Уссурийские дендрологи оценят

Доброе утро!

С интеграцией России и Беларуси все, наконец, выяснилось: препятствия названы (они про цены на нефть и газ и свободу торговли), к 8 декабря их устранят – и заживем. А пока так:

Украина согласовала "формулу Штайнмайера": регионы Донбасса получат особый статус.

Суд постановил взыскать с Навального, Соболь и еще семи лидеров оппозиции 3,4 млн рублей по иску “Автодора”. Сегодня суд рассмотрит претензии “М.Такси” и ресторана “Армения”.

Несколько детских онкологов уволились из НИИ им. Блохина, за ними последуют другие.

Полиция в Гонконге впервые применила огнестрельное оружие для разгона протестов. Один человек в критическом состоянии.

“Никаких выборов под дулом пулемета”

Участники трехсторонней контактной группы в Минске согласовали положения "формулы Штайнмайера". Без ее утверждения Москва считала невозможной встречу Путина и Зеленского в формате "нормандской четверки". "Формула Штайнмайера" предполагает принятие Украиной закона об особом статусе территорий, контролируемых сейчас пророссийскими сепаратистами, – но только после проведения там выборов, которые ОБСЕ признает честными и свободными. Важнейший момент – вывод войск и гарантии безопасности. На специальном брифинге, созванном по этому поводу, президент Украины сказал, что "никаких выборов под дулом пулеметов не будет" и добавил, что его команда подготовит “все предохранители”.

Противники “формулы” устроили акцию протеста возле офиса Зеленского. Вот здесь украинский дипломат и бывший замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев пространно критикует действия нового руководства Украины, утверждая, что “Украина приняла российский сценарий”.

Сбор средств с отдельных граждан

Суд в Москве частично удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к девяти лидерам оппозиции (среди которых Навальный, Соболь, Яшин и даже Владимир Милов). Они должны будут выплатить 3,4 млн рублей (“Автодор” требовал 11,5, ссылаясь на сделанное по фотографии заключение уссурийских дендрологов). То, что часть ответчиков в момент “вытаптывания” газонов и “выдирания” кустарников сидели в изоляторах, суд во внимание не принял.

Ранее ту же группу лиц обязали выплатить 1,2 млн рублей “Мосгортрансу” за “простой” автобусов, сегодня суд рассмотрит иски “М.Такси” и ресторана “Армения” – эти жалуются на упущенную выгоду. Московская полиция подала два новых иска примерно к той же группе лиц, в чем суть претензий, пока не известно.

17-летнюю Ольгу Мисик, которая прославилась чтением конституции омоновцам на акции 27 июля в Москве, оштрафовали на 10 тысяч рублей – но за более раннюю акцию, в поддержку Ивана Голунова.

Протесты наказуемы, но они продолжаются

Сегодня суд будет рассматривать апелляцию на приговор Ивану Подкопаеву – ему дали три года колонии за баллончик, якобы распыленный в сторону Росгвардии. Подкопаев признал вину, его дело рассматривали в особом порядке. Почитайте разговор с его матерью.

Владелицу телеканала “Дождь” Наталью Синдееву снова вызвали на допрос в СК в качестве свидетеля по “московскому делу”.

В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, записавший видеообращение к коллегам с призывом не выполнять “заведомо преступные приказы”. Об этом он сообщил в эфире “Дождя”.

Координатор саранского штаба Навального и по совместительству член совета "Открытой России" попросил политического убежища в Финляндии из опасений, что против него возбудят уголовное дело за содействие “нежелательной организации”, потому что два административных протокола за это у него уже есть.

В Элисте устроили вторую за три дня акцию против назначения мэром города бывшего главы так называемой “ДНР” Дмитрия Трапезникова. Акция прошла в форме “молебна” – в смысле чтения мантр, потому что в Калмыкии практикуют тибетский буддизм. Участники подают заявку на проведение митинга и готовят бессрочную акцию неповиновения в случае невыполнения требования убрать Трапезникова, не имеющего никакого отношения к республике.

Вот два интервью, в которых говорится о неизбежности нарастания протестов: с Михаилом Ходорковским и с экономистом Сергеем Гуриевым.

Вестник СК и ФСИН

Полковник Следственного комитета России умер после нападения с ножом в центре Москвы. Нападавший задержан. Погибший вроде бы не был связан с расследованием каких-либо громких дел.

Путин отправил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниеко – ему не продлили предельный возраст нахождения на службе. Преемником, по слухам, станет выходец из ФСБ.

Почитайте рассказы членов общественных наблюдательных комиссий, которые на ежедневной основе выявляют нарушения в колониях и СИЗО (скоро у них перевыборы). Здесь – очень мрачные подробности дела о сексуальных унижениях в колонии Соликамска. Адвокат заключенных ИК-9 в Петрозаводске, которые тоже жалуются на пытки, попросил госзащиту после того, как его машину протаранил другой автомобиль.

Из жизни врачей и журналистов

Из НИИ им. Блохина уволились несколько детских онкологов, ожидаются дальнейшие увольнения. Директор центра Иван Стилиди обвинил врачей в том, что они создают “заградотряды из детей и пациентов”. Вот здесь уже уволенный замглавы НИИ детской онкологии Максим Рыков объясняет позицию своих коллег. Все жалобы врачей перенаправляют в Минздрав, комиссия которого посещает НИИ, только когда там никого нет.

Прочитайте открытое письмо псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой грозит семь лет колонии за “оправдание терроризма” – оно очень ясное. В знак солидарности с Прокопьевой этот текст опубликовали многие российские издания.

Сотрудник государственного информационного агентства "РИА Новости" Святослав Павлов обратился в СК с просьбой возбудить уголовное дело после избиения на тренинге “Бастион” для журналистов, работающих в зоне военных конфликтов. Вот телерепортаж об этом тренинге – из него, по словам Павлова, “убрали всю жесть”, но даже так это зрелище не для слабонервных. Прохождение этого тренинга является обязательным для военкоров государственных российских СМИ.

Роскомнадзор заблокировал сайт “Фергана”, рассказывающий о новостях стран Средней Азии (в Туркменистане этот сайт тоже заблокирован).

Вокруг света

КНР пышно отметила свое 70-летие (о том, как Пекину удается экономически поддерживать всю эту пышность, рассказано тут), а в Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие для разгона протестующих (один человек при смерти).

Власти США и Мальты подозревают Россию в сотрудничестве с нефтяными контрабандистами, причем эта история связана с убийством журналистки Дафны Галиции два года назад.

Эммануэль Макрон встретился в Страсбурге с Олегом Сенцовым перед пленарным заседанием ПАСЕ. Украина пытается противодействовать участию российской делегации в ПАСЕ, Франция это участие приветствует.

Семь ссылок

О людях. Прошел год с тех пор, как умерла Елена Шумилова – создательница Института высших гуманитарных исследований при РГГУ (где в 90-е годы протекала важнейшая часть московской культурной жизни), а ранее активная участница московской неформальной культуры. Вот интервью, записанное за несколько лет до ее смерти (с репликами-вставками друзей и коллег), а вот воспоминания Зиновия Зиника. Или интересный рассказ о судьбе поэта и переводчика Германа Плисецкого, автора знаменитого стихотворения памяти Пастернака “Поэты, побочные дети России! / Вас с черного входа всегда выносили”.

Прошел год с тех пор, как умерла Елена Шумилова – создательница Института высших гуманитарных исследований при РГГУ (где в 90-е годы протекала важнейшая часть московской культурной жизни), а ранее активная участница московской неформальной культуры. Вот интервью, записанное за несколько лет до ее смерти (с репликами-вставками друзей и коллег), а вот воспоминания Зиновия Зиника. Или интересный рассказ о судьбе поэта и переводчика Германа Плисецкого, автора знаменитого стихотворения памяти Пастернака “Поэты, побочные дети России! / Вас с черного входа всегда выносили”. Украинское. Разговор с поэтом из Львова Даниилом Задорожным, нынешним лауреатом премии Аркадия Драгомощенко для молодых поэтов – о жизни в двух языках и других интересных вещах. Или интервью с киевским художником Никитой Каданом – об украинской арт-сцене и его собственных непростых проектах.

Разговор с поэтом из Львова Даниилом Задорожным, нынешним лауреатом премии Аркадия Драгомощенко для молодых поэтов – о жизни в двух языках и других интересных вещах. Или интервью с киевским художником Никитой Каданом – об украинской арт-сцене и его собственных непростых проектах. Советское кино. Глава из книги киноведа Евгения Марголита “В ожидании ответа” (изд-во Rosebud) о коренной разнице между советским шпионским кино 1930-х и 1950-х годов – поразительно много нового можно узнать. Или детективная история об утрате и возвращении дебютного фильма Дзиги Вертова “Годовщина революции”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок