В преступном сговоре с библиофилами

Доброе утро!

Вице-президент США Камала Харрис в течение двух часов исполняла обязанности президента, пока Джо Байден находился под наркозом в ходе медицинского обследования. Маленький шаг для Харрис и гигантский скачок для США, где женщине до сих пор не приходилось стоять во главе государства. В новостях так:

В России третий день подряд фиксируется рекордная суточная смертность от COVID-19; Австрия ввела полный локдаун.

Российский список “СМИ – иностранных агентов” пополнился юрлицами сотрудников "Голоса".

Лукашенко признал в интервью “Би-би-си”, что белорусские силовики “помогали” мигрантам переходить польскую границу.

Михаила Саакашкили перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 37 156. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 257 тысяч; официальное число жертв достигло к утру пятницы 261 589 человек (+1254 за сутки) – это новый рекорд с начала пандемии. (Статистика оперативного штаба не отражает реального положения дел и любопытна лишь с точки зрения своей внутренней динамики).

Попытки российских властей ограничить распространение вируса посредством введения QR-кодов для посещения общественных мест наталкиваются на сопротивление общества: в Волгоградской области возмущенные нововведениями люди ворвались в здание местного управления Роспотребнадзора, практически парализовав работу ведомства.

Власти Украины пытаются справиться с торговлей поддельными прививочными сертификатами путем введения “ковидной амнистии”: покупателей фальшивых документов, добровольно “сдавших” продавцов, будут освобождать от наказания и просто вакцинировать.

Австрия первой из европейских стран ввела с понедельника полный локдаун. С 1 февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной.

Девиантное

В пятницу вечером российский Минюст пополнил реестр “СМИ – иностранных агентов” двумя организациями, связанными с представителями движения за права избирателей “Голос”. Первой стало ООО “Честные выборы”, созданное для отчетности представителями “Голоса”, ранее объявленными “иностранными агентами”. Вторая организация – “Иркутский союз библиофилов”, который возглавляет координатор “Голоса” в Иркутской области Алексей Петров. Сопредседатель “Голоса” Григорий Мельконьянц считает, что библиофилов объявили “иностранными агентами” по ошибке, приняв эту созданную в 2005 году организацию за юрлицо, зарегистрированное для иноагентской отчетности.

Суд в Москве объяснил, за что в реестр “иностранных агентов” попал правозащитный проект “ОВД-инфо”: за то, что он частично финансируется другим “иностранным агентом”, а именно “Мемориалом”. Тот же суд признал законным решение Минюста о включении в реестр “СМИ – иностранных агентов” бывшего главреда “Проекта” Романа Баданина (хотя “Проект” сразу после признания его “нежелательным” был ликвидирован).

Прокремлевский телеканал RT потребовал от магазина Feelosophy выплатить компенсацию в полмиллиона рублей и прекратить продажу футболок с надписью "иностранный агент", выпущенных в поддержку “Медузы”. RT зарегистрировал это словосочетание в качестве товарного знака в июне прошлого года. Здесь – пространные комментарии юристов.

В Астрахани суд оштрафовал на тысячу рублей 72-летнего Сергея Щербакова за плакат с символикой “Умного голосования” (“демонстрация экстремистской символики”). Ранее Щербаков отсидел пять суток за тот же самый плакат.

В Кемерове – в рамках уголовного дела об “оправдании нацизма” и “оскорблении полицейского” – суд запретил местному активисту публиковать что-либо в соцсетях в течение 2,5 лет.

Следственный комитет России приступил к изучению творчества Моргенштерна с целью поиска в нем “пропаганды наркотиков” (а также “паразитирующего образа жизни и девиантного поведения”).

Петербургские полицейские поймали еще двух “оскорбителей чувств верующих”: ими оказались двое подростков 15 и 17 лет, еще летом сфотографировавшихся на фоне Спаса на Крови со спущенными штанами.

И еще о нравах: подробное расследование об устройстве Всероссийского детского центра “Орлёнок” – в нем много поводов для возбуждения уголовных дел, но возбуждать их никто не торопится.

Российская уголовщина

Бывший журналист “Коммерсанта” и “Ведомостей” Иван Сафронов, уже 500 дней сидящий в “Лефортове” по обвинению в шпионаже, во второй раз отказался от сделки со следствием. Адвокат Иван Павлов назвал преследование Сафронова “делом беспрецедентного прессинга”.

Бывшему замминистру просвещения России Марине Раковой предъявлено новое обвинение: по версии МВД, она “в преступном сговоре” с ректором Шанинки Сергеем Зуевым фиктивно устроила 12 человек в РАНХиГС.

Во Владивостоке по обвинению в растлении малолетнего посредством демонстрации ему фаллоимитатора арестован депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов. Обвинение против него строится на жалобе женщины, которая конфликтует с депутатом уже несколько лет. Защита называет дело политически мотивированным, сторонники Самсонова называют его местью за победу коммунистов на сентябрьских выборах.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил об отключении камер видеонаблюдения в колониях Саратовской области. До этого, по данным правозащитников, туда завели бойцов ОМОНа и спецподразделений ФСИН – в целях массового избиения, как они предполагают.

Бывший заключенный покровской колонии Нариман Османов, ранее рассказавший “Дождю” об издевательствах над Навальным, уехал из Грузии в Украину, опасаясь преследования со стороны российских спецслужб. Вот интервью с ним.

На свободу вышел Кирилл Жуков, осужденный на 2,5 года за попытку прикоснуться к щитку омоновца во время акций протеста в Москве в связи с отказом регистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 году. Вот репортаж.

Истории двух очень разных московских семей, в которых мужья задержаны по обвинении в “экстремизме” в связи с причастностью к Свидетелям Иеговы, читайте тут.

В Беларуси

Александр Лукашенко в интервью “Би-би-си” признал, что белорусские силовики могли “помогать” мигрантам пересечь границу с Польшей, однако отверг обвинения в причастности белорусских властей к подвозу мигрантов с Ближнего Востока. Польша заявляет, что белорусские силовики начали возвращать обратно к границе мигрантов, увезенных ранее оттуда и якобы размещенных в специальном лагере для беженцев на территории Беларуси. Из-за напряженности на белорусско-польской границе у действующих пограничных переходов образовались гигантские пробки из грузовых фур, водителям приходится ждать по трое суток. Здесь экономист Ярослав Романчук пытается объяснить логику, которой следовал Лукашенко, сначала создавая, а потом – “ликвидируя” миграционный кризис на границах с ЕС.

Суды внутри страны продолжают работать без устали:

Основатель компании Symbal.by Павел Белоус арестован на 15 суток за пересылку по “Белпочте” книги "Белорусская национальная идея" журналиста "Еврорадио" Дмитрия Лукашука и философа Максима Горюнова, которую в марте этого года в Беларуси признали экстремистской.

Минчанку приговорили к трем годам “домашней химии” за комментарий “ну и рожа!” под фотографией милиционера. Кроме того, она должна возместить моральный ущерб обладателю “рожи”, хотя он и не явился в суд.

Вокруг света

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвил, который держит голодовку уже 50 дней, переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. Здесь о его состоянии рассказывает его девушка, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько (только видео).

Совет организаций российских соотечественников в США остановил работу из-за расследования ФБР. В Конгресс США внесен проект резолюции, предлагающей не признавать легитимность Путина после 2024 года.

В штате Висконсин присяжные оправдали 18-летнего Кайла Риттенхауса, которого обвиняли в двойном убийстве во время беспорядков на фоне протестов движения Black Lives Matter летом 2020 года. Риттенхаус настаивал, что совершил убийства не умышленно, а в рамках самообороны.

Ссылки для чтения

Разговоры с творцами. Интервью композитора Владимира Мартынова о композиторах, время которых кончилось, и работе с электронными музыкантами. Или беседа с художником Сергеем Ануфриевым об истории "Медгерменевтики" и КЛАВы и отношениях с родным городом – Одессой.

Интервью композитора Владимира Мартынова о композиторах, время которых кончилось, и работе с электронными музыкантами. Или беседа с художником Сергеем Ануфриевым об истории "Медгерменевтики" и КЛАВы и отношениях с родным городом – Одессой. Литературные классики. Разговор с литературоведом Людмилой Сурововой о книгах и жизни Ивана Шмелева. Или рассказ шведской писательницы и критика Эббы Витт-Браттстрём о супружеской и писательской паре шведских классиков Муа Мартинсон и Харри Мартинсона, лауреата Нобелевской премии по литературе 1974 года.

Разговор с литературоведом Людмилой Сурововой о книгах и жизни Ивана Шмелева. Или рассказ шведской писательницы и критика Эббы Витт-Браттстрём о супружеской и писательской паре шведских классиков Муа Мартинсон и Харри Мартинсона, лауреата Нобелевской премии по литературе 1974 года. Вторая русская революция и ее последствия. Беседа с экономистом Константином Сониным о распаде СССР как “второй русской революции”. Или разговор с депутатом-коммунистом от Республики Коми Олегом Михайловым о конце федерализма в стране.

Беседа с экономистом Константином Сониным о распаде СССР как “второй русской революции”. Или разговор с депутатом-коммунистом от Республики Коми Олегом Михайловым о конце федерализма в стране. Россия в польском зеркале. Отрывок из книги гарвардского историка Сергея Плохия “Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации (c 1470 года до наших дней)” (изд-во Corpus) – о том, как российская элита задумалась о собственной идентичности, решая “польский вопрос”. Или эссе Игоря Белова об образах поляков у Достоевского (“преоригинальный был этот поляк: выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер”).

Отрывок из книги гарвардского историка Сергея Плохия “Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации (c 1470 года до наших дней)” (изд-во Corpus) – о том, как российская элита задумалась о собственной идентичности, решая “польский вопрос”. Или эссе Игоря Белова об образах поляков у Достоевского (“преоригинальный был этот поляк: выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер”). Околофилософское. Краткая история антиурбанизма в философии и компендиум аргументов, с помощью которых левые философы от Маркса до Бодрияра критиковали общество потребления.

Искренне Ваши,

Семь Сорок