Может вызвать желание употребить алкоголь

Доброе утро!
В Мурманской области затонул плавучий док, в котором ремонтировался авианосец “Адмирал Кузнецов”. Пострадали четыре человека. В Мурманской администрации ночью сказали, что комментировать случившееся будут “в рабочее время”. Прочие новости такие:
- В России сегодня день памяти жертв политических репрессий: в Москве пройдет акция “Бессмертный ГУЛАГ”, в Петербурге будут вспоминать погибших у Соловецкого камня.
- Ушел в отставку мэр Волоколамска, настаивавший на закрытии мусорного полигона (по неподтвержденным данным – ушел под давлением).
- Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что не будет баллотироваться на пост главы своей партии в декабре и не станет претендовать на пост канцлера на следующих парламентских выборах.
- Пентагон направляет на границу с Мексикой еще пять тысяч военных. Они должны защитить страну от мигрантов, идущих из Гондураса.
- В Индонезии спасатели обнаруживают вещи и фрагменты тел пассажиров разбившегося “Боинга”. На борту были 189 человек.
Возвращение имен и атаки на “Мемориал”
Сегодня в России – день памяти жертв политических репрессий. Накануне в Москве у здания ФСБ на Лубянке состоялась традиционная акция “Возвращение имен”, несмотря на попытки городских властей перенести ее на другое место. Организатор этой акции, общество “Мемориал”, в последнее время постоянно подвергается давлению со стороны властей, и тут подробно рассказано как. В Петербурге имена репрессированных будут читать сегодня у Соловецкого камня на Троицкой площади, в Москве пройдут акции “Колокол памяти” и “Бессмертный ГУЛАГ”. Здесь рассказывается, как вспоминают погибших в годы массового террора в Перми.
Духовное
- В Беларуси торжественно отметили столетие Комсомола. В России этот юбилей отмечать было сложнее за отсутствием Комсомола, но соцсети все равно бурлили, а глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обнародовала через свою пресс-службу адресованное неизвестно кому поздравление, в котором сказала, что память об этой организации и впредь должна служить нравственным ориентиром для молодежи.
- В Нижнем Новгороде прокуратура запретила проводить концерты популярных "в молодежной среде" исполнителей типа “Пошлой Молли”, Монеточки и рэпера Face, потому что их произведения "способны вызвать у детей желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих".
- А чтобы подобных желаний не возникало и у взрослых, из “Росреестра” тихо убрали сведения о пятиэтажной квартире главы “Роснефти”.
Из жизни мировых лидеров
- Канцлер Германии Ангела Меркель не будет выдвигаться на пост председателя своей партии Христианско-демократический союз и уйдет из политики по истечению нынешнего срока. Здесь собраны первые реакции на это заявление.
- Что происходит на президентских выборах в Грузии (противостояние Иванишвили и Саакашвили) и чего ждать от второго тура, объясняется тут.
- О кумире правых радикалов, которого бразильцы избрали себе президентом, подробно рассказано здесь.
- Еще один правый политик, президент США Дональд Трамп назвал американские медиа, обвиняющие его в пропаганде насилия, “настоящими врагами народа”. Сам он выступает как защитник народа: Пентагон отправляет на границу с Мексикой, в сторону которой движется караван из семи тысяч беженцев, дополнительные 5,2 тысячи военнослужащих, дабы обеспечить численное превосходство над противником. Как этот пресловутый караван связан с антисемитской риторикой (вдохновлявшей в том числе и человека, убившего 11 человек в питтсбургской синагоге), анализируется здесь (англ.). Соцсеть Gab.com, в которой стрелок публиковал свои переживания по поводу еврейского засилья, временно ушла в офлайн, потому что доменные провайдеры отказываются с ней сотрудничать. Основатель сети возмущен такими покушениями на свободу слова.
- Россия же оказывает посильную помощь лидерам Венесуэлы (экспертными рекомендациями) и Центральноафриканской республики (военным присутствием и регулярными беседами с местными депутатами).
Наказания на всех фронтах
- По итогам воскресной акции в поддержку обвиняемых по делам о создании якобы экстремистских сообществ “Сеть” и “Новое величие” в Москве и Петербурге были задержаны в общей сложности 59 человек. В Петербурге суд арестовал на 10 суток участницу акции Ольгу Смирнову, некоторые из задержанных по-прежнему находятся в отделениях полиции.
- Давление на независимую прессу. К редакции "Новой газеты" в Москве неизвестные привезли три клетки с овцами, одетыми в жилетки с надписью "Пресса". Овец сотрудники отвезли в приют, отметив, что получать живых зверей не так страшно, как их отрубленные головы. Комментарии главреда The New Times по поводу 22-миллионного штрафа можно почитать тут (“Репортеры без границ” назвали этот штраф “смертным приговором” для издания, а Песков охарактеризовал решение суда как “обоснованное”).
- Еще один ответ на акцию против пенсионной реформы 9 сентября: против экс-главы Пастафарианской церкви возбуждено административное дело за пост в ВК с призывом прийти на митинг (организация несанкционированного публичного мероприятия).
- Ответы на мусорные протесты. Ушел в отставку мэр Волоколамска Петр Лазарев, настаивавший на ликвидации мусорного полигона “Ядрово”. По неподтвержденным данным, он сделал это под давлением (есть два уголовных дела, связанные с его деятельностью). В другом подмосковном городе, Зарайске, активист, организовавший собрание местных жителей по вопросу о противостоянии строительству мусорного полигона, оштрафован на 10 тысяч рублей (собрание не было согласовано, организаторы получили в общей сложности 23 отказа). В Татарстане центр “Э” задержал местного борца с мусоросжигательным заводом.
- Пытки. Против активистки незарегистрированной “Другой России” Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены у стенда ФСИН на выставке военной и полицейской техники, возбуждено уголовное дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе “сотрудники ФСИН”. Руководство отдела МВД в Свердловской области получило условные сроки за пытки задержанного.
- И только уголовное дело о рейдерстве против бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова суд закрыл – полтора года назад Вороненкова убили в Киеве.
Авиакатастрофа
На месте крушения Boeing 737 в Индонезии обнаружены вещи пассажиров и тела погибших. По данным властей, никто из находившихся на борту 189 человек не выжил. Самолет пропал с радаров через 13 минут после вылета, перед этим пилот запросил экстренную посадку.
Шесть ссылок
- Политэкономическое. Отрывок из книги историка Тамары Эйдельман “Как работает пропаганда” и экономический анализ творчества Стругацких (научная фантастика 1960-х стала механизмом реабилитации советской экономической модели).
- Художества. Рассказ феминистской художницы Татьяны Антошиной о том, из чего растут ее работы (очередная серия очень симпатичного проекта “Визуальный словарь”) и разъяснения Дмитрия Пиликина об истории появления ленинградских художественных сквотов.
- Книги и дефис. Разговор с израильским писателем Амосом Озом о том, как Израиль родился из книг, и рассказ Константина Пио-Ульского о том, как в 1941 году в Югославии дефис в его фамилии спас жизни его отца и еще 15 русских офицеров.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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