Высокий уровень тревожности

Доброе утро!

Сегодня в полночь Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, от использования белорусского воздушного пространства отказались и многие другие страны. Во что это обойдется Беларуси, читайте тут. Как теперь белорусам ездить в Европу и пострадают ли от всего этого россияне, объясняется здесь. А новости такие:

Россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем, арестована в Беларуси на два месяца.

В отношении Навального возбуждено уголовное дело об оскорблении судьи.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня.

Связанное с Россией PR-агентство пыталось запустить через европейских блогеров кампанию против Pfizer-BioNTech.

Протасевич и Сапега

Белорусский провластные телеграм-канал “Желтые сливы” опубликовал видео, на котором россиянка Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем после принудительной посадки в Минске рейса Ryanair, рассказывает, что она – редактор телеграм-канала, публиковавшего личные данные белорусских силовиков. Ранее стало известно, что суд арестовал ее на два месяца, а “Новая газета” со ссылкой на свои источники сообщила, что Сапегу обвиняют в организации массовых беспорядков.

Мать девушки говорит, что во время массовых протестов в Беларуси летом и осенью прошлого года Софья находилась в Вильнюсе. По ее словам, она “шокирована” этим видео. Отец Романа Протасевича тоже потрясен опубликованным накануне видео его сына: “На видео четко видны следы побоев, он заметно нервничает, он говорит не свои слова, даже на столе лежат не его сигареты”. Он не уверен, что Роман действительно в минском СИЗО, а не в больнице, как сообщали ранее некие доброжелатели. Здесь о работе Романа Протасевича рассказывает его бывшая девушка Екатерина Ерусалимская.

От лица Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон потребовал немедленного освобождения Протасевича и Сапеги. Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала расширение санкций в отношении Беларуси. Какими они будут, здесь рассказывает Николай Халезин.

Минтранс Беларуси опубликовал переговоры экипажа посаженного самолета с белорусскими диспетчерами (их подлинность не подтверждена), но, кажется, это никого не заинтересовало: все ждут результатов заседания Международной организации гражданской авиации (ICAO), которое состоится завтра.

Прочее белорусское

Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Северинец получил семь лет колонии усиленного режима. Вместе с ним приговоры вынесли четверым активистам “Европейской Беларуси” (от семи до пяти лет), автору ютуб-канала “Серый кот” Дмитрию Козлову (пять лет) и редактору протестных телеграм-каналов Ирине Счастной (четыре года). Вот видео из зала суда.

Родственникам умершего в колонии политзаключенного Витольда Ашурка отдали его тело. Как рассказала подруга семьи, голова Ашурка была "замотана бинтами полностью, виден только рот, не видны даже глаза". Следственный комитет Беларуси сообщил, что причиной смерти Ашурка стало падение. Ранее говорилось об остановке сердца.

Несколько дней назад ведущая телеканала “Белсат” Арина Малиновская была вынуждена уехать из Беларуси, чтобы избежать задержания. Белорусские силовики задержали мужа ее сестры и теперь звонят ей с его телефона, объясняя, что родственника не отпустят, пока она не вернется, а если не вернется, то задержат еще и бабушку с дедушкой.

О некоторых других случаях репрессий в отношении участников протестов в Беларуси кратко рассказано здесь. Сейчас в стране более 400 политзаключенных.

Вокруг Навального

“Закон против ФБК”, лишающий пассивного избирательного права всех причастных к деятельности “экстремистских” организаций, принят Госдумой во втором чтении. Запрет избираться распространяется на выборы любого уровня, а в понятие “причастности” входят даже одобрительные высказывания о деятельности “экстремистов” в интернете. Эта мера лишает политического будущего довольно большую группу активной молодежи, но сторонники Навального в регионах пока упорствуют, вот их рассказы.

Самого Навального официально уведомили, что в отношении него сейчас расследуются сразу три уголовных дела: о том, что он украл все пожертвования сторонников, о том, что создал организацию, посягающую на личность и права граждан, а также о том, что он оскорбил судью Акимову, которая оштрафовала его за “клевету на ветерана”.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что приставы начали распродавать по иску Пригожина имущество ФБК, изъятое при обыске в конце прошлого года, включая личные вещи сотрудников.

Навстречу выборам

Российская ЦИК одобрила список регионов, в которых на сентябрьских выборах запустят электронное голосование – этих регионов семь. В “Единой России” начались праймериз, на которых заставляют голосовать бюджетников по всей стране. Зачем нужен этот странный ритуал, объясняется здесь.

Политическая активность вне “Единой России”, напротив, всячески подавляется: вот репортаж с Земского собора в Великом Новгороде, который силовикам удалось сорвать, но не полностью. Вполне возможно, что административный арест одного из организаторов съезда Юлии Галяминой обернется для нее заменой условного срока на реальный (она осуждена на два года условно по “дадинской статье”). Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован за участие в московском съезде муниципальных депутатов, разогнанном в марте.

Бывший полицейский из Иванова Сергей Римский, уволившийся из органов в знак протеста против разгона митингов в поддержку Навального, собрался выдвигаться в Госдуму от “Яблока”. На него, правда, уже завели уголовное дело об “оскорблении представителя власти”. Вот любопытное интервью с ним.

Зажигательную историю о борьбе оппозиционных мундепов за кресло главы района в подмосковных Раменках читайте тут.

Идеологическая работа

Госдума одобрила в первом чтении запрет на отрицание и отождествление (роли советского народа во Второй мировой войне и сталинского СССР с нацистской Германией). Ждем запрета на сложение и вычитание.

Google оштрафован на 6 млн рублей за неудаление “запрещенного контента”, а Facebook – на 26.

В московское бюро Радио Свобода опять приходили судебные приставы – на этот раз они занимались “фотоописью техники”, то есть долго фотографировали телефонами всё рабочее оборудование, чтобы потом, видимо, продать его в счет уплаты многомиллионных штрафов. Счета российского юрлица медиакорпорации заблокированы. Штрафы выносятся за неразмещение длинного полотнища про “СМИ – иностранный агент” в каждом посте и материале. Радио Свобода обратилось в связи с этим в ЕСПЧ.

МВД по Подмосковью составило административный протокол о “пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних” на Dolce & Gabbana (у них в инстраграме целовались девушки – в рамках кампании по борьбе с самоубийствами среди ЛГБТ).

В Дагестане разразился жуткий скандал из-за того, что мальчишки-выпускники станцевали в балетных пачках на последнем звонке в школе. В чем преступление, не очень понятно: то ли балетные пачки недопустимы из-за того, что прикрывают мало тела, то ли из-за их коннотаций с “Лебединым озером”.

Российское общество на этом фоне демонстрирует особо высокий уровень тревожности. Здесь психолог объясняет, почему и как с этим жить.

Недра

“Газпром” собрался строить второй небоскреб в Петербурге. Высота его достигнет 703 метров и он станет вторым самым высоким зданием в мире после башни Бурдж-Халифа в Дубае. Зачем “Газпрому” второй небоскреб и почему эту “кукурузину”, как принято выражаться в Петербурге, нельзя построить где-нибудь в отдаленных районах Сибири, чтобы она не портила небесную линию красивейшего в стране города, в компании не объяснили.

Расследование о том, как российские нефте- и газодобывающие компании закапывают в землю отходы бурения, нанося серьезный ущерб природе и наживаясь на этой незаконной “экономии”, читайте здесь. Российские власти знают об этой проблеме, но ничего не делают под давлением нефтяного лобби.

Глава республики Коми Владимир Уйба пообщался с жителями посёлка Мутный Материк, обеспокоенными разливом нефти на Ошском месторождении. Когда они высказали намерение обратиться прямо к Путину, Уйба сказал: "Да какой Путин? У вас я – Путин. Какой Путин вам?". (Путин, который не Уйба, а Путин, будет встречаться с Байденом 16 июня в Женеве, ему не до разливов нефти).

Российская уголовщина

Следственный комитет не нашел состава преступления в двух отравлениях Владимира Кара-Мурзы. По данным Bellingcat, за политиком следили те же сотрудники ФСБ, что и за Алексеем Навальным перед его отравлением.

Бывший сотрудники краснодарского МВД приговорены к 17 и 14 годам колонии за рассылку писем с ртутью в посольства иностранных государств в Москве. Осужденные утверждают, что не знали о содержимом конвертов и занимались их рассылкой исключительно ради денег по заказу некоего Александра Жукова. Кто такой этот Жуков, суд выяснять не стал. В конвертах, кроме ртути, было безграмотно написанное приглашение посетить Крым в очередную годовщину его аннексии.

МВД России разыскивает бывшего федерального чиновника, который с выгодой для себя привлекал инвестиции в аннексированный Крым, а теперь может скрываться в Израиле.

Медики СИЗО “Лефортово” запретили бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу участвовать в судебных заседаниях по состоянию здоровья.

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализировали в тюремную больницу – его состояние резко ухудшилось из-за длительного нахождения в холодном карцере и сухой голодовки, которую он объявил 12 мая.

В Саратовской области 27 заключенные нанесли себе увечья в знак протеста против невыносимых условий содержания: в камерах сыро и слишком много крыс.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России опять упал – до 7884. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 18 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 119 194 человек (+393 за сутки). Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию для отдельных групп населения.

По данным Forbes, Россия выполнила лишь 8% экспортных обязательств по поставке “Спутника V” в другие страны, а дефицита на внутреннем рынке нет только потому, что люди не особо стремятся вакцинироваться. Британская Guardian рассказывает о том, как связанное с Россией, но зарегистрированное в Соединенном королевстве PR-агентство пыталось запустить через европейских блогеров дискредитационную кампанию против Pfizer-BioNTech. Зачем дискредитировать Pfizer, если сделать достаточно “Спутника V” пока все равно не получается, остается загадкой.

Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы для иностранцев. Нужно будет свидетельство о вакцинации или свежий ПЦР-тест.

Шесть ссылок

Древняя Греция. Беседа с переводчиком Пиндара Григорием Стариковским. Или рассказ о том, как древние греки придумали стыд.

Беседа с переводчиком Пиндара Григорием Стариковским. Или рассказ о том, как древние греки придумали стыд. Подлинность. Краткая история философской категории подлинности: ее очень ценили Кьеркегор и Хайдеггер, критиковал Адорно, а теперь она утратила всякий смысл. Или краткая же история подлинности в искусстве.

Краткая история философской категории подлинности: ее очень ценили Кьеркегор и Хайдеггер, критиковал Адорно, а теперь она утратила всякий смысл. Или краткая же история подлинности в искусстве. Музыка. Разговор с композитором Алексеем Рыбниковым (и о раннем творчестве, и о его нынешнем проекте по превращению “Войны и мира” в оперу). Или интервью с британским электронным музыкантом-авангардистом и аудиосталкером Фрэнком Хербертом.

Разговор с композитором Алексеем Рыбниковым (и о раннем творчестве, и о его нынешнем проекте по превращению “Войны и мира” в оперу). Или интервью с британским электронным музыкантом-авангардистом и аудиосталкером Фрэнком Хербертом. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок