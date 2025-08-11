Европейские лидеры и Зеленский поговорят с Трампом до Путина

За два дня до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске европейские лидеры и Зеленский поговорят с президентом США по телефону, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря канцлера Германии Стефана Корнелиуса.

По его словам, в разговоре примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и главы правительств Великобритании, Польши, Италии и Финляндии.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что у Украины и Европы свой план прекращения войны: любые шаги по заключению мирного соглашения должны предприниматься после полного прекращения огня, обмен территориями возможен только на взаимной основе, в случае территориальных уступок Украина должна получить твердые гарантии безопасности, включая возможность членства в НАТО.

Ожидается, что европейские лидеры обсудят с Трампом "дальнейшие варианты оказания давления на Россию" и подготовку возможных мирных переговоров "и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности", отмечает канал "Настоящее время".

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Это будет первый визит президента России в страну с 2015 года. Ожидается, что стороны обсудят урегулирование войны в Украине.