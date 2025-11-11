"Гробы закрытые, само собой". В одной семье на войне погибли три брата

В селе Большие Пруды Красноярского края за месяц на войне в Украине погибли три брата. Всего из поселка на войну ушли семь человек, в живых на момент публикации этого текста остался только один из них.

Текст: проект "Окно"

"Первым уехал Алексей"

Братья Лешоки погибли в течение месяца – в июне 2024 года. Сначала семья узнала о гибели младшего Владимира, затем – среднего Алексея, а потом – старшего Михаила.

– Мать в истерике, кое-как ее смогли оторвать от пола, ползала там у нас, – вспоминает их сестра Нина Лешок.

Михаил попал под минометный обстрел, затем тело лежало в лесополосе, которая загорелась от взрывов снарядов. Его похоронили в сентябре 2024 года. А вот останки Владимира пришлось искать около года – похороны состоялись лишь в мае 2025 года. Чтобы брата признали погибшим, Нина ездила оформлять документы в Донецк и Ростов-на-Дону, ходила по моргам.

– В июле хоронили Алексея, народу очень много было. С администрации приезжали даже. У Михаила уже поменьше народу было. Гробы закрытые, само собой. А к младшему Владимиру на похороны я не ходила уже, – рассказывает одна из знакомых семьи.

Лешки жили в деревянном доме, который достался им от совхоза "Таежный" еще в 1997 году. В семье было восемь детей – четыре брата и четыре сестры. Отец их умер, один из братьев скончался от хронической болезни еще до войны. Сейчас в семье остались одни женщины.

– Алексей увлекался кладкой печей и каминов, любил технику любую, мог с ней возиться сутками, – говорит сестра его бывшей жены Мария. – Страсть к лошадям у него была… Мечтал построить двухэтажный дом сам и развести много коней! Михаил, старший, большую часть своей жизнь молодой провел в тюрьме. Бывал там неоднократно. После последнего раза, вроде как, остепенился. Был добрый и отзывчивый, хотя многие в посёлке его боялись. Скорей всего, потому что он сидел долго. Но на деле он был тихий и спокойный.

"Тихий и спокойный" Михаил Лешок отбывал почти 8 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (подробностей приговора нет в публичном доступе), был судим за нанесение побоев, кражу, применение насилие к представителю власти, а также уничтожение чужого имущества: он сжег две машины "Жигули"– "семерки" и "Москвич", стоявшие во дворе на соседней улице в Больших Прудах. Так Лешок хотел отомстить теще владельца автомобилей, которая пожаловалась в ГИБДД, что Михаил ездит по селу без прав. Часть срока Лешок отбывал в Тайшете Иркутской области, часть – в Красноярске. Всего он получил шесть судимостей, однако на момент подписания контракта был на свободе, работал автослесарем в "Племзаводе "Таежный".

Судимость за нетрезвую езду имел и средний брат Алексей, однако суд ограничился исправительными работами. Согласно приговору, Алексей тоже работал в "Племзаводе "Таежный", имел семь классов образования и не годился к воинской службе.

– Знаете, честно, мне кажется, он не нашёл себя в жизни после расставания с женой, моей сестрой. – говорит Мария. – 15 лет они прожили вместе, у них два сына. Потом он жил с другой женщиной, они расписались за несколько дней до его отправления на фронт. И когда он уже был на СВО, у них родился ребенок. Но Алексей его уже не видел – только на фото…

Младший Владимир судимостей не имел. Работал плотником в артеле золотодобытчиков, был недоволен зарплатой там, искал работу каменщика в Красноярске, где можно было получать около 80 тысяч в месяц. На войне он, видимо, надеялся заработать больше.

– У нас с деревни были парни, которые пошли туда по мобилизации, – рассказывает Нина Лешок. – Они приехали в отпуск и рассказали нашим, как там все обстоит. Первым уехал Алексей, потом один раз приезжал в отпуск по ранению. После его отпуска и остальные братья поехали: сначала Владимир, а потом Михаил. Мы, женщины, конечно, были категорически против, чтобы они ехали, но мама их учила не бросать друг друга, везде быть вместе...

"Там до него уже все сп...ли"

Сейчас Большие Пруды – это две строчки в "Википедии" и пять небольших улиц. В селе есть средняя школа и фельдшерско-акушерский пункт. Вокруг – живописная тайга и несколько водоемов. Из 370 человек работоспособные – лишь 130. Остальные – пенсионеры и дети. В селе почти нет асфальтовых дорог – только гравийные, а сетевой интернет в Большие Пруды провели лишь четыре года назад. Учителя в местной школе жалуются, что в здании протекает потолок. Обычный быт обычного российского села.

