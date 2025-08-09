Наемники, а не герои

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

Какой прием ждет вернувшихся "на гражданку" участников войны с Украиной? По-настоящему сложный этап для страны может начаться после завершения или заморозки боевых действий. Возвращение сотен тысяч участников СВО создаст новую социальную реальность, в которой вопрос их статуса и интеграции станет одним из ключевых.

Грани времени. Итоги 32-й недели Мумин Шакиров подводит с исполнительным директором фонда "Русь сидящая" Ольгой Романовой и автором telegram-канала "На Zzzzzападном фронте без перемен" Иваном Филипповым.

Война не заканчивается на линии фронта. Она возвращается в города и сёла вместе с теми, кто прошёл через её окопы и блиндажи, потеряв здоровье, но заработав денег. Убийства, грабежи, всплеск домашнего насилия, разрушенные семьи – последствия войны, о которых в Кремле предпочитают молчать, но которые уже фиксирует МВД. Его сотрудники предупреждают: после массового возвращения солдат с фронта насильственных преступлений в стране станет больше. Главный риск – рецидив среди помилованных заключённых. Без помощи государства они не смогут вернуться к нормальной жизни. По словам правозащитницы ОльгиРомановой, это выгодно силовикам, которые пополняют армию бывшими зэка:

– Пока нет статистики за 25-й год, но известна за двадцать четвертый. За второе полугодие 24-го года на 50% увеличилось число изнасилований взрослых женщин и домашнего насилия. Что случилось? Полиция эти преступления стала регистрировать. Раньше преступление считалось неважное, неинтересное, премию не срубишь. Поэтому “сама виновата, юбку короткую надела, он на тебе жениться отказался, ты пришла с заявлением”. Сейчас не так. “Боже мой, женщина, какой кошмар. изнасиловали? В группе, да? Подумайте хорошо. Всех вспомните”.

100 тысяч рублей прибавка к окладу

Надо хватать, предлагать отправиться на СВО и описывать ужасы тюрьмы, главные зоны с такой статьей, она плохая. Если человек завербуется, то 100 тысяч рублей прибавка к окладу за каждую голову завербованного. Не завербуется, так отправляется в СИЗО, где продолжается то же самое. Если не согласился, то предлагают в суде. Всё равно их заберут. Что с домашним насилием. Раньше было: "Вот убьют, тогда придёте". А теперь: “какой ужас, женщина. Он вам в глаз дал, что вы говорите? Немедленно арест”. И дальше та же схема. 100.000 рублей премия, если обвиняемый завербуется. Всё, что можно зарегистрировать, сейчас регистрируется.

Что касается помощи государства: формально она есть, сам Путин в начале войны объявил новой элитой участников СВО. Реализуется эта программа “Время героев” скорее в виде социальных пакетов, чем в продвижении карьеры. Комментирует Ольга Романова:

– Сами завербованные и их родственники, особенно жёны и вдовы (раньше это была жена алкоголика, хулигана, наркомана, а теперь богатая вдова) чувствуют: а) безнаказанность, б) долг. Они оперируют словом “общество”, но долг – каждый должен ему, проливавшему кровь. Он твёрдо знает, что Путин его назвал элитой, он требует и будет требовать. Я думаю, что в этом скрывается потенциальный правый бунт.

У СВО есть меркантильная сторона: участник боевых действий превращается в ходячий пакет льгот и выплат. В TikTok и Telegram есть видео, где девушки всерьёз считают, сколько можно “выручить”, если их парень отправится на фронт: деньги, квартира, льготы. Это новая модель любови по расчёту на фоне войны в Украине. Ольга Романова:

– Мы видим, я бы сказала, профессиональных вдов. Это не поощряется, но и не пресекается. Блогерш заставляют извиняться за подсказки, что надо делать с мужьями, с деньгами, и так далее. Но был случай, когда медсестру, которая работала в военном госпитале, шесть раз выходила замуж за раненых и быстро становилась вдовой, снова выходила замуж, просто пожурили и уволили. Хотя мне кажется, раз они так быстро умирали, речь идёт не только о желании выйти замуж за героя войны.

Сотрудники ФСИН с удовольствием идут на фронт

На войне много бенефициаров. Это не только олигархи, не только люди, которые работают в оборонке, но и силовики, полицейские, которые получают по 100.000 за голову. Например, Анастасия Кашеварова, пропагандистка, пишет: “какое безобразие, на фронте много больных, их не лечат”. Давайте посмотрим положение, почему на фронт отправляются люди с гепатитом С, ВИЧ-инфицированные, туберкулёз? Это же нельзя. А в зоне они зачем? Отправили на войну, убили. И лечить не надо, и снижается нагрузка на бюджет. Во ФСИН недокомплект 7-6% на юге России (в среднем по России порядка 25%). Сотрудники службы с удовольствием идут на фронт. Вот Ростов: зачем там работать тюремщиком, когда через 30 километров начинается фронт? Они не идут на передовую, они организовывают тюрьмы на оккупированных территориях, это тоже огромный бизнес. Мы понимаем, что происходит в местах лишения свободы на территории России. И можем понять, что происходит на оккупированных территориях, кроме пыток и пропаж людей. Туда адвокаты не доезжают, а с местными работать невозможно, они все подконтрольные.

На связи Иван Филиппов, писатель, автор telegram-канала “На Zzzzzападном фронте без перемен”. Как Z-пропаганда описывает тех, кто возвращается с войны, и найдётся ли для них место в мирной жизни?

– Это довольно острая тема, пишут не часто, но регулярно, она очень занимает Z- авторов. Есть те, кто говорят, что вернутся с фронта настоящие идейные патриоты, которые хотят сделать жизнь лучше. Но одновременно пишут, что будет страшный ПТСР, всплеск преступности, многое, что не обрадует граждан России, когда воюющие вернутся домой.

Насколько откровенны наёмники и контрактники, что воюют за деньги, а не за родину?

– Честно скажу, текста авторского, что “я воюю за деньги, а не за родину”, не видел. Они существуют в другом формате: “какой ужас, как надоели те, кто воюет не за родину, а за деньги”.

"всех идейных уже убили"

Таких текстов много. Мы можем по их большинству судить о том, что действительно довольно много российских военных в зону так называемой СВО поехали за длинным рублём, а не по идейным соображениям. В середине 23-го года помню тексты, что “всех идейных уже убили”.

Как Z-пропаганда изображает участников СВО, которые возвращаются домой?

– Героями, это регулярный жанр. Абсолютные герои, отдали долг родине, защитили от фашистов, все пропагандистские штампы. Каждый раз, когда оказывается, что кто-то кого-то убил, устроил страшный скандал, взорвал гранаты, это списывается на единичные случаи. Хотя выражение про “новую элиту” не только люди антивоенных убеждений используют с иронией.

Z-корреспонденты верят, что Путин, Кремль, назвав этих людей настоящей элитой России, даст им возможность сделать карьеру?

– Нет. Тут они довольно единодушны. Примеров, как ветеранов пустили во власть и дали возможность сделать карьеру, они не знают. Довольно часто пишут, что какие-нибудь функционеры не дают СВО-шникам продвигаться. Был момент, когда они были преисполнены оптимизма, что вернутся бравые парни с фронта, которые немедленно наведут порядок, победят коррупцию, и так далее. Но это давно закончилось.

Ветеранов дома ждёт Росгвардия

Что пишут Z-корры про возможную заморозку боевых действий, как это скажется на боевом духе?

– Они не пишут, они не верят в заморозку боевых действий. Они смотрят на инициативы Трампа, читают новости о визите Уиткоффа, и им кажется, что ничего из этого не выйдет.

Можно ли говорить о том, что когда солдаты вернутся домой, никакой свободы слова у них не будет, и они знают, что их будут прессовать, если они начнут переосмысливать итоги войны в Украине?

– Я в этом абсолютно уверен. У меня никаких сомнений, что ветеранов дома ждёт Росгвардия. Росгвардия сидит в России, а не отправляется на передовую, это новый формат общественного договора с силовиками. Они сидят на хороших зарплатах, чтобы пресекать любое инакомыслие, любую самодеятельность вернувшихся домой ветеранов. У них не будет никакой свободы. Более того, они могут жёстче почувствовать на себе гнев российского государства, чем это происходило с либералами, потому что, в отличие от либералов, это военные, умеющие держать оружие. Их будут прессовать существенно жёстче, чем людей, выходивших на мирные демонстрации.



