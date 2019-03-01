В лучшем случае вводят в заблуждение

Доброе утро!

Российское судно с пьяным капитаном врезалось в мост в Южной Корее – мост поврежден, и это главная российская новость. Прочие такие:

Совет безопасности ООН отклонил российскую резолюцию по Венесуэле, на американскую наложили вето Россия и Китай.

Переговоры Трампа с Ким Чен Ыном завершились раньше времени, никакого соглашения подписать не удалось.

ЕС критикует Google, Facebook и Twitter за нежелание бороться с политической дезинформацией. Роскомнадзор привлечет Facebook к административной ответственности.

На счетах украинской партии “Батькивщина” обнаружились многомиллионные пожертвования от пенсионеров.

Успехи международного сотрудничества

Переговоры президента США и главы КНДР, проходившие в Ханое, закончились раньше запланированного. Никаких соглашений достигнуто не было. Дональд Трамп сказал журналистам, что Ким Чен Ын предложил ему отменить все действующие в отношении Северной Кореи американские санкции в обмен на демонтаж ядерного полигона в Йонбене, и США это не устроило. Впоследствии министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян предлагал частичную отмену санкций для гражданского сектора экономики, а не полную, как утверждал Трамп.

Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле – в нем говорилось, что кризис в этой стране должны решать ее жители, а попытки вмешательства извне и угрозы применения военной силы недопустимы. На американский проект резолюции по тому же вопросу наложили вето Россия и Китай. В этом документе содержался призыв к проведению президентских выборов. Сегодня вице-президент Венесуэлы будет советоваться в Москве с Сергеем Лавровым, что делать дальше.

Зато Пакистан сегодня должен передать Индии пилота сбитого военного самолета. “Ради мира”. Как минимум, так было обещано.

Российское: таинственные преступники и подозреваемые

Майора Черноморского флота Дмитрия Долгополова и его, как выразился суд, сожительницу признали виновными в шпионаже в пользу Украины и приговорили к 10 и 9 годам заключения. В Украине Долгополова, который до российской аннексии Крыма служил в украинских ВМС, тоже обвиняют в госизмене.

В Хабаровске тихо арестовали студента по обвинению в подготовке теракта. Дело ведет ФСБ и официально о нем ничего не известно.

В Ростове-на-Дону пятеро уроженцев Ингушетии получили от 12 до 20 лет за подготовку теракта в Москве. Они, правда, вину не признали и сообщали о пытках.

Из СИЗО в подмосковных Люберцах таинственно исчез азербайджанский оппозиционный политик Фахраддин Аббасов. Его задержали в сентябре 2018 года по запросу Совета госбезопасности Азербайджана: на родине Аббасова обвиняют в призывах к насильственному изменению конституционного строя.

На Камчатке задержали сотрудницу Кроноцкого заповедника Дарью Паничеву (растрата бюджетных средств). Ее ребенок может попасть в приют, коллеги называют обвинение абсурдным и объясняют его тем, что Паничева выступала против строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкой, проект которого продвигает зять друга Путина Геннадия Тимченко Глеб Франк.

Из жизни российских медиа

В Петербурге в закрытом режиме продолжается суд над издателем (закрытой уже) калининградской газеты “Новые колеса” Игорем Рудниковым. Его обвиняют в вымогательстве взятки у местного чиновника. Тут объясняется, почему его судят в СПб, почему режим закрытый и в чем вообще суть дела.

Прокуратура Набережных Челнов подала в суд иск с требованием запретить три паблика сторонников Навального "ВКонтакте". Потому что сообщения в них могут привести к массовым беспорядкам в России и смущают умы несовершеннолетних.

В Краснодаре журналистов вызвали в прокуратуру из-за новости про "Открытую Россию". В ней говорится о 400 письмах, которые "Открытая Россия" направила в Госдуму, добиваясь строительства школ в Краснодарском крае.

Зато бывшая сотрудница “Открытой России” Мария Баронова нашла себе работу на российском государственном телеканале RT. Говорит, что таким образом она сохранила за собой право на “положительную самореализацию”.

Племянник российского телеведущего Дмитрия Киселева, гражданин Германии Сергей Киселев, получил в Германии два года и три месяца заключения по обвинению в подготовке к участию в боевых действиях на востоке Украины. Он прошел военную подготовку в Петербурге в августе 2014 года и планировал воевать в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Немецкие власти возбудили уголовное дело против Сергея Киселева после того, как Дмитрий Киселев рассказал в интервью, как его племянник доблестно сражается в Донбассе.

Предвыборное

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Пока же проект журналистских расследований "Наши Гроши" (тот же самый, что инициировал “оборонный скандал”) сообщает, что партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" получила несколько миллионов гривен пожертвований от граждан, в том числе от пенсионеров, которые ничего об этом не знают.

Выборы в парламент Израиля намечены на 9 апреля. Генпрокурор Израиля сообщил о готовности предъявить премьеру Нетаньяху обвинения в коррупции сразу по трем делам. Но только после выборов.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая. Еврокомиссия в специальном заявлении раскритиковала Google, Facebook и Twitter за то, что они не выполняю своих обещаний по борьбе с недостоверными новостями. (Роскомнадзор от критики перешел к делу и составил административный протокол в отношении Facebook). Отдельное заявление Еврокомиссия выпустила в ответ на идущую в Венгрии правительственную “информационную кампанию”, в рамках которой правительство Орбана обвиняет Брюссель в сговоре с Соросом для массового завоза мигрантов в ЕС. В комментарии Еврокомиссии говорится: “Утверждения венгерского правительства в худшем случае содержат фактические ошибки, в лучшем — вводят в заблуждение. И ничего из этого не имеет никакого отношения к Джорджу Соросу”.

Шесть ссылок

Русская проза. Вышел новый роман Алексея Сальникова (у которого Петровы были в гриппе), он называется “Опосредованно”. Здесь на него рецензия, а здесь – интервью с автором.

Наука. К 150-летию таблицы Менделеева – рассказ о том, как химики искали идеальный способ записи периодической системы. Для любителей танатологии – интервью с Сергеем Моховым, социальным антропологом и издателем журнала “Археология русской смерти”.

Память. Разговор с украинским историком Георгием Касьяновым, автором книги “Украина и соседи: Историческая политика 1987–2018”, которая выходит в НЛО. Или отрывок из документального романа Максима Д. Шраера “Бегство” – воспоминаний о детстве и юности автора, “отказниках” и повальной еврейской эмиграции из СССР. Конкретно этот отрывок посвящен Пярну.

Искренне Ваши,

Семь Сорок