Достичь цифровой зрелости

Доброе утро!

Стихии разыгрались: город Нижние Серги Свердловской области затопило водой из переполнившихся рек, поселок Левиха той же области – серной кислотой из заброшенных рудников; из забайкальского поселка Тулун вода ушла год назад, но жить там по-прежнему негде. Хотя, может, дело не в стихиях:

Хабаровск встретил новыми протестами назначенного Путиным врио губернатора Михаила Дегтярева.

Путин подрихтовал нацпроекты и отложил их реализацию до 2030 года.

В украинском городе Луцк вооруженный преступник 12 часов удерживал заложников с непонятными целями. Все освобождены, он задержан.

В Туркменистане на 10 дней закрывают все публичные пространства, хотя коронавируса в стране официально нет.

“Дегтярева – домой!”

Михаил Дегтярев, назначенный Путиным врио губернатора Хабаровского края, прилетел в Хабаровск, но не решился дать пресс-конференцию – ее свернули под предлогом сложной эпидемиологической ситуации. Назначение Дегтярева (не то тролля, не то целеустремленного карьериста) хабаровчанам не понравилось: два депутата краевой Законодательной думы вышли из ЛДПР, а жители города – на очередной митинг и шествие (вот репортаж с места). Собравшиеся требовали, чтобы Дегтярев к ним вышел, но он этого не сделал, а на созванной позже пресс-конференции объявил, что для этого еще не время.

Политолог Михаил Виноградов называет назначение Дегтярева “экспериментом”, результат которого сейчас не предугадать. Политолог Андрей Колесников полагает, что протесты в Хабаровске мало-помалу утихнут, но “осадок останется”, и этот осадок очень опасен для Кремля.

В инстаграме арестованного Сергея Фургала появился пост, подводящий итоги его губернаторства, сам он дал понять правозащитникам, посетившим его в СИЗО “Лефортово”, что на спасительную силу протестов в Хабаровске не надеется. Двух из четырех его адвокатов следствие отводит из-за конфликта интересов; по мнению защиты, цель – нейтрализовать весь адвокатский корпус.

Началась новая жизнь

Путин подписал указ о национальных целях развития России – это как бы новый “майский указ”, только он теперь июльский, поскромнее и сразу на 10 лет. Задача войти в пятерку ведущих экономик мира больше не ставится, зато здравоохранение, образование и госуправление должны достичь “цифровой зрелости”.

Первым “цифровой зрелости” достигло московское метро: четверть вагонов в нем оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, причем заниматься этим будет компания, связанная с главой департамента транспорта Москвы Максимом Ликсутовым. Пол, возраст, уровень дохода, социальный статус и даже номер телефона пассажира дептранс знает уже и сейчас, теперь к этому приложится фотография.

Госдума окончательно одобрила трехдневное голосование на выборах и референдумах, окончательно запретила бывшим и действующим сотрудникам ФСБ публиковать что-либо о ведомстве без разрешения начальника и подредактировала (во втором чтении) Градостроительный кодекс РФ (эксперты говорят, что это приведет к хаосу и конфликтам).

Правозащитник Роман Киселев из Московской Хельсинкской группы обжаловал результаты голосования по поправкам к Конституции в Верховном суде. Но, кажется, решение суда мы все уже знаем.

Разная уголовщина

Сегодня суд в Петрозаводске огласит приговор главе карельского “Мемориала”, историку и краеведу Юрию Дмитриеву. На оглашение приговора в Карелию отправился большой десант из Москвы, вчера в фейсбуке проходил марафон обращений в его поддержку. В чем суть “дела Дмитриева”, объясняется здесь.

“Повар Путина” Евгений Пригожин предложил Навальному передать права на весь контент ФБК в обмен на погашение долга перед судом по иску компании "Московский школьник".

Против блогера из Кемерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма за то, что он назвал флаги, которые развешивают по балконам к Дню Победы, “тряпками”. До этого его уже штрафовали за надпись “Путин – вор” на сугробе.

Администратор паблика “Омбудсмен полиции” признал вину в обмен на смягчение обвинения. Его перевели из СИЗО под домашний арест.

В Карелии перед церковным судом предстанет глава Костомукшской епархии епископ Игнатий – из-за сребролюбия и сексуального скандала.

Проект "Важные истории", швейцарское общественное телевидение RTS и OCCRP в совместном расследовании обнаружили, что Международная организация гражданской обороны в Швейцарии, созданная в середине XX века, чтобы помогать разным странам бороться с природными катастрофами, в последние годы превратилась в источник обогащения для российских чиновников, связанных с МЧС. С 2012 по 2018 год эта организация получила из российского бюджета почти семь миллиардов рублей. Изящная схема. Но это, конечно, не повод для уголовного дела.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро вторника, в России выявлено 5842 новых случаев Covid-19 (на сто меньше, чем днем ранее). За сутки умерли 153 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро вторника 12 580, за день в Москве скончались еще 19 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 783 тысячи.

Глава Росздравнадзора сообщила о росте смертности в первом полугодии, но конкретных цифр не назвала. Здесь – по показателям смертности – реконструируется пропущенная официальной статистикой июньская вспышка коронавируса в Москве (она связана с досрочным снятием ограничений).

В Петербурге бизнесмен призвал губернатора Беглова уйти в отставку (там вроде бы сняты ограничения, но при этом многим торговым точкам и кафе, расположенным в торговых центрах, работать запрещено).

Пока регулярное международное сообщение не возобновилось, Росавиация активно о нем мечтает: выделила шесть аэропортов, из которых можно будет летать за границу. Массовое чартерное сообщение с Турцией, по слухам, до конца лета не начнется.

Зато в Туркменстане, где коронавируса официально нет, приостановили работу крупные торговые центры, рынки, театры, парки и предприятия сферы услуг; железнодорожное сообщение тоже прекращено.

Наибольший прирост новых случаев Covid-19 продолжает фиксироваться в США, странах Латинской Америки и Индии.

Доклады, санкции и их последствия

Комитет по разведке и безопасности Палаты общин Великобритании 21 июля представил доклад о российских кибератаках на британские ресурсы и попытках России повлиять на внутренние дела Великобритании. Авторы прямо предлагают правительству ограничить проникновение "путинской элиты" в страну. Отмечается, что отдельные члены Палаты лордов "имеют бизнес-интересы, связанные с Россией или крупными российскими компаниями" и что это все надо бы пресечь. О возможных последствиях этого доклада здесь рассуждает журналист Андрей Остальский (спойлер: не будет никаких последствий).

Зато появились первые последствия санкций, введенных США против Рамзана Кадырова и членов его семьи: учителей в Чечне обязывают писать в соцсетях “как можно больше комментариев” в поддержку Кадырова.

Презентован доклад "Стратегии выживания гомосексуальных, бисексуальных женщин и трансгендерных персон на Северном Кавказе" (не для слабонервных).

Беларусь и Украина

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская первый раз выступила на государственном ТВ. По мнению белорусского экономиста Сергея Чалого, Лукашенко пока не понял, что делать с объединенным штабом трех женщин: “Лукашенко – известный женоненавистник”. Посадив всех неугодных с политическими амбициями, белорусские власти обрушились на журналистов: вот истории задержаний, избиений и арестов.

В украинском городе Луцк вооруженный преступник 12 часов удерживал в автобусе заложников, не выдвигая каких-либо понятных требований. В итоге все освобождены, захватчик задержан – им оказался 45-летний дважды судимый гражданин с психическими расстройствами, который хотел таким образом “отомстить миру”.

Война

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа.

Парламент Египта одобрил отправку войск в Ливию (Египет, как и Россия, поддерживает в конфликте генерала Хафтара, то есть воевать будет против Турции).

Власти штата Орегон и лидеры конгресса потребовали от президента Трампа отозвать федеральные военизированные подразделения, отправленные в город Портленд для сдерживания протестов. В ответ Трамп пообещал послать такие же отряды и в другие города США. Намечается очень большой скандал.

Шесть ссылок

Филология. Отрывок из статьи теоретика литературы Вернера Хамахера (1948–2017) “За филологию”, которая вышла в сборнике Хамахера “Minima philologica” в изд-ве Ивана Лимбаха. Или доклад Гертруды Стайн о композиции, прочитанный в Кембридже и Оксфорде и опубликованный в 1926 году.

Отрывок из статьи теоретика литературы Вернера Хамахера (1948–2017) “За филологию”, которая вышла в сборнике Хамахера “Minima philologica” в изд-ве Ивана Лимбаха. Или доклад Гертруды Стайн о композиции, прочитанный в Кембридже и Оксфорде и опубликованный в 1926 году. Искусство. Отрывок из книги Александры Першеевой “Видеоарт. Монтаж зрителя” (изд-во “Пальмира”), посвященный видеоскульптуре. Или пять симпатичных проектов science art с комментариями.

Отрывок из книги Александры Першеевой “Видеоарт. Монтаж зрителя” (изд-во “Пальмира”), посвященный видеоскульптуре. Или пять симпатичных проектов science art с комментариями. Комары и гэбисты. Подробный рассказ о комарах, их писке и жажде нашей крови. Или рассказ о том, как в 1980 году КГБ зачищало Москву и другие олимпийские города от диссидентов всех мастей (вся подборка материалов к 40-летию Московской Олимпиады здесь).

Подробный рассказ о комарах, их писке и жажде нашей крови. Или рассказ о том, как в 1980 году КГБ зачищало Москву и другие олимпийские города от диссидентов всех мастей (вся подборка материалов к 40-летию Московской Олимпиады здесь). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок