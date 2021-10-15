После погрома приходит ОБЭП

Доброе утро!

Королева Великобритании Елизавета II бросила пить, чтобы быть в должной форме во время празднования платинового юбилея следующим летом. В новостях так:

Российский Минюст включил издания Republic и "Росбалт" в реестр СМИ – "иностранных агентов".

С активистов в Омске и Уфе суд взыскал 1,5 и 2 млн рублей соответственно за работу полиции на акции в поддержку Навального 31 января.

В Великобритании убит член парламента от консерваторов Дэвид Эмесс.

В России зафиксирован новый рекорд cуточного прироста инфицированных COVID-19 и новый максимум суточной смертности от COVID-19.

“Иностранные агенты”, новые и старые

Минюст России, как всегда в конце рабочего дня в пятницу, пополнил свой реестр СМИ – “иностранных агентов” изданиями “Росбалт” и Republic. Главред Republic заявил, что никакого иностранного финансирования у издания нет, оно живет за счет подписки. Утром в пятницу "Яндекс.Новости" начали маркировать публикации СМИ – "иностранных агентов" (по закону агрегатор этого делать не обязан).

По следам погрома в московском “Мемориале” в полицию вызвали главу организации Яна Рачинского – “для дачи объяснений”. Днем в пятницу в офис “Мемориала” пришли сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и потребовали сдать для проверки документы с дня основания организации (1989 год). Что правоохранительные органы собираются искать, пока не ясно даже председателю совета правозащитного центра Александру Черкасову (здесь он подробнее рассказывает о визите ОБЭПовцев).

При этом новостей о расследовании самого погрома нет. Большинство участвовавших в нем молодых людей сумели скрыться до приезда полиции, а тех троих, которых задержали сотрудники “Мемориала”, полиция просто отпустила. Здесь о происходившем в “Мемориале” в ночь с четверга на пятницу рассказывает сотрудница просветительского подразделения организации Александра Поливанова. “Медуза” нашла свидетельства того, что участники погрома принадлежали к группе, которая уже устраивала провокации против депутата от КПРФ Валерия Рашкина и московского политика Романа Юнемана. Предположительно, они связаны с объединением “Студенческих парламентских клубов”, созданным правительством Москвы, но утверждать это наверняка невозможно: молодые люди были в медицинских масках.

Прочие “нежелательные”, “шпионы”, “экстремисты”

В Москве правозащитная организация “Комитет за гражданские права” выселена из занимаемого ею помещения, часть имущества арестована из-за долгов. Сотрудники подчеркивают, что решение о выселении, принятое судьей первой инстанции, было обжаловано, и таким образом приговор еще не вступил в силу.

В Краснодаре возобновлено уголовное дело о “сотрудничестве с нежелательной организацией” в отношении журналиста Александра Савельева – он взял интервью у Яны Антоновой, бывшего координатора краснодарского отделения ликвидированной "Открытой России". Савельев уехал за границу.

Суд в Омске взыскал с двух активистов полтора миллиона рублей за сверхурочную работу полиции на акции 31 января в поддержку Алексея Навального (один из этих активистов на акции даже не присутствовал). В Уфе работу полиции 31 января оценили еще дороже: суд взыскал с активистки Ольги Комлевой два миллиона рублей (а за акцию 23 января – “всего” 400 тысяч).

Бывшему журналисту Ивану Сафронову, который уже полтора года сидит в “Лефортово” по обвинению в госизмене, запретили вести переписку, в том числе с адвокатами. Свиданий и телефонных разговоров с родственниками ему и до этого ни разу не дали. Один из адвокатов Сафронова Евгений Смирнов называет этот запрет беспрецедентным.

Людям, которых объявили причастными к экстремизму, запретят работать пилотами и бортпроводниками.

Уголовщина

В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске прошли обыски; в отношении директора возбуждено уголовное дело о якобы фиктивном договоре с другой научной организацией.

В исправительной колонии №1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с администрацией. В протесте участвовали, по неофициальным данным, около 600 человек, в колонию был введен спецназ.

18‑летний оренбуржец рассказал об избиении в отделении полиции: полицейские пытались выбить из него признание в краже телефона и угрожали, что будут “петушить” его и “поиграют с ним бутылочку”.

Суд в Москве обязал государство выплатить 4,3 млн рублей компенсации врачу-гематологу Елене Мисюриной за незаконное уголовное преследование (ее обвиняли в причинении смерти по неосторожности: пациент, которому она делала рутинную диагностическую процедуру, необходимую для лечения рака, вскоре умер от рака).

Русская жизнь

В России началась перепись населения, ранее ее трижды переносили. Впервые участвовать в переписи можно через интернет. Проводится перепись и в аннексированном Крыму, в связи с чем Киев выразил протест. Довольно большая доля россиян в переписи участвовать не желают – здесь демографы объясняют, зачем нужна эта процедура, почему она проводится в России некачественно и какие регионы больше всего врут.

Вот хороший материал о появлении “полиции нравов” в российском образовании: рассказывается об увольнении учителей и даже воспитательницы детсада за посты в соцсетях, которые не понравились родителям, а также об изгнании из хора (!) студента СПбГУ за то, что он гей.

Кстати, о геях: по данным “Левада-центра”, сейчас лишь треть россиян считают, что ЛГБТ должны иметь равные с ними права. Два года назад таких было половина.

Вокруг света

В Беларуси телеграм-канал Светланы Тихановской признали “экстремистским” (через суд). У него свыше ста тысяч подписчиков. Здесь сотрудница правозащитного центра “Весна” Алена Маслюкова объясняет, почему уголовные дела против подписчиков “экстремистских” телеграм-каналов незаконны даже по законам Беларуси.

телеграм-канал Светланы Тихановской признали “экстремистским” (через суд). У него свыше ста тысяч подписчиков. Здесь сотрудница правозащитного центра “Весна” Алена Маслюкова объясняет, почему уголовные дела против подписчиков “экстремистских” телеграм-каналов незаконны даже по законам Беларуси. В Эстонии в воскресенье пройдут местные выборы. Здесь объясняется, почему они очень важны и почему многие опасаются, что к власти на местном уровне придут правые “прокремлевские” силы.

в воскресенье пройдут местные выборы. Здесь объясняется, почему они очень важны и почему многие опасаются, что к власти на местном уровне придут правые “прокремлевские” силы. В Великобритании убит член парламента от Консервативной партии Дэвид Эмесс. Неизвестный напал на него с ножом во время встречи с избирателями в графстве Эссекс. Врачам не удалось спасти жизнь 69-летнего политика, проработавшего в парламенте почти 40 лет. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, его мотивы пока неясны.

убит член парламента от Консервативной партии Дэвид Эмесс. Неизвестный напал на него с ножом во время встречи с избирателями в графстве Эссекс. Врачам не удалось спасти жизнь 69-летнего политика, проработавшего в парламенте почти 40 лет. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, его мотивы пока неясны. Жертвами взрыва в мечети в афганской провинции Кандагар стали свыше 30 человек.

США возвращаются в Совет ООН по правам человека.

IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России побил рекорд, установленный сутками ранее, и достиг 32 196. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 925 тысяч; официальное число жертв достигло к утру пятницы 221 313 человек (+999 за сутки – и это опять рекорд). По оценкам независимого демографа Алексея Ракши, официальные данные о смертности занижены примерно в 2,5 раза: он утверждает, что избыточная смертность в России составляет сейчас 2400 случаев в сутки.

В Туркменистане коронавируса официально по-прежнему нет, но статистика по ковиду, тем не менее, собирается. Как удалось выяснить независимым журналистам, число жертв за все время пандемии составляет 25 тысяч человек.

В Украине ситуация продолжает осложняться – вот беседа с замглавы Херсонской обладминистрации: область только что перешла в “красную зону”, и власти винят в ухудшении ситуации нежелание граждан прививаться.

США с 8 ноября откроют границы для полностью привитых (зарегистрированными там вакцинами).

Ссылки для чтения

Политика прошлого. Беседа с историком Иваном Куриллой о том, чем отличается и что общего имеет историческая политика в России и США. Или монолог специалиста по философии истории Андрея Олейникова о его научной биографии и основных историографических концепциях конца XX века.

Беседа с историком Иваном Куриллой о том, чем отличается и что общего имеет историческая политика в России и США. Или монолог специалиста по философии истории Андрея Олейникова о его научной биографии и основных историографических концепциях конца XX века. Переделкино. Три разговора о гнездилище советской литературы: писательница и филолог Марианна Роговская вспоминает атмосферу советского литературоведения конца 1960-х и свои поездки в Переделкино; писатель Константин Ковалев-Случевский занимательно повествует о своих советских мытарствах, яблоке на могиле Пастернака и жизни в писательском поселке (в двух частях: первая, вторая); Дарья Беглова, руководительницей переделкинского Дома творчества, рассказывает, о новой жизни поселка – недавно организованных там резиденциях, мастерских и прочем.

Три разговора о гнездилище советской литературы: писательница и филолог Марианна Роговская вспоминает атмосферу советского литературоведения конца 1960-х и свои поездки в Переделкино; писатель Константин Ковалев-Случевский занимательно повествует о своих советских мытарствах, яблоке на могиле Пастернака и жизни в писательском поселке (в двух частях: первая, вторая); Дарья Беглова, руководительницей переделкинского Дома творчества, рассказывает, о новой жизни поселка – недавно организованных там резиденциях, мастерских и прочем. Художества. Рассказ о гонорарах русских художников XIX – начала XX века в сопровождении списка покупок, которые на эти деньги можно было совершить. Или глава из книги искусствоведа Анны Суворовой “Аутсайдерское искусство в России” (изд-во “Городец”), посвященная одному из самых известных художников-аутсайдеров советского периода Александру Лобанову.

Рассказ о гонорарах русских художников XIX – начала XX века в сопровождении списка покупок, которые на эти деньги можно было совершить. Или глава из книги искусствоведа Анны Суворовой “Аутсайдерское искусство в России” (изд-во “Городец”), посвященная одному из самых известных художников-аутсайдеров советского периода Александру Лобанову. Музыка. Беседа с композитором Сергеем Невским о его опере “Die Einfachen” (“Простые”), посвященной квир-культуре Ленинграда 1920-х годов. Или разговор с немецким гитаристом-импровизатором Каспаром Брёцманом о том, как импровизировать на бас-гитаре.

Беседа с композитором Сергеем Невским о его опере “Die Einfachen” (“Простые”), посвященной квир-культуре Ленинграда 1920-х годов. Или разговор с немецким гитаристом-импровизатором Каспаром Брёцманом о том, как импровизировать на бас-гитаре. Код майя. Три отрывка из книги гарвардского археолога-майяниста Майкла Ко “Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации” (изд-во “Бомбора”): первый – об Эрнсте Ферстеманне, изучавшем календарь майя, и Альфреде Моудсли, обеспечившем ученых иллюстрациями классических текстов майя; второй – об археологе и эпиграфисте Эрике Томпсоне, самонадеянность которого затормозила расшифровку письменности на десять лет; и третий, в котором автор поясняет, насколько на данный момент письменность майя можно считать расшифрованной.

Три отрывка из книги гарвардского археолога-майяниста Майкла Ко “Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации” (изд-во “Бомбора”): первый – об Эрнсте Ферстеманне, изучавшем календарь майя, и Альфреде Моудсли, обеспечившем ученых иллюстрациями классических текстов майя; второй – об археологе и эпиграфисте Эрике Томпсоне, самонадеянность которого затормозила расшифровку письменности на десять лет; и третий, в котором автор поясняет, насколько на данный момент письменность майя можно считать расшифрованной. Мир после нас. Два фрагмента из книги немецкого экономиста Майи Гёпель “Мир после нас. Как не дать планете погибнуть” (изд-во “Альпина Паблишер”): первый – о самых мрачных вариантах ближайшего будущего; второй – о мировом неравенстве и необходимости перераспределения богатств.

Два фрагмента из книги немецкого экономиста Майи Гёпель “Мир после нас. Как не дать планете погибнуть” (изд-во “Альпина Паблишер”): первый – о самых мрачных вариантах ближайшего будущего; второй – о мировом неравенстве и необходимости перераспределения богатств. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок