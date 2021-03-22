Не смотрите на Луну

Доброе утро!

Путин и Шойгу съездили в тайгу, президент порулил вездеходом “Лось”. Для чайной церемонии на свежем воздухе эти двое зачем-то оделись в одинаковые костюмы. А за пределами тайги произошло вот что:

Губернатор Пензенской области задержан за взятки и доставлен в Москву. Сегодня суд по мере пресечения.

Координатора штаба Навального в Хабаровске отправили под домашний арест по “дадинской” статье.

Саммит ЕС на этой неделе пройдет онлайн из-за роста заболеваемости в Европе.

Трамп собрался создавать собственную соцсеть.

Судьба эффективных менеджеров

Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он подозревается в получении взятки примерно в 31 миллион рублей. По одному делу с Белозерцевым проходит глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" (а также бывший сенатор и бывший продюсер певца Николая Баскова) Борис Шпигель. В прошлом году "Биотэк" стал лидером по поставкам лекарств и медицинских изделий для борьбы с COVID-19 – утверждается, что взятки давались для получения выгодных госконтрактов. Белозерцева доставили в Москву, сегодня Басманный суд определит ему меру пресечения. “Единая Россия” уже приостановила его членство. Белозерцев – шестой задержанный руководитель российского региона с 2015 года.

В Мурманске арестован директор судоремонтного завода, его подозревают в мошенничестве при ремонте авианосца "Адмирал Кузнецов".

В Якутске по обвинению в нескольких эпизодах “насильственных действий сексуального характера над детьми до 14 лет” арестован глава школьного военно-патриотического кружка "Патриот". Ранее он был депутатом высшего законодательного органа Якутии и несколько раз выдвигался на пост мэра Якутска.

Вокруг Навального

Спикер российской Госдумы Володин назвал "умное голосование" Навального проектом западных спецслужб. Видимо, этим объясняется также и следующее:

Координатора штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина отправили под домашний арест по “дадинской” статье. При задержании его избили.

В субботу неизвестный бросил в тверской штаб Навального дымовую шашку (в офисе никого не было). Когда в воскресенье в штабе проходил тренинг по предвыборной кампании, туда пришли полицейские – разбираться с шашкой. И запретили тренинг из-за задымления.

В Краснодарском крае полиция пришла с обыском к стороннику Навального Виталию Молоданову – якобы по делу о пропавшей 24 января школьнице. Школьницу пока не нашли, но полиция почему-то связала ее исчезновение с митингом в поддержку Навального 23 января и долго расспрашивала Молоданова о его протестной активности. Все гаджеты у него изъяли.

Юрист ФБК Любовь Соболь, сидящая под домашним арестом по “санитарному делу”, сходила на воскресную службу в церковь без разрешения следователя (он отказал на том основании, что присутствие Соболь в церкви может воспрепятствовать следствию). Теперь ее могут отправить в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста.

Давление на журналистов

ЕС призвал Россию положить конец угрозам из Чечни в адрес "Новой газеты". “Повар Путина” Евгений Пригожин поддержал в этом конфликте Кадырова и предложил ему безвозмездную помощь и поддержку в борьбе с грозной Еленой Милашиной, автором расследования о внесудебных казнях в Чечне.

В борьбе с журналистами у Пригожина есть опыт: издание “Открытые медиа” сообщило о давлении на сотрудников, а корреспондент Илья Рождественский рассказал, что заметил за собой слежку. Кроме того, выяснилось, что сбором данных о нем и его подруге занимается “частный детектив” Евгений Гвоздев, ранее занимавшийся по заказу пригожинского РИА ФАН “проверкой всех обстоятельств” гибели в ЦАР троих российских журналистов. Особый интерес к себе Рождественский объясняет вышедшим недавно расследованием о “двойнике Пригожина”.

Прочее российское

В Петербурге полиция задержала около 20 подростков, фотографировавшихся в костюмах аниме. Аниме-сходка происходила в лофт-проекте “Этажи”. К детям подошла какая-то женщина и предложила им сфотографироваться с радужным флагом. Вскоре подъехала полиция. В отделении протоколы составлять не стали, ограничившись “взятием объяснений”, к вечеру всех отпустили. Адвокат говорит, что дети в стрессе: “Некоторые даже не знали, что означает радужный флаг – спрашивали, а что здесь такого. Спасибо, теперь сотрудники полиции нам разъяснили”.

В городе Усть-Куте Иркутской области администрация отозвала разрешение на проведение “Всемирной ночи тротуарной астрономии” 21 марта (участники должны были наблюдать за Луной в телескопы). Администрация устно объяснила свой отказ давлением ФСБ; возможно, он связан с тем, что организатором астрономической акции в Усть-Куте выступил “Центр гражданского содействия”, имеющий репутацию оппозиционного.

Новосибирский полицейский прибыл на вызов о домашнем насилии, но не стал вскрывать дверь. Через три часа в квартире нашли мертвыми жену и мужа (последний, видимо, покончил с собой). Здесь адвокат Екатерина Тягай еще раз объясняет, чем мог бы быть полезен в такой ситуации закон о профилактике домашнего насилия, который в России так и не могут принять.

Вокруг света

В Киеве демонстранты облили краской и пытались поджечь Офис президента. Они требовали освобождения одесского активиста, бывшего лидера городского отделения “Правого сектора” Сергея Стерненко, недавно приговоренного к семи годам колонии за похищение депутата местного совета Сергея Щербича. Стерненко вину не признает и считает себя жертвой политической расправы.

Турция выходит из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин (Россия ее так и не подписала).

В США россиянина Сергея Медведева приговорили к 10 годам за киберпреступления (похищение данных банковских карт).

Бывший президент США Дональд Трамп решил создать собственную соцсеть.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России слегка упал – до 9299. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 457 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру воскресенья 95 030 человек (+371 за сутки).

В Украине действует так называемый "адаптивный карантин": если ситуация в отдельном регионе ухудшается, ограничения вводят на местном уровне. В число регионов с наихудшими показателями входит Житомирская область, вот репортаж оттуда.

В Европе ситуация тоже осложняется. В Германии, скорее всего, продлят действующие ограничения, довольно жесткие. Саммит ЕС на этой неделе пройдет в режиме онлайн-конференции.

Олимпиаду в Токио решено провести без зарубежных болельщиков.

Шесть ссылок

Судьбы. История корсиканца Марселя Леччиа – агента британского Управления специальных операций, заброшенного во Францию, схваченного гестапо и убитого в Бухенвальде в сентябре 1944 года (элемент детектива тут в том, что детали его жизни и гибели удалось восстановить только сейчас). Или рассказ о жизни афроамериканки Коретти Харди – певицы, выступавшей (и жившей) в СССР под именем Коретти Арли-Тиц (1881–1951).

История корсиканца Марселя Леччиа – агента британского Управления специальных операций, заброшенного во Францию, схваченного гестапо и убитого в Бухенвальде в сентябре 1944 года (элемент детектива тут в том, что детали его жизни и гибели удалось восстановить только сейчас). Или рассказ о жизни афроамериканки Коретти Харди – певицы, выступавшей (и жившей) в СССР под именем Коретти Арли-Тиц (1881–1951). Поэты. Путеводитель по генеративной поэзии – от OULIPO до нейронной лирики. Или разговор со старшим лейтенантом Пидоренко В.П., “ревностным пастырем и русским патриотом”, а на самом деле очень ироничным и тонким персонажным автором.

Путеводитель по генеративной поэзии – от OULIPO до нейронной лирики. Или разговор со старшим лейтенантом Пидоренко В.П., “ревностным пастырем и русским патриотом”, а на самом деле очень ироничным и тонким персонажным автором. Мухи и мифы. Беседа с биологом Ильей Гомырановым о пользе мух. Или генеалогия мифа о генетической памяти.

Беседа с биологом Ильей Гомырановым о пользе мух. Или генеалогия мифа о генетической памяти. Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок