"Его ожидают неминуемые пытки и, возможно, смерть". Бурятскому активисту грозит депортация в Россию

Один из основателей движения за независимость Бурятии "Тусгаар Буряад-Монголия" Александр Болохоев задержан иммиграционной полицией США. В 2022 году после антивоенных выступлений в России он переехал в Соединенные Штаты и запросил политическое убежище. Сейчас из-за изменившейся миграционной политики Болохоеву грозит депортация, а в России – уголовное дело, поскольку "Тусгаар Буряад-Монголия" признана Минюстом РФ "террористическим и экстремистским" сообществом.

Активисты движения уверены, что в случае депортации в Россию Александра будут пытать, чтобы узнать имена остальных участников "Тусгаар Буряад-Монголия", сохраняющих анонимность.

"Работал в Корее, чтобы прокормить семью"

Александру Болохоеву 41 год. До 2022 года он жил в Бурятии, но, несмотря на золотую школьную медаль и диплом физико-математического факультета Бурятского государственного университета, был вынужден искать заработок в Южной Корее.

– Он такой умница, окончил школу с золотой медалью, победитель двух республиканских олимпиад по математике, потом физмат факультет успешно окончил. Но достойную работу в Бурятии найти не смог. Как и многие жители республики, вынужден был ездить в командировки в Южную Корею, там платили нормально. Из нашей же республики все деньги от добычи многочисленных полезных ископаемых шли и сейчас идут в Москву. В Бурятии не то что денег, но и работы хорошей не было и нет. Один из богатейших по ресурсам регионов, а власти его дотационным объявили, – рассказывает его коллега по "Тусгаар Буряад-Монголия" Марина Ханхалаева.

В 2021 году Александр вернулся в Бурятию, и, по словам родных, работал водителем. После февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, местные гражданские активисты стихийно решили создать движение против войны и колонизации "Тусгаар Буряад-Монголия". Они успели организовать несколько антивоенных акций и выступлений за децентрализацию власти и обеспечение прав всех живущих в России народов. Весной 2022 года российские власти приняли пакет законов о "военных фейках" и "дискредитации российской армии", и организаторам "Тусгаар Буряад-Монголия" стало очевидно, что из России нужно уезжать.

18 апреля 2022 года Болохоев пересек границу с Мексикой и запросил политическое убежище в США.

– С момента приезда он активно участвовал в антивоенной, образовательной и международной деятельности нашего движения, – говорит Ханхалаева. – Сыграл ключевую роль в организации Первого съезда бурятских политических организаций в Нью-Йорке, где лично подписал Декларацию независимости Бурятии и вошел в число основателей Комитета бурятской независимости.

Болохоев был одним из тех, благодаря кому "Тусгаар Буряад-Монголия" был представлен на самых высоких площадках – таких, как Европарламент, Hudson Institute, парламент Японии, ООН, МИД Германии, Сенат Италии, парламент Канады, парламент Австрии и Конгресс США.

Пожертвовал анонимностью

В июле 2023 года в Нью-Йорке состоялся Первый съезд бурятских политических организаций, где была принята Декларация независимости Бурятии и создан Комитет бурятской независимости.

25 июля 2024 года Министерство юстиции РФ официально признало и "Тусгаар Буряад-Монголия", и Комитет бурятской независимости "экстремистскими и террористическими" организациями, включив их в список Росфинмониторинга. Примечательно, что Минюст внес организацию в список как подразделение "Международного общественного движения по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России "Антироссийское сепаратистское движение", при том что организации с таким названием просто не существует.

В 2025 году Марину Ханхалаеву как официального представителя движения внесли в реестр "террористов и экстремистов".

– С тех пор даже простая подписка на наше движение в соцсетях стала опасной для людей в России. Однако в какой-то момент Александр не выдержал и выступил в прямом эфире бурятского канала, открыто заявив о независимости Бурятии. И тем самым раскрыл себя. Молчать он больше не мог: на движение сыпались обвинения в том, что, мол, в нем участвуют одни женщины. "А где ваши мужчины?" Параллельно завирусился фейковый вброс о "боевых бурятах". Если помните, нашу нацию прогосударственные медиа России пытались выставить чуть ли не основным поставщиком профессиональных военных. Александр не выдержал, публично разоблачил эти фейки. Пожертвовав тем самым своей анонимностью, – говорит Ханхалаева.

Ксенофобный нарратив про "боевых бурят" возник еще 10 лет назад, когда появилось видео с бурятами из 5-й танковой бригады, действительно участвовавшей в войне на Донбасе. После завирусилось видео "Бурят? Как я рад!" с Кобзоном и обгоревшим танкистом Доржи Батомункуевым. Журналисты отмечали, что командир экипажа Батомункуева был русским, и говорить о том, что там были одни буряты, неверно. Укрепился миф о "боевых бурятах" после пропагандистского видео с подростками под названием "Боевые буряты Путина". Независимые журналисты подтвердили, что пророссийский проект "Сеть" всем участниками видео обещал заплатить за "присутствие на каком-то мероприятии". Только на месте они узнали, что нужно будет делать. Позже одна из участниц записи призналась основательнице другого антивоенного движения "Свободная Бурятия" Александре Гармажаповой в том, что очень жалеет, что поучаствовала в съемках.

После всех антивоенных и антиколониальных выступлений Александра Болохоева российские власти, по словам активистов движения, записали его соорганизатором двух "террористических организаций" – и "Тусгаар Буряад-Монголия", и Комитета бурятской независимости.

По этой причине его внезапный арест в октябре и вероятная депортация – предмет особого беспокойства его коллег.

– Александр был арестован ICE (миграционная полиция США) и в настоящий момент содержится в центре временного содержания в Оклахоме. У него есть адвокат. Но, учитывая текущую иммигрантскую политику, существует высокий риск его депортации в Россию, где его ожидают неминуемые пытки и, возможно, смерть. В Бурятии репрессии ужесточаются: десятки людей уже получили большие сроки лишь за комментарии в интернете или за поддержку независимости. Количество политзаключенных в регионе продолжает расти, и многие становятся жертвами исключительно за мирные высказывания и гражданскую активность. А тут – организация, которая признана "террористической", – сокрушается Ханхалаева. – Есть учесть ключевую роль Александра в работе движения и тот факт, что он был по сути открытым членом команды, его депортация не только поставит под угрозу его жизнь, но и может привести к раскрытию всей команды. То есть поставит под удар их семьи и родственников в Бурятии.

По этой причине родные Александра, рассказывая о его ситуации, просят об анонимности.

– У Саши ведь еще близкий родственник в Штатах, в очень сложном положении. Он попал в ДТП в Нью-Йорке и в результате занесения инфекций ему ампутировали правую ногу. Два месяца человек был в коме искусственной, полгода – в госпитале, сейчас ходит на костылях, а рана не заживает. В этом положении – без пособий (так как нет трудового стажа), без жилья (снимает койко-место) – Саша для него был единственной поддержкой и опорой! И сейчас оба в катастрофическом положении, – беспокоится их родственница из Бурятии. – И сложно сказать – кто из них в худшем! Вероятно, Саша, поскольку тут [в России] ему появляться очень опасно.

В августе редакция Сибирь.Реалии писала о том, как с приходом к власти администрации Донадьда Трампа миграционная политика США заметно ужесточилась. Около тысячи российских мигрантов были задержаны американской Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) только в первый месяц – многие из них уже депортированы, несмотря на риск уголовного преследования в России. Часть из них по приезду была помещена сразу в СИЗО – например, российский активист и волонтер штаба Навального Леонид Мелехин, которому вменили "оправдание терроризма".

Администрация США проводит политику, направленную на значительное усиление иммиграционного контроля и масштабную депортацию. 20 января 2025 года президент Трамп подписал исполнительный указ, в котором говорится: "Политика Соединенных Штатов заключается в добросовестном исполнении иммиграционного законодательства в отношении всех неприемлемых и подлежащих выдворению иностранцев, особенно тех, кто угрожает безопасности или общественной безопасности американского народа".

В мае 2025 года министр внутренней безопасности Кристи Ноэм опубликовала видеообращение, в котором говорится, в частности, следующее: "Позвольте передать послание президента Трампа всему миру. Если вы планируете незаконно въехать в Америку – даже не думайте об этом. Заявляю чётко: если вы пересечёте границу и нарушите наши законы, мы обязательно вас найдём. В США нет места для преступников. Слабое руководство слишком долго оставляло наши границы открытыми. Это привело к наплыву наркотиков, торговцев людьми и опасных преступников в наше общество. Эти времена остались в прошлом. Под руководством президента Трампа мы защищаем американские семьи и восстанавливаем их безопасность. Если попытаетесь незаконно попасть в страну – вас задержат, депортируют и вы больше никогда не вернётесь. Соблюдайте закон — и найдёте возможности. Нарушите – будете найдены и понесёте ответственность. Надёжные границы означают более сильную Америку. Президент Трамп снова делает Америку безопасной", – заявила Кристи Ноэм.

С этой политикой в США согласны далеко не все. Тысячи людей выходят на улицы в крупных городах, таких как Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Атланта и Сиэтл. Часто протесты проходят возле федеральных зданий и мест проведения рейдов. Одни из крупнейших митингов прошли в Лос-Анджелесе после серии рейдов в июне 2025 года, в ходе которых десятки людей были задержаны.

С начала войны против Украины Бурятия стала тем российским регионом, где власти особенно успешно выполняли план по мобилизации (республика оказалась в лидерах по количеству мобилизованных вместе с Красноярским краем, Дагестаном, Калмыкией и аннексированным Севастополем). При этом именно в Бурятии были созданы сразу несколько антивоенных движений, включая "Тусгаар Буряад-Монголия". Печальные "рекорды" республики активисты не отрицают, но отмечают, что всему виной не якобы особый "патриотизм" или склад характера местных жителей, а крайне низкий уровень жизни в регионе.

Весной 2024 года большинство участников опроса медиа "Азиаты России" высказались за завершение войны против Украины. По результатам исследования, проведенного среди жителей Тувы, а также бурят из Забайкалья, Иркутской области и Бурятии, 74% опрошенных потеряли на войне родственников или знакомых, 86% респондентов ответили, что на войне сейчас находится кто-то из родных, друзей или знакомых. В опросе участвовали 573 человека.