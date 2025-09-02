Десятки российских десантников из 83-й гвардейской бригады стреляли друг в друга, чтобы получать выплаты по ранению в три миллиона рублей за каждый случай. Они целились так, чтобы не задеть жизненно важные органы. А российские федеральные телеканалы публиковали сюжеты о подвигах офицеров. Первый канал называл их "уникальной группой снайперов". Подконтрольная Кремлю газета "Коммерсант" со ссылкой на Следственный комитет утверждает, что в махинациях с самострелами участвовали 35 человек. Однако журналисты Настоящего Времени выяснили, что таких случаев гораздо больше, и не всегда самострелы совершают ради денежной выгоды.

"Самострел" в российской армии

Когда военнослужащие стреляют в самих себя, например, в руку или в ногу – это называют "самострел". Журналисту Настоящего Времени удалось поговорить с одним из таких российских военных. Его отправили на войну с Украиной против его воли. В целях его безопасности мы не называем его имя и не показываем лицо.

"Подготовил жгуты. Сразу нанес два – выше и ниже ранения. Я же не знаю, что будет. И другой парень, тоже солдат, нанес. Третий – стрелял. Он стреляет в нас двоих, а четвертый стреляет в третьего. Договаривались стрелять в голень, в бедро и руку – в области трицепса. Хлынула кровь. Горячая. Ну весь ботинок в крови. Чувствуешь, как ее много выходит, очень много", – рассказал он.

Нанесение друг другу увечий дало возможность не принимать участие в боевых действиях. "Я не хотел там быть. Мы там оказались обманным путем", – рассказывает солдат.

Главное, по словам этого бывшего военнослужащего, необходимо стрелять так, чтобы военные медики не разоблачили. Иначе – штрафной батальон или трибунал.

"Производится выстрел из безопасного расстояния, но недостаточно близкого, чтобы комиссия не могла в дальнейшем установить, что это был самострел. Потому что технически это устроено так, что помимо пули из канала ствола выходит поток пороховых газов. И если самострел совершен со слишком близкого расстояния, то помимо ранения – пулевого входного отверстия, ты получаешь еще ожог тканей", – рассказывает OSINT-аналитик проекта "Прощай Оружие" Алексей Альшанский.

По тому, есть ли ожог тканей или нет, в случае подозрений, эксперты определяют сам ли себя подстрелил военный. Сколько таких неразоблаченных "самострельщиков" в российской армии смогли избежать участия в боевых действиях – подсчитать невозможно.

"Я часто думаю о всех событиях, но в итоге прихожу к мысли, что в той ситуации, в которой я оказался, я сделал все правильно. Я не про сам самострел даже, а весь период конфликта", – рассказывает бывший солдат.

Случай этого военнослужащего армии России – так называемый "классический самострел", когда после ранения идет вывоз с фронта, госпиталь, а затем – побег из российской армии, что и есть главной целью. А вот "неклассические самострелы" возникли сразу, как власти стали созывать в российскую армию на коммерческой основе. Причем постоянно повышая расценки как за участие в боевых действиях, так и на выплаты за полученные ранения. То есть, главная цель "неклассических самострелов" – получение денег.

Еще в феврале нынешнего года о военном с позывным "Палач" с гордостью рассказывали в новостях на российском Первом канале.

"Старший снайперской группы одного из подразделений Воздушно-десантных войск. Только что вернулся из Авдеевки, где был ранен в седьмой раз. Осколок влетел под бронежилет, едва не достав до сердца", – рассказывали в сюжете.

А "Палач", как оказалось, эти ранения получил самострелом, в результате сговора, ради выплат, наград и почета.

История "Палача"

В Главном военном следственном управлении России заявили, что помимо "Палача" – подполковника Константина Фролова, в самострелах участвовали еще 35 военнослужащих. Все они, как выяснили военные следователи, стреляли друг в друга – кому в ноги, кому в руки. И так, чтобы и сильно не пострадать, и побольше денег на выплатах заработать. В итоге, за ранения и травмы им было выплачено более 200 миллионов рублей (более $2,5 млн).

"Так называемые освободители, мотивация их очевидна. Это – деньги, это – бизнес. Люди идут зарабатывать себе на машину, люди идут зарабатывать на квартиры. У кого-то получается. Для Путина и его окружения – это крупный бизнес, они отжимают фабрики, заводы, шахты, территории, города. А все эти наемники, все эти добровольцы из отбросов общества, которые, собственно, не находят себя в мирной жизни и пытаются заработать убийствами, действуют по той же схеме", – говорит ветеран войны в Афганистане Сергей Гуляев.

Помимо многомиллионных денежных выплат за ранения и травмы, якобы полученные в боевой обстановке на войне, снайперу "Палачу" и его офицерам от имени Кремля торжественно вручали медали "За отвагу" и ордена "Мужества". За подвиги, как говорилось в официальных наградных документах. Подполковник Фролов, к примеру, носил знаки отличия за два легких и пять тяжелых ранений. Следователи полагают, что четыре ордена "Мужества" и две медали "За отвагу" ему были вручены незаконно.

"Абсолютное большинство так называемых подвигов героев СВО – это дутые истории. Это нужно понимать в контексте всех самострелов. И, конечно же, раз людям дают медальки ни за что, то и компенсации могут давать ни за что", – отмечает OSINT-аналитик проекта "Прощай Оружие" Алексей Альшанский.

А бывший российский военнослужащий, не пожелавший участвовать в войне России с Украиной, находясь в бегах, подводит свой итог самострела: "У многих мужчин есть какие-то амбиции. Желание успеха в жизни добиться. И это, естественное, нормальное желание. Я сейчас в бедственном положении. И можно было бы сказать, что я неудачник. Нахрен никому не нужен. Но я ценю свое богатство – жизнь, здоровье и рассудок. Этого можно было очень легко лишиться. А я не лишился. Поэтому, плевать на успешный успех. Я рад, что я живой и в здравом уме".

В финале интервью он признался, что сейчас, скрываясь, работает без выходных в сутки по 14 часов. За еду. И это лучше, по его мнению, "чем ждать смерти в окопе".