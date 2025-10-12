"Флагманский уровень". Россиянам, получившим увечья на войне, не выдают протезы

В начале сентября замминистра обороны РФ Анна Цивилева, которую называют племянницей Владимира Путина, заявила, что "участники "СВО" позволили России выйти в сфере протезирования на "флагманский уровень". В комментариях пользователи Сети иронизировали: "почему бы не похвастаться сразу и успехами в похоронной отрасли". При этом в реальности искалеченные на войне российские военные стоят в долгой очереди на протезирование и говорят, что современные бионические протезы им не дают специально – они не выдерживают нагрузок военной экипировки, что затрудняет возвращение такого инвалида обратно на фронт.





"Наверное, лидируем"

"Мы выше многих стран. Наверное, мы сейчас лидируем в этом направлении. Это огромные инвестиции и деньги, – похвасталась замминистра обороны и жена бывшего губернатора Кузбасса Анна Цивилева на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. – Участники СВО, наши ветераны, стали драйверами, через которые государство начало очень активно внедрять разработки, накопленный мировой опыт именно у нас в стране".

Провластные СМИ, комментируя это заявление, отметили, что "благодаря войне" инвалидам стали не только "формально выдавать изделия, которое приходилось ждать в многомесячных очередях", но и предоставлять необходимую реабилитацию. В комментариях пользователи отмечают, что теперь гражданские инвалиды не могут ни получить протез, ни записаться на реабилитацию – военных обслуживают вне очереди.

Однако сами военные в разговоре с Сибирь.Реалии признаются, что и ждут своей очереди как минимум год.

– Я остался без ног, до сих пор езжу в инвалидной коляске, – говорит Сергей Погодаев из части № 95411. – Когда мое видео посмотрели в сети, со мной сразу связались. Я думал, помогут быстрее получить протезы. Получилось, скорее, наоборот. Я остался виноват, что рассказал, как на самом деле было.

Погодаев в своем видео, опубликованном в сети, показал путь штурмовика – с момента своего попадания на фронт до ранения и инвалидной коляски. На первых кадрах он рассказывает, что на позициях буквально нет воды и военные вынуждены пить мочу. Военный рассказывает, что погибших и раненых никто не эвакуирует с позиций.

"Сегодня шесть трехсотиков ползли, блядь. Воду просят, а воды у самих нету. Здесь никто тебе не поможет. Затрёхсотился – сам ползи", – комментирует он на одном из видео.

Позднее командование отправило Погодаева с сослуживцами бессмысленно штурмовать блиндаж, что привело к большим и бессмысленным потерям.

"Они, в натуре, делают так, чтобы мы целые просто домой не пришли под конец войны. Или чё, чтобы не выебывались? Из-за одного блиндажа роту потерять, который нахуй этот блиндаж не нужен", – говорит Погодаев.

После штурма Погодаев остался без ноги и вынужден был сам несколько километров ползти в тыл. Ему "повезло", признается он.

"Я хотя бы выбрался и попал в госпиталь. Многим так не повезло. Вот сижу с такими же безногими", – на видео Погодаев показывал других военных инвалидов, которым ампутировали конечности.

Сейчас Погодаев формально находится на "реабилитации", но, по его словам, " нет никаких телодвижений по выдаче протеза".

Родственники другого военного инвалида – Дениса из Екатеринбурга – рассказали, что ему пришлось вернуться на фронт, так и не дождавшись протеза.

– Было минно-взрывное ранение еще в августе прошлого года, Денис потерял стопу левую. Состояние было тяжелое, он долго восстанавливался. В правой ноге до сих пор осколки и боли, она искорежена. Врач называет их фантомными, но, блин, там невромы, там осколки – может, все-таки боли-то реальные? Он на обезболах постоянно! И такого безногого инвалида вместо реабилитации взяли и забрали обратно! – рассказывает его родственница. – У него самого уже мозг набекрень, он не в себе явно. Просто не хочет возвращаться и жить мирную жизнь без ноги, видимо. Но там-то [командование] чем думают? Что он навоюет без ноги? Почему нет ни реабилитации, ни нормального протезирования? Врачи, кстати, ему прописали – "требуется срочное протезирование". Но всем наплевать. Покидали из больницы в больницу, и обратно на передок.

У Дениса остались родственники, жена и годовалый сын. По словам родных, он им заявил, что "не видит себя в мирной жизни".

– Его накачали чувством вины – мол, без тебя инвалида! нам не справиться. С ним не работали психологи. Вот и результат. "Как там ребята без меня?". Наобещали медалей (Дениса несколько раз уведомляли о предоставлении к медалям), а на самом деле не выдали. Сколько мы слышали о выплатах и бесплатной медпомощи! А на самом деле он все, что заработал за время войны – все пришлось потратить на лечение. Никто до сих пор ничего не компенсировал, – говорит собеседница редакции.

По ее словам, ампутантов, лежавших в госпитале с Денисом, не раз предупреждали, что средний срок ожидания протеза – от года.

– Говорили, что биопротезы, о которых лапшу на уши вешали, когда вербовали, им не достанутся. Можно "рты не разевать". Почему? Не сказали, – говорит собеседница.

Редакция Сибирь.Реалии писала о том, как военный из Якутии Вадим Шарипов, оставшийся без руки на войне с Украиной, спустя почти год после ранения получил вместо протеза металлическую палку. Изготовитель протеза в ответ на возмущение Шарипова предложил единственный вариант – написать отказ от протезирования.

48-летний Вадим Шарипов потерял левую руку на войне с Украиной в январе 2023 года.

– Ушел с мужиками, такими же ветеранами Чечни, как доброволец в отряде "Барс-2". Нас 54 человека было, пехота. На Харьковском направлении. Жена за руку до последнего держала, она до этого меня заставила бросить службу, когда вторая дочь совсем маленькой была (сейчас у Шариповых трое дочерей). В 2014 году не получилось. Сейчас пошел. Ну, как жалею? Я знал, как рискую – мы к августу [2023 года] уже видели, сколько погибших, погибших из Якутии конкретно. Как политики эти войны развязывают, тоже знал. Пустить бы их туда [на войну] или детей их – через несколько часов войны бы не было, – говорит Шарипов, так и не ответив на вопрос, зачем он туда пошел.

Ранее отказы делать военным биопротезы объяснял другой раненый Иван Щербаков. По его словам, им не ставят бионические протезы из-за ограничений по предельной нагрузке – роботизированные протезы выдерживают вес только до 120 килограммов.

"У нас есть ребята, которые хотят вернуться на "СВО". Мы им бионический протез никогда не поставим. Во-первых, он может разрядиться и тогда станет просто железкой. А во-вторых, когда ты на себя всю эту экипировку навесишь, то получится больше 120 килограммов. В таких случаях ставим обычный модульный протез", – объяснил Щербаков в интервью Ньюс.ру.

По официальным данным Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (ФЦКР), на апрель 2025 года инвалидами первой группы стали минимум 15% всех военных с инвалидностью, еще 27% – инвалиды третьей группы, 58% – второй. Общее число военных инвалидов, как и статистику по их диагнозам, Минобороны РФ не раскрывает.