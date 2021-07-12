Туризм теперь только космический

Доброе утро!

В воскресенье стало известно о смерти сразу двух знаменитых художников-нонконформистов: Олег Целков скончался на 87-м году жизни в Париже, в Петербурге от коронавируса умер Борис Кошелохов, ему было 79 лет. Кроме того, в Москве на 91-м году жизни умерла Нина Демурова, прославившаяся переводом двух кэрролловских сказок об Алисе. У живых так:

В субботу в России был вновь установлен рекорд суточной смертности от ковида.

В Тбилиси умер телеоператор, избитый гомофобами перед маршем в поддержку ЛГБТ.

На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента Майи Санду.

Миллиардер Ричард Брэнсон слетал на своем ракетоплане к границе космоса.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 033. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 миллионов 783 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 143 002 человека (+749 за сутки). В субботу в стране был поставлен новый рекорд суточной смертности – 752 человека.

В Москве за сутки закончилась свежая партия вакцины “КовиВак”, заграничные поставки “Спутника V” тоже заглохли (вот тут рассказано, что Россия зачем-то торговала им через дубайских шейхов). Московский мэр при этом источает оптимизм: по его словам, пик летней волны эпидемии в российской столице пройден.

В столице Японии Токио введен режим чрезвычайного положения в связи с ростом заболеваемости. 23 июля там откроются Олимпийские игры, которые пройдут вообще без зрителей.

Российское

В Москве за мелкое хулиганство арестованы трое нацболов (на самом деле – за расклейку агитации); в отношении женщины, которую грубо выволокли из МФЦ за отказ надеть маску, возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции. В Саратове неизвестные напали на коммуниста, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах в гордуму.

Членов московской Общественной наблюдательной комиссии не пустили к находящемуся в “Лефортове” бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину (сослались на коронавирус). Путин поддержал идею создания казачьих батальонов в составе Росгвардии.

Исполнился год со дня задержания Сергея Фургала – тогда губернатора Хабаровского края. Вот разговор с участницей протестов в Хабаровске о настроениях в крае.

Вокруг света

На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента страны Майи Санду “Действие и солидарность”. На момент закрытия участков явка превысила 48%.

Итоги внеочередных парламентских выборов в Болгарии пока подводятся, но явка на них превысила ту, что была на весенних выборах, по итогам которых правящую коалицию сформировать не удалось.

В Тбилиси скончался телеоператор компании "Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый 5 июля противниками ЛГБТ-марша. Журналисты и работники СМИ требуют отставки правительства.

Гаити попросило военной помощи у США и ООН после убийства президента. Вашингтон ответил отказом. По данным властей Гаити, президента Жовенеля Моиза пытали перед тем, как убить.

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на борту ракетоплана VSS Unity, созданного его компанией Virgin Galactic. Первый коммерческий полет запланирован уже на следующий год.

Шесть ссылок

Интеллигенция и богема. Беседа с Ольгой Седаковой о советскоим “гуманитарном возрождении” 1960–1980-х. Или разговор с Игорем Дудинским о кружке Мамлеева и жизни московской богемы после мамлеевской эмиграции.

Беседа с Ольгой Седаковой о советскоим “гуманитарном возрождении” 1960–1980-х. Или разговор с Игорем Дудинским о кружке Мамлеева и жизни московской богемы после мамлеевской эмиграции. Политика памяти. Интервью Дмитрия Волчека с режиссером Сергеем Лозницей к премьере его документального архивного фильма "Бабий Яр. Контекст" на Каннском кинофестивале. Или отрывок из книги Николая Эппле “Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах” (изд-во “НЛО”) – о том, как в Японии обсуждали военную ответственность страны за события ХХ века.

Интервью Дмитрия Волчека с режиссером Сергеем Лозницей к премьере его документального архивного фильма "Бабий Яр. Контекст" на Каннском кинофестивале. Или отрывок из книги Николая Эппле “Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах” (изд-во “НЛО”) – о том, как в Японии обсуждали военную ответственность страны за события ХХ века. Рыба, внешняя и внутренняя. Фрагмент из книги биолога Максима Винарского “Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как устроена палеонтологическая летопись Земли. Или отрывок из исследования палеонтолога Нила Шубина “Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней” (изд-во “Corpus”).

Фрагмент из книги биолога Максима Винарского “Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как устроена палеонтологическая летопись Земли. Или отрывок из исследования палеонтолога Нила Шубина “Внутренняя рыба. История человеческого тела с древнейших времен до наших дней” (изд-во “Corpus”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок