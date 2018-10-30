Может вызвать желание употребить алкоголь

Доброе утро!

В Мурманской области затонул плавучий док, в котором ремонтировался авианосец “Адмирал Кузнецов”. Пострадали четыре человека. В Мурманской администрации ночью сказали, что комментировать случившееся будут “в рабочее время”. Прочие новости такие:

В России сегодня день памяти жертв политических репрессий: в Москве пройдет акция “Бессмертный ГУЛАГ”, в Петербурге будут вспоминать погибших у Соловецкого камня.

Ушел в отставку мэр Волоколамска, настаивавший на закрытии мусорного полигона (по неподтвержденным данным – ушел под давлением).

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что не будет баллотироваться на пост главы своей партии в декабре и не станет претендовать на пост канцлера на следующих парламентских выборах.

Пентагон направляет на границу с Мексикой еще пять тысяч военных. Они должны защитить страну от мигрантов, идущих из Гондураса.

В Индонезии спасатели обнаруживают вещи и фрагменты тел пассажиров разбившегося “Боинга”. На борту были 189 человек.

Возвращение имен и атаки на “Мемориал”

Сегодня в России – день памяти жертв политических репрессий. Накануне в Москве у здания ФСБ на Лубянке состоялась традиционная акция “Возвращение имен”, несмотря на попытки городских властей перенести ее на другое место. Организатор этой акции, общество “Мемориал”, в последнее время постоянно подвергается давлению со стороны властей, и тут подробно рассказано как. В Петербурге имена репрессированных будут читать сегодня у Соловецкого камня на Троицкой площади, в Москве пройдут акции “Колокол памяти” и “Бессмертный ГУЛАГ”. Здесь рассказывается, как вспоминают погибших в годы массового террора в Перми.

Духовное

В Беларуси торжественно отметили столетие Комсомола . В России этот юбилей отмечать было сложнее за отсутствием Комсомола, но соцсети все равно бурлили, а глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обнародовала через свою пресс-службу адресованное неизвестно кому поздравление, в котором сказала, что память об этой организации и впредь должна служить нравственным ориентиром для молодежи.

. В России этот юбилей отмечать было сложнее за отсутствием Комсомола, но соцсети все равно бурлили, а глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обнародовала через свою пресс-службу адресованное неизвестно кому поздравление, в котором сказала, что память об этой организации и впредь должна служить нравственным ориентиром для молодежи. В Нижнем Новгороде прокуратура запретила проводить концерты популярных "в молодежной среде" исполнителей типа “Пошлой Молли”, Монеточки и рэпера Face, потому что их произведения "способны вызвать у детей желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих".

типа “Пошлой Молли”, Монеточки и рэпера Face, потому что их произведения "способны вызвать у детей желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих". А чтобы подобных желаний не возникало и у взрослых, из “Росреестра” тихо убрали сведения о пятиэтажной квартире главы “Роснефти”.

Из жизни мировых лидеров

Наказания на всех фронтах

По итогам воскресной акции в поддержку обвиняемых по делам о создании якобы экстремистских сообществ “Сеть” и “Новое величие” в Москве и Петербурге были задержаны в общей сложности 59 человек. В Петербурге суд арестовал на 10 суток участницу акции Ольгу Смирнову, некоторые из задержанных по-прежнему находятся в отделениях полиции.

в Москве и Петербурге были задержаны в общей сложности 59 человек. В Петербурге суд арестовал на 10 суток участницу акции Ольгу Смирнову, некоторые из задержанных по-прежнему находятся в отделениях полиции. Давление на независимую прессу. К редакции "Новой газеты" в Москве неизвестные привезли три клетки с овцами, одетыми в жилетки с надписью "Пресса". Овец сотрудники отвезли в приют, отметив, что получать живых зверей не так страшно, как их отрубленные головы. Комментарии главреда The New Times по поводу 22-миллионного штрафа можно почитать тут (“Репортеры без границ” назвали этот штраф “смертным приговором” для издания, а Песков охарактеризовал решение суда как “обоснованное”).

К редакции "Новой газеты" в Москве неизвестные привезли три клетки с овцами, одетыми в жилетки с надписью "Пресса". Овец сотрудники отвезли в приют, отметив, что получать живых зверей не так страшно, как их отрубленные головы. Комментарии главреда The New Times по поводу 22-миллионного штрафа можно почитать тут (“Репортеры без границ” назвали этот штраф “смертным приговором” для издания, а Песков охарактеризовал решение суда как “обоснованное”). Еще один ответ на акцию против пенсионной реформы 9 сентября : против экс-главы Пастафарианской церкви возбуждено административное дело за пост в ВК с призывом прийти на митинг (организация несанкционированного публичного мероприятия).

: против экс-главы Пастафарианской церкви возбуждено административное дело за пост в ВК с призывом прийти на митинг (организация несанкционированного публичного мероприятия). Ответы на мусорные протесты . Ушел в отставку мэр Волоколамска Петр Лазарев, настаивавший на ликвидации мусорного полигона “Ядрово”. По неподтвержденным данным, он сделал это под давлением (есть два уголовных дела, связанные с его деятельностью). В другом подмосковном городе, Зарайске, активист, организовавший собрание местных жителей по вопросу о противостоянии строительству мусорного полигона, оштрафован на 10 тысяч рублей (собрание не было согласовано, организаторы получили в общей сложности 23 отказа). В Татарстане центр “Э” задержал местного борца с мусоросжигательным заводом.

. Ушел в отставку мэр Волоколамска Петр Лазарев, настаивавший на ликвидации мусорного полигона “Ядрово”. По неподтвержденным данным, он сделал это под давлением (есть два уголовных дела, связанные с его деятельностью). В другом подмосковном городе, Зарайске, активист, организовавший собрание местных жителей по вопросу о противостоянии строительству мусорного полигона, оштрафован на 10 тысяч рублей (собрание не было согласовано, организаторы получили в общей сложности 23 отказа). В Татарстане центр “Э” задержал местного борца с мусоросжигательным заводом. Пытки . Против активистки незарегистрированной “Другой России” Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены у стенда ФСИН на выставке военной и полицейской техники, возбуждено уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе “сотрудники ФСИН”. Руководство отдела МВД в Свердловской области получило условные сроки за пытки задержанного.

. Против активистки незарегистрированной “Другой России” Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены у стенда ФСИН на выставке военной и полицейской техники, возбуждено уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе “сотрудники ФСИН”. Руководство отдела МВД в Свердловской области получило условные сроки за пытки задержанного. И только уголовное дело о рейдерстве против бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова суд закрыл – полтора года назад Вороненкова убили в Киеве.

Авиакатастрофа

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии обнаружены вещи пассажиров и тела погибших. По данным властей, никто из находившихся на борту 189 человек не выжил. Самолет пропал с радаров через 13 минут после вылета, перед этим пилот запросил экстренную посадку.

Шесть ссылок

Политэкономическое. Отрывок из книги историка Тамары Эйдельман “Как работает пропаганда” и экономический анализ творчества Стругацких (научная фантастика 1960-х стала механизмом реабилитации советской экономической модели).

Художества. Рассказ феминистской художницы Татьяны Антошиной о том, из чего растут ее работы (очередная серия очень симпатичного проекта “Визуальный словарь”) и разъяснения Дмитрия Пиликина об истории появления ленинградских художественных сквотов.

Книги и дефис. Разговор с израильским писателем Амосом Озом о том, как Израиль родился из книг, и рассказ Константина Пио-Ульского о том, как в 1941 году в Югославии дефис в его фамилии спас жизни его отца и еще 15 русских офицеров.

Искренне Ваши,

Семь Сорок