Парад в честь парада и частичная победа демократов

Доброе утро!

Сегодня в Москве, несмотря на будний день, коммунисты будут отмечать сто первую годовщину Октябрьской революции, а на Красной площади пройдет торжественный парад в честь парада 7 ноября 1941 года, проходившего в 1941 году в честь годовщины Октябрьской революции. Новости проще, чем эта загогулина российской памяти:

В США демократы, по предварительным данным, завоевали на промежуточных выборах большинство в Палате представителей. Большинство в Сенате осталось за республиканцами.

США готовят второй пакет санкций в отношении России в связи с отравлением Скрипалей.

Российская Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах за вовлечение детей в несанкционированные митинги.

В связи со взрывом в здании ФСБ в Архангельске арестованы 24-летний калининградец (“оправдание терроризма в интернете”) и 14-летний московский школьник.

В Монако, по данным Le Monde, задержали российского миллиардера Рыболовлева, в Лондоне арестована жена бывшего главы Международного банка Азербайджана.

Билл Гейтс представил публике унитаз будущего.

Реванш демократов и новые санкции

В США, по предварительным результатам, демократы впервые за восемь лет получают большинство в Палате представителей, однако республиканцы сохранили за собой большинство в Сенате. Это значит, что действующая администрация по-прежнему сможет назначать на высшие государственные должности нужных ей людей, утверждая их в Сенате, однако столкнется с трудностями при проведении новых законов и получении финансирования на разные инициативы типа возведения стены на границе с Мексикой.

Госдепартамент США уведомил Конгресс, что Россия не выполняет закон о неприменении химического оружия и не предоставила гарантий его непримения в будущем – это запускает механизм введения второго пакета санкций (первый вступил в силу в конце августа). В чем они будут состоять, скоро выяснится.

Эхо Архангельска. Дети. Мессенджеры

В Калининграде за (удаленный уже) пост в Telegram, в котором молодой человек, взорвавший бомбу в здании ФСБ в Архангельске, был назван героем, арестован 24-летний Вячеслав Лукичев – антифашист, анархист и защитник животных. Он написал явку с повинной. Он жалуется, что ИВС, где он сидит с 4 ноября, нет веганской еды.

В Москве суд арестовал до 2 декабря 14-летнего школьника, который якобы общался в ВК с архангельским бомбистом.

Госдума приняла в первом чтении закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги (от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц за первое нарушение, потом выше). Законопроект писали аж 69 депутатов.

Механизм идентификации пользователей мессенджеров тоже утвердили: теперь администраторы мессенджеров, прежде чем зарегистрировать нового пользователя, должны будут установить его личность с помощью оператора связи, а оператор связи будет еще и делать пометку о том, что конкретный абонент шлет свои сообщения в таких-то мессенджерах. Все это должно стать реальностью через 180 дней.

Пытки и госизмена

Сотрудники колонии №2 города Рыбинска Ярославской области сломали заключенному руку и ребра; в Иркутске возобновили расследование дела о пытках женщины в полиции – пострадавшая, которую пять часов истязали в полиции, заставляя признаться в убийстве соседа, больше двух лет пытается привлечь к ответственности полицейских; в “Матросской тишине” объявила голодовку подозреваемая в мошенничестве, у которой подозревают рак. Против Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на выставке полицейской техники в знак протеста против пыток, завели административное дело о мелком хулиганстве (штраф или 15 суток).

Группа юристов-правозащитников Команда 29 рассказала, как в октябре 2017 года технолог авиазавода в Комсомольске-на-Амуре получил 4,5 года за госизмену, потому что переписывался на авиафоруме с израильтянином.

Коррупция без границ

Согласно расследованию “Новой газеты”, семьи первого замруководителя аппарата правительства России Сергея Приходько и главы госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова ведут масштабный совместный бизнес на госзакупках, распределяя прибыль через своих детей.

Le Monde пишет, что в Монако по делу о коррупции задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев (утверждается, что он пытался повлиять на решение местного суда, используя свои связи в полиции).

В Лондоне арестована жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, приговоренного в Баку к 15 годам за мошенничество. Замира Хаджиева умудрилась потратить 16 млн фунтов в одном только универмаге Harrods в Лондоне. Теперь ей грозит экстрадиция на родину.

Знаменитые уголовные дела

Прошло восемь лет с тех пор, как неизвестные зверски избили журналиста Олега Кашина. На самом деле их имена известны, но дело не расследуется. Жена одного из предполагаемых участников нападения могла получить новую квартиру в Петербурге в обмен на то, что ее муж отказался от своих показаний, в которых называл заказчиком избиения нынешнего секретаря генсовета “Единой России” Андрея Турчака. Вот большой, но внятный материал обо всем этом.

Суд освободил от наказания охранников депутата Адама Делимханова, хотя обвинение просило дать им 7 и 7,5 лет. История бурной деятельности чеченских полицейских в Москве рассказана тут.

Сегодня должен начаться суд по делу “Седьмой студии”, оно же “дело Серебренникова”, оно же “театральное дело”. Вот его хроника – от полного оптимизма 2011 года до мрачного октября нынешнего.

Четыре зловещие истории

На западе африканского государства Камерун вооруженные сепаратисты похитили 79 учеников пресвитерианской школы и трех учителей. Кажется, они борются с засильем французского языка в англоязычном регионе. Разъяснение тут.

В Германии судят 94-летнего бывшего охранника СС в концлагере Штуттгоф. Детали обвинения.

Хороший, подробный текст об Арроне Бэнксе, финансировавшем кампанию Leave.EU – есть подозрения, что деньги были не его, а российские.

История чешского барда Яромира Ногавицы, который принял из рук Путина медаль Пушкина, чем очень смутил своих чешских поклонников.

Спаситель человечества

Билл Гейтс представил на выставке в Пекине унитаз, который работает без воды, не требует подключения к канализации и способен устранять вредные микроорганизмы, превращая отходы жизнедеятельности в чистую воду и удобрения. Он уверен, что это спасет сотни тысяч жизней.

Пять ссылок

История. Археолог Сергей Болелов рассказывает о древнем Хорезме, опираясь на пять экспонатов московского Музея Востока. Или отрывок из книги Анатолия Смолина “Взлет и падение адмирала Колчака” – о Временном правительстве в Омске, “воскрешении России” через военную диктатуру и пути Колчака к власти.

Литература. Отрывок из книги Евгения Жаринова “Лекции о зарубежной литературе. От Гомера до Данте”, посвященный германо-скандинавскому эпосу и его влиянию на национал-социализм. Или очень занимательная статья историка литературы Константина Богданова о том, как Лев Толстой любил собак.

Интервью с Уолтером Айзексоном, который начал свой авторский путь с биографии Генри Киссинджера, а к сегодняшнему дню дошел до Леонардо.

Искренне Ваши,

Семь Сорок