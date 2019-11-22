Несмотря ни на что

Доброе утро!

Тезис о том, что если бессмертную обезьяну посадить за пишущую машинку, то она рано или поздно напечатает нечто значимое, подтвержден эмпирически – первой из сложившихся фраз оказался призыв “плачь, убивай евреев”. Именно такой пароль (CRYVKILLJEWS) к предложению о кредите сгенерировал своему клиенту “Сбербанк”. В банке утверждают, что это чистая случайность. Действительно, почему мы думали, что случайно сложиться должны именно “Анналы” Энния? А новости вот:

Российская Госдума окончательно одобрила появление людей – иностранных агентов и приняла пару законов против IT-компаний.

Минздрав РФ отложил введение нового порядка медосмотра для водителей, убоявшись всенародного бунта.

Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявлены обвинения в коррупции.

Президент Сербии подтвердил подлинность видео, на котором бывший помощник военного атташе российского посольства передает деньги отставному подполковнику сербской армии.

Госдума потрудилась на славу

Российский парламент окончательно одобрил сразу три законопроекта:

Поправки к закону об “иностранных агентах”, согласно которым таковым можно признать любого, кто пишет что-то в интернете, получая деньги из-за границы (не обязательно за то, что пишет). Из комментариев законодателей понятно, что применяться этот закон будет “к кому надо”. Вот как его необходимость объясняет депутат-единоросс Андрей Палкин: “Он внесет свою лепту в развитие демократии. Любая демократия строится на ограничениях”. Мы диалектику учили не по Гегелю.

Так называемый “закон против Apple”, запрещающий продажу гаджетов без предустановленных приложений российского производства. Apple определится, как быть дальше, когда появятся подзаконные акты с конкретными предписаниями.

Закон, вводящий многомиллионные штрафы для интернет-компаний за повторный отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

Российское будничное

Сегодня в силу должен был вступить новый порядок медосмотра для водителей, включающий в себя анализ на употребление наркотиков – но не вступил, потому что, узнав о подорожании справки, люди стали массово стекаться в наркодиспансеры, чтобы получить справку еще по старым правилам. Минздрав сразу все отменил, а автора реформы уволил. Путин на всякий случай назвал все это “чушью”.

Московская депутатша Зоя Андрианова пожаловалась Путину на фонд помощи бездомным “Ночлежка” – в связи с тем, что фонд планировал открыть в ее районе реабилитационный центр. Она сильно боится “антисанитарии” и “паразитарных болезней” (которые, по ее мнению, разносят бездомные), поэтому просит проверить, не является ли “Ночлежка” иностранным агентом (потому что политическая деятельность налицо, а именно контакты с бездомными, “обладающими активным избирательным правом”). Что делать с бездомными, Андрианова не пишет – ей просто не хочется их видеть у себя на районе.

В Москве открыли так называемые “центральные диаметры” пригородных электричек (в столице, очевидно, какая-то своя геометрия, раз предполагаются еще и “нецентральные диаметры”). Пока что интеграция с метро работает не всегда, электричек не хватает, поезд до Шереметьева стал идти почти вдвое дольше, а из-за приезда Путина на открытие возникла пробка из электричек.

Оппозиция и творческая интеллигенция

Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о “космических богатствах” главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина. Если учитывать владения его престарелого тестя, то получается недвижимости на 350 млн рублей.

В связи с уголовным делом об отмывании денег, возбужденным против ФБК, Навальный и его соратники подают встречный иск к Путину за “уклонение от исполнения обязанностей гаранта Конституции”). Предыдущий иск Навального к Путину суд не принял, но “ведь время идет”, как говорил Глеб Жеглов и подтверждает ВЦИОМ.

Организация “Молодые журналисты Алтая” заплатит 50 тысяч рублей штрафа за неработающую ссылку на “Институт Открытое общество” (Фонд Сороса), опубликованную на сайте организации 20 лет назад. “Институт Открытое общество” был признан в России “нежелательной организацией” в 2015 году, хотя он свернул свою деятельность в стране еще в декабре 2004 года.

Свидетельница по делу “Седьмой студии” рассказала в суде о шестичасовом допросе без воды и возможности выйти в туалет и угрозах следователя.

Путин раздал посмертные награды родственникам сотрудников “Росатома”, погибших на полигоне в Нёноксе, сказал, что они испытывали “уникальное оружие”, и заверил, что испытания продолжатся, “несмотря ни на что”.

Российское вмешательство

Украина расследует пропажу оборудования с кораблей, которые вернула Россия. ФСБ утверждает, что катера "в нормальном состоянии" и публикует в подтверждение видео.

Вот интересный рассказ о том, как жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса ездят в Россию получать паспорта. Местом рождения им всем пишут Краснодарский край.

Перед визитом президента Сербии в Россию в сети появилось видео, на котором бывший помощник военного атташе российского посольства Георгий Клебан (предположительно ГРУшник под прикрытием) передает деньги какому-то человеку. Президент Сербии после заседания Совета национальной безопасности подтвердил подлинность этой записи и сообщил, что получатель денег идентифицирован – это отставной подполковник сербской армии. Подробности здесь.

В Испании расследуется причастность России к референдуму о независимости Каталонии.

И даже в Конгрессе США, где завершился первый этап публичных слушаний об импичменте, речь снова зашла о российском вмешательстве. Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности Фиона Хилл рассказала, как личный адвокат Трампа Руди Джулиани распространял теории заговора о том, что сервер Демократической партии взломали из Украины, игнорируя тем самым “реальное вмешательство России”. Выступление сотрудника посольства США в Киеве Дэвида Холмса, утверждающего, что Украина интересует американского президента исключительно в связи с расследованием против Байдена, получилось особенно ярким (посмотрите фрагмент – англ.)

Все остальное

Премьер-министру Израиля предъявлены обвинения в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Это не мешает ему оставаться премьером, но поскольку коалиционное правительство по итогам внеочередных выборов сформировать, похоже, не удается, Израиль, скорее всего, ждут еще одни внеочередные выборы.

За пять лет одному человеку удалось вывезти из Кыргызстана сотни миллионов долларов. Он опасался за свою жизнь, поскольку слишком много знал. Перед тем, как его убили, он передал журналистам документы, раскрывающие происхождение этих денег. Вот основанное на них расследование.

Amnesty International в специальном докладе назвала интернет-гиганты типа Google и Facebook угрозой для прав человека.

В Москве вручили премию “Просветитель” за лучший научпоп года. Победили книги о доказательной медицине и Торгсине.

Со ссылками сегодня беда

История. Здесь беда такая, что теперь все рассказывают исключительно в картинках – например, историю денег (хотя занимательно). Или в задушевных беседах – вот третья часть разговора балетного критика Богдана Королька с музыковедом Павлом Гершензоном о наследии Мариуса Петипа (там внутри есть ссылки на предыдущие две части), надо погружаться.

Здесь беда такая, что теперь все рассказывают исключительно в картинках – например, историю денег (хотя занимательно). Или в задушевных беседах – вот третья часть разговора балетного критика Богдана Королька с музыковедом Павлом Гершензоном о наследии Мариуса Петипа (там внутри есть ссылки на предыдущие две части), надо погружаться. Окололитературное. Почитайте разговор с переводчицей с немецкого Татьяной Зборовской – беда даже не в тяготах переводческой жизни, о которых Татьяна рассказывает, а в том, какие вопросы ей задает корреспондент ТАСС (хорош особенно последний – что он имел в виду?). Или вот рассказ художника Сергея Ковальского о “Сайгоне” – беда в том, что Ковальского с нами больше нет, он умер в этом году.

Почитайте разговор с переводчицей с немецкого Татьяной Зборовской – беда даже не в тяготах переводческой жизни, о которых Татьяна рассказывает, а в том, какие вопросы ей задает корреспондент ТАСС (хорош особенно последний – что он имел в виду?). Или вот рассказ художника Сергея Ковальского о “Сайгоне” – беда в том, что Ковальского с нами больше нет, он умер в этом году. Злободневное. А здесь просто беда: (1) подробный рассказ о рынке негосударственного политического насилия в России, основными игроками которого являются отвоевавшие в Сирии и на Донбассе “добровольцы”; (2) истории людей, задержанных два года назад в связи с “революцией 5 ноября 2017 года” и до сих пор остающихся в СИЗО.

Искренне Ваши,

Семь Сорок