Двадцать одна меховая шуба

Доброе утро!

В Беларуси сформирована комиссия для работы с "желающими вернуться на родину". В нее вошли генпрокурор, его заместители, главы СК и КГБ, два телепропагандиста и другие официальные лица – идеальный состав, чтобы отбить у политэмигранта всякое желание вернуться. В новостях так:

В ночь на среду российская армия обстреляла Харьков ракетами С-300.

Вербовкой заключенных на войну в Украине теперь занимается Минобороны России.

В России возбуждено первое уголовное дело о “неисполнении обязанностей иностранного агента”.

В Тульской области пять человек погибли из-за обрушения подъезда жилого дома после взрыва газа.

Команда Навального нашла у главного конструктора военного завода "Союз" и его семьи особняк в Великобритании и бизнес в Польше.

Число жертв землетрясения на юге Турции и в северных районах Сирии превысило 7,2 тысячи человек.

Военные сводки

Российская армия атакует украинские позиции по всему фронту в Донецкой и Луганской областях. Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что это и есть начало ожидавшегося всеми российского “крупного наступления”. По его словам, основной метод россиян – пехотные атаки при незначительной поддержке бронетехники, а основная проблема украинской обороны – нехватка минометов и боеприпасов к ним. Младший сержант украинской армии, бывший харьковский адвокат Олег Головков, воюющий сейчас в Бахмуте, характеризует ситуацию в городе как напряженную, но опровергает сообщения о перерезанных линиях снабжения ВСУ и больших успехах россиян. По его словам, российские войска “еле-еле прогрызают свои лишние сто метров” за счет огромных потерь личного состава. Вот репортаж с передовой в Бахмуте, а вот анализ военной ситуации вокруг города с гипотезами о дальнейшем развитии событий. Военные и аналитики сходятся на том, что российское командование выполняет приказ Путина взять Донбасс во что бы то ни стало.

С какой целью российская армия обстреливает центр Харькова, остается неясным – в ночь на среду в город прилетело от шести до десяти ракет С-300, сообщалось о попадании по промышленному предприятию и пожарах.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже отчитался о взятии семи населенных пунктов в Донецкой области и громадных потерях украинской армии (в том числе об утраченных 26 самолетах и 341 танке – в ВСУ и не знали, что у них столько было). Заодно Шойгу обвинил “США и их союзников” в том, что они открыто призывают Украину захватывать российские территории. Глава Чечни предрек, что до конца 2023 года “Запад встанет на колени”, запишет покаянное видео и будет великодушно прощен Россией, после чего все станет business as usual. Почему business as usual больше невозможен, подробно объясняется здесь, а прогнозы о том, на сколько лет войны может хватить российского Фонда национального благосостояния, читайте тут.

Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков “Леопард 1” – в дополнение к обещанным “Леопардам 2”. Сообщение об этом появилось во время визита в Киев министра обороны Германии Бориса Писториуса. В Киеве его принимал министр обороны Украины Алексей Резников, которого решено все-таки не увольнять. В интервью немецкому изданию Bild Писториус, рассуждая о войне, признал, что мир без Путина был бы лучше. С ним полностью согласны россияне, занимающиеся закупкой дронов для украинской армии – вот разговор с ними.

Война, вид из России с Путиным

Минобороны России занялось вербовкой в колониях – об этом сообщает основательница “Руси сидящей” Ольга Романова со ссылкой на свои источники среди заключенных и их родственников. Сейчас, по ее словам, на фронт забирают преимущественно заключенных с военным опытом, но руководство колоний уверяет зеков, что в конце концов заберут всех. Под Бахмутом погиб еще один гражданин Таджикистана – он был осужден в России и отбывал наказание в Архангельской области, где, вероятно, и был завербован.

Стало ясно, почему российские суды назначают контрактникам условные приговоры за оставление военной части – разгадка в том, что их сразу же возвращают на службу и отправляют на фронт. Об этом рассказал попавший в плен псковский десантник, ранее получивший год условно за дезертирство. С мобилизованными власти ведут себя строже: вот история электрика из Амурской области, который отлучился из военной части, чтобы оформить опеку над матерью и уже несколько месяцев сидит под следствием.

Минобороны России подготовило законопроект, расширяющий категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников. Сейчас творить мир за границей можно только контрактникам.

Вдовам погибших солдат, воевавших против Украины на стороне так называемой “ДНР”, отправили из Москвы в Донецк двадцать одну меховую шубу. На видео, распространенном соратником Гиркина, женщины хором благодарят Россию за заботу.

В Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе “Лукойла”. Пожар потушили; о его причинах ничего не сообщалось.

В Белгороде полиция совершает поквартирные обходы в поисках “украинцев и других подозрительных личностей”. Суд в Брянске отправил в СИЗО 79‑летнюю гражданку Украины, которую ФСБ задержала на вокзале с микросхемами в контейнерах для еды – ее обвиняют в “подготовке к контрабанде”. В российских делах о госизменах тоже появилась тенденция обвинять не собственно в госизмене, а в намерении ее совершить – вот рассказ об этой новой практике ФСБ.

Из жизни российских фейкоделов, дискредитаторов и прочих “военных преступников”:

Прокуратура Барнаула запросила девять лет колонии для журналистки RusNews Марии Пономаренко, обвиняемой по делу о "фейках" про российскую армию за сообщение об авиаударе по мариупольскому драмтеатру. В отличие от приговоренной накануне Ники Белоцерковской, Мария Пономаренко находится в России и сидит в СИЗО.

Политика Илью Яшина, приговоренного к 8,5 годам колонии за распространение “фейков” о российской армии посредством рассказа об убийствах мирных жителей в Буче, вернули из Удмуртии в московское СИЗО “Медведь”, поскольку суд еще не рассмотрел его апелляцию.

Уголовное дело о “фейках” возбуждено в отношении участницы Pussy Riot и московского муниципального депутата Люси Штейн (она уехала из России весной прошлого года).

Жителя Читы Ивана Лосева приговорили к двум штрафам по 35 тысяч рублей по двум протоколам о “дискредитации” российской армии за два интервью о штрафе, который он получил за пересказ сна с участием президента Украины.

Суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей адвоката Михаила Беньяша за публикации в телеграме со словом "война" (“дискредитация”).

Жительницу Владимира оштрафовали на 30 тысяч рублей за пикет с плакатом “Нет войне” во время забега Дедов Морозов (“дискредитация”).

Суд в Рязани оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Украины Артема Бондаря, который в продуктовом магазине сказал: "Я за Бандеру" (тоже “дискредитация” российской армии).

Протокол о “дискредитации” составили на журналистку Юлию Старостину, которая помогает оказавшимся в России украинским беженцам. Узнав об этом, она спешно уехала из России.

ФСБ возбудила уголовное дело против жителя города Кирова Калужской области о публичных призывах к терроризму и экстремизму за призывы к “совершению терактов и организации насилия” в отношении военкомов.

Хроники военной цензуры:

Мосгорсуд окончательно лишил лицензии "Новую газету" и "Новую рассказ-газету".

В России заблокировали сайт Московской Хельсинкской группы – старейшей в стране правозащитной организации, ранее ликвидированной по решению Мосгорсуда.

В Тверской области возбуждено первое в России уголовное дело о "неисполнении обязанностей иностранного агента" (до двух лет колонии). Обвиняемый – координатор движения за права избирателей “Голос” Артем Важенков – уехал из России и не маркирует свои посты в соцсетях.

С сайта МГУ убрали упоминание главы отдела расследований команды Навального Марии Певчих – через сутки после выхода ее четырехчасового интервью Юрию Дудю (его посмотрели уже 7,5 млн человек).

"Газпром-Медиа" запретил своим медиа-проектам публиковать контент на YouTube – по слухам, в ожидании блокировки YouTube в России.

О том, как новые репрессивные законы приводят к цензуре и самоцензуре в книгоиздании, книгопродажах и в библиотеках, рассказывается здесь.

Прочее российское

В городе Ефремове Тульской области по меньшей мере пять человек погибли при обрушении подъезда жилого дома после взрыва газа.

На Камчатке отменили приговор по делу четырех сотрудников Кроноцкого государственного заповедника, которых приговорили к срокам от 3,5 до 5 лет по обвинению в растрате. Осужденных освободили под подписки о невыезде. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе. Экологи называют дело сфабрикованным, на их сторону встал губернатор Камчатки.

Жительнице Грозного отказались выдать загранпаспорт без присутствия “старшего родственника мужского пола”.

В новом послании из колонии Навальный рассказал, как трижды в день становится “самым веселым человеком на поминках”, потребляя подобие кутьи под звуки похоронного марша с видом на кружку чая, прикрытую куском хлеба. Это, пожалуй, первый пост Навального из тюрьмы, от которого веет не надеждой, а безысходностью.

Международное эхо войны

Команда Навального нашла у главного конструктора военного завода "Союз" Мкртича Окрояна и его семьи особняк в Великобритании и бизнес в Польше. Ни сам Окроян, ни АНТК "Союз" до сих пор не попали под западные санкции, хотя именно это предприятие разработало двигатели для противокорабельных ракет Х-22, Х-59 и крылатых ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает украинские города.

О перспективах создания специального международного трибунала для руководства России за вторжение в Украину здесь рассуждает Раса Юкнявичене, депутат Европарламента, бывший министр обороны Литвы (спойлер: есть надежда, что он заработает к лету).

В Латвии произошел пожар на заводе по производству беспилотников, которые поставляются в том числе и в Украину. Причины пока не известны, ущерб оценивается как крупный.

Посол Эстонии в России покинул страну по требованию российского МИДа.

Евросоюз вывел из-под санкций бывшего губернатора аннексированного Россией Севастополя Дмитрия Овсянникова. Это сделано по решению суда Евросоюза. Вот история Овсянникова с гипотезами о том, что хотел сказать ЕС таким решением.

Евросоюз сделал два исключения из ограничений на российские нефтепродукты: эмбарго ЕС и потолок цен не будут действовать в отношении нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран.

Служба безопасности Украины обвинила жену “кума Путина” Виктора Медведчука Оксану Марченко в финансировании Росгвардии и российской полиции. Оно осуществлялось через сеть киевских компаний и фирм в Ялте, переводивших средства на счета Росгвардии и МВД РФ в аннексированном Крыму под видом оплаты за охрану имущества. Марченко с 19-летней дочерью живет в Москве.

Верховная Рада Украины утвердила в должности главы СБУ Василия Малюка, в должности главы МВД – Игоря Клименко. До этого оба были исполняющими обязанности: Малюк возглавил СБУ после увольнения Ивана Баканова летом прошлого года, Клименко был назначен после гибели Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах под Киевом. О новых губернаторах Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей читайте здесь.

Землетрясение

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7200 человек, и это не окончательная цифра. В регионах Турции, затронутых бедствием, введено чрезвычайное положение. Украина отправляет в Турцию спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Находящийся в Турции журналист проекта UA SOUTH Имран Усеинов рассказывает, что холодная погода уменьшает шансы на выживание для тех, кто до сих пор остается под завалами; что же до обеспечения жильем тех, кто лишился крыши над головой, то здесь он оптимистичен: после предыдущего разрушительного землетрясения властям Турции удалось расселить всех в течение года. Вот подборка жутких видео о том, как складывались при землетрясении огромные многоэтажные дома, а вот комментарии политолога-востоковеда Михаила Шерешевского о влиянии этого бедствиея на военно-политические планы Турции и результаты намеченных на май президентских выборов.

Шесть ссылок

Философское. Беседа с философом, преподавателем МГУ Еленой Косиловой о невянущем Фрейде, актуальности платонизма и художественном творчестве. Или фрагмент из книги Франца Фанона “Черная кожа, белые маски” (изд-во “Гаража”) об опыте бытия чернокожего.

Беседа с философом, преподавателем МГУ Еленой Косиловой о невянущем Фрейде, актуальности платонизма и художественном творчестве. Или фрагмент из книги Франца Фанона “Черная кожа, белые маски” (изд-во “Гаража”) об опыте бытия чернокожего. Главные русские реакционеры. Эссе Марка Альтшуллера о двух посланиях Пушкина Чаадаеву и причинах отказа поэта от борьбы за политические свободы. Или фрагмент из книги литературоведа Энн Икин Мосс “„Только между женщинами“: Философия сообщества в русском и советском сознании” (изд-во “НЛО”), посвященный представлениям Льва Толстого о женской сексуальности и его женоненавистнической повести “Крейцерова соната”.

Эссе Марка Альтшуллера о двух посланиях Пушкина Чаадаеву и причинах отказа поэта от борьбы за политические свободы. Или фрагмент из книги литературоведа Энн Икин Мосс “„Только между женщинами“: Философия сообщества в русском и советском сознании” (изд-во “НЛО”), посвященный представлениям Льва Толстого о женской сексуальности и его женоненавистнической повести “Крейцерова соната”. Технологии. Краткая история развития нанотехнологий. Или отрывок из книги урбаниста Шарона Зукина “Инновационный комплекс. Города, технологии и новая экономика” (изд-во Института Гайдара) – о культуре нью-йоркских митапов и хакатонов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок