"Важно как никогда". Премия за независимую журналистику в странах Балтии

В четверг в Риге были названы лауреаты премии Петера Гресте за свободу слова в странах Балтии. В этом году её получили актёр Даугавпилсского театра Вадим Богданов и литовские журналисты Шарунс Черняуск и Андрийс Тапиньш из центра журналистских расследований "Сиена".

На премию впервые были номинированы журналисты и издания, находящиеся и работающие в эмиграции: сотрудник телеканала "Настоящее время" Дмитрий Новиков, Катя Аренина из издания журналистских расследований "Проект Медиа" и "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода". Победу присудили Кате Арениной за расследование "Катькин сад".

Вручение премии Петера Гресте проходило в Стокгольмской школе экономики и было организовано её медиа-центром, который помогает не только СМИ Латвии, Литвы и Эстонии, но и российским журналистам, оказавшимся в изгнании после полномасштабного вторжения России в Украину.

Сразу после вручения премии Катя Аренина рассказала Радио Свобода о важности поддержки выступающих против Путина и войны российских журналистов и о том, как шла работа над расследованием, которое высоко оценило жюри:

Для всей нашей команды эта победа - большая честь

– Наш фильм о том, как российские и советские спецслужбы использовали ориентацию людей и компромат на них для шантажа для вербовки на протяжении 40 лет. Для всей нашей команды эта победа - большая честь. Эта премия вручается в странах Балтии, и для меня очень важно и ценно, что эти страны поддерживают российскую независимую журналистику которая оказалась в изгнании, и которой очень сложно продолжать свою работу. Жители этих стран хорошо понимают, насколько сложна наша ситуация, и это признание для нас очень ценно.

Наш фильм, который получил премию, рассказывает об очень страшных событиях. Одна из историй, которая есть в фильме, происходила ещё в советское время в Литве, и очень важную информацию мы нашли в архивах литовского КГБ. Мы были рады поработать с литовскими учёными к балтийскими коллегами-журналистами. Мне кажется, что такое объединение позволяет открывать новые мрачные страницы нашего общей истории, а это очень важно, – рассказала журналистка Катя Аренина.

Актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов известен своими многочисленными публичными выступлениями против российской пропаганды в Латвии.

Премия была учреждена в 2017 году для признания вклада журналистов и медийных организаций в защиту и укрепление свободы слова в странах Балтии. Петер Гресте – латвийско-австралийский ученый, писатель и мемуарист. Как журналист он работал с Reuters, CNN, BBC и телеканалом Al Jazeera English. Освещал события на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке.

В декабре 2013 года Гресте и два других журналиста Al Jazeera были арестованы в Египте по обвинению в фальсификации новостей, которые "порочат репутацию страны". Их обвинили в поддержке терроризма и в помощи запрещённой организации "Братья-мусульмане". В 2014 году журналистов судили и приговорили к семи годам лишения свободы, но после развёрнутой международной кампании и вмешательства правительства Австралии Гресте был освобождён. С тех пор он публично выступает за свободу слова и поддерживает независимую журналистику.

О лауреатах премии Питера Гресте и важности поддержки независимой журналистики в странах Балтии Радио Свобода рассказал директор центра медиа-исследований Стокгольмской школы экономики в Риге Эдгарс Спуравс:



– Для выбора лауреатов было создано независимое жюри под руководством господина Греста, в него вошли эксперты в области СМИ и академики из всех трёх стран Балтии. Мы разработали несколько критериев отбора, включая постоянство журналисткой работы, её влияние на аудиторию, инклюзивность, значимость для региона и так далее.



–Почему Стокгольмской школе экономики и центру медиа-исследований важно поддерживать независимую журналистику в странах Балтии?

Вручение премий – это такое публичное мероприятие, но у нас есть много обучающих программ

– Прежде всего я хочу отметить, что наличие центра медиа-исследований в бизнес-школе не является обычной практикой. Стокгольмской школе экономики 30 лет, а нашему центру 15. И это показывает готовность школы участвовать в решении глобальных проблем, где поддержка независимой журналистики является необходимостью и важной частью здоровой демократии. Вручение премий – это публичное мероприятие, но у нас есть много обучающих программ, к примеру, медиа-менеджмент, где журналистов и менеджеров учат многим полезным навыкам. У нас есть хороший факультет, который работает с этими программами. Но основная часть обучения – это расследовательская журналистика.



Кроме того, мы помогаем журналистам-расследователям, журналистам, которые находятся в изгнании, в том числе, из России. Также мы работаем с университетами в Украине и преподаём там то же самое. В следующем году у нас появится новая программа, связанная с расследовательской журналистикой. Она будет про безопасность для журналистов-расследователей. Там будет много практики, половина обучения будет здесь, в Риге, а другая половина – в Чехии. И там будет программа, связанная с похищениями, отравлениями, допросами, сексуальным насилием, в общем, достаточно жёсткими вещами, но я думаю, что это будет очень интересно и полезно для тех, кто про это пишет.

- Для чего был создан ваш центр медиа-исследований?

Наша миссия – поддержка независимых СМИ и журналистов, которые работают в изгнании

– Наша миссия – не только обучение будущих журналистов, но и поддержка независимых СМИ и журналистов, которые работают в изгнании, и которые решили жить и продолжать свою важнейшую работу из Риги. Я бы сказал, что в полном объёме миссия нашего медиахаба проявилась с началом полномасштабного вторжения России в Украину. На данный момент у нас примерно 40 журналистов, которые работают из нашего рабочего пространства. С нашей помощью они достигают аудитории в своих родных странах, что очень важно.



- Какова история премии Питера Гресте, сколько людей её получили и за какие заслуги?



– Её первое вручение произошло в 2017 году, потом из-за пандемии этот процесс был немножко прерван, но сейчас мы встречаемся уже четвертый раз. За эти годы мы вручили награды 12 журналистам и организациям, среди них, например, журналистка Индра Спранс из журнала Ir из Латвии. Она была награждена за свои расследования и репортажи о коррупции в высших эшелонах власти и олигархах. Также премия вручалась Катарине Крючковой и Койту Бринкману из эстонской ежедневной деловой газеты Äripäev, а также представителям литовского журналистского сообщества.

– Многие люди сегодня задаются вопросом – нужна ли независимая журналистика в мире пропаганды, искусственного интеллекта и фейков? Как вы отвечаете на этот вопрос?

На фоне того, что происходит, ценность независимой качественной журналистики только увеличивается

– На фоне того, что происходит, на фоне фейковых новостей, обманов, пропаганды ценность независимой качественной журналистики только увеличивается. В современном мире, где мы сталкиваемся с постоянным иностранным вмешательством, нехваткой денег и растущим влиянием искусственного интеллекта, независимая журналистика становится важной как никогда. Именно через качественные репортажи и расследования журналисты помогают сохранить здоровое общество и укреплять демократию, – уверен директор центра медиа-исследований Стокгольмской школы экономики в Риге Эдгарс Спуравс.