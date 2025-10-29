"Обнулители". "Вёрстка о военных армии РФ, убивающих сослуживцев

«Обнулители» - специальный проект издания «Верстка» о российских военных, убивающих своих сослуживцев

Почему украинская армия в Донбассе уступает по численности российской

Владимир Путин предлагает устроить для журналистов экскурсию в район боев под Купянском и Покровском, чтобы они подтвердили окружение там группировки украинских войск

«Лукойл» после введения против него американских санкций распродает свои международные активы

Израиль нанес удары по Газе, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня

Для чего США усилили авианосцем свою группировку военно-морских сил у побережья Венесуэлы

Дональда Трампа принимают в Южной Корее с королевскими почестями

Певица Наоко и гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов вновь приговорены к административным арестам. Перед судом молодые люди объявили о помолвке