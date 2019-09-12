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Петербург интегрировал Чечню

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Все, что нужно знать рано утром 12 сентября

Доброе утро!

Апелляционный суд Шотландии признал незаконной приостановку работы британского парламента на том основании, что премьер Джонсон обманул королеву. Решение оспорено в британском Верховном суде, он начнет рассмотрение дела 17 сентября. Обман в наши дни – дело обычное:

  • В Улан-Удэ росгвардейцы кинули дымовую шашку в автобус, где ночевали участники бессрочного протеста, чтобы выманить их оттуда и задержать.
  • В Петербурге так и не подведены итоги муниципальных выборов. Независимые кандидаты охраняют бюллетени, но при пересчетах их голоса все равно утекают единороссам. Горизбирком не решается отменить итоги выборов.
  • Избранные депутаты Мосгордумы опубликовали заявление с требованием прекратить московское дело и расследовать коррупцию в органах городской власти.
  • Суд вернул дело “Седьмой студии” на доследование в прокуратуру, с обвиняемых сняли подписки о невыезде.

Бурятское ноу-хау

Ночью в Улан-Удэ на площадь Советов, где третьи сутки ночуют в автобусе протестующие, приехали росгвардейцы и кинули внутрь этого автобуса дымовую шашку. Люди стали задыхаться и выбегать наружу, их хватали и укладывали на асфальт. По данным журналистов, задержаны 15 человек, в полиции пишут, что 17. Автобус куда-то отбуксировали.

Среди задержанных – депутат Народного хурала Бурятии, коммунист Баир Цыренов. В среду суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге 9 сентября. Активиста Дмитрия Баирова арестовали на пять суток.

Торжество “районных бандитов”

Окончательных результатов муниципальных выборов в Петербурге по-прежнему нет. Независимые депутаты продолжают охранять бюллетени, запертые в районных комиссиях, – вот рассказы четырех таких кандидатов из разных округов, везде своя специфика. В городе прошла серия одиночных пикетов и народный сход в Лисьем Носу (там в результате пяти пересчетов бюллетеней голоса избирателей плавно перешли от независимых кандидатов к членам муниципального совета предыдущего созыва). Избирком города все никак не решится на отмену результатов по проблемным округам, хотя в ЦИК, по данным Ъ, этого с нетерпением ждут.

Соратник Навального Леонид Волков объясняет происходящее просто: “Это не нужно ни Памфиловой, ни Беглову. Это нужно каким-то местным районным бандитам, для которых вся их жизнь и все, что у них есть (дачка где-нибудь, какая-нибудь машина и т.д.), проистекает из бюджета их маленького муниципального образования”.

Проявления бандитизма действительно есть: вот поразительная история о том, как на участке № 1619 члена комиссии с правом совещательного голоса Василия Дьяченко бьет в живот какой-то непонятный человек, а присутствующая там ст. лейтенант полиции с медалью на груди в ответ на просьбу отреагировать, просто отворачивается.

“Непонятных людей”, оттеснявших наблюдателей от документов и выполнявших разные просьбы председателей УИК, было много на разных участках. Очевидцы называли их “людьми кавказской внешности”, и это действительно были чеченцы. Вот потрясающей силы интервью руководителя представительства главы Чечни в Северо-Западном федеральном округе Ислама Хизриева: оказывается, это он попросил молодых людей “последить за порядком” во время выборов, чтобы “делом показать, что мы готовы интегрироваться в жизнь города”. (Что, разумеется, незаконно.)

Московские чудеса

Избранные депутаты Мосгордумы призвали прекратить политические репрессии, закрыть "московское дело" о “массовых беспорядках”, отменить результаты электронного голосования, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Горбунова и расследовать коррупцию в органах городской власти. Заявление опубликовано на сайте московского отделения КПРФ.

Пока же “московское дело” катится по своим рельсам: сегодня начнется рассмотрение дела Павла Устинова о “вывихнутом плече росгвардейца”, накануне любители исторических документов изучали текст лингвистической экспертизы видеороликов студента ВШЭ Егора Жукова, на основании которых его обвинили в “призывах к экстремистской деятельности”. Эксперт ФСБ вырывает фразы из контекста и приписывает им противоположный смысл, вот как он это делает.

Коптевский суд Москвы продолжает рассматривать иски московских городских служб к “организаторам” летних митингов. Дело это нелегкое, потому что истец не знаком с материалами дела. Вынесение решения о взыскании 11,5 млн рублей за повреждение “более тысячи кустов кизильника, альпийской смородины и чубушника” отложено до 18 сентября. Но недремлющие “Мосгортранс”, “Автомобильные дороги” и московский метрополитен подали новые иски к Соболь и Албурову – видимо, теперь за акцию 3 августа.

С дальнейшими акциями протеста непонятно: московская мэрия не разрешила митинги на проспекте Сахарова 21 и 22 сентября и послала заявителей в Марьино. Зато нашелся избранный депутат МГД Александр Сергеевич Соловьев – пока только на фотографии.

Выборы, послевкусие

  • В ЦИК ушла жалоба на рэперов Тимати и Гуфа – в их (уже удаленном) ролике про “бургер за Собянина” можно усмотреть незаконную агитацию, потому что он вышел в “день тишины”.
  • Роскомнадзор отказался проверять, кто опубликовал в Telegram личные данные участников протестов в Москве, потому что Telegram “заблокирован в России” и, соответственно, доступа в него в сотрудников РКН как бы нет.
  • Вот интересный материал о том, что думают в кремлевских башнях о прошедших выборах и как оценивают масштабы фальсификаций (все источники, конечно, анонимные). И еще такая нестыковка: за московских “самовыдвиженцев” проголосовало меньше людей, чем оставило за них подписи (которые, следовательно, были, скорее всего, фиктивными).

Другие дела, аресты и пытки

  • Суд вернул дело “Седьмой студии” на доследование в прокуратуру, с обвиняемых, в том числе с режиссера Кирилла Серебренникова, сняли подписки о невыезде. Здесь адвокат объясняет, почему это еще не победа.
  • Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту угроз адвокату Ирине Бирюковой, предоставившей прессе видео пыток в ярославской ИК-1. Сообщение об этом шло к Бирюковой семь месяцев. Пытают не только в Ярославле: вот жутковатые рассказы о пытках в отделениях полиции в Бурятии.
  • В Ижевске в связи с самосожжением ученого Альберта Разина возле здания Госсовета Удмуртии завели дело по статье “доведение до самоубийства”.
  • Правозащитники нашли двоих арестантов в старинной башне “Бутырки”, которая считается неэксплуатируемой: четыре квадратных метра и двухъярусная кровать.

В Украине

35 украинских заключенных, вернувшихся на родину в рамках обмена с Россией, получат по четыре тысячи долларов компенсации. Один из них, журналист Роман Сущенко, рассказал на пресс-конференции, как его заманили в Россию, чтобы создать дело о шпионаже (вот тут некоторые цитаты целиком). Сегодня пресс-конференцию дадут моряки, которых Россия захватила в ноябре прошлого года в Черном море.

Отправленный в Россию Владимир Цемах, получил статус подозреваемого по делу о сбитом над Донбассом “Боинге”, утверждает депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири (ранее он проходил как свидетель). Тут гадания о том, кто может попасть в список на новый обмен.

В ЕСПЧ началось рассмотрение иска Украины против России о действиях в Крыму. Россию обвиняют в нарушении почти всех статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Шпионские страсти

  • В Эстонии суд приговорил россиянина (имя не называется) к пяти годам тюрьмы за шпионаж. За последние несколько лет по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб там были задержаны не менее 15 человек.
  • Православному олигарху Констнтину Малофееву на 10 лет запретили въезд в Болгарию в связи с делом о шпионаже против руководства организации “Русофилы”, которую структуры Малофеева якобы финансировали.
  • Загадочный Олег Смоленков, который, как утверждают американские медиа, был ценным информатором ЦРУ в администрации Путина, съехал из обнаруженного журналистами дома в Вирджинии, что косвенно подтверждает правоту журналистов.

Шесть ссылок

  • Археология. Историк, эпиграфист Максим Лебедев объясняет, как как наши истлевшие тела и сломанные вещи будут изучать археологи будущего. Или вот интересный рассказ о том, как англосаксы хоронили казненных по решению суда преступников.
  • Кино и картинки. Послесловие Бориса Нелепо к Венецианскому кинофестивалю. Или глава из книги американского арт-критика Келли Гровье “Искусство с 1989 года” (Ad Marginem), посвященная смешению визуального с вербальным.
  • Разговоры с писателями. Прозаик-минималист Анатолий Гаврилов рассказывает о своей читательской и писательской биографии. И примерно о том же – разговор с израильским писателем Этгаром Керетом, чья книжка “Внезапно в дверь стучат” недавно вышла в переводе Линор Горалик в издательстве “Фантом Пресс”.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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