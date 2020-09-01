Тайники с кольями

Добрый день!
Сегодня часть ковидно-постковидного мира, в том числе и Россия, открыла в очном режиме школы и вузы, а в Беларуси началась забастовка студентов и преподавателей. Но все по порядку:
- В Минске задержана член Координационного совета оппозиции юрист Лилия Власова, главу белорусской католической церкви не пустили в страну.
- Светлана Тихановская заявила, что ввод российского ОМОНа в Беларусь будет иметь “тяжелые последствия”, США призвали Россию уважать суверенитет Беларуси.
- В Татарстане люди на квадрациклах напали на съемочную группу ФБК; Фонд опубликовал расследование, снятое в Сибири незадолго до отравления Навального.
- Число новых случаев Covid-19 в России растет пятый день подряд.
“Несколько авторитарная система”
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда и объяснил ему, зачем нужна конституционная реформа: сейчас система “несколько авторитарная”, завязанная Лукашенко, и она прекрасно работает, потому что Лукашенко хорош, но что будет, если он уйдет?
Уходить он вроде бы не собирается: уволил посла в Испании, который предложил пересчитать голоса на президентских выборах. Но, может, и собирается: по слухам, 15-летний Коля Лукашенко забрал документы из Лицея белорусского госуниверситета – одной из самых престижных школ в стране (мало ли в мире школ). К тому же по итогам конституционной реформы можно не уходить, а как раз наоборот: Песков говорит, что Россия может поделиться с Беларусью недавним успешным опытом по изменению Конституции. Штаб арестованного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико объявил о создании партии “Вместе”, и главной задачей эта партия тоже считает проведение конституционной реформы – получается, надо регистрировать.
Правоохранительные органы не дремлют: задержана член президиума Координационного совета оппозиции юрист Лилия Власова (ей 67 лет), арестован на 15 суток сопредседатель забастовочного комитета “Беларуськалия” Анатолий Бокун, пограничники не впустили в страну главу католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича (он возвращался домой из Польши). Глава МВД Беларуси утверждает, что во время протестов пострадал 131 сотрудник милиции; в Минобороны страны рассказывают, что якобы нашли тайники оппозиции с кольями, камнями, горючей жидкостью и покрышками.
При этом региональные власти массово удаляют с сайтов документацию, связанную с прошедшими выборами – зачем это делается, объясняет политический аналитик Андрей Елисеев (они не уверены, что Лукашенко сохранит власть).
Светлана Тихановская предостерегла Путина от введения российского ОМОНа в Беларусь: это “имело бы тяжелые последствия” для взаимоотношений двух стран. США призвали Россию уважать суверенитет Беларуси; Литва, Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. В начале сентября Тихановская начнет выступления на крупнейших международных политических площадках, в том числе в ООН.
Продолжаются обсуждения жестокости белорусских силовиков: вот рассказ минчанки, которая попала в изолятор на улице Окрестина, когда возвращалась домой из бара; вот интересный разговор с бывшим подполковником МВД Юрием Гущей – он объясняет, как устроена система подавления уличных акций; а вот реплики белорусов, которые были вынуждены уехать из страны из-за возбужденных против них уголовных дел.
Краткую хронику белорусских событий – от задержания Сергея Тихановского в начале мая до сегодняшнего политического тупика – смотрите здесь.
Будни российской оппозиции
- По факту избиения Егора Жукова возбуждено уголовное дело, но будет ли оно расследоваться – еще вопрос. Адвокат Жукова настроен оптимистически, глава "Апологии протеста" Алексей Глухов в эффективное расследование не верит.
- В Татарстане на съемочную группу Фонда борьбы с коррупцией напали неизвестные на квадрациклах. Они блокировали машину, вызвали полицию и следователей, а те изъяли у сотрудников ФБК всю технику, включая личную. По словам Георгия Албурова, полиция и следователи действуют в интересах человека, о котором снимается расследование.
- ФБК опубликовал фильм о коррупции в Новосибирске, после съемок которого Навальный был отравлен. Вот его краткое содержание. Смысл фильма в том, чтобы показать важность региональных выборов и убедить в возможности победы на них оппозиционной коалиции. Уже после выхода фильма одного из его героев, кандидата от оппозиции, сняли с выборов.
- Бои без правил в связи с этими выборами идут не только в Сибири – вот репортаж из Ульяновска, где под самыми безумными предлогами не регистрируют кандидатов от КПРФ.
- Вот занимательный разговор с бывшим сотрудником НТВ Дмитрием Белоусовым о том, как телеканал делал “разоблачительные” фильмы о российской оппозиции: “Для меня шоком и последней каплей на этом проекте были материалы про подготовку к муниципальным выборам 2017 года. Тогда "Открытая Россия" заявила публично, что "мы берем ребят практически с улицы". И вот на них нам начали приносить какой-то компромат, материалы слежки, какие-то справки. Это была шокирующая вещь: на всех есть личное дело в ФСБ”.
- Со счетов юриста ФБК Любови Соболь принудительно списали 34 млн рублей в пользу “повара Путина” Евгения Пригожина – поскольку такой суммы там все равно нет, речь идет просто о блокировке счетов.
- Московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой предъявили обвинение в окончательной редакции по статье о “неоднократном нарушении правил проведения митингов”, до пяти лет. В обвинении, в частности, говорится, что сбор подписей против поправок к Конституции – это “конспирация с целью скрыть митинг”.
- Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 20 тысяч рублей местного стоматолога Екатерину Альтшуллер за то, что она “организовала несанкционированный митинг” в поддержку хабаровчан посредством поста в TikTok.
Тем временем эпидемия
В России пятый день подряд растет число новых случаев Covid-19: суточный прирост, объявленный утром в понедельника, – 4 993, общее число инфицированных с начала эпидемии – 995 тысяч. Число жертв эпидемии в России на утро понедельника составляло 17 176 человек (+83 за сутки), за день в Москве скончались еще 11 человек. Российскую вакцину собрались испытывать в Венесуэле.
На этом фоне Минздрав зарегистрировал препарат “Фризиум”, за покупку которого за границей еще в прошлом году массово возбуждались уголовные дела.
Вокруг света
- Россия выслала троих словацких дипломатов в качестве ответа на высылку сотрудников российского посольства из Словакии (по подозрению в причастности к убийству Хангошвили в Берлине).
- В российском даркнете обнаружены персональные данные миллионов американских избирателей.
- РПЦ расширила свою Сингапурскую епархию – теперь окормлять начнут жителей Папуа – Новой Гвинеи и Восточного Тимора, они об этом очень просили.
- В Крыму российские силовики провели новые обыски в домах крымских татар. Задержаны четыре человека. В суде над восьмерыми крымскими татарами по делу “Хизб ут-Тахрир” прокурор запросил сроки от 15 лет до 21 года. “Мемориал” считает всех подсудимых по этому делу политзаключенными.
- Президент Узбекистана Мирзиёев поручил увековечить память 100 тысяч жертв сталинских репрессий.
- Израиль запустил прямое авиасообщение с ОАЭ. На первом рейсе прилетел зять Трампа.
- Президент Ливана Мишель Аун поручил формирование нового правительства Мустафе Адибу – бывшему послу Ливана в Германии.
Шесть ссылок
- История. Александр Артамонов рассказывает, как средневековая Европа придумывала для себя Восток. Или фрагмент из книги легендарных микологов-любителей Валентины Павловны Уоссон и Роберта Гордона Уоссон “Грибы, Россия и история” (изд-во “БИО-пресс”), в котором объясняется, с чего мы взяли, что мухомор убивает мух.
- Бродяги. Отрывок из книги художницы Екатерины Марголис “Венеция. Карантинные хроники” (изд-во Елены Шубиной). Или разговор с музыкантом Раби Беаини – о карантине, который он провел в Берлине, о Ливане, где он родился, о музыкальных корнях и преобразовании культурных традиций.
- Кино. Введение в кинематограф Дзиги Вертова. Или путеводитель по нуару от Великой депрессии до нового Голливуда.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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