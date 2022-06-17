Небо в кровавых алмазах

Доброе утро!

Журналист из Дальногорска Приморского края Даниил Куликов опубликовал видео, на котором мэр города никак не может выговорить слово “денацификация” – на следующий день этот мэр в компании военкома пытался лично вручить журналисту повестку на военные сборы. В остальном так:

Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетили Киев, где поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

В Северодонецке продолжаются бои. Россия нанесла авиаудар по Лисичанску.

“Единая Россия” предложила давать гражданским лицам, направляемым в Украину, статус “ветеранов боевых действий”.

Команда Навального и “Проект” опубликовали совместное расследование о главе “Газпрома” Алексее Миллере – у него много дворцов, но дело даже не в этом.

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла.

Нидерланды разоблачили агента ГРУ, который под видом гражданина Бразилии устроился стажером в Международный уголовный суд в Гааге.

В России через некоторое время не будет “Кока-колы”.

Военные сводки

Российская и украинская армии продолжают битву за Северодонецк и Лисичанск. По оценке британской разведки, бои там с обеих сторон ведутся малыми пешими группами, и в таких условиях Россия не может воспользоваться своим преимуществом – большим количеством танков. По словам главы Северодонецка Александра Стрюка, город нельзя считать полностью отрезанным от подконтрольной Украине территории, потому что остается один не полностью разрушенный мост, который, впрочем, постоянно обстреливается. Предприятие “Азот”, в убежищах которого скрываются не только военные, но и мирные жители, находится под постоянными обстрелами крупнокалиберной артиллерией и периодически подвергается авиаударам. Обстреливается также соседний Лисичанск, в четверг по нему тоже был нанесен авиаудар – по словам главы Луганской области Сергея Гайдая, убиты по меньшей мере три человека.

Под постоянным артиллерийским огнем находятся и другие районы Донбасса – вот репортаж об эвакуации жителей Новомихайловки Донецкой области, их вывозят в ближайший город Курахово прямо под огнем. Атаки от Изюма в направлении Славянска украинская армия пока отбивает, ей также удается держать под контролем трассу, связывающую Лисичанск с Бахмутом.

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия сказал в ходе визита в США, что ежедневно на Донбассе украинская армия теряет убитыми и ранеными до тысячи человек, от 200 до 500 военных погибают, и в последние две недели число убитых растет. По оценке замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерала Алексея Громова, в войне с Украиной сейчас задействованы 330 тысяч российских военных. Западные военные эксперты сходятся на том, что действия российской армии в данный момент больше соответствуют их представлениям о ее манере ведения войны, чем то, что наблюдалось во время первой фазы вторжения. Вот новые фотографии войны.

В четверг вечером воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины, после этого появились сообщения о взрывах в Харькове и Одесской области. Президент Украины собирал Совет национальной безопасности для обсуждения угрозы вторжения со стороны Беларуси.

Международная поддержка

В четверг в Украину приезжали лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии. Все вместе они съездили в Ирпень – город в окрестностях Киева, почти полностью разрушенный в ходе российского вторжения. В Киеве европейских лидеров застала воздушная тревога. На переговорах с Владимиром Зеленским они обсуждали членство Украины в ЕС, военную поддержку Киева и вопросы экспорта украинского продовольствия в условиях войны. Все четыре страны поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза (Еврокомиссия должна сегодня объявить о своей консолидированной позиции). По возвращении Макрон рассказал французским журналистам о работе над созданием нового маршрута экспорта украинского зерна – через Румынию. С заявлением о поиске альтернативных способов вывоза зерна выступила и американская администрация.

На встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе была достигнута договоренность о координации усилий для дальнейшей военной поддержки Украины и укреплению потенциала коллективной защиты НАТО. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Британия отремонтировала и отправляет Украине больше двадцати самоходных 155-мм орудий.

В США расследуют схемы поставок в Россию американских микрочипов, которые были обнаружены в российской военной технике, захваченной в Украине в начале вторжения. В Нидерландах заявили о задержании российского разведчика – под видом гражданина Бразилии он пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге.

На оккупированных территориях

Украинская разведка утверждает, что получила доступ к полной технической документации Крымского моста. Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко назвал мост “целью номер один” для поражения, поскольку по нему из России в Крым поступают военные резервы.

“Новые власти” Херсонской области объявили, что будут давать российское гражданство детям, родившимся в регионе после 24 февраля. Дети-сироты, находящиеся в области, российское гражданство, по их словам, уже получили.

МЧС России опубликовало кадры, на которых сотрудники российских аварийных служб расчищают завалы в Мариуполе. По такому случаю “Единая Россия” внесла в Госдуму законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к войне в Украине, статусом ветеранов боевых действий. В городе остается меньшая часть довоенного населения, мариупольцы сейчас есть везде – вот рассказ о беженцах из этого уничтоженного города, оказавшихся в Нижнем Новгороде.

Убегая из города, многие мариупольцы были вынуждены откупаться от российских военных, чтобы быстрее и проще пройти “фильтрацию” или миновать блокпост: тут собраны рассказы жителей новооккупированных территорий Украины о том, за что и сколько им приходилось платить. Почему оккупанты ведут себя так, как ведут, можно понять из интервью с бельгийским военным психологом Эриком де Суаром (он, впрочем, не учитывает российской специфики).

Власти США сообщили об исчезновении трех американцев, воевавших на стороне Украины, а московский прокремлевский политтехнолог Тимофей Васильев опубликовал фотографию людей, похожих на американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна – они сидят в кузове грузовика, руки связаны за спиной.

Жительница Омской области опознала своего приемного сына Ивана Кудрявцева на видео с ранеными российскими военнопленными, лежащими в лужах крови. Как установили журналисты, видео (которое, по словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, имеет признаки военного преступления) было снято украинскими военными в конце марта на молочной ферме в селе Малая Рогань Харьковской области. Российское Минобороны называет Кудрявцева пропавшим без вести.

Бездонный кошелек

“Газпром” уведомил энергетические компании из Австрии, Германии и Италии о сокращении поставок газа. Это привело к новому скачку цен на газ в Европе. Американская компания Baker Hughes объявила, что отзывает своих инженеров по сервису газовых турбин и компрессоров с проектов "Ямал СПГ" "НОВАТЭКа" и "Сахалин-2" "Газпрома", а также проектных инженеров со строящегося проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ-2". Кроме того, компания прекращает отгрузку оборудования для всех российских проектов, связанных со сжиженным природным газом.

Но все эти тревожные газовые известия затмило совместное расследование команды Навального и “Проекта” о главе “Газпрома” Алексее Миллере и причудливом устройстве российского газового монстра. Расследователи подробно описывают и показывают недвижимость общей стоимостью 43 млрд рублей, которой – через номинальных собственников – владеет Алексей Миллер и его семья (от двух дворцов в Подмосковье до половины элитного жилого комплекса на Крестовском острове в Петербурге и дачи на Телецком озере на Алтае). Часть этих объектов прямо создавалась, а часть покупалась дочерними структурами “Газпрома”, а затем переводилась на баланс компаний, бенефициарами которых являлись другие (офшорные) компании.

Проанализировав сложное древо владений, авторы расследования пришли к выводу, что оно контролируется бывшим разведчиком Сергеем Трегубом: блокирующий пакет акций главного “мегаподрядчика” “Газпрома”, компании “Газстройпром”, записан на водителя Трегуба, а директором офшора, к которому восходят все связанные с миллеровским хозяйством компании, является его племянник, 36-летний гражданин Украины Вадим Трегуб. То есть газ продается за границу, наживаются на этом друзья и родственники Путина, а присматривают за процессом коллеги Путина из спецслужб. Соратники Навального определяют “Газпром” в его нынешним виде как “бездонный кошелек” Путина и его приближенных, из которого “можно брать деньги хоть на дворцы и развлечения, хоть на войну”. В расследовании все это подкрепляется не только фактами, но и множеством деталей чисто психологического свойства.

Международное эхо войны

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла, уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой и еще 10 граждан России и Украины.

ввела Украина, Евросоюз, Австралия, Великобритания, Канада и США требуют признать “кровавыми” добываемые в России алмазы. Чтобы это сделать, надо расширить определения, заложенные в процесс Кимберли – это схема, которую ООН утвердила в 2003 году, чтобы убрать с рынка незаконно добываемые алмазы, идущие на финансирование войн. Схема разрабатывалась для борьбы с повстанческими группировками в Западной Африке, а теперь в нее предлагается включить и государственные субъекты, добывающие свои алмазы вполне законно, но финансирующие их продажей войну.

требуют признать Международная организация по миграции предупреждает , что война в Украине и санкции, наложенные на Россию в связи с ней, тяжелейшим образом отразятся на экономике стран Центральной Азии, поскольку деньги, которые посылают домой работающие в России трудовые мигранты, играют в ней важную роль.

предупреждает Нацбанк Казахстана уже почувствовал на себе последствия санкций и запустил процесс “дерублизации”.

запустил Coca-Cola объявила о прекращении выпуска и продажи своих напитков в России – в данный момент идет “процесс опустошения запасов”. В конце июня в Москве закроются все магазины Decathlon .

объявила закроются В Украине арестовали счета белорусской нефтяной компании "БНК-Украина" и запретили деятельность "Партии Шария" (а самого Шария просят экстрадировать из Испании).

Россия умолкает

В городе Шуя Ивановской области полиция задержала журналистку французского канала France24, ее переводчицу и местного активиста Сергея Веселова. Журналистка снимала сюжет о россиянах, выступающих против войны.

задержала Вот история тюменского активиста Константина Гамершмидта, в отношении которого составили уже пять протоколов о “дискредитации” российской армии, а по двум уже оштрафовали – на 30 и 40 тысяч рублей. Уезжать из России он не собирается.

Роскомнадзор отчитался , что с января 2021 года составил 1044 протокола о “недобросовествном иноагенстстве” в отношении Радио Свобода (медиакорпорация и ее подразделения отказались помечать свои материалы роскомнадзоровским текстом). Общая сумма вынесенных штрафов превысила миллиард рублей – сюда же входят и взыскания за отказ удалить материалы с “фейками” о войне в Украине.

отчитался Google оштрафован на 15 млн рублей за повторный отказ хранить личные данные пользователей в России.

оштрафован Зато Дмитрий Муратов объявил о запуске нового медиапроекта НО.

объявил Выставка работ политзаключенных в офисе правозащитного проекта “Открытое пространство” привела к возбуждению уголовного дела по статье о хулиганстве по мотивам политической ненависти. В чем состояло хулиганство, еще предстоит понять.

привела Вот грустные разговоры с выступившими против войны российскими музыкантами – их постепенно лишают возможностей выступать.

Но есть и не связанные с войной новости:

Суд в Петербурге назначил семь суток ареста и 50 часов обязательных работ Никите Устюжанину, который приставал в автобусе к темнокожей модели и блогеру Стелле Казийаке, называя ее "обезьяной" и "чунга-чангой". Устюжанин раскаялся и объяснил свое поведение тем, что был пьян.

назначил Суд в Москве заменил пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш ограничение свободы на реальный срок по "санитарному делу".

заменил Канадская компания GHGSat, занимающаяся мониторингом атмосферы при помощи космических спутников, сообщила о крупнейшем выбросе метана, когда-либо зафиксированном из одного источника. Этот источник – угольная шахта "Распадская" в Кемеровской области. Вред от этого выброса метана превышает вред от сжигания всего угля, добываемого на этой шахте.

Беларусь, Россия и немного Грузии

В Беларуси задержали трех редакторов автомобильного портала ABW.by. За что – пока неизвестно. Вот краткий обзор уголовных дел, возбужденных в отношении независимых белорусских журналистов.

задержали Вот краткий обзор Минский горсуд назначил вдове убитого Андрея Зельцера Марии Успенской принудительное лечение и взыскал с нее компенсацию в размере 100 тысяч белорусских рублей (около $30 тысяч) – деньги якобы зачислят в пользу детского дома № 5 в Минске. В сентябре 2021 года Андрей Зельцер – при непонятных обстоятельствах – убил ворвавшегося к нему домой сотрудника КГБ, после чего сам был убит. С тех пор за комментарии в соцсетях по "делу Зельцера" в Беларуси задержаны уже около 200 человек.

назначил Белорусскому адвокату Андрею Мочалову дали два года "химии" за "использование заведомо подложного документа": не зная, что его лишили адвокатского статуса, он пришел в суд защищать Ольгу Синелеву, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора и за это была осуждена на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Мочалов же повинен в том, что предъявил свое адвокатское удостоверение, которое формально было уже недействительным.

дали Вот история белорусского активиста Ивана Саутина, который бежал в Калининградскую область и попросил там убежища, но тщетно: скоро его выдадут на родину, где против него возбуждено сразу три уголовных дела.

Блогер Инса Ландер из Кабардино-Балкарии бежала из-под домашнего ареста и вечером 12 июня попыталась пересечь сухопутную российско-грузинскую границу в районе Верхнего Ларса. Грузинские пограничники не пропускают ее в страну уже пять дней – ей приходится ночевать в нейтральной зоне между двумя странами. Причину отказа они не объясняют, но жители северокавказских республик с начала мая жалуются на трудности с пересечением этой границы. Ландер готова принять Литва, потому что дело ее – политическое.

Шесть ссылок

Нации. Рассказ об истории и сопротивлении уйгуров, культуру которых Китай сейчас пытается уничтожить. Или отрывок из книги немецкого историка Алейды Ассман “Европейская мечта. Переизобретение нации” (изд-во “НЛО”) – об основах построения современной европейской нации.

Рассказ об истории и сопротивлении уйгуров, культуру которых Китай сейчас пытается уничтожить. Или отрывок из книги немецкого историка Алейды Ассман “Европейская мечта. Переизобретение нации” (изд-во “НЛО”) – об основах построения современной европейской нации. Эмигранты. Путеводитель по политэмигрантам Древней Руси. Или рассказ о том, как изгнание определило писательскую судьбу Набокова.

Путеводитель по политэмигрантам Древней Руси. Или рассказ о том, как изгнание определило писательскую судьбу Набокова. Кино. Знаток современной Азии Никита Фоломов объясняет, почему главным персонажем азиатских боевиков почти всегда является полицейский и что можно узнать из этих фильмов об отношениях между человеком и государством. Или фрагмент из книги Элинор Копполы “Заметки о создании фильма «Апокалипсис сегодня»” (Изд-во Дединского).

Искренне Ваши,

Семь Сорок