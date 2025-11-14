"Коллективный Путин без грима". Соцсети – о кланах, правящих Россией

Для тех, кто любит закулисные тайны российской власти, нынешняя неделя – просто пиршество. Вышло несколько подробных расследований, рассказывающих о нравах путинской элиты и о том, что, собственно, представляет собой эта элита в самом буквальном, биологическом смысле: сплоченный коллектив, состоящий из представителей ряда родственных кланов. Их корни во многих случаях уходят глубоко в советскую эпоху.

Издание "Проект" начало на днях публикацию огромной расследовательской работы под названием "Отцы и деды". Ее первая глава касается родственных связей российских "верхов", в том числе самого президента РФ Владимира Путина. Как утверждают авторы расследования, Путин "стал рекордсменом по числу родни в руководстве страны со времен династии Романовых". А именно:

Общие данные о кумовстве в российской элите, представленные "Проектом", тоже впечатляют:

Екатерина Аренина

Я участвовала минимально и могу оценить, какую огромную работу самоотверженно проделали мои коллеги. Это десятки и сотни часов далеко не всегда интересной работы: копания в базах данных, поиска неизвестных племянников и невесток, которые, впрочем, с высокой вероятностью уже стали или станут кем-то важным в России. И без этой работы об этом никто даже не узнает. Результаты, с одной стороны, ожидаемы — мы и так видим, что назначить собственную племянницу замминистра Путину уже не стремно. С другой — ошеломляющи. Мы видим, как этим занимаются Путин, его окружение, Кадыров. Но этот процесс всеобъемлющ. Среди высших руководителей 76% имеют родственников на госслужбе или господрядах. Главы бессчисленных росрыболовств и росстатов уже нашли место во власти для своей родни. Россию передают по наследству.

Первая часть "Отцов и дедов" вызвала оживленную реакцию сетевой аудитории.

Не ТВ

Шикарное расследование Проекта "Отцы и Деды". Оказывается, не только Кадыров распихал всех своих родственников во власть, но и Путин давно и планомерно расставляет своих, а за ним и все остальные его близкие, так что Россия оказывается давно живет при боярах и прочей аристократии, как они относятся к остальному народу? Да собственно ничего не изменилось, так же как и раньше – как к скоту!

Александр Помазуев

Огромная и полезная работа по исследованию и систематизации путинской элиты

Ira Popova

Вот он – коллективный путин.

Проект «Отцы и Деды» вскрыл то, что и так чувствовалось кожей: Россией рулит всего пару десятков семей, примерно 25. Не элиты, не «аристократия» – обычная советская номенклатура, отъевшаяся до размеров мафии.

Из 1329 персонажей, сидящих на ключевых должностях, у 76% есть свои люди в госструктурах и кормящихся от госзаказов бизнесах.

58% — прямые наследники красной касты, которой передавали кабинеты, должности и кормовые потоки по наследству.

Это не бояре, не дворяне и даже не честолюбивые буржуа. Это картонные князьки, размазанные по вертикали власти. Их структура управления похожа на карту пяти нью-йоркских мафиозных семей после реформы Лаки Лучиано: зоны влияния поделены, балансы регулируются, но всё держится на страхе и «понятиях» номенклатурной стаи.

Но главное – даже не их число. Главное – то, что менее 1% госслужащих имеют родственников на фронте.

Вот где вся правда режима:

номенклатура не воюет.

Она командует.

Она делает бизнес.

Она посылает на смерть чужих детей.

«Время героев»? Герои на снимках могил.

А «правящие семьи» – в бункерах, виллах и теневых кабинетах.

Вот так и выглядит коллективный путин без грима.

Александр Бирюков

В эрэфии КГБэшники Бандиты у власти… Грабят и грабят дурачков-русских людей, используя семейный подряд…

Без скептиков тоже не обошлось.

Алексей Лысенко

Для сравнения хочу видеть такое же исследования по другим странам, чтобы сравнивать реальное с реальным, а не реальное с вымышленным.

Владислав Михайлов

Кроме вас кому это интересно и какая польза от этого??

Ефремов Алексей

А чего тут удивительного исследовал Проект? В России образуется класс дворянства необходимый для поддержания монархии. Хотя самой монархии пока не создано, но ждать не долго. Скоро Иван Спиридонов будет объявлен каким-нибудь президент-принцем. (Иван Спиридонов, по ранее появлявшимся сведениям, – имя одного из сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой).

Григорий Голосов

Идея о том, что нынешняя правящая группа в России прямо наследует правящему классу СССР, конструктивно хороша для организации текста и придает ему флер научности. К сожалению, она может выглядеть убедительной только для тех, кто не знает, что в СССР почти все управленческие должности, даже самые ничтожные, были номенклатурными. Иными словами, не попадали в номенклатуру только те советские предки, которые никогда никем не руководили. А поскольку речь идет о нескольких поколениях людей в условиях повышенной социальной мобильности, свойственной эпохе преобразований с революциями и чистками, то такая родословная выглядела бы необычной и вряд ли хорошо характеризовала бы унаследованные качества. Научный подход состоял бы в том, чтобы сравнить происхождение правящей группы с контрольной группой, которую составили бы успешные по российским меркам люди (скажем, профессионалы в каких-то категориях), в правящую группу не входящие. Еще более интересные результаты, уверен, дало бы исследование семейного бэкграунда людей, которых можно идентифицировать как российских оппозиционеров. В этой группе доля "высокородных" может оказаться куда как выше, чем среди действующих чиновников.

Иногда трудно отличить скептицизм от иронии:

Миша Правдоруб-самоучка

А в чем польза-то? Скорее создает впечатление, что Пу своих не бросает, радеет за родного человечка. Такой позитивный вайб.

Читатели из других постсоветских стран обращают внимание на то, что кумовство и клановость власти – не только российская черта.

Aitkozha Fazylov

Это выяснил «Проект» в ходе масштабного исследования кумовства в Казахстане… ой простите в России «Отцы и деды».

У нас кроме отцов и дедов есть нағашы, жиен, күйеу бала, құда, құдағи.. одноклассник, подельник... и т.д.

Не осталась незамеченной и вторая глава проекта, посвященная клановости северокавказских госслужащих.

Милов. Команда

Из 57 изученных чиновников кавказского происхождения 55 пристроили родню в государственные структуры или бизнес, живущий на госконтрактах. Семьи Кадырова и Керимова разрослись далеко за пределы своих республик и прочно закрепились в Кремле.

Ну и, конечно, любопытен "заключительный аккорд", получившийся, по словам руководителя "Проекта" Романа Баданина, благодаря читателям:

…История о важности аудитории, то есть всех вас. Мы начали публиковать написанное только вчера, а уже узнали от вас сенсацию. Выяснилось, что Путин, натурально пока мы выпускали "Отцов и дедов", завел себе еще одного родственника в руководстве российского правительства.

Знакомьтесь: Виктор Фисенко, первый замминистра здравоохранения РФ, новый зять Владимира Путина и третий близкий родственник президента в составе правительства (после Сергея и Анны Цивилевых). Тут смешно все: Фисенко, судя по всему, поздним летом или осенью женился на Елене Жидковой, двоюродной племяшке Путина из все того же ивановского куста Путиных, откуда вышла Цивилева и соруководитель "Газпрома" Михаил Путин. Жидкова и сама не промах: она командует всей медициной в государственной РЖД. Чтобы сойтись с Фисенко путинской родственнице пришлось развестись со своим первым мужем, который очень непатриотично оказался гражданином США. Если Путин будет обрастать госродней с такой скоростью, Кадыров должен начать волноваться.

Но главное не это! Мы узнали о факте женитьбы очередных Путиных от вас и благодаря этому смогли быстро найти тому подтверждение.

Но не "Проектом" единым. В те же дни, что и новые серии "Отцов и дедов" (они продолжают выходить в течение недели), появилось и подготовленное "Системой" (расследовательский проект Радио Свобода и телеканала Настоящее Время) расследование о "тайных комнатах" Путина - кабинетах-близнецах, оборудованных для российского правителя в трех его резиденциях, чтобы скрыть истинное местонахождение Путина в данный конкретный момент.

Елена Шмараева

Огромный труд дорогих коллег, с сотнями на первый взгляд одинаковых фотографий с Путиным и часами видеозаписей с ним же, с восклицаниями "Да их не два, а три, кабинетов три!", еще сотнями фотографий с начерченными на них карандашными линиями перспективы и игрой найди отличия ("Как там называется эта штука на столе - на ней другой рисунок!") - всё это вылилось в крайне занимательный рассказ о страхе и вранье, на котором держится высшая государственная власть в Российской Федерации.

Коротко: у Владимира Путина три идентичных кабинета в разных местах, и все их выдают за Ново-Огарёво.

Екатерина Шульман

Если разглядывая список бесконечной родни, первое, что невольно думаешь - господи, что ж все такие страшненькие-то, то тут - чего ж всё такое отчаянно некрасивое. Как ни строй, всё равно выходит ПНИ с евроремонтом.

Boris Fel

Что такое дважды два по-кремлевски?

Это двойник Путина в кабинете-двойнике