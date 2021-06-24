Безопасно, как в Чечне

Доброе утро!

Директор ФСБ России Бортников глубоко озабочен тем, что в глобальной сети Интернет “фактически развернулась целая инфраструктура, производящая будущих террористов". Они якобы проникли даже в чаты компьютерных игр – и вербуют, вербуют, вербуют. Но государство не дремлет:

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать сайт “Умного голосования”.

Четверых участников Pussy Riot и двух их знакомых арестовали на 15 суток.

Власти Бурятии фактически ввели локдаун в республике; в Подмосковье собираются запретить непривитым пользоваться общественным транспортом.

Россия заявила, что британский эсминец нарушил границу у берегов Крыма и его встретили “предупредительным бомбометанием”. Великобритания это отрицает.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова вырос – до 17 594. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 368 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 130 895 человек (+548 за сутки).

Бурятия стала первым российским регионом, власти которого фактически ввели локдаун: две недели объявлены нерабочими – работать будут только связанные жизнеобеспечением предприятия и СМИ. Министр здравоохранения Подмосковья объявила, что с 1 июля непривитым могут запретить пользоваться общественным транспортом. Московские власти уточнили, что вход на летние террасы ресторанов тоже будет осуществляться по QR-кодам о прививке, перенесенной болезни или негативном ПЦР-тесте.

Сколько в России вакцинированных, никто доподлинно не знает: вице-премьер Голикова насчитала 20,7 миллиона (у Путина полтора месяца назад выходило больше). В Москве, если верить чиновникам, вакцинация набирает головокружительные обороты: во вторник вице-мэр Ракова говорила о четырехкратном росте темпов, а в среду мэр Собянин – уже о десятикратном.

Инспекция ВОЗ нашла нарушения на одном из предприятий, где производится "Спутник" (неправильно следят за стерильностью).

Появляется все больше свидетельств, что в разных регионах России пациентов прививают “ЭпиВакКороной”, при этом давая им подписать согласие на прививку “Спутником”. Зачем это делается, будет понятно из интервью с молекулярным биологом Ольгой Матвеевой: вакцина новосибирского “Вектора” просто не работает, но говорить об этом нельзя, потому что глава Роспотребнадзора Анна Попова принимала участие в ее разработке и давала разрешение на ее использование до завершения второй фазы испытаний. Теперь всё произведенное (скорее всего, безвредное для здоровья) надо куда-то деть.

Экстремисты, нежелательные, хулиганы и неблагонадежные

Роскомнадзор потребовал от Google закрыть доступ к “Умному голосованию”, придуманному Навальным и его командой (поскольку перекрыть к нему доступ, не перекрывая весь Google, сам Роскомнадзор технически не способен). Поскольку “Умное голосование” – это просто ответ на вопрос, у какого кандидата-неединоросса в конкретном округе больше шансов победить единоросса, с задачей легко справится и телеграм-бот. Но охват граждан, если Google уступит, может, конечно, сократиться.

ФБК выложил в открытый доступ незасекреченные материалы дела о его признании “экстремистской организацией” и выпустил короткий фильм о содержании 18 из 23 томов этого дела. Оказалось, что 1300 страниц этого дела составляют скришоты всего чего угодно из интернета, 346 – предупреждения о незаконности митингов, 387 – материалы административных дел на лиц, никак с ФБК не связанными. Единственный “экстремистский” материал в деле – ролик Навального 2011 года с призывом голосовать за любую партию, кроме “Единой России” (суд признал его экстремистским в 2013 году). Вот интервью с бывшим директором ФБК Иваном Ждановым.

Суд в Петербурге оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за то, что он не внес учрежденную им просветительскую организацию “Открытый Петербург” в реестр “иностранных агентов”. Пивоваров, сидящий сейчас в СИЗО в Краснодаре по делу о содействии “нежелательной организации” путем репоста, утверждает, что у “Открытого Петербурга” не было иностранного финансирования. (Видимо, все дело в слове “открытый”).

“Медуза” выяснила, что обращение в Генпрокуратуру России с просьбой признать “нежелательным” частный американский университет Bard College написал тот же самый Александр Ионов, который требовал включить “Медузу” в реестр СМИ – “иностранных агентов”. Сам он говорит, что если не бороться с “идеологией Сороса”, то “мы потеряем страну”. Видимо, теперь будет писать в Роскомнадзор с требованием заблокировать все ссылки на книгу Поппера “Открытое общество и его враги”.

В Москве на 15 суток арестованы четыре участника Pussy Riot и двое их знакомых. Ранее 15 суток дали другой участнице группы, Веронике Никульшиной. Формальные обвинения (в неповиновении сотрудникам полиции) этой спецопреации не объясняют: здесь адвокат гадает, зачем их на самом деле закрыли (вероятно, боятся, что они поедут в Петербург и выбегут на поле во время четвертьфинального матча Чемпионата Европы по футболу).

Вот интервью с директором Фонда “Тотальный диктант” Ольгой Ребковец, в котором она объясняет, почему фонду отказали в президентском гранте и что может быть крамольного в популяризации грамотности среди народонаселения.

Безопасный Кавказ

Путин порекомендовал Рамзану Кадырову вновь избраться главой Чечни и похвалил его за успехи. Главный успех, по его мнению, в том, что при участии Кадырова Чечня стала “одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации”.

Председатель совета правозащитного центра "Мемориал” Олег Орлов обратился в суд в связи с угрозами, которые ему поступают со стороны Кадырова. Надеется довести дело до ЕСПЧ.

В Ингушетии дебаты о феминизме отменили после угроз организаторам. Угрозы звучали так: "Братья-ингуши, разгоните этот гадюшник, или будете ждать, пока превратитесь в подобие Дагестана?".

Вот хорошее интервью с дагестанской правозащитницей Светланой Анохиной, которая помогает кавказским женщинам – жертвам семейного насилия.

Тюрьма

История бывших политзаключенных, арестованных на митингах в поддержку Навального и отсидевших несколько суток в изоляторе в деревне Сахарово: теперь они создали чат и носят передачи запертым там мигрантам.

О том, как сидится в российских тюрьмах заключенным-мусульманам, здесь рассказывает правозащитница из Ингушетии Пятимат Юсупова.

В Беларуси

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что у него есть “неопровержимые доказательства” причастности США к попытке покушения на Лукашенко (по делу об этой якобы попытке в СИЗО сидят политолог и литературовед Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович). Кроме того, у Хренина есть доказательства того, что США приватизируют космос и подбирают под себя всё виртуальное пространство.

Сегодня начинается суд над видеоблогером Сергеем Тихановским. Вместе с ним будут судить еще пять человек, все они провели за решеткой не меньше года. Вот в чем официальная суть этого дела (рассматриваться оно будет, естественно, в закрытом режиме). Других обвиняемых в рамках “дела Тихановского” будут судить отдельно, но одному из них – Вергилию Ушаку, находившемуся под подпиской о невыезде, – удалось бежать из Беларуси.

Политический аналитик Артем Шрайбман и бывший сотрудник МИД Беларуси Павел Слюнькин (обоим пришлось уехать из страны) подготовили в сотрудничестве с другими экспертами доклад о возможных сценариях развития белорусского кризиса. Их четыре: Лукашенко остается у власти, а страна – в изоляции; Беларусь превращается в подобие Абхазии под контролем России; власть в Беларуси официально переходит к пророссийским политикам, которые берут курс на интеграцию; революция побеждает, в стране проходят свободные выборы, проблема России остается.

Вокруг света

Российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца, якобы вошедшего в территориальные воды России. В Великобритании сказали, что ничего этого не было. Находившийся на судне военный корреспондент “Би-би-си” Джонатан Бил пояснил, что командир корабля действительно провел его через воды, которая Россия считает своими, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву, согласно которому полуостров и окружающие его воды принадлежат не России, а Украине. Но выстрелы, по его словам, были где-то далеко – российские военные ограничились угрозами.

По данным Financial Times, канцлер Германии и президент Франции предложили партнерам по ЕС пригласить Путина на саммит ЕС. Для многих это стало неожиданностью и вызвало непонимание.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет меры против правительства Венгрии в связи с законом о запрете “гей-пропаганды” в школе. Какие меры, она не уточнила (потому что их не так просто придумать).

В Гонконге закрылась крупнейшая оппозиционная газета.

Российский министр обороны Сергей Шойгу и лидер военного режима Мьянмы провели переговоры в Москве.

Джон Макафи – основатель компании, разрабатывавшей один из самых популярных в мире антивирусных софтов, – найден мертвым в каталонской тюрьме. Накануне суд разрешил выдать его в США, где его обвиняют в уклонении от налогов и махинациях с криптовалютами.

В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия – три года условно. По делу проходят около пятисот человек.

Шесть ссылок

Русские императоры. Рассказ о великом князе Константине Николаевиче, ближайшем помощнике царя-освободителя Александра II. Или 14 самых популярных легенд о Николае II с комментариями историка.

Рассказ о великом князе Константине Николаевиче, ближайшем помощнике царя-освободителя Александра II. Или 14 самых популярных легенд о Николае II с комментариями историка. Города и люди. Беседа с литовским поэтом и мыслителем Томасом Венцловой о Вроцлаве. Или рассказ литератора Соломона Волкова о его родных городах – Риге, Ленинграде и Москве.

Беседа с литовским поэтом и мыслителем Томасом Венцловой о Вроцлаве. Или рассказ литератора Соломона Волкова о его родных городах – Риге, Ленинграде и Москве. Органы. Отрывок из книги антрополога Скотта Карни “Красный рынок. Как устроена торговля всем, из чего состоит человек” (изд-во “Бомбора”). Или фрагмент из книги кардиолога Хайдера Варрайча “Сердце, которое мы не знаем: История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний” (изд-во “Альпина Паблишер”).

Отрывок из книги антрополога Скотта Карни “Красный рынок. Как устроена торговля всем, из чего состоит человек” (изд-во “Бомбора”). Или фрагмент из книги кардиолога Хайдера Варрайча “Сердце, которое мы не знаем: История важнейших открытий и будущее лечения сердечно-сосудистых заболеваний” (изд-во “Альпина Паблишер”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок