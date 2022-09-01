Не говори о важном

Доброе утро!

В Петербурге ФСБ вынесла студенту Политеха "предостережение" о госизмене за неотвеченный звонок на украинский номер. Его призвали в Большой дом “для опроса”, по окончании которого попросили поставить знак Z на протоколе, чтобы туда больше ничего нельзя было вписать, а потом со смехом сказали: “Вот же, наш ты теперь”. За порогом Большого дома веселья куда как меньше:

В Крыму до конца войны запретили запускать фейерверки и дроны. Накануне сообщалось о пожаре на полуострове и взрывах в Белгородской области.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. Ожидается, что сегодня она доберется до Энергодара.

В распоряжении The Insider план референдума по “присоединению” к России захваченных территорий – там уже обозначены целевые результаты.

Команда Навального объявила о запуске "Умного голосования" на муниципальных выборах в Москве.

ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Польша и страны Балтии дополнительно ограничат въезд для россиян.

В Италии наложен арест на 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора.

Военные сводки

В ночь на среду российская армия вновь обстреляла Никополь и Харьков, а днем российские ракеты прилетели в Киевский район Харькова: по словам мэра города, пострадало “одно из предприятий”. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает об ожесточенных боях на Донбассе, отбитой попытке российского наступления к северу от Харькова и о переброске российских войск в Запорожскую область. О происходящем на юге Украины в сводках ни слова. Тем не менее, американский Институт изучения войны пишет, что наступление там началось, а британская военная разведка утверждает, что Украине удалось отодвинуть линию фронта на юге. Вот разъяснение диспозиции в Херсонской области, а вот гадания экспертов о планах украинской армии. CNN утверждает, что американские военные отговорили украинцев от широкомасштабного контрнаступления по всем фронтам сразу.

Военные действия на Донбассе тоже активизировались, особенно на Бахмутском направлении. Эвакуация из города возможна уже только по специальным заявкам – вот репортаж о том, как эти заявки выполняют волонтеры Красного Креста.

В Белгородской области России в среду утром вновь слышались взрывы, губернатор объяснил это работой ПВО. Вот репортаж из региона: в нем подробно рассказывается, что о происходящем там на самом деле ничего не известно. В части школ Брянской области ввели дистанционное обучение в связи с войной.

Сообщалось также о пожаре на нефтебазе в Крыму. Оккупационные власти аннексированного полуострова запретили запускать фейерверки и использовать дроны до конца войны, а президент Украины поблагодарил крымчан за предоставление информации о расположении российских военных объектов. Здесь рассказывается, как жители полуострова справляются с последствиями взрывов и пытаются добиться от российских властей компенсации за разрушенные дома.

О том, что будет дальше, мнения разнятся. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн считает, что Россия может открыть второй фронт в Калининградской области (потому что там есть Балтийский флот и много “Искандеров”). Американский телеканал CNN, напротив, продолжает рассказывать со ссылкой на разведданные о катастрофической недоукомплектованности российской армии. Сообщения о создании региональных добровольческих батальонов это как будто подтверждают: в Забайкалье добровольцам обещают единовременную выплату в 100 тысяч рубелей просто за вступление в формируемый там инженерно-саперный батальон “Даурский”. Кого именно потеряла российская армия в войне с Украиной, рассказано тут.

Запорожская АЭС

Миссия из 14 экспертов Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) доехала до Запорожья. Ожидается, что сегодня они окажутся в Энергодаре. Когда именно это произойдет, не известно, потому что экспертам придется стоять в общей очереди на пропускных пунктах: спецпропуска им оформлять не стали за отказ ехать на ЗАЭС через оккупированные территории Украины. Оккупационные власти региона ожидают, что миссия пробудет в Энергодаре один день; глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает задержаться на объекте на “несколько дней” и даже хочет сделать миссию агентства на ЗАЭС постоянной.

Когда миссия находилась уже в пути, в Энерогодаре обстреляли здание мэрии. Россия утверждает, что удар нанесла украинская армия с помощью дрона-камикадзе, а Украина – что Энергодар обстреливает Россия, чтобы создать соответствующую картину для представителей МАГАТЭ. Оккупационные власти заявили еще и о задержании в Энергодаре “украинских диверсантов”, которые якобы собирались устроить теракт на Запорожской АЭС. По данным украинской разведки, к приезду миссии МАГАТЭ на АЭС россияне готовят массовку: часть сотрудников станции просто исчезли, а те, кто согласился сотрудничать с оккупантами, сейчас репетируют подготовленный для инспекторов спектакль.

Украинский эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский не верит в возможность каких-либо позитивных сдвигов по результатам работы миссии МАГАТЭ. По его мнению, Россия использует ситуацию на ЗАЭС для принуждения Киева к переговорам (в чем Киев в данный момент не заинтересован).

На оккупированных территориях

Yahoo News утверждает на основании неизвестно как оказавшегося в их распоряжении внутреннего документа Следственного комитета РФ, что июньскую перестрелку в кафе в Херсоне, в результате которой были убиты три человека, устроили отнюдь не местные партизаны (как сообщал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович), а российские военные и фсбшники. Согласно этому документу, в кафе на набережной Днепра случайно встретились двое российских военных и четверо сотрудников ФСБ. Последние сделали военным замечание по поводу распития спиртных напитков в военной форме и с оружием, на что военные ответили стрельбой. В результате двое фсбшников и один военный были убиты, один военный и один офицер ФСБ ранены, а еще один фсбшник сбежал. Имя его неизвестно.

The Insider публикует оказавшийся в его распоряжении план референдума по “присоединению” к России захваченных территорий Украины – речь идет не только о так называемых “ДНР” и “ЛНР”, но и об оккупированных частях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Дата “референдума” пока не определена, но в сентябре к нему все должно быть готово. В презентации даны оценки числа “проголосовавших” и целевые 70% “за”; проблему же организаторы видят в отсутствии списков избирателей и в том, что две трети жителей покинули оккупированные территории. Голосование, по замыслу, будет носить “уличный” и “палаточный” характер (то есть на пеньках), избирательные участки откроются также в России и Беларуси, а считать результаты будут российский и белорусский ЦИКи. После чего вступит в действие программа “защиты результатов”. Полюбуйтесь.

В России родственники военных активно занялись их спасением и поисками. Вот история о том, как группа родителей вызволяла своих сыновей из центра для отказников в Брянке Луганской области (и в процессе разругалась между собой), а вот напоминающий чеченскую войну рассказ о матери, которая ищет по моргам “ДНР” и Ростовской области своего пропавшего без вести сына, но пока находит только тела его сослуживцев.

Международное эхо войны

Министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это главным образом значит, что визы станут дороже (80 евро), а срок рассмотрения заявки на них – длиннее. В то же время Евросоюз оставил за странами-членами возможность дополнительно ограничивать въезд для россиян. Страны Балтии и Польша уже заявили, что сделают это. Здесь визовые коллизии комментирует старший научный сотрудник Центра прав человека Гентского университета Сара Ганти.

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам ежегодной международной конференции Forum 2000 в Праге, призвал Евросоюз ввести блокирующие санкции против “Росатома”, заблокировать все российские банки и запретить все российские государственные телеканалы.

“Газпром” на три дня остановил поставки газа по "Северному потоку" – якобы в связи с плановыми работами на газоперекачивающем агрегате в Ленобласти. Цены на газ в Европе вновь поползли вверх. На этом фоне дружественная России Венгрия объявила, что подписала с “Газпромом” договор о дополнительных поставках газа с 1 сентября, а в Германии инициировано расследование против двух высокопоставленных чиновников из министерства экономики – их подозревают в работе на российские интересы (в прошлом оба были связаны с Россией). Прогнозы о том, кто победит в газовой войне, даются тут.

Близится срок вступления в силу введенного Евросоюзом частичного эмбарго на закупки российской нефти. 28 эстонских компаний попросили временно освободить их от исполнения санкций, потому что пока они не могут найти замену российским нефтепродуктам.

Ушедший из России после начала войны издательский дом Condé Nast подал иск на возврат долга к фирме дочери Кадырова "Фирдаус", занимающейся производством одежды, парфюмерии и косметики, а также торговлей ювелирными изделиями и часами – подробнее о “Фирадусе” читайте здесь.

В Италии наложен арест на 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора, в том числе на купленное у семьи Берлускони сардинское поместье, а в Швейцарии на 400 франков оштрафованы участницы Pussy Riot – за попытку нанести антивоенное граффити на поребрик.

В России войны нет

“Важные истории” публикуют материал, в котором на примере конкретных запросов показано, как выбор интернет-поисковика может повлиять на отношение к войне: на вопрос “зачем Россия начала войну” Google дает “Википедию” и тексты изданий, объявленных в России иностранными агентами, тогда как “Яндекс” ведет исключительно на ресурсы, не осуждающие или оправдывающие вторжение.

Публично высказывать свои антивоенные взгляды россияне, похоже, могут лишь на Конгрессе свободной России в Вильнюсе – внутри страны обсуждаются скорее административные и уголовные дела:

Административный протокол о “дискредитации” российской армии составлен на актрису Кристину Асмус – за что именно, не известно, но в начале войны она опубликовала пост с призывом как можно быстрее ее прекратить.

Уголовное дело о “фейках” о российской армии возбуждено против жителя Иркутска (подробностей тоже нет).

Суд во Владимире постановил заблокировать раздел “Википедии” за “оскорбление чести и достоинства президента и военнослужащих”.

Суд в Ставрополе приговорил Андрея Ененко и Арсена Лекарева к 2,5 и 2 годам лишения свободы в колонии-поселении по статье о “реабилитации нацизма”: они справили малую нужду в Вечный огонь в Невинномысске, затем прикурили от пламени и бросили в огонь лежавшие рядом цветы.

"Альянс учителей" и движение "Мягкая сила" призвали бойкотировать "Разговоры о важном" – еженедельный классный час, в ходе которого учителя должны объяснять детям сладость смерти за родину и необходимость "спецоперации" в Украине. Прочие новшества, с которыми столкнутся школьники в этом учебном году, перечислены тут. Утверждается, что детям запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков, хотя Роспотребнадзор говорит, что это запретили с 1 января, а здравый смысл – что запретить телефоны на уроках крайне трудно, если вообще возможно.

Команда Навального объявила о запуске "Умного голосования" на муниципальных выборах в Москве – решающим фактором для включения в список УГ в этом году станет позиция кандидатов по войне в Украине.

По данным опроса "АльфаСтрахования", более 80% россиян частично или полностью истратили свои сбережения после начала войны. Новым появиться неоткуда, потому что люди теряют работу: в частности, массовые увольнения начались в рекламных агентствах – в связи с уходом зарубежных брендов с российского рынка.

Российское невоенное

Журналисты швейцарского издания Tages-Anzeiger подтвердили, что Талия Хабриева, сопредседательница рабочей группы по поправкам к Конституции, владеет квартирой в Монтрё в доме с видом на Альпы и работает там в частной юридической академии. Консьерж дома сказал, что в нем живут почти исключительно россияне, а “Международная академия права Beringoff” оказалась фикцией: по ее официальному адресу человек с русским акцентом сказал, что ничего подобного не существует.

Суд в Уфе взыскал с активистов Ольги Комлевой, Лилии Чанышевой и Ильгама Янбердина 147 тысяч рублей в качестве компенсации за работу силовиков на акциях в поддержку Навального в январе 2021 года. Это уже шестой подобный иск полиции Башкортостана к активистам, участвовавшим в этих акциях. Бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева обвиняется по делу о создании “экстремистского сообщества” (то есть штаба Навального) и с ноября прошлого года сидит в московском СИЗО.

В Грозном начался суд над Заремой Мусаевой – матерью оппонентов Кадырова: ей вменяют мошенничество и применение насилия к полицейским. В прошлом году женщину похитили из Нижнего Новгорода за день до того, как вся семья должна была бежать за границу.

В понедельник суд в Москве огласит приговор бывшему журналисту “Коммерсанта” Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Гособвинение попросило для него 24 года. Здесь преследование Сафронова комментирует адвокат Иван Павлов (из-за участия в его деле он вынужден был бежать из России), а здесь – бывшая коллега Сафронова по “Коммерсанту” Александра Джорджевич (после ареста Сафронова она ушла из журналистики).

Похороны Михаила Сергеевича Горбачева назначены на 3 сентября, церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома Союзов. В среду похвалы и благодарности последнему советскому генсеку лились рекой (к примеру вот). С критикой его политики выступили только в бывших союзных республиках (вот отзывы из стран Балтии). Навальный, типично для своего поколения, сказал, что потомки оценят Горбачева куда более благожелательно, чем его современники. Что еще посмотреть, почитать и послушать, чтобы больше узнать о первом президенте СССР, перечислено здесь.

Но секса в правоприемнице СССР по-прежнему нет

“Единая Россия” в лице депутата Хинштейна подготовила свой вариант закона о полном запрете публичных упоминаний ЛГБТ+. В версии Хинштейна такие упоминания влекут за собой штрафы до пяти миллионов рублей, либо выдворение из России, либо арест до 15 суток. Законопроект направлен на отзыв в правительство.

Документ еще даже не начали рассматривать, а футбольный клуб “Иркутск” уже отстранил от тренировок и матчей 20-летнего вратаря Никиту Лобусова из-за розового лака на ногтях – потому что “мужчины должны быть именно мужчинами”.

Проблема, похоже, даже не в ЛГБТ+, а в сексе вообще: убедиться в этом можно на примере вот этой уморительной истории о том, как псковская таможня конфисковала у секс-просветительницы Арины Винтовкиной коллекцию б/у секс-девайсов и уже три месяца не отдает, а псковские адвокаты отказываются заниматься этим делом, потому что “если мы будем судиться за ваши секс-игрушки, мы потом для всего города будем юристами по пиписькам, и к нам народ не пойдет”.

В Беларуси и окрестностях

Верховный суд Беларуси признал “террористической организацией” объединение бывших силовиков BYPOL.

Суд в Брестской области приговорил к 2,5 годам колонии первокурсника, который собирался уйти в Украину, чтобы работать волонтером. Доказательством послужила его переписка с телеграм-ботом полка им. Кастуся Калиновского.

В Гродно задержана бывший адвокат Юлия Юргилевич (она защищала участников протестов 2020 года, в том числе музыканта Игоря Банцера, отсидевшего полтора года и вновь задержанного). В Минске экскурсовода арестовали на 12 суток за “некорректные замечания” о Лукашенко, сделанные во время экскурсии.

В Ереване под колесами машины погибла Манана Асламазян – лауреат премии ТЭФИ и бывший гендиректор фонда Internews, занимавшегося поддержкой независимых СМИ и переподготовкой журналистов. Из России она вынуждена была уехать после возбуждения уголовного дела о контрабанде валюты в 2007 году. Асламазян называла это дело политическим.

Шесть ссылок

История. Рассказ о строительстве Чуйского тракта силами заключенных 7-го управления Сиблага – к столетию объявления торгового пути между Бийском и Монголией “дорогой государственного значения”. Или беседа с Натальей Бруни, в которой она рассказывает о своей семье, сосланной в 1922 году в принудительную эмиграцию, но после войны вернувшейся на родину.

Рассказ о строительстве Чуйского тракта силами заключенных 7-го управления Сиблага – к столетию объявления торгового пути между Бийском и Монголией “дорогой государственного значения”. Или беседа с Натальей Бруни, в которой она рассказывает о своей семье, сосланной в 1922 году в принудительную эмиграцию, но после войны вернувшейся на родину. Забытые советские писатели. Глеб Колондо рассказывает о книге Инессы Бурковой “Синеют кругом тасхылы” (1980), под непритязательной обложкой которой скрывается радикальный образец экологического автофикшна; он же напоминает о незаслуженно забытых книгах Яна Ларри (1900–1977).

Глеб Колондо рассказывает о книге Инессы Бурковой “Синеют кругом тасхылы” (1980), под непритязательной обложкой которой скрывается радикальный образец экологического автофикшна; он же напоминает о незаслуженно забытых книгах Яна Ларри (1900–1977). Кино. Путеводитель по творчеству греко-французского режиссера Коста-Гавраса. Или интервью с ленфильмовским оператором Дмитрием Долининым, который рассказывает о своей работе с Ильей Авербахом, Виталием Мельниковым и Динарой Асановой.

Искренне Ваши,

Семь Сорок