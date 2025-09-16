"Рабынь Потанину поставляет ФСИН". В Норильске создали "женскую каторгу"

Заключенная Анастасия Туглакова пыталась покончить с собой в исправительном центре ИУФИЦ-2 при ИК-15 Норильска на севере Красноярского края. Это произошло 11 сентября 2025 года, когда Туглакову уводили на продление срока пребывания в ПДН (помещение для нарушителей дисциплины, аналогичное ШИЗО в колониях). После нервного срыва из-за нарушения, приписанного ей администрацией, заключенная написала своей кровью на двери: "Сдохну!". Подруги заключенной рассказали, что Анастасия находилась в тяжелом состоянии, так как потеряла много крови. Однако у них отказались даже принять передачи для нее.

Текст: проект "Окно"

Адвокаты других заключенных исправительного центра подтвердили редакции "Окна", что прессинг и давление со стороны заключенных, сотрудничающих с администрацией колонии, их подзащитные испытывают с самого открытия центра в апреле 2025 года. Центр создан для "исправления" женщин, осужденных по нетяжким статьям. В июне на угрозы изнасилованием жаловалась другая осужденная, содержащаяся в этом центре – Екатерина Фатьянова из Красноярска. Ей назначили 2 года работ за раздачу газет по статье о повторной дискредитации российской армии.

Правозащитники отмечают, что жесткое расписание принудительных работ на дочерних предприятиях НГМК "Норильский Никель", домогательства на рабочих местах, суровый климат Заполярья и частое использование аналога ШИЗО без повода превратили сравнительно мягкий приговор суда в настоящее заключение строгого режима.

"Я бы написала: "Сдохните"

Известно, что Анастасия Туглакова вскрыла вены в помещении для нарушителей дисциплины после нервного срыва. Она потеряла много крови, но осталась жива. На двери она написала собственной кровью: "Сдохну!"

– Как мы позже узнали, это произошло, когда ее начали тащить в ПДН, помещение для нарушителей, хотя она только вернулась [оттуда]. И никакого реального повода ее наказывать не было. Якобы она "неслышно" поздоровалась с сотрудницей центра. Она на самом деле нормально поздоровалась, но такое там в порядке вещей – затащить в "стакан" тех, кто с ними [администрацией исправительного центра] не сотрудничает, – говорит знакомая пострадавшей Татьяна (имя изменено для безопасности собеседницы). – Она после кровопотери пластом лежала и, знаете что, у нас просто отказались принять горький шоколад для нее. Просто отказались передавать небольшую передачу, хотя там все было по правилам. Мы ехали больше сотни километров! Сказали, что так как мы не кровные родственники, поэтому "не положено". Хотя нет такого правила. Там по факту никакой не исправительный центр, а тюрьма настоящая!

По словам нашей собеседницы, Анастасия – представитель малых коренных народов и живет в Дудинке, столице Таймырского района Красноярского края.

– Казалось бы, мелочь, да? Там аналог ШИЗО, тут передачку не отдали, здесь – медика не отправили. Но в целом это сволочизм. Они же довели женщину до того, что она своей кровью пишет "Сдохну". Ну, по мне, конечно, я бы написала "Сдохните". Но факт – насколько отвратительная атмосфера, насколько отвратительное отношение, что, казалось бы, смягченный приговор – принудительные работы – проживаются хуже, чем реальный срок в колонии. Полгода полярная ночь, экологическая катастрофа из-за выбросов предприятий "Норникеля", морозы до -62 градусов и черная пурга – это каторжные условия для тех, кто не привык к климату Арктики, – говорит правозащитница Ольга Суворова, подзащитная которой прикреплена к исправительному центру. – Медики ехали к ней [Анастасии Туглаковой] около получаса, потому что реального медработника в центре нет. Формально исправительный центр для женщин приписан к мужской колонии строгого режима, где медик есть. Но по факту – его из ИК-15 работницам не дождаться. В итоге женщина истекала кровью, потому что даже аптечки нет! При любых жалобах, даже элементарных, надо вызывать скорую, а скорая не дает документ о том, что они приезжали. Тебе нужно ехать на подстанцию скорой и брать документ о том, что да, действительно был вызов скорой.

"Обморожение или смерть"

"Изолированный участок, функционирующий как исправительный центр для женщин, осужденных к принудительным работам", а именно ИУФИЦ-2 в городе Норильске при ИК-15, был открыт в марте 2025 года. Как рапортует УФСИН по краю, лимит наполнения "участка" составляет 105 мест при наличии 12 сотрудников. На самом деле, по словам правозащитников, десятку сотрудников приходится управлять сотнями заключенных.

– Там в первом исправительном центре мужики – по факту, они в соседних бараках. Сотрудников 12 – это на оба центра, то есть на сотни осужденных к работам. Из-за дефицита кадров часть полномочий они делегируют самим зекам со всеми вытекающими – стандартный набор унижений и жестоких методов, помноженный на лютые холода, – говорит руководитель проекта против пыток "ГУЛАГу нет" Владимир Осечкин. – Там есть секторы и помещения сродни клетке – плохо себя ведешь, не шестеришь, не давишь неугодных или проявляешь человечность – "случайно" забудут в "стакане" (ПНД). А там несколько часов по зиме и готово – обморожение или смерть. Центры приписаны ИК-15 строгого режима – и там есть немало "прессовщиков", осужденных на строгий режим на большие сроки, которых за хорошую работу на администрацию поощрили тем, что заменили строгий режим на принудительные работы. Как они верховодят обычными зеками, можете представить. Красноярский край – особая территория исторически: всегда была под ФСБ и лесной мафией генералов ФСИН.

Согласно релизу ФСИН, центр для женщин представляет собой общежитие с комнатами для проживания осужденных "из расчета 4 кв.м на человека", с помещениями для хранения и приема пищи, обеденным залом, бытовыми помещениями.

"Также в ИУФИЦ есть комната для проведения воспитательной работы с осужденными и специальные помещения для нарушителей установленного порядка отбывания наказания. Для осужденных составлен распорядок дня, которому они обязаны следовать", – пишет служба исполнения наказаний.

По словам Суворовой, этот распорядок дня – "отдельный образчик садизма": чтобы за два часа доехать из ИУФИЦ до работы – как правило, в дочерние компании "Норникеля" – осужденным приходится вставать в 5-40 утра. С работы они возвращаются к 18, в 21-40 – отбой.

– В 5-45, смотрите, Екатерине [Фатьяновой] поставили туалет и умывание, а на 5-55 – влажную уборку комнат. Это на 40 минут раньше, чем у остальных осужденных. И, если она со шваброй не встанет и не помоет пол – будет нарушение. Она встает моет – в ответ ей прилетают угрозы от осужденных, сотрудничающих с администрацией и имеющих условия помягче, которых она будит и не дает спать этой уборкой. Угрожают этой же шваброй ее изнасиловать. А что администрация центра – в ответ на жалобы оперативница этого ИУФИЦ приносит ей в секцию две новых швабры. Такой вот подарочек с намеком. Сами создают и эскалируют конфликты между осужденными и якобы "ни при чем", – объясняет Суворова жалобу своей подзащитной от июня 2025 года.

В декабре 2024 года Екатерину Фатьянову приговорили к двум годам принудительных работ по делу о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) за раздачу 9 мая 2023 года газеты "Рабоче-крестьянский СЕРП И МОЛОТ" в районе Театральной площади Красноярска. В протоколе полицейские указали, что материал под названием "Размышления о природе империализма" "дискредитирует вооруженные силы РФ". В декабре 2022 года Фатьянову уже штрафовали по аналогичной административной статье (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за расклейку антивоенных листовок.

"К вам едет террористка"

– Конфликты между осужденными там возникают постоянно, есть потасовки, но при этом администрация выгораживает "активисток", а тех, кто не сотрудничает с ними – после конфликта ждет ужесточение меры пресечения. Одну недавно отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер в Норильске, а потом увезли в Красноярск, где осудили, и теперь она направлена в женскую ИК-22 в Красноярске. Заодно "расчистили" место в центре. Они мало того, что провоцируют на конфликты, к Екатерине, как к политической, отношение особое. Перед ее приездом осужденных в бараке готовили особенно, рассказывая им, мол, к вам едет "террористка". Она приехала – ее одни по дуге обходили, другие – на явный конфликт вызывали. Вещи ее обыскивают постоянно. Там такой морально психологический климат, что она постоянно боится, что ей подкинут наркотики. Она не курит, не пьет и, разумеется, к наркотикам не имеет отношения, но постоянно есть опасения, что ей такое подкинут, – говорит Ольга Суворова.

В итоге исправительный центр ИУФИЦ-2 для женщин по "нетяжким" статьям правозащитники стали называть "возрожденным ГУЛАГом для женщин". И создали петицию за его закрытие, где центр назван каторгой. На данный момент под ней поставлена 261 подпись.

– Еще реальный случай оттуда, – продолжает Ольга. – Женщина из небольшой деревни под Канском. Заработков нет, живут бедно, своим огородом. Шла по улице в Канске, нашла карту, лежащую на дороге, воспользовалась этой картой, сняла 6 тысяч рублей, потратила на продукты. Когда все дело вскрылось, она эти 6 тысяч потерпевшей в полном объеме вернула. А ее за это отправляют в Норильск, в Заполярье – по сути дела, на каторгу. Почему каторга? Я бывала в Норильске многократно, очень тяжело там себя чувствую, очень плохо. Никто просто так "северные" высокие зарплаты не платит – там тяжелейшее влияния климата на организм человека. Это не только повышенное давление, это и астматический компонент – из-за выбросов дышать очень тяжело. И когда туда отправляют жителей с юга Красноярского края с припиской, что там "всего 1500 километров расстояние", я отвечаю, что цифры не имеют значения, а важно, что из Минусинской котловины, где количество солнечных дней такое же, как в Сочи, где очень мягкий климат, людей кидают в Заполярье. Люди в итоге там страдают даже не от того факта, что они осуждены или что на принудительных работают – их климат просто убивает.

По словам правозащитников, осужденных из Красноярска и других городов края ФСИН часто незаконно отправляет именно в Норильск вместо того, чтобы направить в исправительные центры по месту жительства.

– Они говорят, якобы центры Красноярска переполнены. Но по факту просто поставляют рабынь на дочерние предприятия "Норникеля". Уборщицам из осужденных в цехах Норникеля, согласно расчетке Фатьяновой, платят 58 тысяч рублей в месяц. При этом обычная зарплата уборщицы в Заполярье с учетом всех северных надбавок – в 2 раза выше. Куда идет эта разница?! В чей карман? – возмущается Ольга. – Готовила накануне справку по ситуации с Норильском для Марианны Кацаровой, спецдокладчицы ООН по вопросам прав человека в Российской Федерации: в 37-40 годы в Норильск заключенных направляли только после предварительной медкомиссии. Потому что работяги нужны были там здоровые. Женщин, которых направили сейчас в этот ФИЦ (федеральный исправительный центр), никто не освидетельствовал на предмет здоровья. Никаких медицинских процедур не было! Сейчас там находятся и беременные, и ВИЧ-положительные, и перенесшие инсульт. К примеру, Екатерина сильно страдает от давления – в центре все ухудшилось так, что несколько раз скорую даже приходилось вызывать. Прокурорских спрашиваю, почему скорую гоняют, почему нет медика? Тишина в ответ. У нее хроническое заболевание щитовидки – на УЗИ показали, что узлы растут, но биопсию ей, конечно, никто там не назначает. Раз медика нет, скорую не вызовешь – надо идти в поликлинику, а там тебя никто без паспорта не оформит. Вот она и глыкает пачками болеутоляющие, вместо лечения. Также у нее обострился пиелонефрит, воспаление почек, плюс вновь выявили спондилез (дегенеративное поражение позвоночника). При таких диагнозах физический труд нужно ограничить, а ее поставили уборщицей в дочку "Норникеля". Может ли она отказаться [работать]? Конечно! И тогда ей с радостью заменят принудительные работы на реальный срок в колонии.

28 мая Фатьянову сотрудники ИУФИЦ-2 трудоустроили в клининговую фирму "Сервис-партнер Таймыр".

– Компания не обеспечила спецодеждой, а выданная пара перчаток порвалась за два дня, – передает правозащитница слова осужденной Фатьяновой. – Зато тарелки в столовой ИУФИЦ – с лого Норникеля, полюбуйтесь. Логотип Норникеля все говорит сам за себя. А на тарелке – диетпитание: слипшиеся макароны и кусочек хлеба. Питание для тех, кто на "котловом довольствии" – это означает, что, как только тебя трудоустроили, ты питаешься на свои. И вот за такое безобразие ты платишь из своих денег в 2-3 раза больше, чем на материке, потому что таковы норильские цены. Поэтому девчонки экономят и некоторые буквально на дошираке и всем таком. Ни о каких витаминах, фруктах или даже молочке вообще речи нет. А потом мы слышим о фертильности, о демографии. Вы зачем этих женщин туда отправили? Например, женщин, которые осуждены за неуплату алиментов. На материке она не могла найти работу и платить ребенку алименты, хотя у нас зачем-то сотни социальных служб, опеки и т.д. существует на наши налоги. Вместо того, чтобы трудоустроить эту мамочку по исполнительному листу на муниципальные предприятия в Красноярске (хоть в Горзеленхоз, хоть автобусы мыть), а потом забирать у нее часть зарплаты в качестве уплаты алиментов, женщин привезли в этот центр, не всех даже трудоустроили, а задолженность по алиментам копится, хотя по факту они уже отбывают наказание. В итоге она выйдет после отбытия наказания с угробленным здоровьем, а у нее задолженность по алиментам осталась.

По словам правозащитницы, за пять месяцев работы существования исправительного центра они написали в прокуратуру и другие ведомства десятки жалоб и заявлений. Их проигнорировали.