37-й год еще не кончился

Доброе утро!

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин подтвердил сообщение агентства Bloomberg о том, что после 2024 года Путин собирается вернуться в кресло премьера, предварительно поменяв конституцию в сторону сокращения полномочий президента. Ну то есть как подтвердил – он предложил именно этот план в статье в “Парламентской газете”. В новостях – ничего нового.

В Москве прошла четвертая акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В Петербурге требуют отмены местных выборов.

Российский суд снова продлил на три месяца арест захваченным в Черном море украинским морякам, в Минске трехсторонняя контактная группа в очередной раз договорилась о бессрочном перемирии на Донбассе.

Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донбасса, в том числе и живущих на подконтрольной Киеву территории.

Опубликовано еще одно видео пыток в ярославской колонии №1.

“У нас не будет выборов больше никогда”

В Москве прошла четвертая по счету акция в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (и третья – на Трубной площади). Было около 800 участников, о задержаниях не сообщают. Здесь кандидат Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации, объясняет, почему на улицы нужно выходить до упора (иначе выборов не будет уже никогда). Жалобы на незаконные действия избиркомов она тоже собирается подавать, но вряд ли это что-то принесет, юридическая служба Мосгоризбиркома работает идеально, Путин присвоил ее руководительнице звание заслуженного юриста России. Вот полный гид по зарегистрированным кандидатам в МГД.

В Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты требуют от ЦИК России отмены местных выборов в связи с беспределом при регистрации. Как на Шпалерной улице работает новая фабрика провластных ботов (иной раз конфликтующая с пригожинской), рассказано здесь. Ботов нанимает Благотворительный фонд культуры семьи и детства.

Донбасс

В пятую годовщину крушения пассажирского лайнера, сбитого над Донбассом, родственники погибших обратились к российским властям с призывом признать свою долю ответственности за трагедию и “прекратить сеять ложь и обман”. Обращение десяти семей опубликовала “Новая газета”. С похожим заявлением выступил Совет Евросоюза. Вот интервью с родителями погибшего в катастрофе Джека О’Брайена, они живут в Австралии. Главное, чего они хотят, – чтобы виновные были наказаны. Многое для обнаружения подробностей случившегося 17 июля 2014 года сделали независимые расследовательские группы Bellingcat, CIT, издание The Insider – вот рассказ о них.

Служба безопасности Украины объявила в годовщину трагедии, что водитель тягача, ввезшего российский “Бук” на территорию Украины, был задержан два года назад, суд над ним начнется весной 2020 года.

На месте падения самолета пророссийские сепаратисты провели памятную акцию. В Москве тоже о годовщине не забыли: Путин упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донбасса, в том числе живущих на подконтрольных Киеву территориях, а российский суд продлил еще на три месяца арест украинским морякам, захваченным в Черном море в ноябре прошлого года.

Трехсторонняя контактная группа договорилась в Минске о новом перемирии на Донбассе, оно должно начаться 21 июля. Все предыдущие не соблюдались.

Судебно-полицейское

228, народная. В Петербурге задержаны два росгвардейца, подкинувшие 16-летнему школьнику наркотики и потребовавшие серьезную взятку за незаведение уголовного дела. В полиции страшно перепугались, что это будет “второй Голунов”. Анонимный рассказ о том, как заказывали дело Ивана Голунова в Москве, публикует издание Baza.

В Петербурге задержаны два росгвардейца, подкинувшие 16-летнему школьнику наркотики и потребовавшие серьезную взятку за незаведение уголовного дела. В полиции страшно перепугались, что это будет “второй Голунов”. Анонимный рассказ о том, как заказывали дело Ивана Голунова в Москве, публикует издание Baza. Лекарства. На почте в Москве задержали мать неизлечимо больного ребенка Елену Боголюбову. Она заказала через интернет лекарство "Фризиум" от судорог – в России оно не зарегистрировано, но ребенку его назначил врач. Уголовные дела за такие покупки возбуждаются не в первый раз – здесь хорошо объясняется ситуация, в которую поставлены родители тяжелобольных детей. В данном случае таможенники настаивают, что действуют по закону.

На почте в Москве задержали мать неизлечимо больного ребенка Елену Боголюбову. Она заказала через интернет лекарство "Фризиум" от судорог – в России оно не зарегистрировано, но ребенку его назначил врач. Уголовные дела за такие покупки возбуждаются не в первый раз – здесь хорошо объясняется ситуация, в которую поставлены родители тяжелобольных детей. В данном случае таможенники настаивают, что действуют по закону. Дети. В Москве завели первое в российской истории дело на опеку за воспитание ребенка в однополой семье (статья о халатности). Мужчина, с 2010 года воспитывающий двух усыновленных мальчиков, делает это "в условиях проживания с другим мужчиной". "При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию", – сказано в постановлении о возбуждении дела. Пока не понятно, как быстро детей вернут в “здоровые” условия детдома.

В Москве завели первое в российской истории дело на опеку за воспитание ребенка в однополой семье (статья о халатности). Мужчина, с 2010 года воспитывающий двух усыновленных мальчиков, делает это "в условиях проживания с другим мужчиной". "При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию", – сказано в постановлении о возбуждении дела. Пока не понятно, как быстро детей вернут в “здоровые” условия детдома. Пытки и угрозы. “Новая газета” опубликовала еще одно видео пыток в ярославской ИК-1. Записи относятся к февралю 2016 года. Суд в Забайкалье присудил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда заключенному, избитому в СИЗО до разрыва селезенки. В Екатеринбурге завели уголовное дело за избиение 17-летнего подростка полицией во время протестов против строительства церкви в сквере. В Тольятти полиция угрожала расстрелом стороннику незарегистрированной партии “Другая Россия”, потому что “37-й год еще не кончился”.

“Новая газета” опубликовала еще одно видео пыток в ярославской ИК-1. Записи относятся к февралю 2016 года. Суд в Забайкалье присудил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда заключенному, избитому в СИЗО до разрыва селезенки. В Екатеринбурге завели уголовное дело за избиение 17-летнего подростка полицией во время протестов против строительства церкви в сквере. В Тольятти полиция угрожала расстрелом стороннику незарегистрированной партии “Другая Россия”, потому что “37-й год еще не кончился”. Мошенничество и вымогательство. В Москве трое фсбшников признали вину по делу о разбое, в Астраханской области заведены, по разным подсчетам, от 17 до 43 уголовных дел против местных чиновников и бизнесменов за махинации с аварийным жильем.

В Москве трое фсбшников признали вину по делу о разбое, в Астраханской области заведены, по разным подсчетам, от 17 до 43 уголовных дел против местных чиновников и бизнесменов за махинации с аварийным жильем. Чемодановка. Жителям села, где в середине июня после драки с цыганами и последовавших за этим задержаний начались протесты в виде перекрывания федеральной трассы, назначают штрафы и обязательные работы.

Эль Чапо и Ким Чен Ын

Мексиканский наркобарон Эль Чапо, дважды бежавший из тюрьмы в Мексике, получил пожизненный срок в США. После убийства Усамы бен Ладена власти Соединенных Штатов считали его "преступником №1".

Газета The New York Times опубликовала расследование о том, откуда у северокорейского вождя Ким Чен Ына могут быть два Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, если страна находится под санкциями. Выяснилось, что Ким Чен Ыну их помог купить российский бизнесмен из Владивостока Данил Казачук.

Шесть ссылок

История. В Томской области жители обнаружили безымянное кладбище сосланных сюда в 1930-е годы кулаков и других "социально опасных элементов", читайте репортаж из деревни Палочка. Об истории петербургского авангардного художественного объединения “Союз молодежи” и о судьбах его членов после революции рассказывает старший научный сотрудник Русского музея Ирина Арская.

Наука. Разговор с гляциологом и полярником Алексеем Екайкиным о том, как изучение льда может спасти планету от гибели. Или воистину прекрасная объяснялка о том, почему многие птицы поют на рассвете.

Свинцовая действительность. Фрагмент из книги мавританца Мохаммеда ульд Слахи “Дневник Гуантанамо” (изд-во “РИПОЛ классик”) – он провел в этой тюрьме 14 лет. Или вот разговор с Жоау Каштель-Бранку Гоулау – автором стратегии, позволившей победить эпидемию употребления героина в Португалии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок