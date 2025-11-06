В Вашингтоне не заметили. Заседание Совбета Безопасности России

Каким будет направление новых ударов российской армии в Украине после взятия Покровска и Мирнограда

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки к возобновлению ядерных испытаний в России

Осужденный по статье о неисполнении обязанностей «иностранного агента» политик Лев Шлосберг остается по домашним арестом в ожидании суда по делу о повторной «дискредитации» армии РФ

Дональд Трамп заявил, что республиканцам следует проанализировать поражение на выборах в Вирджинии, Нью-Джерси и Нью-Йорке

Министр транспорта США заявил о сокращении на 10 процентов числа авиарейсов из 40 крупнейших аэропортов страны, если шатдаун правительства не закончится в пятницу, 7 ноября

Республиканцы требуют признать незаконным решение о пересмотре границ избирательных округов в штате Калифорния

По данным Север.Реалии, с начала войны в Украине в России и аннексированном Крыму более сорока человек подверглись преследованиям за исполнении и прослушивание украинских песен

Бракосочетание в Донецке певца Шамана и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Сколько стоили «свадебные» наряды жениха и невесты от западного бренда, ушедшего из России