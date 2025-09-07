Призрак стагфляции. Трамп между инфляцией и безработицей

Американская экономика в августе добавила лишь 22 тысячи рабочих мест, значительно меньше ожидавшегося, это может быть признаком проблем в экономике - и в политике для президента США Дональда Трампа.

Подробности

В дополнение к данным по августу, пересмотрена прежняя статистика, и оказалось, что в июне - впервые с 2020 года - экономика потеряла рабочие места (13 тысяч). Безработица достигла 4.3%, растет число тех, кто не может найти работу полгода (26%).

Есть разные объяснения этому. Бизнес страдает от введенных Трампом тарифов и непредсказуемости его поведения в этом вопросе и более осторожен, в том числе, в найме работников. Жесткая анти-иммиграционная политика Трампа привела к оттоку дешевой рабочей силы иммигрантов с рынка труда.

Axios замечает, что сокращаются рабочие места в производственном секторе США, поддержка которого провозглашалась одной из целей введения Трампом тарифов и политики “Америка прежде всего”: тарифы удорожают производство.

Общая картина

Ожидается, что на помощь рынку труда придет Центробанк США, Федеральная резервная система. Она контролирует базовую ставку кредитов, ее снижение удешевляет бизнесу заем денег и оживляет экономику. Проблема с базовой ставкой - это также основной инструмент борьбы с инфляцией, и ее снижение может привести к новому скачку роста цен.

Из-за высокой инфляции во время пандемии ковида кредитная ставка остается на высоком уровне 4.5%. Трамп требует снижения ставки, он резко критиковал ФРС и даже угрожал снять ее главу Джерома Пауэлла (несмотря на то, что покушение на независимость ФРС вызовет крайне отрицательную реакцию рынков и падение доверия к американской монетарной системе). Ухудшение ситуации на рынке труда теперь почти наверняка заставит ФРС снизить ставку.

Однако сейчас растут опасения стагфляции - комбинации стагнирующей экономики с высокой безработицей и высокой инфляции, измучившей США в 70-е годы. Инфляция значительно снизилась с высот времен ковида, но по-прежнему не под полным контролем, и цены на некоторые товары подталкивают вверх введенные Трампом тарифы. Снижение кредитной ставки может снова увеличить инфляцию.

Что дальше

Эта вилка - рабочие места/инфляция - может представлять большую политическую проблему для Трампа. И безработица, и рост цен, мягко говоря, непопулярны у избирателя. (Хотя экономист Константин Сонин в подкасте РС говорил, что борьба с инфляцией важнее: даже очень высокую безработицу в 10-20% чувствует лишь часть населения, а высокую инфляцию чувствуют практически все). А рост безработицы приводит к тому, что работодателям не нужно поднимать зарплаты для привлечения работников, а если рост зарплат не компенсирует роста цен, реальная покупательная способность падает.

Инфляция и уровень цен сейчас один из важнейших вопросов для избирателей, - и ключевой пункт недовольства Трампом в опросах, за ними следует торговля и рынок труда. По разным оценкам, показатели Трампа тут от -25 до -13 процентов.

Республиканцы боятся, что недовольство избирателей ростом цен приведет к потере ими Конгресса на выборах в будущем году.