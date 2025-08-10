Донбасский миттельшпиль. Юрий Федоров - о русском наступлении

Визит Стивена Уиткоффа в Москву, заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным на Аляске, ответ Владимира Зеленского, введение Белым домом дополнительных 25-процентных пошлин против Индии за покупку российской нефти и другие события последних дней вызвали ажиотаж в СМИ, политических и аналитических кругах. Прекращение огня и начало реальных переговоров по прекращению войны в Украине обретают практические очертания, считают одни. Другие же убеждены в том, что Москва вовсе не собирается останавливать боевые действия, надеясь к концу года разгромить ВСУ и вынудить Киев капитулировать.

Пока никаких намеков на готовность Кремля прекратить огонь на условиях, приемлемых для Украины и ее западных союзников, прежде всего европейских, нет. Если этого достичь не удастся (а шансов на это, на мой взгляд, практически нет), то напрашиваются вопросы: чем может завершиться идущее сейчас российское наступление? не развалится ли украинская оборона, как на это надеются в Москве? Нынешней фазе российского наступления в Украине недавно исполнилось три месяца. Она началась в мае и может продолжаться до осенней распутицы, обычно наступающей в конце октября, то есть еще около трех месяцев. Иными словами, летне-осенняя кампания этого года вошла в своего рода миттельшпиль. Это позволяет подвести некоторые итоги военных действий и определить, пусть ориентировочно, их перспективы.

СМИ и многие аналитики любят оперировать размерами оккупированной российскими войсками территории. Определенный смысл в этом есть. Во время предыдущей фазы наступления осенью 2024 года за четыре месяца, с августа по ноябрь, Россия заняла около 1500 квадратных километров. Пик наступательных операций пришелся на ноябрь, когда были оккупированы более 700 кв. км. Затем темпы наступления начали падать и достигли минимума в феврале–апреле этого года, когда российская армия захватывала в среднем менее 170 кв. км. в месяц. Судя по всему, в это время шла подготовка к новому натиску на позиции ВСУ, начавшемуся в апреле, в ходе которого было захвачено чуть более 1500 кв. км. В целом, с января 2024 года к началу этого лета российские войска захватили около пяти тысяч квадратных километров. На первый взгляд, это выглядит впечатляющим, однако просто несопоставимо с территорией, оккупированной Россией в первые пять недель после начала войны: площадь в 122 тысячи квадратных километров.

По оценкам западных аналитиков, при сохранении темпов наступления, достигнутых летом 2025 года (около 16 квадратных километров в день), Россия сможет занять оставшиеся неоккупированными части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей только к февралю 2028 года. Необходимо всё же иметь в виду, что эти цифры и расчеты лишь в самом общем плане описывают происходящее на фронте и подчас могут привести к неверным оценкам и выводам. Например, захват транспортного хаба или иного важного военного или логистического объекта имеет намного большее значение, чем занятие десятков, а то и сотен квадратных километров малонаселенного степного пространства.

Перспективы русско-украинской войны, в том числе возможность прекращения боевых действий, во многом зависят от того, сможет ли российская армия достичь к концу года стратегической цели, поставленной перед ней Путиным, а именно - захватить всю Донецкую область. В этом случае в 2026 году Россия может перейти к следующему этапу: оккупации подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей. Но если этого не произойдет, то и Путину, и российскому военному командованию придется ответить на неприятный вопрос, который могут задать, а, скорее всего, уже задают в российских элитах: почему несмотря на колоссальные потери и издержки цели войны до сих пор не достигнуты, и непонятно будут ли они достигнуты вообще? А потери, действительно, велики. С начала войны Россия потеряла около миллиона человек убитыми и ранеными, в том числе примерно 100 тысяч человек за последние пять месяцев.

Можно ожидать, что до завершения летне-осенней кампании российская армия захватит Покровск и войдет в Днепропетровскую область

Чтобы оккупировать Донецкую область, российской армии необходимо захватить протянувшуюся с севера на юг агломерацию из четырех городов – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, в которых до войны проживало более 400 тысяч человек. В военном отношении это крайне сложная задача: штурм города, особенно такого, в котором жилая застройка перемежается с промышленными предприятиями, требует длительного времени, значительного превосходства наступающей стороны в силах и средствах, и как следствие, чреват для неё очень большими потерями. Судя по обозначившимся направлениям наступления российских войск, в Москве планируют взять эту агломерацию в полукольцо, окружив её с юга, запада и востока. Однако темпы продвижения наступающих бригад и дивизий слишком медленные для того, чтобы осуществить эти планы до осенней распутицы.

Главные усилия российских войск сосредоточены на покровском и южно-донецком направлениях. На первом из них действует группировка войск "Центр" в составе двух общевойсковых армий и большая часть сил 51-й общевойсковой армии, входящей в группировку войск "Юг". Всего на захват Покровска и прилегающего к нему района Россия бросила около 110 тысяч солдат и офицеров, 500 танков и до 560 артиллерийских орудий. На втором направлении, к югу от реки Волчья, действует группировка войск "Восток", в которую включены четыре общевойсковые армии. Их цель – выйти на границу Днепропетровской области и пересечь ее на примерно 30-тикилометровом участке между селами Зеленый Гай на юге и Ивановка на севере.

Можно ожидать, что до завершения летне-осенней кампании российская армия захватит Покровск и войдет в Днепропетровскую область. В Москве, разумеется, это будет подано как выдающийся успех, однако на деле операции на покровском и южно-донецком участках лишь отвлекают силы от штурма Краматорско-Славянской агломерации. Видимо, российское военное командование понимает, что захватить ее в этом году не получится, а потому надо продемонстрировать Путину хотя бы частичный успех, чтобы не лишиться погон, а может быть, и свободы.

Однако итоги летне-осенней кампании зависят от боеспособности не только российской армии, но и ВСУ. Украинская армия упорно сопротивляется натиску российских войск, однако сталкивается с нарастающими проблемами, чреватыми серьезными последствиями. Вооруженным силам Украины остро не хватает личного состава в частях и соединениях, участвующих в боях. По украинским данным, российские войска, действующие в Украине, насчитывали в апреле 2025 года около 620 тысяч человек. В ВСУ насчитывается около 800 тысяч человек, однако, в зоне вооруженных действий находится не более 300 тысяч солдат и офицеров. Никакого объяснения этой ситуации нет. В начале года укомплектованность боевых частей личным составом составляла, по словам президента Зеленского, от 50 до 60 процентов. Мобилизация проходит с большим трудом, при этом уровень дезертирства высок: в 2024 году в Украине возбуждено более 89 тысяч уголовных дел по обвинению в самовольном оставлении части. Все это свидетельствует, что общество утрачивает доверие к политическому руководству и военному командованию страны. Восстановление такого доверия, по мнению многих – необходимое условие успешного сопротивления российской агрессии.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт

