Явное неуважение в неприличной форме

Доброе утро!

В Британии все стабильно – премьер-министр Тереза Мэй осталась премьером, сохранив за собой, по результатам голосования о доверии, пост лидера консервативной партии. Соединенное Королевство продолжит свое нескончаемое прощание с Евросоюзом. А новости такие:

Европейский парламент высказался за прекращение строительства “Северного потока–2” и призвал закрыть порты Европы для российских кораблей, прибывающих из Азовского моря, если Россия не обеспечит проходимость Керченского пролива для украинцев.

В российскую Госдуму внесен законопроект, позволяющий блокировать сайты и штрафовать авторов за “явное неуважение к государству”. Распространение “недостоверных новостей” тоже хотят криминализовать.

Стрельбу в Страсбурге, жертвами которой стали три человека, расследуют как теракт.

Адвокат Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы.

Нашла коса на камень

В Европарламенте вручили премию Сахарова. В этом году она присуждена украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, отбывающему в России 20-летний срок за якобы подготовку терактов в Крыму. Премию получали его двоюродная сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе. В благодарственной речи Сенцов пишет: “Я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду”.

Еще один символический жест: Палата представителей Конгресса США признала голодомор – массовый голод в Украине в 1932–1933 годах – геноцидом. Ранее такую резолюцию принял американский Сенат.

Чуть позже Европарламент принял резолюцию (англ.), в которой призвал Европу отказаться от строительства газопровода “Северный поток–2” (ранее к этому призвала и Палата представителей Конгресса США) и потребовал от России освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и обеспечить беспрепятственный проход украинских судов в Азовское море – в противном случае Европе следует закрыть свои порты для российских судов, следующих из Азова.

Евросоюз продлит еще на полгода санкции в отношении России, решение об этом будет принято на открывающемся сегодня саммите ЕС. Канцлер Германии, объясняя необходимость этого шага, сказала: "Мы не можем принять претензии России на Азовское море".

О том, как содержатся в московских СИЗО захваченные украинские моряки, рассказано тут. Павла Гриба – похищенного в Беларуси украинца, которого судят в Сочи по обвинению в терроризме, – увезли в больницу прямо из зала суда.

Пределы притязаний российской конституции

В России отметили 25-летие действующей конституции: во Владивостоке активисты ее распяли, в Кургане – сожгли, в Твери – читали, причем полиция задержала читавшего. И правильно: по данным “Левада-центра”, около половины россиян никогда этот документ не открывали.

С оригинальным толкованием основного закона выступил премьер Медведев: российская конституция, по его мысли, защищает права человека, но одновременно устанавливает “пределы притязаний на защиту таких прав”, не считая правами человека те, что входят в конфликт с “ценностями, традиционными для российского общества”. Мы диалектику учили не по Гегелю.

Здесь двойственность российской конституции разъясняет один из ее авторов, Виктор Шейнис. Сложную историю ее принятия читайте тут, ликбез со стыдными вопросами – здесь.

Хватит порочить российскую власть

Сенатор Клишас с коллегами внес в Госдуму законопроект, позволяющий блокировать сайты с материалами, “выражающими в неприличной форме явное неуважение к государству”, а также штрафовать или сажать на 15 суток повинных в этом физических лиц. На этом Клишас не остановился, и второй внесенный им законопроект вводит штрафы за “распространение недостоверной информации в интернете и СМИ”. Правозащитник Александр Верховенский предрекает массовое штрафы: “Образуется неиссякаемая база. Люди же все равно не перестанут материться”.

И обсуждать новости. Роскомнадзор вынес предупреждение “Эху Москвы в Пскове” за оправдание терроризма (в программе обсуждался взрыв в архангельском ФСБ) и пригрозил заблокировать Google, если тот не уберет из выдачи запрещенные в России сайты.

Но всегда можно найти признаки оттепели

Депутат Госдумы Петр Толстой с группой товарищей предложил реабилитировать свастику – в смысле прекратить преследовать за публикацию исторических фотографий, на которых она присутствует. Правда, рядом с такой фотографией надо будет обязательно осудить нацизм.

Пермским школьникам разрешили красить волосы и носить пирсинг – после того, как мать десятиклассницы, отстраненной от учебы за розовые волосы, решила пойти в суд.

Террористы: Назрань и Страсбург

В Назрани произошло столкновение между полицейскими и двумя мужчинами, в результате которого полицейские получили ранения якобы от взрыва гранаты, а двое мужчин были убиты. Полиция называет убитых террористами, местные источники – гражданскими активистами. Конфликт, по данным полиции, произошел в подвале. По данным местных журналистов, этот подвал снимает издание “Магас-Лайф”, выступающее против пересмотра административной границы между Чечней и Ингушетией.

Стрельбу в Страсбурге, жертвами которой стали три человека и еще 13 получили ранения, расследуют как теракт. Нападавшему удалось скрыться, угнав такси. Четверо его родственников задержаны, сам он по-прежнему не найден.

Никогда не быть рабами, никогда

Парламент Венгрии принял (англ.) закон, учреждающий новые, подконтрольные министру юстиции суды, а также закон, дающий работодателям право обязывать сотрудников к большему числу сверхурочных часов (не 250 в год, как было раньше, а 400). Последний законопроект вызвал особое недовольство граждан и получил название “рабского”. Оппозиция, которая ничего не может сделать, потому что у правящей партии – две трети, попыталась сорвать голосование в парламенте; полиция разогнала (англ.) собравшийся у парламента митинг. Ранее Евросоюз запустил санкционную процедуру против Венгрии.

Американское

Бывший личный юрист (в просторечии, фиксер) Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы: ложь Конгрессу и нарушение правил финансирования предвыборной кампании при выплате отступных двум дамам, желавшим рассказать прессе, как им спалось с Дональдом Трампом.

Сегодня состоится судебное слушание по делу россиянки Марии Бутиной, на котором она, как ожидается, признает вину в нарушении правил лоббирования интересов России в США.

Шесть ссылок

Художества. Рассказ о лауреате Тернеровской премии Шарлотт Проджер и советы любителям советских мозаик (куда поехать, на что смотреть).

Sci-fi. Скоро ли ученые научатся вводить человека в состояние искусственной гибернации, объясняется здесь; типология роботов в кинематографе представлена тут (серьезное, вдумчивое исследование).

Рассуждательное. Статья Кирилла Кобрина о настоящем и будущем, как они сегодня нам даны, начинающаяся небольшим музыковедческим исследованием. Или старинные заметки Мартина Хайдеггера о ранних вещах Эрнста Юнгера – про войну, героизм, волю к власти.

Искренне Ваши,

Семь Сорок