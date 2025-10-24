Отмена "Голодомора". Мерхат Шарипжанов - об осторожности Казахстана

Одним из самых обсуждаемых событий октября в Казахстане стало сообщение о том, что на мемориале жертвам сталинской коллективизации в Астане исчезла надпись "Жертвам Голодомора". Её тихо, без публичных обсуждений, заменили на "Жертвам голода 1932–1933 годов" ещё в сентябре.

Новость мгновенно вызвала оживлённые споры в социальных сетях. В обсуждениях звучали обвинения во "флирте с Москвой", "предательстве национальной идеи", упрёки во властной трусости и напоминания о необходимости "называть вещи своими именами".

О трагедии 1930-х годов в Казахстане открыто заговорили лишь после обретения независимости в 1991 году. Тема с тех пор то затухает, то вспыхивает с новой силой.

По данным казахстанского историка Ерлана Сайлаубаева, число жертв массового голода, вызванного коллективизацией, достигло тогда 1,5–2 миллионов человек. Академик Мырзатай Жолдасбеков считает, что "реальная цифра ближе к 2,3 миллиона – почти половина тогдашнего казахского населения". Исследования Института истории Казахстана показывают: из страны бежало не менее миллиона человек – в китайский Синьцзян, страны Центральной Азии, а также в Афганистан и Иран.

Официальное объяснение акимата Астаны звучало формально: корректировка была нужна для приведения в соответствие значения перевода казахской надписи на русский язык. Однако это объяснение не выдерживает проверки. Слово "ашаршылык", используемое в казахском тексте, ближе по смыслу именно к выражению "массовый голод" и вполне соотносимо с термином "голодомор".

Истинная причина, по всей видимости, лежит в сфере политики. Казахстан, проводя многовекторную внешнюю политику с первых лет независимости, искусно балансирует между основными центрами влияния – Россией, Китаем, мусульманским миром и Западом.

После начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года это балансирование стало особенно заметным. Отказ от использования слова "голодомор" – ещё одно проявление прагматизма: попытка не раздражать Москву и не пересекать условные "красные линии" казахстанской геополитики.

Безобидное с лингвистической точки зрения, слово "голодомор", обозначающее катастрофический голод, повлекший массовую гибель людей, за последние десятилетия приобрело политический оттенок. После того как термин Holodomor закрепился в английском и других мировых языках как обозначение геноцида украинского народа, совершённого советским режимом, его употребление стало не просто описательным, а идеологически нагруженным.

Десятки стран, включая США, Канаду и большинство государств Евросоюза, признали Holodomor геноцидом. В этом контексте похоже, что использование термина в Казахстане стало слишком чувствительным и не совместимым с его осторожной дипломатией.

Любопытно, что изменение текста на мемориале произошло вскоре после обращения организации "Казахстанское товарищество коммунистов — Красная Юрта". В 1920–1930-х годах "красные юрты", аналог изб-читален, создавались на территории Казахстанa под эгидой советской власти для ликвидации неграмотности и внедрения марксистско-ленинской идеологии – именно тогда, когда Великую степь и настиг голод.

Сегодняшняя "Красная Юрта" в каком-то смысле воспроизводит старый сценарий: власти, как и в советские времена, охотно используют "голоса трудящихся" для легитимации заранее принятого политического решения. Так и в этом случае: требования "Красной Юрты" использованы для шага, демонстрирующего, что Астана не пересекла опасную черту и остаётся в прежнем балансе сил.

Тем не менее стоит заметить, что Казахстан сегодня демонстрирует навыки искусного номада-кочевника: вовремя вытаскивает красную тряпку и столь же вовремя убирает её, направляя движение быка в нужную сторону. Эта тактика не меняется уже три десятилетия.

Хотелось бы остудить жаркие споры на злобу дня. Слово "ашаршылык" в казахском тексте мемориала никто не убирал. Оно там было и остаётся – как напоминание о национальной памяти, не требующей перевода. В современном русском языке Казахстана это слово живёт самостоятельной жизнью, так же как Желтоксан (массовые выступления казахской молодежи против политики Кремля в декабре 1986 года) или Кантар (беспрецедентные протесты в стране в январе 2022 года, унесшие жизни по крайней мере 238 человек) – названия исторических событий, укоренённые в местной культурной идентичности.

В языке, как и в политике, как говорили античные греки, всё течёт, всё меняется. Возможно, наступит день, когда Asharshylyq не будет нуждаться ни в переводе, ни в пояснениях не только в текстах на русском языке в Казахстане, но и на многих других языках мира, как это произошло со словом Holodomor.

Говоря о греках – в конце концов, никто сегодня не объясняет в своих текстах значение слова Холокост, которое на греческом означает "сожжение жертвы".

Мерхат Шарипжанов – обозреватель Радио Свобода



