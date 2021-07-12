Туризм теперь только космический

Доброе утро!
В воскресенье стало известно о смерти сразу двух знаменитых художников-нонконформистов: Олег Целков скончался на 87-м году жизни в Париже, в Петербурге от коронавируса умер Борис Кошелохов, ему было 79 лет. Кроме того, в Москве на 91-м году жизни умерла Нина Демурова, прославившаяся переводом двух кэрролловских сказок об Алисе. У живых так:
- В субботу в России был вновь установлен рекорд суточной смертности от ковида.
- В Тбилиси умер телеоператор, избитый гомофобами перед маршем в поддержку ЛГБТ.
- На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента Майи Санду.
- Миллиардер Ричард Брэнсон слетал на своем ракетоплане к границе космоса.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 033. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 миллионов 783 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 143 002 человека (+749 за сутки). В субботу в стране был поставлен новый рекорд суточной смертности – 752 человека.
В Москве за сутки закончилась свежая партия вакцины “КовиВак”, заграничные поставки “Спутника V” тоже заглохли (вот тут рассказано, что Россия зачем-то торговала им через дубайских шейхов). Московский мэр при этом источает оптимизм: по его словам, пик летней волны эпидемии в российской столице пройден.
В столице Японии Токио введен режим чрезвычайного положения в связи с ростом заболеваемости. 23 июля там откроются Олимпийские игры, которые пройдут вообще без зрителей.
Российское
В Москве за мелкое хулиганство арестованы трое нацболов (на самом деле – за расклейку агитации); в отношении женщины, которую грубо выволокли из МФЦ за отказ надеть маску, возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции. В Саратове неизвестные напали на коммуниста, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах в гордуму.
Членов московской Общественной наблюдательной комиссии не пустили к находящемуся в “Лефортове” бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину (сослались на коронавирус). Путин поддержал идею создания казачьих батальонов в составе Росгвардии.
Исполнился год со дня задержания Сергея Фургала – тогда губернатора Хабаровского края. Вот разговор с участницей протестов в Хабаровске о настроениях в крае.
Вокруг света
- На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента страны Майи Санду “Действие и солидарность”. На момент закрытия участков явка превысила 48%.
- Итоги внеочередных парламентских выборов в Болгарии пока подводятся, но явка на них превысила ту, что была на весенних выборах, по итогам которых правящую коалицию сформировать не удалось.
- В Тбилиси скончался телеоператор компании "Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый 5 июля противниками ЛГБТ-марша. Журналисты и работники СМИ требуют отставки правительства.
- Гаити попросило военной помощи у США и ООН после убийства президента. Вашингтон ответил отказом. По данным властей Гаити, президента Жовенеля Моиза пытали перед тем, как убить.
- Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на борту ракетоплана VSS Unity, созданного его компанией Virgin Galactic. Первый коммерческий полет запланирован уже на следующий год.
Шесть ссылок
- Интеллигенция и богема. Беседа с Ольгой Седаковой о советскоим “гуманитарном возрождении” 1960–1980-х. Или разговор с Игорем Дудинским о кружке Мамлеева и жизни московской богемы после мамлеевской эмиграции.
- Политика памяти. Интервью Дмитрия Волчека с режиссером Сергеем Лозницей к премьере его документального архивного фильма "Бабий Яр. Контекст" на Каннском кинофестивале. Или отрывок из книги Николая Эппле “Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах” (изд-во “НЛО”) – о том, как в Японии обсуждали военную ответственность страны за события ХХ века.
- Рыба, внешняя и внутренняя. Фрагмент из книги биолога Максима Винарского “Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как устроена палеонтологическая летопись Земли. Или отрывок из исследования палеонтолога Нила Шубина “Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней” (изд-во “Corpus”).
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Искренне Ваши,
Семь Сорок
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