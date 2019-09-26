“Такое хамство терпеть нельзя”

Доброе утро!

В российский прокат не выйдет сатирическая комедия “Кролик Джоджо”, главный герой которой – десятилетний мальчик, живущий в нацистской Германии во время Второй мировой войны – придумывает себе воображаемого друга Гитлера, а потом начинает с ним конфликтовать. Причину не называют, но и так понятно, что должно идти на российских экранах и сценах – присмотритесь, например, к репертуару Новосибирского театра кукол. Весь мир, в общем, тоже театр:

Сегодня суд в Москве будет рассматривать апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову, осужденного по “московскому делу” и продлевать арест Алексею Миняйло. Накануне под арестами оставили Егора Жукова и Самариддина Раджабова.

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским. Демократы видят в ней основания для импичмента, Трамп называет их позицию “смехотворной”.

Парламент Великобритании отказывается выносить вотум недоверия Борису Джонсону, потому что не доверяет ему.

Правительство Израиля поручено сформировать Биньямину Нетаньяху.

“Московское дело” живее всех живых

Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову, приговоренному к 3,5 годам за “вывих плеча” росгвардейцу Лягину, но отпущенному под подписку о невыезде после мощной волны выступлений в его поддержку. Следователь по делу Устинова Ярослав Заварзин хочет уволиться, потому что “устал быть крайним”, но его рапорт об отставке пока не подписан.

Накануне Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом студента-политолога Егора Жукова (его обвиняют в публичных призывах к экстремизму) и продлил срок пребывания в СИЗО рэперу Самариддину Раджабову (он якобы бросил пластиковую бутылку в росгвардейца).

Сегодня этот же Басманный суд будет решать, оставлять ли в СИЗО Алексея Миняйло. С обращением в его поддержку выступили российские историки (Миняйло – выпускник истфака МГУ), они требуют прекратить “московское дело”.

Илья Яшин, который провел много дней в спецприемнике после неудачной попытки зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму, видеообртился к полиции и росгвардейцам, напомнив, что по закону они могут не выполнять преступные приказы.

Прочие дела: экстремизм, пытки, другое

Суд в Петербурге отказался заключать под стражу активиста “Агит России”, обвиняемого в надругательстве над могилами путем приклеивания на них фотографий Путина и его коллег. Судья сочла, что прокуратура не представила доказательств его вины. Сами активисты называют акцию на кладбище провокацией силовиков.

Спутникам якутского шамана Габышева, собравшимся было продолжать движение в сторону Москвы, “вежливые люди” из ФСБ “доходчиво объяснили”, что надо расходиться, иначе предъявят обвинения в экстремизме. И они разошлись. Жители Якутии опубликовали петицию с требованием прекратить уголовное дело против шамана.

Адвокатам “Правовой инициативы” письма из Европейского суда по правам человека стали приходить исключительно во вскрытых конвертах.

ФСИН начала проверку в карельских колониях (почитайте рассказ о том, что там происходит, если еще не). Одновременно сообщество Gulagu.net представило видео пыток в колонии в Пермском крае (бьют не сотрудники колонии, а “активисты”, выполняющие их указы). Бьют не только в колониях: в Подмосковье два гражданина Узбекистана попали в реанимацию, потому что к ним в квартиру ворвались полицейские, два часа их там избивали, и они выпрыгнули из окна со второго этажа, чтобы это прекратилось. Бьют не только простых граждан: вот истории адвокатов, подвергшихся насилию при выполнении своей работы.

Петербург Макарова

На выборах в Петербурге тоже часто били, в связи с чем движение за права избирателей “Голос” требует отмены результатов муниципальных выборов во многих округах. С этим формально согласна глава ЦИК Элла Памфилова: она обвинила единороссов в прямом вмешательстве в выборы, признала свое бессилье в деле очищения горизбиркома от злостных нарушителей (нужно, мол, менять “всю систему”), призвала Генпрокуратуру с этим разобраться и допустила отмену результатов по некоторым округам.

Глава городских единороссов Вячеслав Макаров в ответ согласился, что вмешивался в выборы, потому что "цель любой партии – завоевать власть, удержать власть и использовать власть".

В этом смысле бывшую градоначальницу Петербурга Валентину Матвиенко можно поздравить: ее в третий раз подряд избрали спикером Совета Федерации. Так удержать!

Тем не менее, участие в выборах, даже в нынешних российских условиях, небессмысленно – и вот почему.

Американо-украинская дружба

В США запущена процедура импичмента президента (вот как это работает). Пока все находится на первом этапе – в комитетах Палаты представителей идет расследование, и сегодня перед конгрессменами должен предстать глава Национальной разведки, чтобы объяснить, почему он отказался сообщать Конгрессу о жалобе, поступившей по служебным каналам.

Расшифровка разговора президента США с Владимиром Зеленским, послужившего основанием для жалобы, опубликована (насладитесь уровнем риторики). Трамп действительно просит Зеленского поработать – совместно с генпрокурором США и своим личным адвокатом Джулиани – над делом нефтяной компании, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократам очевидно, что это злоупотребление служебным положением со стороны Трампа (Джо Байден с большой вероятностью будет его соперником на предстоящих выборах), а Трампу очевидно, что призывы к импичменту “смехотворны”. Теперь он предлагает опубликовать расшифровку своего первого разговора с Зеленским.

Меж тем самому Зеленскому эти публикации могут навредить в отношениях с Европой. Беседуя с Трампом, он приспосабливается к его манере и поддакивает, когда Трамп ругает европейские страны и особенно Германию за то, что та ничего не делает для Украины. ЕС уже отреагировал в специальном заявлении.

Генассамблея ООН

На трибуне Генассамблее ООН президент Украины продемонстрировал куда большее красноречие, чем в телефонном разговоре с Трампом. Свое выступление он начал с истории украинского оперного певца Василия Слипака, погибшего на Донбассе. Потрясая оболочкой от пули, Зеленский сказал, что ее цена $10, и сегодня эта сумма стала "ценой человеческой жизни". Украинский президент призвал мировое сообщество поддержать Украину, потому что “нельзя сидеть спокойно, пока Россия ведет войну в центре Европы”.

В кулуарах ООН Зеленский впервые встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым – тот сказал ему, что надо бы заканчивать войну на Донбассе.

Лавров, со своей стороны, обещает принять меры против “хамства” со стороны США, отказавших десяти членам российской делегации в визах (так и сказал: “Такое хамство терпеть нельзя”). В Госдуме уже придумали “зеркальный ответ” – запретить в России сайт, на котором разыгрывают гринкарты.

В среду с первой речью в ООН выступил и президент Казахстана Токаев: говорил о ядерном разоружении, глобальном потеплении и демократизации своей страны.

Непотопляемые

Парламент Великобритании вернулся к работе и упорно отказывается выразить недоверие премьеру Борису Джонсону – парадоксальным образом из-за того, что не доверяет ему. Вот здесь эта загогулина объясняется максимально понятно. На вопрос о том, собирается ли Джонсон исполнять принятый ранее закон и просить ЕС об отсрочке брекзита, британский премьер ответил твердым “нет”. Дебаты обернулись чередой оскорблений (англ.) Что будет дальше, не понимает никто.

Президент Израиля поручил формирование нового правительства старому премьеру Нетаньяху. На это у него есть 28 дней и довольно мало шансов.

Шесть ссылок

Поэты. Этим летом умер (очень ранней смертью, в возрасте 48 лет) венгерский поэт и драматург Янош Тереи – почитайте некролог Оксаны Якименко и отрывок из его романа “Мертвецы долины Кали” в ее переводе. Или рассказ о судьбе поэта Игоря Чиннова (1909–1996) – который, попав из оккупированной Латвии в немецкие трудовые лагеря, оказался после войны в Париже, освоился в том, что осталось от русской эмигрантской среды, связав тем самым Серебряный век с современностью – после 1991 года он печатался и в России.

Этим летом умер (очень ранней смертью, в возрасте 48 лет) венгерский поэт и драматург Янош Тереи – почитайте некролог Оксаны Якименко и отрывок из его романа “Мертвецы долины Кали” в ее переводе. Или рассказ о судьбе поэта Игоря Чиннова (1909–1996) – который, попав из оккупированной Латвии в немецкие трудовые лагеря, оказался после войны в Париже, освоился в том, что осталось от русской эмигрантской среды, связав тем самым Серебряный век с современностью – после 1991 года он печатался и в России. Разговоры с теоретиками. Беседа с философом Паоло Вирно о заводе FIAT в Тольятти, актуальности Вальтера Беньямина, продуктивности языка и телесности по Пазолини. Или интервью с Наталией Боливар Аростеги – леворадикальной активисткой, соратницей Фиделя, и ведущим специалистом по этнологии афро-кубинцев.

Беседа с философом Паоло Вирно о заводе FIAT в Тольятти, актуальности Вальтера Беньямина, продуктивности языка и телесности по Пазолини. Или интервью с Наталией Боливар Аростеги – леворадикальной активисткой, соратницей Фиделя, и ведущим специалистом по этнологии афро-кубинцев. Современное русское. Подборка реплик киноведов, драматургов и режиссеров о какой-то непонятной недостаточности современного российского кино (типа оно не знает жизни). Или обстоятельный рассказ о том, как никто из нас не знает ничего о древнерусской музыке.

Искренне Ваши,

Семь Сорок