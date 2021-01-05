Протокол на снеговика

Доброе утро!

По данным агентства Bloomberg, в 2020 году большинство российских миллиардеров стали еще богаче, особенно Сулейман Керимов. Остается только за них порадоваться, потому что других радостных новостей как-то нет:

Петербург обогнал Москву по суточному приросту новых случаев Covid-19. В Англии и Шотландии введен третий жесткий локдаун.

Опубликована аудиозапись, на которой предполагаемые сотрудники КГБ Беларуси обсуждают убийства политических оппонентов, в том числе Павла Шеремета.

По данным центра “Досье”, пропавший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек мог быть завербован ГРУ РФ более 20 лет назад.

Опубликован разговор Трампа с госсекретарем Джорджии – в нем президент США требует отдать ему победу в штате.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 23 351 (это минимум с середины ноября). В Москве выявлено 3591 новый случай, в Петербурге – 3657 (СПб впервые обогнал Москву), в Подмосковье – 1250. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 260 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 58 988 человек (+482 за сутки). В Петербурге от последствий коронавируса умер один из основателей “Мемориала” историк Михаил Рогачев; актер Олег Басилашвили и его жена госпитализированы с Covid-19.

Третий по счету жесткий локдаун введен в Англии и Шотландии – предположительно, он продлится до середины февраля. За это время власти рассчитывают привить большинство представителей групп риска – накануне началось применение вакцины AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом (ее плюс в том, что она может храниться в обычном холодильнике). На сегодня какую-либо вакцину в Великобритании получили уже около миллиона человек.

Мировым лидером по вакцинации является Израиль – там уже привиты больше 13% населения. Теперь, однако, темпы снизятся, потому что вакцин не хватает.

Массовая вакцинация идет и в Китае – там цель в том, чтобы привить как можно больше людей до китайского нового года, который придется на 21 февраля. Вот грустная история российско-китайской семьи, которую уже почти на год разлучили карантины и закрытые границы, за это время у пары успел родиться ребенок.

Вводить чрезвычайное положение собираются в Токио – и только Таджикистан торжественно объявил об окончательной победе над короновирусом, с начала года там якобы выявлено всего четверо заболевших.

Расследования

Центр “Досье” опубликовал расследование об австрийце Яне Марсалеке – пропавшем топ-менеджере платежной системы Wirecard. По данным расследователей, его побег помогли организовать российские спецслужбы и сейчас он предположительно скрывается на одной из подмосковных резиденций ГРУ. Утверждается, что Марсалек мог быть завербован ГРУ больше 20 лет назад.

Издание EUobserver опубликовало запись разговора, сделанную в 2012 году. Один из голосов на ней похож на голос тогдашнего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева. На записи трое обсуждают операцию по ликвидации Олега Алкаева, бывшего начальника минского СИЗО №1, Владимира Бородача, бывшего командира бригады спецназа, и Вячеслава Дудкина, бывшего и.о. начальника отдела борьбы с коррупцией. На эту операцию якобы на спецсчете президента Беларуси было "более полутора миллиона долларов". Собеседники обсуждают также убийство журналиста Павла Шеремета с использованием "закладки". Здесь эту запись комментируют бывший сотрудник спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар (он ее и добыл, а впоследствии передал журналистам) и Олег Алкавев, избежавший “ликвидации” – возможно, благодаря бдительности полиции Германии, где он сейчас живет. После публикации записи Национальная полиция Украины, расследующая убийство Павла Шеремета, сообщила, что получила данные о возможных заказчиках его убийства в конце 2019 года.

Год народного единства

Александр Лукашенко в понедельник подписал указ №1, в котором 2021 год объявляется в Беларуси "годом народного единства". Белорусская православная церковь выступила с конституционными инициативами о патриотическом воспитании и браке “с учетом христианских традиций” – “конституционная реформа”, которую затеял Лукашенко, обещает быть очень похожей на успешно осуществленную в России в прошлом году.

Координационный совет оппозиции, со своей стороны, требует от белорусской генпрокуратуры проверить деятельность Совета старейшин при президиуме Совета Республики – этот непонятный впервые заседал 29 декабря. Координационный совет называет этот орган незаконным.

На жителя Гомельской области составили протокол из-за снеговика с красным шарфом, у подножия которого было написано (пальцем по снегу) "Жыве Беларусь". Это расценили как несанкционированный пикет. Журналисту "Белсата" Игорю Ильяшу запретили свидание в тюрьме с женой журналисткой Екатериной Андреевой – на том основании, что она “может скрыться от правосудия” (видимо, непосредственно в ходе свидания). Вот разговор с Ильяшем.

В Минске в понедельник, как заведено, прошли локальные марши пенсионеров.

Куратор от ФСБ

За минувший год мэрия Москвы потратила 2,6 миллиардов рублей на развитие системы распознавания лиц.

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился в управление ФСБ России с требованием объяснить, откуда в Санкт-Петербургском институте истории РАН появился человек, который представляется всем как "куратор от ФСБ".

Стало известно о еще одном уголовном деле по статье “массовые беспорядки” в связи с протестами против строительства церкви св. Екатерины в Екатеринбурге весной 2019 года.

Дело о сбитом над Арменией российском вертолете Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью.

Американское

Сегодня в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат, который решит судьбу верхней палаты американского Конгресса. В случае победы своих кандидатов демократы получит небольшой перевес. Накануне Нэнси Пелоси была переизбрана председателем Палаты представителей. Ей 80 лет, она заняла эту должность в четвертый раз.

The Washington Post опубликовала аудиозапись разговора, на которой человек, похожий на президента Трампа, требует от своего собеседника, госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, пересчитать в свою пользу голоса на выборах. Избранный вице-президент США Камала Харрис заявила, что Трамп “откровенно злоупотребил полномочиями”.

Суд в Великобритании отказался выдавать США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на том основании, что американские власти не смогут уберечь его от самоубийства. В США Ассанжу предъявлено 17 обвинений, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы. Американская сторона уже заявила, что обжалует это решение. На днях британский суд определит меру пресечения Ассанжу на время рассмотрения апелляции. Мексика предложила основателю Wikileaks политическое убежище.

Вокруг света

Иран возобновил обогащение урана до 20 процентов, назвав этот шаг ответом на недавнее убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором иранские власти обвиняют разведку Израиля. США квалифицировали это решение как “ядерный шантаж”.

Саудовская Аравия открыла свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые оставались закрытыми с лета 2017 года. Сегодня эмир Катара должен приехать на саммит стран Персидского залива, где будет подписано соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. При подписании будет присутствовать зять Трампа Джаред Кушнер. В 2017 году четыре страны обвинили Катар в проиранской позиции, объявили блокаду и выдвинули руководству страны 13 требований, но это ни к чему не привело.

В ЦАР победителем президентских выборов 27 декабря объявлен Фостен-Арканж Туадера – действующий президент и союзник Москвы, для поддержки которого в ЦАР были направлены российские военнослужащие.

Шесть ссылок

История. Рассказ историка Андрея Аксенова о том, что пили в Российской империи, как царское правительство боролось с пьянством и при чем тут революция. Или грустная история петербуржца Сергея Тарасова, родившегося в 1953 году в лагере у репрессированных родителей, – недавно Генпрокуратура лишила его статуса жертвы политических репрессий.

Рассказ историка Андрея Аксенова о том, что пили в Российской империи, как царское правительство боролось с пьянством и при чем тут революция. Или грустная история петербуржца Сергея Тарасова, родившегося в 1953 году в лагере у репрессированных родителей, – недавно Генпрокуратура лишила его статуса жертвы политических репрессий. Вокруг науки. Краткое введение в философию медицины с объяснением, зачем она вообще нужна. Или отрывок из книги Генриха Эрлиха и Сергея Комарова “Легко ли плыть в сиропе. Откуда берутся странные научные открытия” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

Краткое введение в философию медицины с объяснением, зачем она вообще нужна. Или отрывок из книги Генриха Эрлиха и Сергея Комарова “Легко ли плыть в сиропе. Откуда берутся странные научные открытия” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Два в одном. Разговор с украинским художником Мыколой Ридным о роли политики в его творчестве. Или лекция Олега Лекманова о сексе в русской прозе XX века.

Разговор с украинским художником Мыколой Ридным о роли политики в его творчестве. Или лекция Олега Лекманова о сексе в русской прозе XX века. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок