Дети – средство от дубинок

Доброе утро!

В новой концепции развития “Почты России” говорится о преобразовании почтовых отделений в “центры притяжения”. Притягивать, по замыслу, должны продажи крепкого алкоголя. Прочие новости не столь притягательны:

Еще одну семью в Москве хотят лишить родительских прав за приход на митинг с детьми.

В суды по “московскому делу”, вопреки закону, не допускают прессу и родственников.

Подполковник ФСБ Марат Медоев, упомянутый в расследовании Ивана Голунова о похоронном бизнесе, переведен из УФСБ в службу безопасности “Газпрома”.

Макрон объявил о встрече президентов стран Минского договора в сентябре.

“Московское дело”, метро и дети

Прокуратура в Москве требует лишить родительских прав еще одну пару, которая пришла с детьми на прогулку по бульварам 3 августа. В иске говорится, что Петр и Елена Хомских пришли на акцию оппозиции с трехлетней и трехмесячной дочерями “в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции”. Иск будет рассматриваться в суде 2 сентября. Вот интервью с Петром Хомских о том, в какой ад превратилась жизнь семьи, вот возмущенный комментарий адвоката Антона Жарова, специализирующегося на семейном праве. По его словам, вина Хомских в том, что их несподручно было бить дубинками.

Сразу в трех судах Москвы приставы не пропустили прессу и родственников на слушания в рамках “московского дела”: рассматривались дела Данила Беглеца, Владислава Синицы и Евгения Коваленко. Данила Беглец и Иван Подкопаев, которых обвиняют в применении насилия по отношению к полицейским, признали вину и попросили особый порядок рассмотрения. Здесь их решение комментирует главред “Медиазоны” Сергей Смирнов. Отдельно Данилу Беглеца оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию 27 июля – его признали виновным в том, что он перекрывал дорогу.

Выяснилось, как именно незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму умудрились нанести ущерб московскому метро: из-за их действий, согласно исковому заявлению, метрополитен был вынужден вызвать на работу в выходные семь человек. Их работа стоила 53 тысячи рублей.

План дальнейших действий возмущенных всем этим пока неясен: заявку на шествие против политических репрессий 3 сентября в московской мэрии отклонили (потому что “в городе будут проходить мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом”), однако суд обязал московские власти предложить альтернативный маршрут для шествия против политических репрессий 31 августа.

Единый день голосования

За событиями последних недель почти уже затерялся их повод – выборы. В понедельник чуть было не появился повод о них вспомнить: незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь вызвала на дебаты зарегистрированного кандидата, проректора ВШЭ Валерию Касамару, и та даже согласилась – но через три часа передумала.

Глава московских единороссов Андрей Метельский выступил с парадоксальным предложением: обязать всех кандидатов от одномандатных округов, независимо от их партийной принадлежности, собирать подписи. Так недалеко и до упразднения самой партии власти.

В Хабаровском крае, судя по интересному репортажу Андрея Перцева, это почти произошло: там у власти находится ЛДПР, и кандидатам от “Единой России” приходится заниматься жесткой самокритикой, чтобы привлечь избирателей.

В Петербурге суд восстановил главу местного штаба Навального Александра Шуршева на муниципальных выборах. Сегодня Верховный суд России будет рассматривать жалобы на отказ в регистрации сразу трех независимых кандидатов в Мосгордуму: Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и Ильи Яшина.

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии – местный парламент выберет одного из них 8 сентября.

Верховное беспокойство

Президент России сказал на совещании в Кремле, что обеспокоен слишком медленным ростом доходов граждан. Если бы он оперировал реальной статистикой, то должен был бы беспокоиться, что они падают. Минэкономразвития ухудшило свои прогнозы на будущее, вступил в силу новый пакет санкций США в отношении России в связи с отравлением Скрипалей (но они почти символические).

Еще два признака беспокойства:

Помощник главы управления ФСБ по Москве и Московской области Марат Медоев покинул должность вскоре после ареста и последующего освобождения журналиста Ивана Голунова. В расследовании Голунова говорилось о связях Медоева с московским похоронным рынком. По слухам, теперь Медоева прикомандировали к службе безопасности “Газпрома”.

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил, что Росреестр поменял собственника подмосковной дачи вице-мэра Москвы Александра Горбенко на “Ивана Ивановича Федорова”. При этом номер и дата регистрации участка остались прежними.

Барий, стронций и лантан

Росгидромет подтвердил повышение радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском. Тогда после распада изотопов бария, стронция и лантана образовалось облако радиоактивных инертных газов. Эти данные свидетельствуют о том, что на месте взрыва находился ядерный реактор. Российские дипломаты продолжают настаивать, что взрыв не имеет отношения к ядерным испытаниям.

Большая семерка

Саммит G-7 в Биаррице завершился принятием совместной декларации, заявлением Макрона о том, что встреча глав государств Минского договора по ситуации на востоке Украины должна пройти в ближайшие недели (последний раз они встречались в 2016 году) и оскорблениями в адрес Макрона и его жены в фейсбуке президента Бразилии. Французский президент в ответ выразил надежду, что у Бразилии “вскоре будет президент, готовый исполнять свои обязанности”. Такие надежды можно питать не только в отношении Бразилии.

Шесть ссылок

Литература. На примере пяти произведения разных авторов Кирилл Корчагин объясняет, что такое концептуализм в поэзии. Или рассказ Андрея Гореликова о “писательнице для девочек” Лидии Чарской (1875–1937) и беззаветной борьбе с ней в СССР.

На примере пяти произведения разных авторов Кирилл Корчагин объясняет, что такое концептуализм в поэзии. Или рассказ Андрея Гореликова о “писательнице для девочек” Лидии Чарской (1875–1937) и беззаветной борьбе с ней в СССР. Научное. Беседа с химиком Юрием Добровольским об изучении материалов, будущем энергетики и новых аккумуляторах. Или отрывок из книжки Александра Силаева “Деньги без дураков” (изд-во “Альпина Паблишер”) о том, как понять, нужно ли вам инвестировать (было бы что).

Беседа с химиком Юрием Добровольским об изучении материалов, будущем энергетики и новых аккумуляторах. Или отрывок из книжки Александра Силаева “Деньги без дураков” (изд-во “Альпина Паблишер”) о том, как понять, нужно ли вам инвестировать (было бы что). Картинки. Александр Генис и Соломон Волков рассуждают об Альфонсе Мухе и ар-нуво, а потом как-то плавно переходят на Леонардо. Или рассказ о фотопроекте Филиппо Вентури, который снимает парады итальянцев, скучающих по Муссолини.

Искренне Ваши,

Семь Сорок