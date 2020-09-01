Тайники с кольями

Добрый день!

Сегодня часть ковидно-постковидного мира, в том числе и Россия, открыла в очном режиме школы и вузы, а в Беларуси началась забастовка студентов и преподавателей. Но все по порядку:

В Минске задержана член Координационного совета оппозиции юрист Лилия Власова, главу белорусской католической церкви не пустили в страну.

Светлана Тихановская заявила, что ввод российского ОМОНа в Беларусь будет иметь “тяжелые последствия”, США призвали Россию уважать суверенитет Беларуси.

В Татарстане люди на квадрациклах напали на съемочную группу ФБК; Фонд опубликовал расследование, снятое в Сибири незадолго до отравления Навального.

Число новых случаев Covid-19 в России растет пятый день подряд.

“Несколько авторитарная система”

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда и объяснил ему, зачем нужна конституционная реформа: сейчас система “несколько авторитарная”, завязанная Лукашенко, и она прекрасно работает, потому что Лукашенко хорош, но что будет, если он уйдет?

Уходить он вроде бы не собирается: уволил посла в Испании, который предложил пересчитать голоса на президентских выборах. Но, может, и собирается: по слухам, 15-летний Коля Лукашенко забрал документы из Лицея белорусского госуниверситета – одной из самых престижных школ в стране (мало ли в мире школ). К тому же по итогам конституционной реформы можно не уходить, а как раз наоборот: Песков говорит, что Россия может поделиться с Беларусью недавним успешным опытом по изменению Конституции. Штаб арестованного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико объявил о создании партии “Вместе”, и главной задачей эта партия тоже считает проведение конституционной реформы – получается, надо регистрировать.

Правоохранительные органы не дремлют: задержана член президиума Координационного совета оппозиции юрист Лилия Власова (ей 67 лет), арестован на 15 суток сопредседатель забастовочного комитета “Беларуськалия” Анатолий Бокун, пограничники не впустили в страну главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича (он возвращался домой из Польши). Глава МВД Беларуси утверждает, что во время протестов пострадал 131 сотрудник милиции; в Минобороны страны рассказывают, что якобы нашли тайники оппозиции с кольями, камнями, горючей жидкостью и покрышками.

При этом региональные власти массово удаляют с сайтов документацию, связанную с прошедшими выборами – зачем это делается, объясняет политический аналитик Андрей Елисеев (они не уверены, что Лукашенко сохранит власть).

Светлана Тихановская предостерегла Путина от введения российского ОМОНа в Беларусь: это “имело бы тяжелые последствия” для взаимоотношений двух стран. США призвали Россию уважать суверенитет Беларуси; Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. В начале сентября Тихановская начнет выступления на крупнейших международных политических площадках, в том числе в ООН.

Продолжаются обсуждения жестокости белорусских силовиков: вот рассказ минчанки, которая попала в изолятор на улице Окрестина, когда возвращалась домой из бара; вот интересный разговор с бывшим подполковником МВД Юрием Гущей – он объясняет, как устроена система подавления уличных акций; а вот реплики белорусов, которые были вынуждены уехать из страны из-за возбужденных против них уголовных дел.

Краткую хронику белорусских событий – от задержания Сергея Тихановского в начале мая до сегодняшнего политического тупика – смотрите здесь.

Будни российской оппозиции

По факту избиения Егора Жукова возбуждено уголовное дело, но будет ли оно расследоваться – еще вопрос. Адвокат Жукова настроен оптимистически, глава "Апологии протеста" Алексей Глухов в эффективное расследование не верит.

В Татарстане на съемочную группу Фонда борьбы с коррупцией напали неизвестные на квадрациклах. Они блокировали машину, вызвали полицию и следователей, а те изъяли у сотрудников ФБК всю технику, включая личную. По словам Георгия Албурова, полиция и следователи действуют в интересах человека, о котором снимается расследование.

ФБК опубликовал фильм о коррупции в Новосибирске, после съемок которого Навальный был отравлен. Вот его краткое содержание. Смысл фильма в том, чтобы показать важность региональных выборов и убедить в возможности победы на них оппозиционной коалиции. Уже после выхода фильма одного из его героев, кандидата от оппозиции, сняли с выборов.

Бои без правил в связи с этими выборами идут не только в Сибири – вот репортаж из Ульяновска, где под самыми безумными предлогами не регистрируют кандидатов от КПРФ.

Вот занимательный разговор с бывшим сотрудником НТВ Дмитрием Белоусовым о том, как телеканал делал “разоблачительные” фильмы о российской оппозиции: “Для меня шоком и последней каплей на этом проекте были материалы про подготовку к муниципальным выборам 2017 года. Тогда "Открытая Россия" заявила публично, что "мы берем ребят практически с улицы". И вот на них нам начали приносить какой-то компромат, материалы слежки, какие-то справки. Это была шокирующая вещь: на всех есть личное дело в ФСБ”.

Со счетов юриста ФБК Любови Соболь принудительно списали 34 млн рублей в пользу “повара Путина” Евгения Пригожина – поскольку такой суммы там все равно нет, речь идет просто о блокировке счетов.

Московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой предъявили обвинение в окончательной редакции по статье о “неоднократном нарушении правил проведения митингов”, до пяти лет. В обвинении, в частности, говорится, что сбор подписей против поправок к Конституции – это “конспирация с целью скрыть митинг”.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 20 тысяч рублей местного стоматолога Екатерину Альтшуллер за то, что она “организовала несанкционированный митинг” в поддержку хабаровчан посредством поста в TikTok.

Тем временем эпидемия

В России пятый день подряд растет число новых случаев Covid-19: суточный прирост, объявленный утром в понедельника, – 4 993, общее число инфицированных с начала эпидемии – 995 тысяч. Число жертв эпидемии в России на утро понедельника составляло 17 176 человек (+83 за сутки), за день в Москве скончались еще 11 человек. Российскую вакцину собрались испытывать в Венесуэле.

На этом фоне Минздрав зарегистрировал препарат “Фризиум”, за покупку которого за границей еще в прошлом году массово возбуждались уголовные дела.

Вокруг света

Россия выслала троих словацких дипломатов в качестве ответа на высылку сотрудников российского посольства из Словакии (по подозрению в причастности к убийству Хангошвили в Берлине).

В российском даркнете обнаружены персональные данные миллионов американских избирателей.

РПЦ расширила свою Сингапурскую епархию – теперь окормлять начнут жителей Папуа – Новой Гвинеи и Восточного Тимора, они об этом очень просили.

В Крыму российские силовики провели новые обыски в домах крымских татар. Задержаны четыре человека. В суде над восьмерыми крымскими татарами по делу “Хизб ут-Тахрир” прокурор запросил сроки от 15 лет до 21 года. “Мемориал” считает всех подсудимых по этому делу политзаключенными.

Президент Узбекистана Мирзиёев поручил увековечить память 100 тысяч жертв сталинских репрессий.

Израиль запустил прямое авиасообщение с ОАЭ. На первом рейсе прилетел зять Трампа.

Президент Ливана Мишель Аун поручил формирование нового правительства Мустафе Адибу – бывшему послу Ливана в Германии.

Шесть ссылок

История. Александр Артамонов рассказывает, как средневековая Европа придумывала для себя Восток. Или фрагмент из книги легендарных микологов-любителей Валентины Павловны Уоссон и Роберта Гордона Уоссон “Грибы, Россия и история” (изд-во “БИО-пресс”), в котором объясняется, с чего мы взяли, что мухомор убивает мух.

Александр Артамонов рассказывает, как средневековая Европа придумывала для себя Восток. Или фрагмент из книги легендарных микологов-любителей Валентины Павловны Уоссон и Роберта Гордона Уоссон “Грибы, Россия и история” (изд-во “БИО-пресс”), в котором объясняется, с чего мы взяли, что мухомор убивает мух. Бродяги. Отрывок из книги художницы Екатерины Марголис “Венеция. Карантинные хроники” (изд-во Елены Шубиной). Или разговор с музыкантом Раби Беаини – о карантине, который он провел в Берлине, о Ливане, где он родился, о музыкальных корнях и преобразовании культурных традиций.

Отрывок из книги художницы Екатерины Марголис “Венеция. Карантинные хроники” (изд-во Елены Шубиной). Или разговор с музыкантом Раби Беаини – о карантине, который он провел в Берлине, о Ливане, где он родился, о музыкальных корнях и преобразовании культурных традиций. Кино. Введение в кинематограф Дзиги Вертова. Или путеводитель по нуару от Великой депрессии до нового Голливуда.

Введение в кинематограф Дзиги Вертова. Или путеводитель по нуару от Великой депрессии до нового Голливуда. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок