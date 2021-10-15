Ковид и погром

Доброе утро!

Michelin впервые раздал свои звезды ресторанам из России, их получили девять московских заведений – теперь есть на что отвлечься от новостей:

Неизвестные устроили погром в офисе “Международного мемориала”. Полиция задержала сотрудников и опросила посетителей.

Российский Минюст повторно требует лишить Ивана Павлова статуса адвоката.

МИД Украины напомнил властям Кабо-Верде о "преступной деятельности" Натальи Поклонской, назначенной туда российским послом.

В России зафиксировано рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19 и рекордная суточная смертность.

Погром и ритуальное убийство

На показ фильма Агнешки Холланд о Голодоморе в московском офисе “Международного мемориала” ворвались несколько десятков мужчин в медицинских масках. Они кричали в коридорах “Всем на пол!”, а потом залезли на сцену у экрана и начали скандировать “Фашисты!”, “Позор!” и “Не забудем, не простим”. Нападение снимали операторы с логотипом канала НТВ. Полиция, приехавшая по вызову правозащитников, задержала троих нападавших и троих сотрудников “Мемориала”. Всех пришедших на показ заставили заполнить анкеты со своими данными и объяснить, что они делали на показе – только после этого их отпускали из здания. Сотрудников “Мемориала” полиция заперла внутри (надев наручники на дверь), адвоката внутрь не пустили, из офиса изъяли системы охранной и противопожарной безопасности. Зачем это сделано, пока не очень понятно – возможно, чтобы оштрафовать “Мемориал” за нарушение правил пожарной безопасности, состоящее в отсутствии противопожарной системы, и потом приостановить на некоторое время деятельность организации.

В лесу под Рязанью нашли тело 15-летнего подростка, который пропал пять дней назад. Полиция утверждает, что его убил бывший отчим в ходе “оккультного ритуала”. Вот только в том, что мать убитого подростка 40 раз обращалась в полицию с жалобами на неадекватное поведение бывшего мужа, ничего оккультного нет.

“Иностранные агенты” и другие неугодные

Реестр СМИ – “иностранных агентов” пополнился организацией "Якутия – наше мнение". Это было сделано по просьбе ее руководителя Степана Петрова, объявленного “иностранным агентом” в августе. Ранее на Петрова составили протокол о недобросовестном иноагенстве. Сегодня такой же протокол составят в отношении телеканала “Дождь”. Основанием для подобных протоколов обычно служит отсутствие длиннющей фразы “Данное сообщение (материал)…” в каких-нибудь постах, твитах и сториз или отсутствие указания на то, что какая-то из упомянутых в публикации организаций тоже является “иностранным агентом” или “нежелательной” или “экстремистской”. Впоследствии эти административные протоколы, очевидно, будут конвертироваться в уголовные дела.

Иностранно-агентскую “Русь сидящую” оштрафовали за нарушение отчетности: фонд подал два отчета вместо трех. Кроме того, суд в Москве отказал организации в иске к Минюсту, который усмотрел в логотипе организации “признаки надругательства над российским гербом”. Значит, будут привлекать за “надругательство”.

Следственный комитет вызвал на допрос 11 бывших и нынешних редакторов студенческого журнала Doxa и собирается вызвать еще 10 сотрудников издания. Все допрошенные проходят свидетелями по делу о клевете на следователя в отношении редактора DOXA Владимира Метелкина, находящегося под “запретом определенных действий” по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в митинги в январе этого года. Уже запутались? Немудрено.

Главу независимого профсоюза медработников "Альянс врачей" Анастасию Васильеву приговорили к одному году ограничения свободы по “санитарному делу”, возбужденному по следам январских акций в поддержку Навального. До осени этого года Васильева активно участвовала во всех связанных с Навальным мероприятиях и организовывала свои, однако перед выборами объявила о разрыве с ФБК. В конце этого интервью она пытается объяснить, почему это сделала, и читать ее монолог больно.

Минюст России снова требует лишить адвокатского статуса бывшего главу "Команды 29" Ивана Павлова. Ранее Адвокатская палата отказалась это сделать. В сентябре Павлов уехал из России. Тем временем Верховный суд утвердил приговор одной из подзащитных Павлова – бывшему топ‑менеджеру “Интер РАО” Карине Цуркан, осужденной на 15 лет по делу о шпионаже.

В Саратовской области блогеру и активисту Максиму Макарову угрожают уголовным делом об изнасиловании несовершеннолетней – по заявлению, якобы составленному соцработником (самого заявления пока никто пока не видел, а слухи о нем привели в ужас “пострадавшую” и ее мать). Ранее Макарову пытались вручить повестку в армию – несмотря на то, что он освобожден от службы по состоянию здоровья.

Вот разговор с девушкой блогера Юрия Хованского, который уже полгода сидит в СИЗО по странному делу об “оправдании терроризма в интернете”, возбужденному в связи с неизвестно откуда возникшей видеозаписью, сделанной в 2012 году. В чем реальная подоплека этого дела, он сам не понимает.

Активиста Вячеслава Егорова из Коломны, организовавшего протест против строительства мусорного полигона, осудили на год и три месяца колонии по "дадинской статье" за неоднократные нарушения на митингах. Его дело было вторым возбужденным по этой статье (после собственно дадинского) и рассматривалось три года, причем в последнее время Егоров находился на свободе под подпиской о невыезде.

Прочее российское

“Единая Россия” заблокировала предложение КПРФ провести парламентское расследование пыток в российских колониях. Зато доступ к видеоархиву с записями пыток, оказавшемуся в распоряжении правозащитного проекта Gulagu.net, запросила ФСИН.

Глава новой парламентской партии “Новые люди” вступился за помещенного под домашний арест ректора “Шанинки” Сергея Зуева – прямо на заседании Госдумы. Здесь профессор “Шанинки” социолог Григорий Юдин объясняет, почему действия следствия в вузе считают необоснованными.

В Совете по правам человека при Путине предложили не считать международные премии основанием для включения лица или организации в реестр “иностранных агентов”. Таким образом путинский СПЧ пытается защитить лауреата Нобелевской премии мира, главреда “Новой газеты” Дмитрия Муратова. Днем ранее Путин посоветовал Муратову “не прикрываться Нобелевской премией”: мол, если он “нарушит закон”, премия его не спасет.

Екатеринбург накрыло густым смогом от тлеющих торфяников. Из-за плохой видимости власти закрывают автодороги, аэропорт работает с перебоями.

Вокруг света

Сегодня Путин встретится с Лукашенко на саммите СНГ в Беларуси. МВД Беларуси объявило о "точечных" делах в отношении подписчиков "экстремистских" каналов. Здесь – подробный рассказ о самых неожиданных трудностях легализации, с которыми сталкиваются белорусы, бежавшие от репрессий в соседнюю Украину (трудностей нет только у айтишников).

МВД Беларуси объявило о "точечных" делах в отношении подписчиков "экстремистских" каналов. Здесь – подробный рассказ о самых неожиданных трудностях легализации, с которыми сталкиваются белорусы, бежавшие от репрессий в соседнюю Украину (трудностей нет только у айтишников). МИД Украины в официальном обращении напомнил властям Кабо-Верде о “преступной деятельности” бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, ранее назначенной послом России в этой африканской стране.

в официальном обращении напомнил властям Кабо-Верде о “преступной деятельности” бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, ранее назначенной послом России в этой африканской стране. В Тбилиси прошел многотысячный митинг с требованием освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Здесь об акции рассказывает депутат Верховной Рады Украины и нынешняя жена Саакашвили Елизавета Ясько (только видео).

прошел многотысячный митинг с требованием освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Здесь об акции рассказывает депутат Верховной Рады Украины и нынешняя жена Саакашвили Елизавета Ясько (только видео). Кыргызстаном теперь правят два Жапарова – президент и премьер (они однофамильцы): парламент утвердил новый состав правительства.

теперь правят два Жапарова – президент и премьер (они однофамильцы): парламент утвердил новый состав правительства. Полиция Норвегии официально назвала нападение в Конгсберге терактом. Человек, убивший пятерых прохожих из лука, недавно принял ислам.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России достиг рекордного с начала пандемии показателя – 31 299. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 893 тысячи; официальное число жертв достигло к утру четверга 220 315 человек (+986 за сутки – и это опять рекорд). О печальных демографических прогнозах российского правительства читайте здесь.

Минздрав России призвал вернуться к работе медиков, вышедших на пенсию в начале эпидемии COVID-19, когда для людей старше 65 лет действовало требование о самоизоляции. Теперь они могут просто привиться и трудиться дальше хоть до ста лет.

Жители российских регионов возмущены введением QR-кодов для посещения публичных мест. В Москве эти коды пока не возвращают, зато разыгрывают целых 10 квартир для новопривившихся.

Шесть ссылок

Войны. Отрывок из книги барона Гуго фон Фрейтаг-Лорингхофена (1855–1924), прусского историка и генерала “Война и политика в Новое время. 1648–1900” (изд-во “Евразия”) – о закате военного искусства в Европе конца XVIII века и его причинах. Или фрагмент из книги британского публициста Саймона Дженкиса “Краткая история Европы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как европейские лидеры развязали Первую мировую войну.

Отрывок из книги барона Гуго фон Фрейтаг-Лорингхофена (1855–1924), прусского историка и генерала “Война и политика в Новое время. 1648–1900” (изд-во “Евразия”) – о закате военного искусства в Европе конца XVIII века и его причинах. Или фрагмент из книги британского публициста Саймона Дженкиса “Краткая история Европы” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о том, как европейские лидеры развязали Первую мировую войну. Философическое. Короткий доклад Пьера Бурдьё об особенностях современной (1974) цензуры. Или два текста испанского квир-теоретика Поля Б. Пресьядо, вошедших в его книгу “Квартира на Уране. Хроники перехода” (изд-во No Kidding Press) – в одном Пресьядо полемизирует с философом Мишелем Онфре о гендере, а в другом признается в террафилии.

Короткий доклад Пьера Бурдьё об особенностях современной (1974) цензуры. Или два текста испанского квир-теоретика Поля Б. Пресьядо, вошедших в его книгу “Квартира на Уране. Хроники перехода” (изд-во No Kidding Press) – в одном Пресьядо полемизирует с философом Мишелем Онфре о гендере, а в другом признается в террафилии. Кино. Путеводитель по фильмам Романа Поланского. Или отрывок из монографии Оксаны Булгаковой “Фабрика жестов” (изд-во “НЛО”) – о социальной семантике поз и жестов в раннем кинематографе.

Путеводитель по фильмам Романа Поланского. Или отрывок из монографии Оксаны Булгаковой “Фабрика жестов” (изд-во “НЛО”) – о социальной семантике поз и жестов в раннем кинематографе. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок