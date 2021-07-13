Восстановим Древнюю Русь

Доброе утро!

Путин наградил мать Рамзана Кадырова знаком отличия "За благодеяние". У простых смертных дела обстоят так:

В России четыре дня подряд выявляют больше 25 тысяч новых случаев COVID-19.

Путин в длинной статье “обосновал” территориальные претензии к Украине.

Виктор Бабарико, приговоренный к 14 годам после попытки поучаствовать в выборах президента Беларуси, этапирован в колонию.

На Кубе прошли первые за 30 лет антиправительственные демонстрации.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 140. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 5 миллионов 808 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 143 712 человек (+710 за сутки).

Ассоциация предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона решила, что с 12 июля умершим от COVID-19 участки на кладбищах будут предоставлять бесплатно. Решение было принято для разгрузки городского крематория, 14 печей которого не справляются с наплывом гробов. На этом фоне вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объявила, что не видит вспышки заболеваемости, вызванной праздником выпускников “Алые паруса”: прошло две недели, а выпускники, по ее словам, живы-здоровы.

После того, как “Дождь” обратил внимание на явные нестыковки в петербургской городской статистике по числу активных случаев COVID-19, на сайте Стопкоронавирус.рф вообще закрыли колонку с данными об активных случаях по регионам – чтобы журналисты перестали “неправильно” их интерпретировать.

Власти Свердловской области пытаются договориться с РПЦ об отмене традиционного крестного хода в память об убийстве царской семьи в июле 1918 года. Церковь не готова его отменять.

Российские торговые сети не успевают вакцинировать к сроку 60% сотрудников: из-за летних отпусков, многочасовых очередей на прививку и нехватки вакцин в некоторых регионах. Во Франции ввели обязательную вакцинацию для медицинских работников.

Навстречу выборам

Оппозиционный политик Илья Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы, чтобы дать возможность действующей депутатской команде победить на предстоящих выборах. После того, как избирком отказал Яшину в праве баллотироваться на довыборах в Мосгордуму из-за его связей с Навальным, прокуратура Москвы начала беспрерывно “проверять” муниципалитет, который он возглавлял.

Московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе перевели из СИЗО под домашний арест. Уголовное дело против нее возбудили, как только она объявила, что будет баллотироваться в Госдуму.

В Петербурге муниципальному депутату Ксении Лавровой, которая баллотируется в законодательное собрание города, запретили зарядить телефон в избиркоме, потому что “электричество государственное” (она пришла туда, чтобы подать уведомление об агитации). В Липецке кандидата в госовет задержали у входа в избирком в последний день сдачи подписей – якобы по делу о неуплате алиментов.

Представители РПЦ раскритиковали решение петербургского правозащитника, архиепископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко выдвигаться на выборах в Госдуму от “Яблока”. Здесь он сам рассказывает, зачем идет во власть.

Из жизни неугодных

Кемеровского блогера отправили под домашний арест в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти или вражды: в видеоролике о возвращении Навального в России он назвал задержавших его силовиков “путинской кодлой”.

Отца бывшего директора ФБК Ивана Жданова перевели из архангельского СИЗО в областную тюремную больницу. Юрия Жданова арестовали в конце марта по обвинению в превышении должностных полномочий. Соратники Навального называют это дело местью властей за политическую деятельность его сына.

Екатеринбургский политолог и давний сторонник Навального Федор Крашенинников объявил, что уже почти год живет за пределами России, чтобы избежать уголовного преследования.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова добилась удаления информации о недвижимости своей семьи во Франции из "Яндекса" и Google, воспользовавшись российским законом о "праве на забвение". О домике в курортном городе Жуан-ле-Пен между Ниццей и Каннами в прошлом году рассказывалось в расследовании ФБК.

Суд в Сочи приговорил к 250 часам обязательных работ президента "Южного правозащитного центра" Семена Симонова за неуплату штрафа по статье об "иностранных агентах": он не выплатил 300 тысяч рублей штрафа, наложенного на “Центр”.

В чеченском городе Аргун отчитали четверых местных жителей за просмотр оппозиционных пабликов в интернете, а потом выложили видео “профилактической беседы” в инстаграм.

Климат

Россия заняла предпоследнее место в рейтинге стран по уровню оптимизма бизнеса. Бизнес-омбудсмен Борис Титов прекратил работу по возвращению в Россию бизнесменов из своего “лондонского списка”, потому что на родине их все равно сажают, несмотря на гарантии защиты от уголовного преследования. На этом фоне российский Минпромторг огласил программу по созданию целой линейки отечественных “конкурентноспособных” самолетов (деньги на это предполагается брать из Фонда национального благосостояния и бюджета РФ).

В некоторых регионах России стоит аномальная жара: здесь климатолог объясняет, почему в ближайшие 20-30 лет такое будет происходить всё чаще. О катастрофических лесных пожарах в Якутии читайте здесь; вот видео лесных пожаров в Челябинской области.

О настроениях в российском казачестве, далеко не все представители которого готовы сотрудничать с властями и пополнять ряды Росгвардии, рассказывается в интервью с казаком-диссидентом Александром Дзиковицким.

Из интервью с создателем запрещенного теперь бота по “пробиву” людей “Глаз Бога” стало понятно, что он сотрудничает с российскими силовиками, но как он собирается поддерживать и развивать это сотрудничество, не очень ясно.

Наследники Древней Руси

Путин изложил свои воззрения на прошлое, настоящее и будущее Украины в статье, опубликованный на kremlin.ru. Путин называет русских, украинцев и белорусов “наследниками Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы”, потом рассказывает об ослаблении центральной власти и плачевных последствиях этого ослабления, после чего переходит к некогда крупнейшему государству мира, СССР, и называет Украину “детищем советской эпохи”, создававшейся за счет исторической России. Он вроде бы готов смириться с независимостью Украины, но только в границах 1922 года, без Крыма и Донбасса (при этом Путин щедр: территории, “освобожденные” СССР от польской, румынской и чехословацкой “оккупации” во время Второй мировой войны, он от Киева назад не требует). Вероятно, все это должно читаться как обещание, что если Украина “вернет” России Донбасс и “смирится” с потерей Крыма, то ее, наконец, отпустят с миром. Хотя если вспомнить исходную посылку, то может дойти и до восстановления Древней Руси в “исторических границах”.

В самой Украине по делу о поставках некачественной военной техники арестован бывший замминистра обороны Игорь Павловский, а журналист Юрий Бутусов открыто обвинил нынешние украинские власти в провале нескольких успешных операций национальной разведки в интересах России (якобы ради достижения мира).

Нынешнюю ситуацию в “братской Беларуси” Путин в своей статье не трогал, но там ничего особенно нового:

Twitter заблокировал созданный 7 июля “новый аккаунт” Романа Протасевича.

Журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова, сказавшая Протасевичу на устроенной властями “пресс-конференции”, что никто его словам не верит, потому что он находится под давлением, бежала из Беларуси.

Осужденного на 14 лет бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико этапировали в колонию в Новополоцке.

Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex объявило о срочном вмешательстве в ситуацию в Литве из-за притока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси.

Вокруг света

Грузинские правоохранительные органы провели сразу два брифинга в связи со смертью оператора телеканала “Пирвели” Лексо Лашкаравы, избитого гомофобами 5 июля. На обоих заявили, что о предварительных версиях пока объявлять рано, но дали понять, что причиной смерти считают передозировку наркотиками. Ранее в понедельник было прервано заседание парламента Грузии – после того, как туда ворвались оппозиционные журналисты и лидеры гражданских активистов и вступили в драку с депутатами от правящей партии “Грузинская мечта”.

На Кубе в воскресенье впервые за 30 лет состоялись крупные акции протеста. Демонстранты требовали экономических и политических свобод, а также доступа к вакцинам против коронавируса (импортных там нет, а свои до сих пор разрабатываются). Власти в ответ обвинили в экономических сложностях США, а в организации протестов – тоже США. Здесь о ситуации на острове рассказывает профессор СПбГУ Виктор Хейфец.

Начальник полиции Гаити объявил об аресте ключевого подозреваемого по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Это гаитянин, который жил в США и якобы сам намеревался возглавить страну.

В Великобритании объявлена вне закона американская неонацистская группировка The Base, лидер которой Риналдо Наззаро живет в России.

Об итогах парламентских выборов в Молдове, где победила прозападная партия, поддерживающая линию президента страны Майи Санду, подробно рассказано тут. Вот интервью с главой партии-победительницы “Действие и солидарность” Игорем Гросу – именно он может возглавить теперь правительство страны.

В Аргентине принят закон о квотах на рабочие места для трансгендерных людей – таким образом власти пытаются бороться с бедностью, насилием и вовлечением в проституцию.

Шесть ссылок

Классики. Отрывок из книги “Томас Венцлова. Точка притяжения: разговоры с Эллен Хинси” (изд-во Ивана Лимбаха) – о Бродском. Или беседа с Яковом Гординым о советском литературном мире, сходствах и различиях Комарова и Переделкина, пушкинистике и “Звезде”.

Отрывок из книги “Томас Венцлова. Точка притяжения: разговоры с Эллен Хинси” (изд-во Ивана Лимбаха) – о Бродском. Или беседа с Яковом Гординым о советском литературном мире, сходствах и различиях Комарова и Переделкина, пушкинистике и “Звезде”. Театр. Рассказ о театральном художнике Ксении Перетрухиной, которая пришла в сценографию из современного искусства и устроила там революцию. Или рассуждения театроведа Марины Давыдовой о судьбе авторского театра в Польше с ответом на вопрос “Персеваль или Варликовский?”.

Рассказ о театральном художнике Ксении Перетрухиной, которая пришла в сценографию из современного искусства и устроила там революцию. Или рассуждения театроведа Марины Давыдовой о судьбе авторского театра в Польше с ответом на вопрос “Персеваль или Варликовский?”. Этнография. Беседа с историком Вадимом Трепавловым о калмыках, их истории и попытках христианизации. Или фрагмент из книги Ольги Матич “Музеи смерти: Парижские и московские кладбища” (изд-во НЛО) – о надгробиях российских бандитов как зеркале культуры 1990-х.

Беседа с историком Вадимом Трепавловым о калмыках, их истории и попытках христианизации. Или фрагмент из книги Ольги Матич “Музеи смерти: Парижские и московские кладбища” (изд-во НЛО) – о надгробиях российских бандитов как зеркале культуры 1990-х. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок