Отца сестёр Хачатурян будут судить посмертно

Бутырский районный суд Москвы принял к рассмотрению дело против Михаила Хачатуряна. Его обвиняют в истязаниях своих дочерей, насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографии. По информации на сайте суда, дело зарегистрировано и передано судье 30 марта. Обвинения Хачатуряну были предъявлены посмертно.

В июле 2018 года три сестры Хачатурян - Ангелина, Крестина и Мария, - были задержаны полицией за убийство своего отца. По показаниям сестёр, отец много лет избивал и насиловал их. Экспертиза подтвердила эти заявления. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в России проходили многочисленные демонстрации и пикеты в поддержку сестёр и против домашнего насилия.

В отношении сестёр было возбуждено уголовное дело об убийстве по предварительному сговору. Эта статья подразумевает лишение свободы на срок до 20 лет. Дела против сестёр дошли до суда, но были возвращены в прокуратуру.

По сообщениям СМИ от 2022 года, сёстры продолжали находиться под "запретом определённых действий". Им запрещено жить вместе и общаться друг с другом и со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом.

В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении самого Хачатуряна, посмертно. В нём сёстры фигурируют как потерпевшие. Ранее адвокаты сестёр говорили, что если отец будет признан виновным, это станет доказательством того, что сёстры, убивая его, находились в состоянии необходимой обороны. Это может стать аргументом для их оправдания или смягчения приговора.