Петарды в филармонии. Попытка сорвать концерт израильского оркестра в Париже

Художественный руководитель Израильского филармонического оркестра Лахав Шани
Художественный руководитель Израильского филармонического оркестра Лахав Шани

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 7 ноября

"Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 7 ноября
"Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 7 ноября
by Радио Свобода

Война дронов в Украине

Касым-Жомарт Токаев и другие лидеры стран Центральной Азии хвалят Дональда Трампа

Трамп высказался за денуклеаризацию планеты и скорейшее прекращение войны в Украине

С чем Виктор Орбан приехал в Вашингтон

Компания друга Путина Gunvor отказалась покупать зарубежные активы «Лукойла»

Отменено выступление в Италии поддерживающего Путина российского оперного певца Ильдара Абдразакова

Пропалестинские активисты пытались сорвать концерт Израильского филармонического оркестра в Париже

Болельщики израильского футбольного клуба «Маккаби» не были допущены на матч Лиги Европы в «Астон Виллой» в Бирмингеме

Посетители матчей КХЛ должны предъявлять «заверенный перевод» китайских иероглифов, если такие есть на их майках

«Книга недели»: сборник «Дипийцы: Материалы и исследования», посвященный судьбам эмигрантов второй волны


