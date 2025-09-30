Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Регионы

"Вернули, как скот". Освободившихся из плена отправляют обратно на войну

Иван Гребенников, насильно возвращенный из плена обратно на фронт
Иван Гребенников, насильно возвращенный из плена обратно на фронт

Младший сержант российской армии Иван Гребенников вернулся в Россию из плена в мае 2025 года после одного из крупнейших обменов пленными по формуле "1000 на 1000". В августе он записал видео с рассказом о том, как его с покалеченной рукой и категорией "Д" (не годен, полное освобождение от военной службы), вопреки его воле, вернули на фронт.

Текст: проект "Окно"

Родные Гребенникова жалуются, что домой его не отпустили даже на день. А освободившиеся из плена его сослуживцы рассказывают, что их всех возвращают на фронт. Большинство из них тяжело ранены, по возвращении из плена все писали рапорты на отказ от контракта.

Российские военнослужащие после очередного обмена пленными
Российские военнослужащие после очередного обмена пленными

"Их в кандалах везут"

37-летний Иван Гребенников в плену пробыл 10 месяцев – с июля 2024 года. На войну против Украины газосварщик из Алтайского края завербовался из колонии в апреле 2024 года.

Иван Гребенников, насильно возвращенный из плена обратно на фронт
Иван Гребенников, насильно возвращенный из плена обратно на фронт

– У него дочке 4 года, он ради нее хотел выбраться [из колонии], думал, полгода повоюет, как вагнеровцы, и готово – на свободе с родными, – говорит родственница Ивана Наталья (имя изменено по ее просьбе). – В итоге его три месяца там [на фронте] держали, потом еще в плену 10 месяцев. А сейчас, когда, наконец, обменяли – даже домой не довезли, вернули, как скот, назад. Хотя никто из них не хочет воевать. Там не то, чтобы не спрашивают – многие бежать готовы, их в кандалах [наручниках] везут.

Ранее несколько военных действительно записывали видео, как на штурм их перевозят в наручниках, пристегнутых к сидениям.

По словам самого Ивана, не прикованы были только такие же тяжело раненые, как он – с переломанными руками и калеки на костылях.

"Не производят ВВК (военно-врачебная комиссия), никакой медкомиссии, в теле пуля, рука переломана. Домой не отпускают", – говорит Гребенников на камеру, когда его в составе 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (в/ч 41659) везут вместе с другими пленными после обмена в Донецк. До этого Гребенников записывал видео, как его за отказ возвращаться на фронт посадили в камеру в его воинской части.

Согласно меддокументам Гребенникова, 30 июня 2025 года врач-невролог провел осмотр и поставил диагноз, указав категорию годности к военной службе – "Д" (полностью не годен). Невролог дал направление Гребенникову в Брянку (город в Луганской области Украины) для "лечения, прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и официального определения категории годности". Однако все назначения врача командование проигнорировало – Гребенникова и других раненых, возвращенных после плена, насильно отправили на фронт.

Снимки сломанной руки Ивана Гребенникова
Снимки сломанной руки Ивана Гребенникова

– Нам казалось, что после возвращения из плена нас хотя бы лечить будут. Куда там – нам в наглую поменяли категории на фальшивые – мне, например, мою "Д" заменили на "Б" (годен к службе с незначительными ограничениями), хотя у меня правая рука как была в нескольких местах перебита – так и висит. У меня до сих пор пуля в теле – даже не оперировали, – говорит Иван. – И нас таких очень много – на костылях, в гипсе. Им просто по**й, везут на Донецкое направление калек.

По словам Гребенникова, в военном билете ему изменили не только категорию годности, но и звание: вместо младшего сержанта вписали –рядовой.

Родственники Гребенникова говорят, что писали в Минобороны и военную прокуратуру. Ответа не получили. Напротив, после их заявлений Гребенникова экстренно отправили в Донецк, отказав в положенной процедуре ВВК.

– Минобороны – черная дыра, оттуда вообще не отвечают, – говорит Наталья. – Из прокуратуры пришла отписка, что якобы "все по закону" с Иваном творят. А как по закону можно раненого после плена без реабилитации и даже лечения, без согласия(!) обратно кидать на первую линию?! Что он там навоюет без правой руки?! Он ни автомат держать не может, ни машину вести, даже раненого сослуживца – вытащить не сможет. Я просто не понимаю, зачем им целая рота (а с Иваном везут таких же раненых) инвалидов на фронте? Для галочки? Кому они эту галочку показать должны? Их же там следующим же обстрелов всех добьют – кому нужна их смерть?!

Иван говорит, что воевать не хочет – хочет увидеть дочь, вернуться к работе газосварщиком. Однако отказные рапорты от участия в боевых действиях, написанные им и его сослуживцами после возвращения из плена, никто не рассматривает.

– Никакого подтверждения, что их вообще передали наверх, у нас нет, – говорит Валерий из той же в/ч №41659. – Напротив, вместо комиссий или демобилизации нас сгрузили всех в автобусы – кто легко ранен, пристегнули наручниками, инвалидов – так закинули, и повезли на Донецкое направление. Нет, в тылу не оставят, повезут к первой линии. Сдохнем там, конечно. Всем на всех по**й.

"Мобилизация, плен, реабилитация, погиб"

В августе 2025 года в Улан-Удэ прошли похороны старшего прапорщика Дмитрий Петрова.

– Он родом из села Бичура, но вырос в селе Буй, там мы и школу закончили, – говорит его одноклассник Сергей (имя изменено для его безопасности). – В армию тоже вместе нас забирали, только он в Москве служил, а я у нас, в Бурятии. Я после срочки сразу свалил [из армии], а он дослужился до прапора. Но потом уволился, в 2003 году. Я почти сразу переехал в Улан-Удэ, а Дима еще жил с семьей в Буе и только в 2022 году перебрался сюда. Мобилизовали его в том же сентябре. Так как он был на контракте в прошлом, пусть и недолго, он не удивился. Насчет хотел-не хотел. Ну, у него был выбор, что ли? Сами как думаете? У него дочь и сын маленькие. Думал, что отказаться не имеет права.

В сентябре 2022 года Петрова мобилизовали в 37-ю мотострелковую бригаду, в феврале 2023 года он попал в плен, а уже в апреле 2023 года был освобожден.

Дмитрий Петров погиб после возвращения из плена обратно на фронт
Дмитрий Петров погиб после возвращения из плена обратно на фронт

– Он приходил в отпуск. Но я не помню, чтобы его вообще выпускали после обмена сразу. Он был на реабилитации несколько недель, потом в Кяхте, где часть. Но потом его отправили опять на фронт. Не спрашивая, конечно. В июне его наградили даже, а в июле [2025 года] погиб. Вот говорят, что раз пережил плен, типа счастливчик – пуля не возьмет. **йня это все, – говорит Сергей.

По словам собеседника, у Петрова осталась большая семья – пожилой отец, брат, жена, сын и дочь.

– Вроде бы, жена, Ольга, его просила не ходить [на войну]. Там и раны о себе давали знать и в целом состояние было не очень, но в январе, когда его опять забрали, уже не спрашивали, хочешь – не хочешь, сильно ранен или нет. Уже был на войне – пойдешь еще, воевать больше некому, – говорит друг погибшего.

Правозащитники отмечают, что, несмотря на то, что 117 статья Женевской конвенции запрещает оставлять военнопленных на военной службе после возвращения, российские власти ее не соблюдают.

– Де-факто все контракты с Минобороны РФ сейчас бессрочные. И в российском законодательстве есть лазейка, согласно которой, так как сейчас активные военные действия, а не перемирие – то и пленные остаются в статусе военнослужащих. То есть из-за продолжающейся войны плен – не повод для увольнения из армии, – говорит правозащитник Алексей (полное имя собеседника не указываем для его безопасности). – Если пленный ранен, то в теории он может требовать военно-врачебной комиссии. Но на практике организовать ее сложно, если ты не на "гражданке".

Материалы по теме


Партнеры: the True Story

Рекомендованое

XS
SM
MD
LG