Многое в былые годы держалось в Больших Прудах на совхозе "Таежный", основанном еще в 1930 году. Поначалу основной рабочей силой там были ссыльные поселенцы и заключенные. В середине 30-х предприятие передали в подчинение Главного управления Севморпути, а с началом войны – Норильского комбината. Продовольствие, заготовленное в Сухобузимском районе, по Енисею отправляли в Норильск, где зеки в нечеловеческих условиях строили заводы. После развала СССР, в отличие от многих других совхозов, "Таежный" был приватизирован и продолжил работать.

– Принято ругать 90-е, но, как это ни странно, именно тогда "Таежный" стал известен в крае, – говорит житель Больших Прудов Геннадий. – Хотя тяжко было, кто спорит. Бартер был, автобусы сами переделывали старые, чтобы на них в Красноярск молочку возить. Водилы сидели, боялись, как бы им бандюки из "девятки" (Железногорск, закрытый город недалеко от Красноярска – С.Р.) жопу не отстрелили.

В дальнейшем "Таежный" стал едва ли не образцово-показательным сельхозпредприятием: губернатор Александр Усс на примере совхоза рассказывал, как в регионе растут надои. Одной из сестер Лешок Тамаре в 2017 году вручили автомобиль "Лада Гранта" за то, что она 15 лет отработала в "Таежном" дояркой.

В январе 2022 года "Таежный" купила компания Goldman Group депутата Заксобрания от "Единой России" и бизнесмена Романа Гольдмана. Гольдман начинал с торговли топливом, а с годами создал крупный холдинг по производству мяса и молока – активы Гольдмана оценивались в 15 млрд рублей. В Красноярске бизнесмен запомнился тем, что установил в одном из офисов унитаз, похожий на золотой. Кроме того, он проводил массовые бизнес-тренинги, на которых советовал "в первую очередь одержать победу на собой".

Гольдмана поддерживал прежний губернатор Александр Усс, однако в 2023 году после его отставки у предпринимателя начались проблемы: больше трехсот вкладчиков его финансового кооператива подали заявления о мошенничестве. Позже выяснилось, что Гольдман незаконно заложил "Племзавод "Таежный", получив заем более 300 млн рублей. Задержать Романа Гольдмана не смогли, потому что он уехал из России. Говорили, что его видели сначала в Таиланде, а затем – якобы во Флориде. Бывший депутат до сих пор в розыске.

– Он, конечно, прохиндей, – говорит житель села Геннадий. – Но в колхозе все плохо было и до него. Там до него уже все сп..или. Он просто воспользовался ситуацией, бабло получил и смылся. А, может, и правда хотел спасти предприятие, кто его знает. Хотя, если хотел, зачем тогда в Америку сбежал.

Еще 2021 году закрылся молочный завод в соседнем поселке Мингул – одно из подразделений "Таежного". Как объясняли прежние руководители, завод нуждался в реконструкции. После покупки "Таежного" Гольдманом и его бегства завод начал процедуру банкротства, а в 2025 году предприятие ликвидировали. Однако, местные говорят, что фактически "Таежный" полностью перестал работать в 2023 году – тогда скот начали вывозить с ферм.

– Единственный был совхоз и то закрыли, – жалуется местная жительница. – Причем причин мы так и не понимаем: все производилось, везде это молоко покупали, а потом – раз и нет денег… Сейчас в Атаманово (центр сельсовета ) можно съездить из Больших Прудов, там поискать работу. Ну, или в Красноярск сразу, тут недалеко – километров 100. Ну, или в "девятку" (Железногорск, закрытый город, бывший Красноярск-26) – тут вообще рядом. А так народ на вахты ездит, как и везде. На СВО? Можно, но честно скажу, я много желающих сейчас не вижу.

Найти какую- то работу в районе можно – в поселках и маленьких городах требуются учителя, врачи, спасатели, подсобные рабочие, сотрудники отделений банков и администрации. Однако зарплаты – 35-45 тысяч рублей в месяц. В Больших Прудах можно купить большой ветхий дом с участком земли более 20 соток всего за 1,5 млн рублей. Молодежь все чаще предпочитает уезжать в Красноярск.

Но кто-то решает заработать иначе. Из Больших Прудов на войну добровольно ушли семь человек. В живых, по словам местных жителей, на данный момент остался лишь один – Михаил Заурвейн, который в последние годы работал в соседнем городе Железногорске, там женился и оттуда ушел на войну.

Летом 2024 году Нина Лешок жаловалась тележурналистам, что на сельском кладбище нет забора, поэтому коровы ходят по могиле ее брата и захоронениям других участников войны. Обитатели села были готовы огородить кладбище своими силами, но местные власти собрали с них деньги и наняли рабочих, которые поставили всего 50-метровую изгородь, и сегодня не защищающую могилы от коров.

– Мало того, что добраться до кладбища в межсезонье нереально, так еще и приходится постоянно восстанавливать памятники на наших могилах, – жалуются местные жители.



