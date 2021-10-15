После погрома приходит ОБЭП

Доброе утро!
Королева Великобритании Елизавета II бросила пить, чтобы быть в должной форме во время празднования платинового юбилея следующим летом. В новостях так:
- Российский Минюст включил издания Republic и "Росбалт" в реестр СМИ – "иностранных агентов".
- С активистов в Омске и Уфе суд взыскал 1,5 и 2 млн рублей соответственно за работу полиции на акции в поддержку Навального 31 января.
- В Великобритании убит член парламента от консерваторов Дэвид Эмесс.
- В России зафиксирован новый рекорд cуточного прироста инфицированных COVID-19 и новый максимум суточной смертности от COVID-19.
“Иностранные агенты”, новые и старые
Минюст России, как всегда в конце рабочего дня в пятницу, пополнил свой реестр СМИ – “иностранных агентов” изданиями “Росбалт” и Republic. Главред Republic заявил, что никакого иностранного финансирования у издания нет, оно живет за счет подписки. Утром в пятницу "Яндекс.Новости" начали маркировать публикации СМИ – "иностранных агентов" (по закону агрегатор этого делать не обязан).
По следам погрома в московском “Мемориале” в полицию вызвали главу организации Яна Рачинского – “для дачи объяснений”. Днем в пятницу в офис “Мемориала” пришли сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и потребовали сдать для проверки документы с дня основания организации (1989 год). Что правоохранительные органы собираются искать, пока не ясно даже председателю совета правозащитного центра Александру Черкасову (здесь он подробнее рассказывает о визите ОБЭПовцев).
При этом новостей о расследовании самого погрома нет. Большинство участвовавших в нем молодых людей сумели скрыться до приезда полиции, а тех троих, которых задержали сотрудники “Мемориала”, полиция просто отпустила. Здесь о происходившем в “Мемориале” в ночь с четверга на пятницу рассказывает сотрудница просветительского подразделения организации Александра Поливанова. “Медуза” нашла свидетельства того, что участники погрома принадлежали к группе, которая уже устраивала провокации против депутата от КПРФ Валерия Рашкина и московского политика Романа Юнемана. Предположительно, они связаны с объединением “Студенческих парламентских клубов”, созданным правительством Москвы, но утверждать это наверняка невозможно: молодые люди были в медицинских масках.
Прочие “нежелательные”, “шпионы”, “экстремисты”
- В Москве правозащитная организация “Комитет за гражданские права” выселена из занимаемого ею помещения, часть имущества арестована из-за долгов. Сотрудники подчеркивают, что решение о выселении, принятое судьей первой инстанции, было обжаловано, и таким образом приговор еще не вступил в силу.
- В Краснодаре возобновлено уголовное дело о “сотрудничестве с нежелательной организацией” в отношении журналиста Александра Савельева – он взял интервью у Яны Антоновой, бывшего координатора краснодарского отделения ликвидированной "Открытой России". Савельев уехал за границу.
- Суд в Омске взыскал с двух активистов полтора миллиона рублей за сверхурочную работу полиции на акции 31 января в поддержку Алексея Навального (один из этих активистов на акции даже не присутствовал). В Уфе работу полиции 31 января оценили еще дороже: суд взыскал с активистки Ольги Комлевой два миллиона рублей (а за акцию 23 января – “всего” 400 тысяч).
- Бывшему журналисту Ивану Сафронову, который уже полтора года сидит в “Лефортово” по обвинению в госизмене, запретили вести переписку, в том числе с адвокатами. Свиданий и телефонных разговоров с родственниками ему и до этого ни разу не дали. Один из адвокатов Сафронова Евгений Смирнов называет этот запрет беспрецедентным.
- Людям, которых объявили причастными к экстремизму, запретят работать пилотами и бортпроводниками.
Уголовщина
- В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске прошли обыски; в отношении директора возбуждено уголовное дело о якобы фиктивном договоре с другой научной организацией.
- В исправительной колонии №1 во Владикавказе произошел бунт заключенных из-за конфликта с администрацией. В протесте участвовали, по неофициальным данным, около 600 человек, в колонию был введен спецназ.
- 18‑летний оренбуржец рассказал об избиении в отделении полиции: полицейские пытались выбить из него признание в краже телефона и угрожали, что будут “петушить” его и “поиграют с ним бутылочку”.
- Суд в Москве обязал государство выплатить 4,3 млн рублей компенсации врачу-гематологу Елене Мисюриной за незаконное уголовное преследование (ее обвиняли в причинении смерти по неосторожности: пациент, которому она делала рутинную диагностическую процедуру, необходимую для лечения рака, вскоре умер от рака).
Русская жизнь
В России началась перепись населения, ранее ее трижды переносили. Впервые участвовать в переписи можно через интернет. Проводится перепись и в аннексированном Крыму, в связи с чем Киев выразил протест. Довольно большая доля россиян в переписи участвовать не желают – здесь демографы объясняют, зачем нужна эта процедура, почему она проводится в России некачественно и какие регионы больше всего врут.
Вот хороший материал о появлении “полиции нравов” в российском образовании: рассказывается об увольнении учителей и даже воспитательницы детсада за посты в соцсетях, которые не понравились родителям, а также об изгнании из хора (!) студента СПбГУ за то, что он гей.
Кстати, о геях: по данным “Левада-центра”, сейчас лишь треть россиян считают, что ЛГБТ должны иметь равные с ними права. Два года назад таких было половина.
Вокруг света
- В Беларуси телеграм-канал Светланы Тихановской признали “экстремистским” (через суд). У него свыше ста тысяч подписчиков. Здесь сотрудница правозащитного центра “Весна” Алена Маслюкова объясняет, почему уголовные дела против подписчиков “экстремистских” телеграм-каналов незаконны даже по законам Беларуси.
- В Эстонии в воскресенье пройдут местные выборы. Здесь объясняется, почему они очень важны и почему многие опасаются, что к власти на местном уровне придут правые “прокремлевские” силы.
- В Великобритании убит член парламента от Консервативной партии Дэвид Эмесс. Неизвестный напал на него с ножом во время встречи с избирателями в графстве Эссекс. Врачам не удалось спасти жизнь 69-летнего политика, проработавшего в парламенте почти 40 лет. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, его мотивы пока неясны.
- Жертвами взрыва в мечети в афганской провинции Кандагар стали свыше 30 человек.
- США возвращаются в Совет ООН по правам человека.
- IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России побил рекорд, установленный сутками ранее, и достиг 32 196. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 925 тысяч; официальное число жертв достигло к утру пятницы 221 313 человек (+999 за сутки – и это опять рекорд). По оценкам независимого демографа Алексея Ракши, официальные данные о смертности занижены примерно в 2,5 раза: он утверждает, что избыточная смертность в России составляет сейчас 2400 случаев в сутки.
В Туркменистане коронавируса официально по-прежнему нет, но статистика по ковиду, тем не менее, собирается. Как удалось выяснить независимым журналистам, число жертв за все время пандемии составляет 25 тысяч человек.
В Украине ситуация продолжает осложняться – вот беседа с замглавы Херсонской обладминистрации: область только что перешла в “красную зону”, и власти винят в ухудшении ситуации нежелание граждан прививаться.
США с 8 ноября откроют границы для полностью привитых (зарегистрированными там вакцинами).
Ссылки для чтения
- Политика прошлого. Беседа с историком Иваном Куриллой о том, чем отличается и что общего имеет историческая политика в России и США. Или монолог специалиста по философии истории Андрея Олейникова о его научной биографии и основных историографических концепциях конца XX века.
- Переделкино. Три разговора о гнездилище советской литературы: писательница и филолог Марианна Роговская вспоминает атмосферу советского литературоведения конца 1960-х и свои поездки в Переделкино; писатель Константин Ковалев-Случевский занимательно повествует о своих советских мытарствах, яблоке на могиле Пастернака и жизни в писательском поселке (в двух частях: первая, вторая); Дарья Беглова, руководительницей переделкинского Дома творчества, рассказывает, о новой жизни поселка – недавно организованных там резиденциях, мастерских и прочем.
- Художества. Рассказ о гонорарах русских художников XIX – начала XX века в сопровождении списка покупок, которые на эти деньги можно было совершить. Или глава из книги искусствоведа Анны Суворовой “Аутсайдерское искусство в России” (изд-во “Городец”), посвященная одному из самых известных художников-аутсайдеров советского периода Александру Лобанову.
- Музыка. Беседа с композитором Сергеем Невским о его опере “Die Einfachen” (“Простые”), посвященной квир-культуре Ленинграда 1920-х годов. Или разговор с немецким гитаристом-импровизатором Каспаром Брёцманом о том, как импровизировать на бас-гитаре.
- Код майя. Три отрывка из книги гарвардского археолога-майяниста Майкла Ко “Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации” (изд-во “Бомбора”): первый – об Эрнсте Ферстеманне, изучавшем календарь майя, и Альфреде Моудсли, обеспечившем ученых иллюстрациями классических текстов майя; второй – об археологе и эпиграфисте Эрике Томпсоне, самонадеянность которого затормозила расшифровку письменности на десять лет; и третий, в котором автор поясняет, насколько на данный момент письменность майя можно считать расшифрованной.
- Мир после нас. Два фрагмента из книги немецкого экономиста Майи Гёпель “Мир после нас. Как не дать планете погибнуть” (изд-во “Альпина Паблишер”): первый – о самых мрачных вариантах ближайшего будущего; второй – о мировом неравенстве и необходимости перераспределения богатств.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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