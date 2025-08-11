Не так поняли?

15 августа на Аляске состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. США пообещали провести консультацию со своими европейскими союзниками перед саммитом, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия, вероятно, не стремится к миру, а значит надо продолжать на нее давить: "Если Россия не хочет останавливать войну, значит, нужно останавливать ее экономику".

По данным "Ведомостей", неуклонный рост расходов и резкое падение нефтегазовых доходов заставляют российские власти пересматривать бюджет. Весной Минфин РФ снизил план по поступлениям казну на 1,8 трлн руб., а траты поднял на 0,8 трлн. В результате прогноз дефицита бюджета вырос втрое — до 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. Но и в эти рамки Кремль, по мнению издания, не впишется.

Москва попытается использовать предстоящий саммит США-Россия на Аляске, чтобы поссорить Штаты и Европу, а не для значимых усилий по приближению мира в Украине, говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW).

По информации The Washington Post, Путин не готов возвращать Украине захваченные части Херсонской и Запорожской областей - в США и Европе его просто неправильно поняли.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина и России могут пойти на обмен территориями.

Ждать ли приближения мира после встречи Трампа и Путина, и способны ли экономические проблемы подтолкнуть Кремль к заключению перемирия - обсуждаем в программе "Лицом к событию"с главным редактором "Новая газета Европа" Кириллом Мартыновым и с экономическим обозревателем Максимом Блантом.











