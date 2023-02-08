Двадцать одна меховая шуба

Доброе утро!
В Беларуси сформирована комиссия для работы с "желающими вернуться на родину". В нее вошли генпрокурор, его заместители, главы СК и КГБ, два телепропагандиста и другие официальные лица – идеальный состав, чтобы отбить у политэмигранта всякое желание вернуться. В новостях так:
- В ночь на среду российская армия обстреляла Харьков ракетами С-300.
- Вербовкой заключенных на войну в Украине теперь занимается Минобороны России.
- В России возбуждено первое уголовное дело о “неисполнении обязанностей иностранного агента”.
- В Тульской области пять человек погибли из-за обрушения подъезда жилого дома после взрыва газа.
- Команда Навального нашла у главного конструктора военного завода "Союз" и его семьи особняк в Великобритании и бизнес в Польше.
- Число жертв землетрясения на юге Турции и в северных районах Сирии превысило 7,2 тысячи человек.
Военные сводки
Российская армия атакует украинские позиции по всему фронту в Донецкой и Луганской областях. Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что это и есть начало ожидавшегося всеми российского “крупного наступления”. По его словам, основной метод россиян – пехотные атаки при незначительной поддержке бронетехники, а основная проблема украинской обороны – нехватка минометов и боеприпасов к ним. Младший сержант украинской армии, бывший харьковский адвокат Олег Головков, воюющий сейчас в Бахмуте, характеризует ситуацию в городе как напряженную, но опровергает сообщения о перерезанных линиях снабжения ВСУ и больших успехах россиян. По его словам, российские войска “еле-еле прогрызают свои лишние сто метров” за счет огромных потерь личного состава. Вот репортаж с передовой в Бахмуте, а вот анализ военной ситуации вокруг города с гипотезами о дальнейшем развитии событий. Военные и аналитики сходятся на том, что российское командование выполняет приказ Путина взять Донбасс во что бы то ни стало.
С какой целью российская армия обстреливает центр Харькова, остается неясным – в ночь на среду в город прилетело от шести до десяти ракет С-300, сообщалось о попадании по промышленному предприятию и пожарах.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже отчитался о взятии семи населенных пунктов в Донецкой области и громадных потерях украинской армии (в том числе об утраченных 26 самолетах и 341 танке – в ВСУ и не знали, что у них столько было). Заодно Шойгу обвинил “США и их союзников” в том, что они открыто призывают Украину захватывать российские территории. Глава Чечни предрек, что до конца 2023 года “Запад встанет на колени”,
запишет покаянное видео и будет великодушно прощен Россией, после чего все станет business as usual. Почему business as usual больше невозможен, подробно объясняется здесь, а прогнозы о том, на сколько лет войны может хватить российского Фонда национального благосостояния, читайте тут.
Правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков “Леопард 1” – в дополнение к обещанным “Леопардам 2”. Сообщение об этом появилось во время визита в Киев министра обороны Германии Бориса Писториуса. В Киеве его принимал министр обороны Украины Алексей Резников, которого решено все-таки не увольнять. В интервью немецкому изданию Bild Писториус, рассуждая о войне, признал, что мир без Путина был бы лучше. С ним полностью согласны россияне, занимающиеся закупкой дронов для украинской армии – вот разговор с ними.
Война, вид из России с Путиным
Минобороны России занялось вербовкой в колониях – об этом сообщает основательница “Руси сидящей” Ольга Романова со ссылкой на свои источники среди заключенных и их родственников. Сейчас, по ее словам, на фронт забирают преимущественно заключенных с военным опытом, но руководство колоний уверяет зеков, что в конце концов заберут всех. Под Бахмутом погиб еще один гражданин Таджикистана – он был осужден в России и отбывал наказание в Архангельской области, где, вероятно, и был завербован.
Стало ясно, почему российские суды назначают контрактникам условные приговоры за оставление военной части – разгадка в том, что их сразу же возвращают на службу и отправляют на фронт. Об этом рассказал попавший в плен псковский десантник, ранее получивший год условно за дезертирство. С мобилизованными власти ведут себя строже: вот история электрика из Амурской области, который отлучился из военной части, чтобы оформить опеку над матерью и уже несколько месяцев сидит под следствием.
Минобороны России подготовило законопроект, расширяющий категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях, в том числе за счет призывников. Сейчас творить мир за границей можно только контрактникам.
Вдовам погибших солдат, воевавших против Украины на стороне так называемой “ДНР”, отправили из Москвы в Донецк двадцать одну меховую шубу. На видео, распространенном соратником Гиркина, женщины хором благодарят Россию за заботу.
В Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе “Лукойла”. Пожар потушили; о его причинах ничего не сообщалось.
В Белгороде полиция совершает поквартирные обходы в поисках “украинцев и других подозрительных личностей”. Суд в Брянске отправил в СИЗО 79‑летнюю гражданку Украины, которую ФСБ задержала на вокзале с микросхемами в контейнерах для еды – ее обвиняют в “подготовке к контрабанде”. В российских делах о госизменах тоже появилась тенденция обвинять не собственно в госизмене, а в намерении ее совершить – вот рассказ об этой новой практике ФСБ.
Из жизни российских фейкоделов, дискредитаторов и прочих “военных преступников”:
- Прокуратура Барнаула запросила девять лет колонии для журналистки RusNews Марии Пономаренко, обвиняемой по делу о "фейках" про российскую армию за сообщение об авиаударе по мариупольскому драмтеатру. В отличие от приговоренной накануне Ники Белоцерковской, Мария Пономаренко находится в России и сидит в СИЗО.
- Политика Илью Яшина, приговоренного к 8,5 годам колонии за распространение “фейков” о российской армии посредством рассказа об убийствах мирных жителей в Буче, вернули из Удмуртии в московское СИЗО “Медведь”, поскольку суд еще не рассмотрел его апелляцию.
- Уголовное дело о “фейках” возбуждено в отношении участницы Pussy Riot и московского муниципального депутата Люси Штейн (она уехала из России весной прошлого года).
- Жителя Читы Ивана Лосева приговорили к двум штрафам по 35 тысяч рублей по двум протоколам о “дискредитации” российской армии за два интервью о штрафе, который он получил за пересказ сна с участием президента Украины.
- Суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей адвоката Михаила Беньяша за публикации в телеграме со словом "война" (“дискредитация”).
- Жительницу Владимира оштрафовали на 30 тысяч рублей за пикет с плакатом “Нет войне” во время забега Дедов Морозов (“дискредитация”).
- Суд в Рязани оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Украины Артема Бондаря, который в продуктовом магазине сказал: "Я за Бандеру" (тоже “дискредитация” российской армии).
- Протокол о “дискредитации” составили на журналистку Юлию Старостину, которая помогает оказавшимся в России украинским беженцам. Узнав об этом, она спешно уехала из России.
- ФСБ возбудила уголовное дело против жителя города Кирова Калужской области о публичных призывах к терроризму и экстремизму за призывы к “совершению терактов и организации насилия” в отношении военкомов.
Хроники военной цензуры:
- Мосгорсуд окончательно лишил лицензии "Новую газету" и "Новую рассказ-газету".
- В России заблокировали сайт Московской Хельсинкской группы – старейшей в стране правозащитной организации, ранее ликвидированной по решению Мосгорсуда.
- В Тверской области возбуждено первое в России уголовное дело о "неисполнении обязанностей иностранного агента" (до двух лет колонии). Обвиняемый – координатор движения за права избирателей “Голос” Артем Важенков – уехал из России и не маркирует свои посты в соцсетях.
- С сайта МГУ убрали упоминание главы отдела расследований команды Навального Марии Певчих – через сутки после выхода ее четырехчасового интервью Юрию Дудю (его посмотрели уже 7,5 млн человек).
- "Газпром-Медиа" запретил своим медиа-проектам публиковать контент на YouTube – по слухам, в ожидании блокировки YouTube в России.
- О том, как новые репрессивные законы приводят к цензуре и самоцензуре в книгоиздании, книгопродажах и в библиотеках, рассказывается здесь.
Прочее российское
- В городе Ефремове Тульской области по меньшей мере пять человек погибли при обрушении подъезда жилого дома после взрыва газа.
- На Камчатке отменили приговор по делу четырех сотрудников Кроноцкого государственного заповедника, которых приговорили к срокам от 3,5 до 5 лет по обвинению в растрате. Осужденных освободили под подписки о невыезде. Дело возвращено в суд Петропавловска-Камчатского на повторное рассмотрение в ином составе. Экологи называют дело сфабрикованным, на их сторону встал губернатор Камчатки.
- Жительнице Грозного отказались выдать загранпаспорт без присутствия “старшего родственника мужского пола”.
- В новом послании из колонии Навальный рассказал, как трижды в день становится “самым веселым человеком на поминках”, потребляя подобие кутьи под звуки похоронного марша с видом на кружку чая, прикрытую куском хлеба. Это, пожалуй, первый пост Навального из тюрьмы, от которого веет не надеждой, а безысходностью.
Международное эхо войны
- Команда Навального нашла у главного конструктора военного завода "Союз" Мкртича Окрояна и его семьи особняк в Великобритании и бизнес в Польше. Ни сам Окроян, ни АНТК "Союз" до сих пор не попали под западные санкции, хотя именно это предприятие разработало двигатели для противокорабельных ракет Х-22, Х-59 и крылатых ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает украинские города.
- О перспективах создания специального международного трибунала для руководства России за вторжение в Украину здесь рассуждает Раса Юкнявичене, депутат Европарламента, бывший министр обороны Литвы (спойлер: есть надежда, что он заработает к лету).
- В Латвии произошел пожар на заводе по производству беспилотников, которые поставляются в том числе и в Украину. Причины пока не известны, ущерб оценивается как крупный.
- Посол Эстонии в России покинул страну по требованию российского МИДа.
- Евросоюз вывел из-под санкций бывшего губернатора аннексированного Россией Севастополя Дмитрия Овсянникова. Это сделано по решению суда Евросоюза. Вот история Овсянникова с гипотезами о том, что хотел сказать ЕС таким решением.
- Евросоюз сделал два исключения из ограничений на российские нефтепродукты: эмбарго ЕС и потолок цен не будут действовать в отношении нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран.
- Служба безопасности Украины обвинила жену “кума Путина” Виктора Медведчука Оксану Марченко в финансировании Росгвардии и российской полиции. Оно осуществлялось через сеть киевских компаний и фирм в Ялте, переводивших средства на счета Росгвардии и МВД РФ в аннексированном Крыму под видом оплаты за охрану имущества. Марченко с 19-летней дочерью живет в Москве.
- Верховная Рада Украины утвердила в должности главы СБУ Василия Малюка, в должности главы МВД – Игоря Клименко. До этого оба были исполняющими обязанности: Малюк возглавил СБУ после увольнения Ивана Баканова летом прошлого года, Клименко был назначен после гибели Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах под Киевом. О новых губернаторах Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей читайте здесь.
Землетрясение
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7200 человек, и это не окончательная цифра. В регионах Турции, затронутых бедствием, введено чрезвычайное положение. Украина отправляет в Турцию спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.
Находящийся в Турции журналист проекта UA SOUTH Имран Усеинов рассказывает, что холодная погода уменьшает шансы на выживание для тех, кто до сих пор остается под завалами; что же до обеспечения жильем тех, кто лишился крыши над головой, то здесь он оптимистичен: после предыдущего разрушительного землетрясения властям Турции удалось расселить всех в течение года. Вот подборка жутких видео о том, как складывались при землетрясении огромные многоэтажные дома, а вот комментарии политолога-востоковеда Михаила Шерешевского о влиянии этого бедствиея на военно-политические планы Турции и результаты намеченных на май президентских выборов.
Шесть ссылок
- Философское. Беседа с философом, преподавателем МГУ Еленой Косиловой о невянущем Фрейде, актуальности платонизма и художественном творчестве. Или фрагмент из книги Франца Фанона “Черная кожа, белые маски” (изд-во “Гаража”) об опыте бытия чернокожего.
- Главные русские реакционеры. Эссе Марка Альтшуллера о двух посланиях Пушкина Чаадаеву и причинах отказа поэта от борьбы за политические свободы. Или фрагмент из книги литературоведа Энн Икин Мосс “„Только между женщинами“: Философия сообщества в русском и советском сознании” (изд-во “НЛО”), посвященный представлениям Льва Толстого о женской сексуальности и его женоненавистнической повести “Крейцерова соната”.
- Технологии. Краткая история развития нанотехнологий. Или отрывок из книги урбаниста Шарона Зукина “Инновационный комплекс. Города, технологии и новая экономика” (изд-во Института Гайдара) – о культуре нью-йоркских митапов и хакатонов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок