечательно, что Садыков, как указывают исследователи, на допросах требовал, чтобы с ним говорили на литовском.