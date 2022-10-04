Мобилизованный умер во сне

Доброе утро!

Началась Нобелевская неделя, сколь бы удивительным это ни казалось в нынешних обстоятельствах. Премию по медицине и физиологии получил шведский биолог Сванте Паабо, а за что – квалифицированно объясняется здесь. Если коротко, то он расшифровал геном неандертальца. У сапиенсов дела обстоят так:

Украинская армия взяла под свой контроль несколько сел в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Наступление продолжается.

Российская армия обстреляла больницу в Купянском районе Харьковской области, погиб врач. Обстрелам подверглись Харьков, Запорожье, Краматорск, Часов Яр.

Госдума одобрила аннексию четырех областей Украины – “за” проголосовало больше депутатов, чем присутствовало на заседании. Песков не знает, в каких границах аннексированы эти области.

В Свердловской области умерли трое мобилизованных, в Сибири – двое. Продолжаются поджоги военкоматов.

Московская строительная компания отправила трудовых мигрантов из Таджикистана восстанавливать оккупированный Мариуполь.

По оценкам агентства Associated Press, Россия похитила украинское зерно на полмиллиарда долларов. Часть досталась властям Турции.

Военные сводки

Украинская армия взяла под свой контроль село Боровая в Харьковской области, заняла село Торское в Донецкой области и значительно продвинулась вдоль Днепра на севере Херсонской области: об освобождении сел Архангельское и Миролюбовка президент Зеленский объявил еще в воскресенье вечером, а в понедельник российские “военкоры” и “патриотические” телеграм-каналы сообщали о взятии украинцами села Золотая Балка и их стремительном продвижении к Дудчанам. Здесь все это рассказано с подробностями, здесь наступление комментирует украинский военный эксперт Михаил Жирохов, а тут причины отступления российских войск анализирует руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко (спойлер: просчеты планирования, осложнения с поставками вооружений и боеприпасов, нехватка резервов).

Для устранения последней проблемы в Луганскую область, по сообщению Минобороны России, уже прибыли свежемобилизованные из России, а в Донецкой, по сообщению генштаба ВСУ, началась отправка на фронт местных силовиков. По словам украинского мэра Мелитополя, в городе идет мобилизация – стоит задача набрать три тысячи новобранцев до 10 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал отправить на фронт своих несовершеннолетних сыновей (но их у него только трое).

Для устранения просчетов в военном планировании Путин сменил командующего Западным военным округом – теперь его возглавляет выпускник киевского суворовского училища Роман Бердников. С военной техникой сложнее: вот видеосюжет о том, как украинские военные стреляют трофейными снарядами из трофейного же “Гиацинта”, а вот репортаж из окрестностей только что занятого Лимана – много брошенной техники и убитых российских военных.

Украина, напротив, продолжает добиваться от союзников новых поставок: по данным CNN, Киев обещает согласовывать с американской стороной цели ударов в случае поставок ракет ATACMS с дальностью до 300 км. Reuters утверждает, что в рамках следующего пакета помощи Украина получит от США еще четыре установки HIMARS. Неравнодушные граждане Чехии скинулись и купили для ВСУ танк Т-72 Avenger – его назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика (подарок уже доставили в Украину при содействии Министерства обороны Чехии).

Все это не отменяет ежедневных обстрелов: в ночь на понедельник российская армия обстреливала Запорожье, Часов Яр и Краматорск в Донецкой области, Очаков в Николаевской, а также села Днепропетровской области. Днем российская армия нанесла удар по больнице в Купянском районе Харьковской области – погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена; в ночь на вторник обстрелу подвергся Харьков. Губернатор Белгородской области России сообщил, что при обстреле приграничного села Головчино погибла женщина. Фотографии последствий войны смотрите тут.

Аннексия и оккупация

Госдума России одобрила аннексию четырех областей Украины. “За” проголосовало больше депутатов, чем присутствовало на заседании, а Песков не смог объяснить, в каких границах аннексируются регионы, ни один из которых Россия полностью не контролирует. Вот репортаж о происходившем в Думе. Российский политолог Владимир Гельман называет случившееся “пропагандистским фарсом на фоне наступления Украины”; здесь последствия российской аннексии для дальнейшего хода войны комментируют российский военный эксперт Юрий Федоров и украинский политолог Владимир Фесенко.

Целью спешной аннексии оккупированных территорий Украины эксперты часто называют получение основания для применения ядерного оружия (если Херсонская область – это Россия, то наступление ВСУ в этом регионе может рассматриваться как угроза “самому существованию государства”). Здесь подробно объясняется, почему вероятность применения Россией ядерного оружия в этой войне все-таки не так велика. Страны Запада не раз публично предупреждали Москву, что использование ядерного оружия повлечет за собой жесткий ответ. В чем он может состоять, никто не знает, но бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус говорит, что в ответ США уничтожат российские войска и военную технику в Украине, а также потопят весь Черноморский флот.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об освобождении из российского плена гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Украинский “Энергоатом” подтвердил, что Мурашов находится на подконтрольной Украине территории. Кто теперь руководит АЭС, остается неясным.

В оккупированном Херсоне ФСБ задержала местного жителя, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о передвижениях российских войск и местных коллаборантах. Российские строительные компании отправляют на восстановление разрушенного Мариуполя трудовых мигрантов из Таджикистана: там платят гораздо больше, чем в России, обеспечивают бесплатным жильем и бесплатно кормят, но многие отказываются из боязни быть убитыми.

В аннексированном Крыму российский суд оштрафовал на 40 тысяч рублей "Миссис Крым – 2022" Ольгу Валееву и арестовал ее подругу на 10 суток за исполнение песни "Червона калина" (“дискредитация” российской армии и “демонстрации нацистской символики”). Сотрудники полиции и Центра “Э” заставили Валееву записать покаянное видео.

О том, как в начале войны российские военные под Киевом держали местных жителей в яме и избивали их молотками, топорами и прикладами, рассказывается в совместном докладе трех правозащитных организаций – International Partnership for Human Rights, Truth Hounds и Global Diligence, вот пересказ наиболее чудовищных мест из этого документа.

Хроники мобилизации

Более двадцати российских регионов отчитались о завершении “частичной мобилизации” и “выполнению планов” по призыву. Осталось справиться с последствиями содеянного:

Признать ошибки. В Хабаровском крае, по словам губернатора Дегтярева, половину мобилизованных вернули обратно, потому что они были призваны по ошибке. В связи с этим Дегтярев уволил военкома края Юрия Лайко. В тот же день Лайко назначили военкомом Магаданской области – вместо местного, уволенного из-за ошибок при мобилизации. (Все это не помешало властям Хабаровска потребовать от руководства школ составить списки учителей для их мобилизации). Власти Якутии объявили о возвращении домой около 300 ошибочно мобилизованных.

Заметить ошибки. Вот история 23-летнего волгоградца, уже попавшего в воинскую часть, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Оттуда, по его словам, после трехдневных тренировок по стрельбе всех должны отправить в Херсон. Мать молодого человека боится, что несмотря на ее обращения в военную прокуратуру и к властям региона ее сын уже едет в Украину. Специально для удобства матерей, попавших в такую ситуацию, на Госуслугах появилась форма обратной связи для подачи жалоб на мобилизацию.

Разместить, накормить, одеть. Мобилизованных из Норильска привезли в Омск и выкинули в чистом поле у военной части, оставив ночевать при минусовой температуре без палаток. Это произошло в 242-м учебном центре ВДВ, где в 2015 году из-за обрушения казармы погибли 24 солдата-срочника. На видео, распространившемся в сети, мобилизованный советует землякам из Норильска брать с собой в армию теплые вещи, газовые горелки и прочие средства выживания в дикой природе. Чтобы одеть тех, кто не последует доброму совету земляка, российским регионам разрешили за счет своего бюджета закупать для военных снаряжение, лекарства и средства личной гигиены. А чтобы в чистом поле не дай бог не оказались госслужащие, для них придумали специальную “персональную отсрочку”.

Защитить военкоматы от поджогов. В Казани по подозрению в поджоге военкомата задержали школьницу. В ночь на понедельник кто-то пытался поджечь военкомат в Красноярске.

Придумать, как жить дальше. Повестки раздают врачам и медбратьям по всей России (здесь подробно), но чтобы граждане не волновались, что их некому будет лечить, руководство больниц уже наказывают за “перегибы”. Из‑за “частичной” мобилизации на бокситовых шахтах в Свердловской области уже не хватает рабочих, и откуда их брать, еще не придумали.

Есть вещи, которые уже не исправить. В Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны в поселке Порошино Свердловской области умерли трое мобилизованных: один покончил с собой, второй умер от сердечного приступа после пьянки, а третьего успели вернуть домой, но сразу по приезду он умер от цирроза печени. На призывном пункте в Тюменской области мобилизованный покончил с собой, в Новосибирском высшем военном командном училище мобилизованный “умер во сне” (так сказала уполномоченная по правам человека в Новосибирской области).

Исход из России и кары внутри страны

На российских границах сохраняется хаос – вот рассказ о бандитизме и взяточничестве, царящих у границы с Казахстаном, вот истории волонтеров, которые пытаются помочь бегущим от войны россиянам. Чтобы избежать всех этих ужасов, некоторые российские IT-компании нанимали чартеры для вывоза своих сотрудников.

На западных границах очередей из россиян уже не осталось, потому что им запретили въезд страны-члены ЕС, зато там теперь стоят очереди из украинцев, причем держат их российские фсбшники, задающие выезжающим самые щекотливые вопросы (вот примеры).

Несмотря на то, что попасть в Финляндию простому русскому с обычной визой уже невозможно, в приграничных районах из банкоматов с космической скоростью исчезают евро – в связи с этим финские сети банкоматов, принимавшие карты китайской платежной системы UnionPay, перестали их принимать. А авиакомпания FinnAir перестала брать на борт россиян, даже если у них есть вид на жительство в странах ЕС. Из последовавших почти через сутки разъяснений авиаперевозчика выяснилось, что отказ сажать россиян с европейскими видами на жительство был вроде бы “перегибом на местах”, но самолеты уже улетели без них.

Проверки на границах усилила Молдова: россиян, прилетающих в Кишинев транзитом, в город не выпускают, потому что “ночевка в гостинице не является основанием для въезда в страну”. МИД Чехии призвал своих граждан покинуть Россию, а рискнувшим остаться посоветовал подготовить план на случай внезапного отъезда.

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков уволился из музея после 22 лет работы и уехал за границу. Екатеринбургской журналистке Елене Шукаевой, сотрудничающей с Радио Свобода, тоже удалось уехать из России. Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова объявлена в розыск – значит, ей тоже удалось бежать (ранее ее отправили под домашний арест в рамках уголовного дела о “фейках”).

У остающихся дела обстоят так:

В Коми врач-педиатр и экоактивист Алексей Семенов объявил сухую голодовку после того, как суд арестовал его на 10 суток на выходе из спецприемника, где он отбыл пять (первый арест был за якобы неуплаченный штраф, второй – за неповиновение полиции). На самом деле и тот, и другой – за высказывания о мобилизации на съезде коми-ижемского движения.

Суд в Уфе оштрафовал хоккеиста Владислава Лукина на 2,2 млн рублей по делу о покупке военного билета. Лукин – третий хоккеист, наказанный по этому делу. Полицейский, который обещал сделать им военные билеты, сидит под домашним арестом.

Число уголовных дел об уклонении от службы в армии достигло максимума за 10 лет. Тенденция напрямую не касается войны в Украине, потому что все эти дела относятся к осеннему призыву 2021 года. Правозащитник Павел Чиков предположил, что после начала войны следователи получили указание срочно направить в суды все дела против уклонистов прошлых лет – чтобы освободить руки для новых.

Когда осужденные попадут в колонии, помочь им будет некому: в региональных Общественных наблюдательных комиссиях не осталось настоящих правозащитников.

Международное эхо войны

По подсчетам агентства Associated Press, Россия похитила украинского зерна на сумму не менее полумиллиарда долларов. Его вывозили в разные страны как минимум 50 разными рейсами, а чтобы скрыть хищения, зерно пересыпали с судна на судно прямо в море. Среди получателей ворованного были и власти Турции.

Как пишет The Wall Street Journal, Китай с выгодой для себя перепродает странам Европы американский сжиженный газ, перенаправляя танкеры в другие порты. Сколько на этом зарабатывает Пекин, подсчитать сложно, потому что соглашения носят частный характер и груз по пути в Европу проходит через несколько рук. Тем не менее, эти поставки слишком малы, чтобы помочь странам ЕС преодолеть энергетический кризис. (Как к зиме готовятся украинцы, где энергетический кризис отягчен последствиями войны, читайте здесь).

Четыре страны ЕС выступили против установления потолка цен на российскую нефть – это Венгрия, Кипр, Греция и Мальта. Последние три страны защищают интересы своего танкерного флота, а Венгрия – интересы Путина.

Литва высылает из страны временного поверенного в делах России, фактически исполнявшего роль посла после понижения официального статуса отношений между государствами.

Украина проводит военные учения на границе с Беларусью в ответ на размещение в этой стране 20 тысяч российских военных.

Илон Маск объяснил в твиттере, как закончить войну в Украине, повторив все нарративы кремлевской пропаганды. Мир с замиранием сердца ждет, когда Маск объяснит, что это было.

Вокруг света

В Беларуси арестовали бывшего вратаря футбольной сборной (“распространение экстремистских материалов”), в очередной раз задержали бывшую преподавательницу Минского государственного лингвистического института Наталью Дулину (в покаянном видео она объясняет, что задержана за интервью “экстремистскому формированию”) и приговорили к восьми годам программиста Артема Мазаника, создавшего в 2020 году мобильное приложение "БелСкан", которое сканировало штрих-коды продуктов, чтобы показать, какие из них производятся связанными с властью бизнесменами.

Польша потребовала у Пушкинского музея вернуть семь картин, вывезенных сразу после Второй мировой войны. Россия считает их военными трофеями, хотя это не так.

На президентских выборах в Бразилии понадобился второй тур. В него вышли действующий президент Болсонару и Лула да Силва, занимавший должность президента Бразилии с 2003 по 2010 год. Лула на пять с небольшим процентов обошел Болсонару в первом туре. Второй пройдет 30 октября.

Шесть ссылок

От Сталина к Путину. Рассказ о расцвете шпиономании в СССР в годы Второй мировой войны. Или эссе социального теоретика левых взглядов Ильи Будрайтскиса об истоках и сущности путинизма.

Рассказ о расцвете шпиономании в СССР в годы Второй мировой войны. Или эссе социального теоретика левых взглядов Ильи Будрайтскиса об истоках и сущности путинизма. Еврейское. История черты оседлости в Российской империи – с 1791 по 1915 год. Или жизнь и труды Курта Геррона (1897–1944) – актера, которого можно увидеть в шедеврах Штернберга, Пабста, Дюпона, и режиссера, из фильмов которого широко известен только последний, снятый в концлагере Терезиенштадт.

История черты оседлости в Российской империи – с 1791 по 1915 год. Или жизнь и труды Курта Геррона (1897–1944) – актера, которого можно увидеть в шедеврах Штернберга, Пабста, Дюпона, и режиссера, из фильмов которого широко известен только последний, снятый в концлагере Терезиенштадт. Советское искусство. Рассказ о жизни и творчестве художника Гелия Коржева (1925–2012), ставящий под вопрос привычное разделение на официальное и неофициальное искусство. Или беседа с дизайнером-графиком, искусствоведом и коллекционером Владимиром Кричевским о его интересе к 1920-м и 1960-м годам и особенностях советского оттепельного дизайна.

Искренне Ваши,

Семь Сорок