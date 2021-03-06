Автозаки станут комфортнее

Доброе утро!

Суд в Москве обязал Навального не называть Пригожина “ворюгой”, заработавшим свои деньги “на поставках тухлятины”, потому что это задевает его честь и достоинство. Навальный оштрафован на 500 тысяч рублей. В остальном так:

Суд во Владимире дал первый реальный срок в связи с зимними протестами в поддержку Навального.

Благотворители просят Путина не обязывать их отчитываться об иностранном финансировании жертвователей.

Литва отказалась выдавать Тихановскую Беларуси. Мария Колесникова получила премию Госдепа США.

В Москве с 8 марта отменяют режим самоизоляции для пожилых людей.

Царь и чмо

Во Владимире суд приговорил участника акции 23 января Виталия Тимофеенко к трем годам колонии. Тимофеенко распылил баллончик в лицо полицейскому, пытаясь защитить молодого человека, которого жестко задерживала полиция. Осужденный вину признал, но будет обжаловать приговор.

В Москве администратор телеграм-канала “Протестный МГУ” Дмитрий Иванов получил еще 10 суток административного ареста после того, как отбыл 30. Вот его история. В Петербурге (о чудо) участнику митинга 31 января удалось прекратить свое административное дело за отсутствием состава преступления: он предъявил кадры своего задержания, снятые корреспондентами Настоящего Времени, – место и время задержания не совпадали с указанными в протоколе.

Общественная наблюдательная комиссия Москвы проголосовала за исключение Марины Литвинович – за “разглашение данных следствия” по делу юриста ФБК Любови Соболь. Литвинович настаивает, что никаких данных не разглашала. Суд на Соболь по делу о проникновение в жилище сотрудника ФСБ Кудрявцева, с которым Навальному удалось поговорить по телефону, начнется 10 марта.

“Одноклассники” оштрафованы на четыре миллиона рублей за отказ удалить призывы к участию в акции за Навального. Перед судом предстанут также Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, “ВКонтакте”, Telegram и YouTube. Продолжается воспитательная работа: преподаватель Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева объяснил студентам, что за Навального вступаться не надо, потому что он “чмо”, а Путин “царь”.

Об усилиях полиции по пресечению продажи информации из различных баз данных можно составить себе представление по этому интервью с главредом Baza: журналистку издания семь часов допрашивали в СК без адвоката, предъявив ей распечатки чатов с ее же телефона. В даркнете, где эти данные на самом деле покупаются, следователям копаться лень.

По данным Bloomberg, США и Великобритания обсуждают новые санкции в отношении России в связи с использованием химоружия – они могут затронуть приближенных к Путину олигархов и российский госдолг.

Скрип закручиваемых гаек

Российский Минюст нашел у независимого профсоюза "Альянс врачей" спонсоров в восьми странах (включая Беларусь). В профсоюзе настаивают, что деньги им перечисляют россияне.

Представители 57 благотворительных организаций просят Путина снять с них обязанность отчитываться об источниках иностранного финансирования своих благотворителей, потому что откуда им знать, на что живут их благотворители. Все это было бы смешно, если бы речь не шла о фондах, реально помогающих, например, больным раком.

Суд в Новокузнецке оштрафовал журналиста-фрилансера за работу на иностранное СМИ без аккредитации МИД России. Штраф – 500 рублей, иностранное СМИ – телеканал “Белсат”, вещающий на белорусском языке из Польши. Проблема в том, что россиянину не нужна аккредитация в МИД для работы в своей стране.

Суд в Москве признал законным задержание журналистов “Эха Москвы” Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр, освещавших акцию в поддержку журналиста Ильи Азара 29 мая прошлого года. Полиция утверждает, что Плющев с Фельгенгауэр не предъявили пресс-карты, хотя на видео задержания хорошо видно, что они их предъявляют.

Роскомнадзор подготовил указ, обязывающий соцсети устанавливать счетчики посещаемости. Если этот счетчик покажет больше 500 тысяч посещений в день, соцсеть должна будет самостоятельно выявлять и блокировать “противоправную информацию”.

И два разговора: с уволенным радиоведущим Михаилом Родиным (он критиковал поправки к закону об образовании, обязывающие согласовывать с властями любую просветительскую деятельность) и с оштрафованным на 510 тысяч Каримом Ямадаевым (он снял ролик с инсценировкой суда над Путиным, Сечиным и Песковым, после чего его обвинили в призывах к терроризму).

Пытки

В Пензе из здания полиции пропали видеозаписи после сообщения о пытках. Чуть позже стало известно, что жаловавшийся на пытки Виталий Вьюнов отправил из СИЗО (он арестован по подозрению в вымогательстве) письмо с отказом от своих показаний. Возможно, оно было написано под давлением.

О том, как расследуются пытки в иркутских колониях, связанные с бунтом заключенных в Ангарске, здесь рассказывает волонтер "Сибири без пыток" Павел Глущенко.

В специальном докладе Россия пообещала Совету Европы расширить автозаки и установить в них туалеты – правда, в какие сроки это произойдет, не сказано. В 2019 году ЕСПЧ признал пыточными и бесчеловечными условия перевозки заключенных в России.

Ад замерзнет

Одна из лидеров белорусских протестов Мария Колесникова стала лауреатом премии "Самые отважные женщины" – ее вручает госсекретарь США.

Литва отказалась выдавать Беларуси экс-кандидата на выборах президента Светлану Тихановскую: “Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования”, – сказал глава литовского МИД.

Пока подмерзает не ад, а Беларусь:

В отношении правозащитного центра “Весна” возбуждено уголовное дело о финансировании протестов;

Против нескольких представителей инициативы BYPOL (объединяет бывших белорусских силовиков, перешедших на сторону протестующих) возбуждено уголовное дело о разжигании социальной вражды;

Минчанина приговорили к 10 годам за наезд на сотрудника ГАИ во время протестов. Силовики обстреляли его машину, а его самого избили так, что он три недели лежал в больнице;

В Минске на учредительной конференции Лиги студенческих объединений задержали более 20 человек.

Житель Минска, отказавшийся снимать со своего балкона бело-красно-белый флаг, получил 15 суток. А чтобы ему было еще приятнее, с парковки эвакуировали его машину.

Вокруг света

Департамент госбезопасности Литвы рассказал в ежегодном отчете о визите в страну “двойника” Пригожина: похожий на Пригожина человек прилетал в Вильнюс с паспортом на имя Евгения Пригожина (не с паспортом самого Пригожина, находящегося под санкциями), фотографировался у зданий сейма и министерств – и уезжал. Одновременно с ним в Литву прилетал на обслуживание реальный самолет Пригожина – но получил отказ. Российские медиа написали об этом новости и даже опубликовали интервью с таксистом, возившим “Пригожина” по Вильнюсу. Литовские спецслужбы считают эти визиты "психологической информационной операцией российских спецслужб" с целью показать "слабость литовских и европейских государственных институтов".

рассказал в ежегодном отчете о визите в страну “двойника” Пригожина: похожий на Пригожина человек прилетал в Вильнюс с паспортом на имя Евгения Пригожина (не с паспортом самого Пригожина, находящегося под санкциями), фотографировался у зданий сейма и министерств – и уезжал. Одновременно с ним в Литву прилетал на обслуживание реальный самолет Пригожина – но получил отказ. Российские медиа написали об этом новости и даже опубликовали интервью с таксистом, возившим “Пригожина” по Вильнюсу. Литовские спецслужбы считают эти визиты "психологической информационной операцией российских спецслужб" с целью показать "слабость литовских и европейских государственных институтов". По данным французского издания Les Echos, Франция и Россия в конце прошлого года выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны, но никому об этом не сказали. Российского дипломата обвинили в шпионаже.

и Россия в конце прошлого года выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны, но никому об этом не сказали. Российского дипломата обвинили в шпионаже. По данным “Новой газеты”, у депутатов Верховной Рады Украины Тараса Козака и Рената Кузьмина (они входят в руководство медведчуковской партии “За жизнь”) есть российское гражданство. Недавно в Украине закрыли три принадлежащих Козаку пророссийских телеканала.

Тараса Козака и Рената Кузьмина (они входят в руководство медведчуковской партии “За жизнь”) есть российское гражданство. Недавно в Украине закрыли три принадлежащих Козаку пророссийских телеканала. США ввели санкции в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Россия продлила запрет на въезд для одного из лидеров крымскотатарского народа Мустафы Джемилева до 2034 года. В 2034 году Джемилеву будет 91 год.

народа Мустафы Джемилева до 2034 года. В 2034 году Джемилеву будет 91 год. На ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей объявлено о реформе избирательной системы Гонконга. К власти должны будут прийти “патриоты”.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 11 024. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 301 тысячу. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 88 285 человек (+462 за сутки). При этом по данным Росстата, с начала эпидемии до января этого года в России умерли 200 тысяч 432 человека с Covid-19 (данные за февраль пока недоступны).

Мэр Москвы объявил об отмене ограничений для пожилых людей с 8 марта. Им разблокируют транспортные карты. Со второй половины марта для массовой вакцинации в России будет доступна новосибирская “ЭпиВакКорона”. Насколько эффективными будут имеющиеся сейчас вакцины для новых штаммов коронавируса, здесь объясняет вирусолог Константин Чумаков.

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