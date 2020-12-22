Доброе утро!

Путин утвердил состав Госсовета и возглавил его, но эта эпохальная новость прошла незамеченной, потому что все внимание общественности было приковано к синим трусам Навального:

Навальный опубликовал запись своего разговора с одним из участников группы фсбэшников, причастных к его отравлению. Тот пояснил некоторые детали операции.

В России вновь зафиксирован рекордный прирост новых случаев Covid-19. Великобритания оказалась в изоляции из-за нового штамма коронавируса.

Против Светланы Тихановской и членов Координационного совета белорусской оппозиции возбудили еще два уголовных дела.

Умер один из сценаристов “Ну, погоди!” Александр Курляндский.

“Сказали работать по трусам именно”

Утром 14 декабря, за несколько часов до публикации совместного расследования Bellingcat, CNN и The Insider об отравлении Навального, Навальный лично обзвонил идентифицированных журналистами участников покушения на него. Он представлялся помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, при этом на телефонах у его собеседников отображался один из фсбшных номеров, которым они часто пользовались (это делается через специальное приложение). Большинство сразу же сбросили звонок, один человек узнал голос Навального и сказал: “Я знаю, кто вы”, но сотрудник Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев проговорил с Навальным больше 40 минут, принимая его за помощника Патрушева. Вчера Навальный опубликовал свой фильм об этом звонке, а The Insider – расшифровку разговоров.

Кудрявцев, среди прочего, назвал еще одного участника спецоперации, Василия Калашникова, эксперта в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии, который тоже был в Омске (он есть на снимках, сделанных в больнице), а также объяснил Навальному, что яд был нанесен ему на трусы: "Сказали работать по трусам именно, по внутренней части <...> Гульфик так называемый. Там швы такие есть, вот, по швам", – сообщил Кудрявцев. Сам он занимался обработкой одежды Навального после отравления, трусы были синие. Одежду ему выдала омская полиция, и он сдал ее обратно уже чистой. Фильм о звонке интересен не только новыми сведениями – это мощное художественное произведение с многими слоями смыслов и мощным хвостом мемов.

К дому Кудрявцева в Москве приехала сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, а потом множество журналистов. Кудрявцев дверь никому не открыл, но вызвал полицию. Полиция ближе к вечеру задержала Соболь, ее пытались опрашивать по уголовной статье о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась давать показания и ночью вышла из участка с административным протоколом.

У здания ФСБ на Лубянке собрались пикетчики. Первым задержали человека с плакатом "Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?", за ним по участкам развезли еще нескольких.

Фильм Навального прокомментировала пресс-служба ФСБ: телефонный разговор назвали подделкой, подмену номера – “известным приемом иностранных спецслужб”, а все это вместе – спланированной провокацией ради дискредитации. Как три этих тезиса связаны между собой, решайте сами. МИД России на всякий случай сообщил о падении доверия к ОЗХО из-за отказа сотрудничать по “ситуации вокруг Навального”.

Директор ФБК Иван Жданов сказал, что Фонд обратится в ФСБ с заявлением о причастности ФСБ к отравлению Навального, потому что других инструментов что-то с этим сделать просто нет. Юристы говорят, что запись разговора Навального и Кудрявцева вполне может быть принята судом как доказательство, но уголовного дела нет (как и независимого суда).

Ответы на вопрос “как такое вообще возможно?” дают

Если у вас остались еще какие-то вопросы о ФСБ, то ответ с большой вероятностью можно найти тут. Кроме, конечно, ответа на вопрос, скольких человек уже удалось отравить путем подкладывания “Новичка” им в трусы.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 29 350 (это максимум с начала пандемии). В Москве выявлено 7797 новых случая, в Петербурге – 3752, в Подмосковье – 1523. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 2 миллиона 878 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 51 351 человека (+493 за сутки). За день в Москве скончался еще 71 человек.

Число умерших во всем мире с начала пандемии превысило 1,7 млн. В данный момент правительства разных стран больше всего озабочены новым штаммом коронавируса, объявившимся в Великобритании, – страна оказалась почти в полной изоляции, закрыт даже проезд под Ла-Маншем, и Париж с Лондоном пока не договорились, как пропускать фуры с грузами. Россия тоже прервала авиасообщение с Великобританией (пока на неделю), а Израиль вообще закрыл границы для иностранцев. Стоит ли так уж сильно бояться этой новой мутации, здесь объясняет биолог Михаил Гельфанд.

Пока нет никаких свидетельств, что существующие вакцины окажутся неэффективными по отношению к этой новой мутации. Евросоюз одобрил вакцину Pfizer, прививочная кампания в странах-членах ЕС начнется 27 декабря. Беларусь зарегистрировала российскую вакцину “Спутник V”, избранный президент США Джо Байден привился в прямом эфире, чтобы подать пример согражданам (в США вакцинация уже идет полным ходом).

По данным исследования ВШЭ, россияне во время пандемии больше всего боятся потерять работу, а многие ее давно уже потеряли: в Иркутске предприниматели поставили виселицу возле здания регионального правительства, протестуя против запрета на работу в связи эпидемическими ограничениями.

The New York Times утверждает, что китайские власти пользовались услугами сотен тысяч троллей, чтобы сдержать панику в соцсетях в самом начале эпидемии.

Российские будни

Законодательное. В Госдуму внесен законопроект о создании реестра соцсетей, попадание в который будет обязывать соцсеть блокировать “противоправный контент”. Миллиардер Дерипаска, находящийся под санкциями США, тоже решил выступить с законодательной инициативой (права на которую у него нет) и предложил ввести уголовную ответственность за “провоцирование санкций”, приравняв эту деятельность к измене родине.

В Госдуму внесен законопроект о создании реестра соцсетей, попадание в который будет обязывать соцсеть блокировать “противоправный контент”. Миллиардер Дерипаска, находящийся под санкциями США, тоже решил выступить с законодательной инициативой (права на которую у него нет) и предложил ввести уголовную ответственность за “провоцирование санкций”, приравняв эту деятельность к измене родине. Агенты и нежелательные. Генпрокуратура РФ признала чешскую неправительственную организацию "Пражский центр гражданского общества" (Prague Civil Society Centre) нежелательной, потому что ее деятельность (состоящая в поддержке гражданского общества и независимых медиа) якобы угрожает конституционному строю и безопасности России. В Петербурге “иностранными агентами” суд признал “Открытый Петербург” и три правозащитные организации, работающие с ВИЧ-положительными людьми. В Нижнем Новгороде прокуратура начала внеплановую проверку женского кризисного центра с целью признать “иностранными агентами” и их тоже (центр помогает жертвам семейного насилия).

Генпрокуратура РФ признала чешскую неправительственную организацию "Пражский центр гражданского общества" (Prague Civil Society Centre) нежелательной, потому что ее деятельность (состоящая в поддержке гражданского общества и независимых медиа) якобы угрожает конституционному строю и безопасности России. В Петербурге “иностранными агентами” суд признал “Открытый Петербург” и три правозащитные организации, работающие с ВИЧ-положительными людьми. В Нижнем Новгороде прокуратура начала внеплановую проверку женского кризисного центра с целью признать “иностранными агентами” и их тоже (центр помогает жертвам семейного насилия). Судебное. В Коломне судья отказалась рассматривать дело по “дадинской статье” против местного активиста и взяла самоотвод. Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну начали оглашать приговор, но он такой длинный, что за день не управились (прокурор требует 20 лет) – Шестуна арестовали в июне 2018 года после того, как он поддержал мусорные протесты местных жителей.

В Коломне судья отказалась рассматривать дело по “дадинской статье” против местного активиста и взяла самоотвод. Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну начали оглашать приговор, но он такой длинный, что за день не управились (прокурор требует 20 лет) – Шестуна арестовали в июне 2018 года после того, как он поддержал мусорные протесты местных жителей. Далекое. На Дальнем Востоке открылись первые “Макдоналдсы” (оказывается, их там до сих пор не было!). На Международной космической станции заканчиваются резервы воздуха из-за утечки в переходном модуле – возможно, российский сегмент станции отстыкуют досрочно.

На Дальнем Востоке открылись первые “Макдоналдсы” (оказывается, их там до сих пор не было!). На Международной космической станции заканчиваются резервы воздуха из-за утечки в переходном модуле – возможно, российский сегмент станции отстыкуют досрочно. Культурное. Департамент образования Москвы разослал по городским школам опросник о политической активности учителей. Умер один из сценаристов “Ну, погоди!” и “Возвращения блудного попугая” Александр Курляндский, ему было 82 года.

“Так сказать, рывок”

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси государственного кредита в один миллиард долларов. На этом позитивном фоне МИД Беларуси рассказал в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" о совершенном в ведомстве “огромном толчке, так сказать рывке”: они создали базу участников протестов, в которой фиксируют даже их увлечения. Генпрокуратура тоже не дремлет:

Заведены еще два уголовных дела в отношении Тихановской и членов Координационного совета оппозиции;

Блогер Игорь Лосик, находящийся в заключении с 25 июня, сообщил, что ему предъявили новое обвинение – о “приготовлении к массовым беспорядкам” (участвовать в протестах он не мог, потому что к их началу уже был в тюрьме, но, видимо, мысленно готовился);

Минчанина, которого сбил автобус силовиков, обвиняют по уголовной статье о хулиганстве (видимо, кидался под колеса с целью их повредить);

Бывшего посла Беларуси в Аргентине, выступившего против Лукашенко, обвиняют в присвоении 2400 долларов (может получить до четырех лет).

“БЧБ-невеста” Инна Зайцева, ходившая на протестные акции в белом свадебном платье с красной полосой на юбке, уехала из Беларуси в Украину после того, как арестовали ее мужа. Весной она планирует вернуться и продолжить гулять в этом платье. У советника Светланы Тихановской по международным делам Франака Вячорки тоже большие надежды на весну: здесь он подводит итоги четырех с лишним месяцев протеста и рассказывает о планах на будущее.

Вокруг света

Россия отправила в Центральноафриканскую Республику несколько сотен кадровых военных и тяжелую технику – будут охранять тамошнего президента и помогать российским военным советникам, обучающим местных военных. А может, и дополнять действующих там “вагнеровцев”.

Суд в Чехии приговорил ​45-летнего гражданина страны, имя которого не называется, к 15 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Приговор вынесен заочно, осужденный может по-прежнему находиться на востоке Украины.

Верховный суд Великобритании обязал жену бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиру Гаджиеву раскрыть источники своих доходов – иначе ей грозит конфискация имущества. Закон “О криминальных финансах” был принят в Великобритании в феврале 2018 года, но пока никаких признаков отмывания преступно полученных денег, кроме дома Гаджиевой, британские власти в своей стране не нашли.

Нападавший на синагогу в немецком Галле приговорен к пожизненному заключению.

Кыргызстан готовится к президентским выборам – весь Бишкек уклеен предвыборными плакатами Садыра Жапарова. Сам кандидат уверяет, что деньги на агитацию ему переводят пенсионеры (и перевели уже не меньше полумиллиона долларов).

Шесть ссылок

Языки. Рассказ о том, кто такие эламиты, что известно об их языке и почему линейное эламское письмо было расшифровано только в этом году. Или 11 слов, помогающих понять бретонскую культуру.

Рассказ о том, кто такие эламиты, что известно об их языке и почему линейное эламское письмо было расшифровано только в этом году. Или 11 слов, помогающих понять бретонскую культуру. Религиозное. Шесть замогильных историй о том, как средневековых грешников наказывали на том свете, из антологии Скотта Брюса “Ад. История идеи и ее земные воплощения” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или отрывок из книги Виктории Смолкин “Свято место пусто не бывает: история советского атеизма” (изд-во НЛО) – о том, почему советская власть так и не смогла создать атеистическое общество.

Шесть замогильных историй о том, как средневековых грешников наказывали на том свете, из антологии Скотта Брюса “Ад. История идеи и ее земные воплощения” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или отрывок из книги Виктории Смолкин “Свято место пусто не бывает: история советского атеизма” (изд-во НЛО) – о том, почему советская власть так и не смогла создать атеистическое общество. Разговоры с легендами. Хорошее интервью с виолончелистом Севой Гаккелем, не только об “Аквариуме”. Или разговор с Александром Генисом о Довлатове – к выходу книги “Три города Сергея Довлатова” (изд-во “Альпина”), в которой он писал нью-йоркскую часть.

Хорошее интервью с виолончелистом Севой Гаккелем, не только об “Аквариуме”. Или разговор с Александром Генисом о Довлатове – к выходу книги “Три города Сергея Довлатова” (изд-во “Альпина”), в которой он писал нью-йоркскую часть. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок